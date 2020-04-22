Скачок инфляции. Кто виноват? Государство

В апреле 2020-го — двукратный скачок инфляции. Цены выросли на 0,8% к марту (в апреле прошлого года — 0,3%).Лидерами роста стали продукты (1,7%) и медикаменты (3,2%) — тут скачок в 4 раза. Цены на бинты, вату, градусники выросли более, чем на 4% за месяц.И, увы, цены на непродовольственные товары не упали, тут тоже двукратный скачок (0,4% по сравнению с 0,2% в 2019).Понятен рекордный рост цен на медикаменты — на них огромный дополнительный спрос.Хотя, как понятен? Не очень-то…Ведь еще в марте спешно был принят закон, дающий кабмину право установить максимальные отпускные цены и надбавки на все лекарственные препараты на 90 дней в условиях, в частности, эпидемии. Правительство решило не пользоваться этим своим правом.В самом деле — ведь завышенные (в несколько раз) цены, например, на маски, устанавливали не какие-то частники, а госпредприятия — московское метро и компания, принадлежащая московскому правительству.Рост цен на продукты... Возможно, это следствие потребительского ажиотажа в марте, когда в преддверии эпидемии многие закупались продуктами длительного хранения заранее…Но вот рост цен на непродовольственные товары малообъясним. Их продажи упали в разы — из-за закрытых магазинов и отсутствия денег у людей. Но дефицит спроса не привел к снижению цен. Да еще и падение рубля подтолкнуло вверх цены на импорт.Сказалось и то, что цены на топливо не сократились, вопреки здравому смыслу. Динамика цен на бензин откровенно возмутительна: +0,2% (к декабрю 2019) при падении цен на нефть с начала года в 3 с лишним раза. Но цены на бензин держит (и зарабатывает на этом триллион рублей) как раз само федеральное правительство.Вот так и получилось, что достаточно резко выросли вообще все цены в стране, на все товары, несмотря на явный дефицит денежных доходов у населения. И, похоже, главным фактором этой инфляции стало само государство (бензин, курс рубля, сознательный отказ от контроля цен на медикаменты, маски и т.п.). Что, прямо скажем, не слишком честно и даже не слишком разумно с его стороны…Но, с другой стороны, как выгодно-то! И ведь протестовать никто не выйдет — все массовые действия прямо запрещены. А в интернетах и телеграмах пусть пишут, что хотят — кого это интересует…