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Убойная медицина Башкирии: Снова РКБ

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Заместителя главврача РКБ обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациентки. 42-летняя пациентка Наталья Каримова из Нефтекамска приехала в РКБ на консультацию в мае 2019 года.

Убойная медицина Башкирии: Снова РКБ


Она была на последнем сроке беременности. Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, замглавврача Марина Мухамадиева совместно с другими врачами больницы диагностировала смерть плода, однако, чтобы не снижать показатели эффективности больницы перинатальной смертностью, замглавврача на положила женщину на операцию, а отправила обратно в Нефтекамск.

19 мая Наталья Каримова скончалась в нефтекамской больнице от последствий септического шока. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что к смерти пациентки привело неоказание своевременной медицинской помощи в РКБ.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, после утверждения обвинения оно будет направлено в Кировский райсуд. Сама Мухамадиева своей вины в произошедшем не признала.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.05.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заместителя главврача РКБ обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациентки.
==================================
Какая это нахрен халатность!!!
Это преднамеренное убийство, с особой жестокостью и ценизмом, группой людей по предворительному сговору!!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 21.05.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Нет слов и цензурных выражений !
Пусть это горе людей будет на ее нечистой совести ,
тяжелой гирей до конца жизни .



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  • Гость
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  • 3 | 21.05.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После таких чудовищных преступлений вопрос - когда посадки ВСЕХ недомедиков и их покровителей?



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 21.05.2020, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
Адвокат Войцех пишет, что на очной ставке на днях - эта медик вела себя надменно по отношению к убитых горем родственников... как грится - ни тени раскаяния...
Видимо, очень надеются со своим адвокатом - уйти от ответственности, хотя вина в смерти женщины здесь просто - очевидна!
Но дело еще и в том, что нефтекамские врачи - повыкидывали материалы по которым нужно было устанавливать причину смерти ребенка в утробе матери на последнем сроке беременности(околоплодные воды, плаценту) и от этого может зависеть исход судебного разбирательства.
Вот такие у нас медики... повсюду.



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  • Участник
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  • 5 | 21.05.2020, 13:55 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14692 | Рейтинг: -2111
4 | 21.05.2020, 12:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68264 | Рейтинг: +11945

Адвокат Войцех пишет...
_________________________________________
Войцех нащупал свою выгоду.
Гойзман, Зильбертруд, Шендерович потирают руки.
Им нас рать, что умерла женщина и недоношенный ребёнок.
Им нужна выгода.
Где все они были, когда рушилось отлаженное здравоохранение страны?
Так они и принимали в этом самое непосредственное участие.
Фиалковские, Пионтковские и прочие либералы разрушали здравоохранение, медицину и переводили их в медицинские услуги.
Разрушали и разрушают мораль народа и человека, разрушают саму человечность.



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5

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  • Гость
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  • 6 | 21.05.2020, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней - второй вдум
Турк



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0

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  • Эксперт
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  • 7 | 21.05.2020, 16:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
Корней - второй вдум
Турк
______________________________
Если бы!
Вдум - безобидный фоменковский росс-имперец-белогвардеец,
а Херней - лживая гэбёшная сука на зарплате, штатный провокатор.
Что называется - почувствуйте разницу!



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2

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  • Гость
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  • 8 | 21.05.2020, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка всем известно кто громче всех кричит "Держи вора"



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2

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  • Участник
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  • 9 | 21.05.2020, 19:10 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10192 | Рейтинг: -798,2
68159 | 21.05.2020, 16:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,1
Убойная медицина Башкирии: Снова РКБ
Корней - второй вдум
Турк
______________________________
Если бы!
Вдум - безобидный фоменковский росс-имперец-белогвардеец,
а Херней - лживая гэбёшная сука на зарплате, штатный провокатор.
Что называется - почувствуйте разницу!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Вроде даже плюс было поставил тебе в твоей ленте комментариев, но почему то не отразилось здесь.
По Вдунутому, следует добавить, что ещё и жутко больной расист он, и вообще больной человек.
А со вторым, и что он тоже на содержании, ты наверное лучше всех знаешь. А об остальном, что о нём лично я думаю, я уже неоднократно высказывался, повторяться здесь и сейчас не буду.



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