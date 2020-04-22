Убойная медицина Башкирии: Снова РКБ

Заместителя главврача РКБ обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациентки. 42-летняя пациентка Наталья Каримова из Нефтекамска приехала в РКБ на консультацию в мае 2019 года.Она была на последнем сроке беременности. Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, замглавврача Марина Мухамадиева совместно с другими врачами больницы диагностировала смерть плода, однако, чтобы не снижать показатели эффективности больницы перинатальной смертностью, замглавврача на положила женщину на операцию, а отправила обратно в Нефтекамск.19 мая Наталья Каримова скончалась в нефтекамской больнице от последствий септического шока. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что к смерти пациентки привело неоказание своевременной медицинской помощи в РКБ.Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, после утверждения обвинения оно будет направлено в Кировский райсуд. Сама Мухамадиева своей вины в произошедшем не признала.