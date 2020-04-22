Какие судьи, такой и суд ...

В диссертациях троих высокопоставленных судей из Башкирии обнаружен плагиат.Сетевое сообщество «Диссернет» опубликовало исследование о диссертациях российских судей. Были изучены 128 свежих научных работ, защищенных судьями. Нарушения обнаружены более, чем в половине случаев. Как сообщает Коммерсантъ, речь идет как о копировании чужих диссертаций, так и о сознательном подлоге научных данных. В «Диссернете» утверждают, что судьи не стесняются списывать диссертации друг у друга.Так, у судьи Верховного суда Натальи Козловой диссертация оказалась неоригинальной почти на 100%. А у Владимира Крылова, судьи Конституционного суда республики, 40% диссертации — плагиат. Кроме того, в список попал Рустам Рафиков — председатель Янаульского районного суда Башкирии.Диссертация Козловой почти полностью списана с диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук авторства Ларисы Осиповой, которая защитилась в 2004 году. Из 196 страниц лишь две оказались с оригинальным текстом.В диссертации Рафикова есть заимствования из четырех различных научных работ. «Диссернет» отмечает, что в диссертации присутствуют ссылки на часть донорских работ – на курс лекций научного руководителя В.К. Самигуллина, и на позицию В. Нерсесянца, однако при дословном воспроизведении изрядных фрагментов текстов Рафиков не пользуется кавычками.По данным Коммерсантъ, сообщество будет добиваться, чтобы судей, упомянутых в докладе, лишили статуса. Эксперты уверены, что квалификационные коллегии отправят «Диссернет» в суд — доказывать там факт плагиата.