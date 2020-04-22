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Какие судьи, такой и суд

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В диссертациях троих высокопоставленных судей из Башкирии обнаружен плагиат.

Какие судьи, такой и суд


Сетевое сообщество «Диссернет» опубликовало исследование о диссертациях российских судей. Были изучены 128 свежих научных работ, защищенных судьями. Нарушения обнаружены более, чем в половине случаев. Как сообщает Коммерсантъ, речь идет как о копировании чужих диссертаций, так и о сознательном подлоге научных данных. В «Диссернете» утверждают, что судьи не стесняются списывать диссертации друг у друга.

Так, у судьи Верховного суда Натальи Козловой диссертация оказалась неоригинальной почти на 100%. А у Владимира Крылова, судьи Конституционного суда республики, 40% диссертации — плагиат. Кроме того, в список попал Рустам Рафиков — председатель Янаульского районного суда Башкирии.

Диссертация Козловой почти полностью списана с диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук авторства Ларисы Осиповой, которая защитилась в 2004 году. Из 196 страниц лишь две оказались с оригинальным текстом.

В диссертации Рафикова есть заимствования из четырех различных научных работ. «Диссернет» отмечает, что в диссертации присутствуют ссылки на часть донорских работ – на курс лекций научного руководителя В.К. Самигуллина, и на позицию В. Нерсесянца, однако при дословном воспроизведении изрядных фрагментов текстов Рафиков не пользуется кавычками.

По данным Коммерсантъ, сообщество будет добиваться, чтобы судей, упомянутых в докладе, лишили статуса. Эксперты уверены, что квалификационные коллегии отправят «Диссернет» в суд — доказывать там факт плагиата.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.05.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие судьи, такой и суд
=============================
Не!
Не так!!!!
А так: Какой правитель, таковы и суд, и судьи!
Аксиома понимаш...
Кстати:
Диссертацию Путину написал его научный руководитель, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, – об этом «Радио «Свобода» рассказала дочь учёного Ольга.



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  • Гость
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  • 2 | 21.05.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одни " ученые " во власти и все такие , со стремлением к " голубизне " крови и высокородной чести , только повадками и совестью крепостных приказчиков в лаковых сапогах в придорожных трактирах
постоялого двора ! .



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  • Гость
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  • 3 | 21.05.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А у Владимира Крылова, судьи Конституционного суда республики, 40% диссертации — плагиат.
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- В сентябре 2019г. Госсобрание РБ назначило заместителем председателя Конституционного суда РБ суда Валеева Х.А. (бывшего председателя избиркома РБ), лишенного за плагиат докторской диссертации;
- В ноябре 2019г. Госсобрание РБ назначило судьей Конституционного суда РБ Валеева М.М., котрому в 2012 году за совершение дисциплинарного проступка были досрочно прекращены полномочия судьи и председателя суда. Во истину вопрос, а судьи кто?



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  • Эксперт
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  • 4 | 21.05.2020, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
Кто в основном судьи в пуйлостане?
1. Бывшие менты - получавшие юр-образование заочно
2. Бывшие секретари этих судов, которые тоже ЗАОЧНО заканчивали юрфаки
3. Бывшие прокуроры - и это не самые неквалифицированные судьи, но их профессиональная деформация уже заточена только на обвинительный уклон

Ну и - все эти люди крайне алчны, взяточники в особо крупных размерах, соответственно берут взятки и "борзыми щенками" - т.н. диссертациями. И не только липовыми, написанными неграми, но и сварганенными копипастами из чужих... сейчас на плагиат даже дипломные работы проверяют - да так, что выпускникам ВУЗов приходится самим серьезно перерабатывать стыренные дипломные работы - не маленький труд...



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  • Эксперт
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  • 5 | 21.05.2020, 15:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
Сегодня исполнилось бы 99 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову
"Но был один, который не стрелял"© В.Высоцкий



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  • 6 | 21.05.2020, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще зачем дают эти научные звания судьям, пусть даже председатель суда. Они же не научные работники. И какая может быть научная работа в юридической, политической, экономической, философской и т.п. дисциплинах? Какое там научное открытие можно делать? Одни глупости.



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