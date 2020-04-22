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Скачок инфляции. Кто виноват? Государство

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В апреле 2020-го — двукратный скачок инфляции. Цены выросли на 0,8% к марту (в апреле прошлого года — 0,3%).

Скачок инфляции. Кто виноват? Государство


Лидерами роста стали продукты (1,7%) и медикаменты (3,2%) — тут скачок в 4 раза. Цены на бинты, вату, градусники выросли более, чем на 4% за месяц.

И, увы, цены на непродовольственные товары не упали, тут тоже двукратный скачок (0,4% по сравнению с 0,2% в 2019).

Понятен рекордный рост цен на медикаменты — на них огромный дополнительный спрос.

Хотя, как понятен? Не очень-то…

Ведь еще в марте спешно был принят закон, дающий кабмину право установить максимальные отпускные цены и надбавки на все лекарственные препараты на 90 дней в условиях, в частности, эпидемии. Правительство решило не пользоваться этим своим правом.

В самом деле — ведь завышенные (в несколько раз) цены, например, на маски, устанавливали не какие-то частники, а госпредприятия — московское метро и компания, принадлежащая московскому правительству.

Рост цен на продукты... Возможно, это следствие потребительского ажиотажа в марте, когда в преддверии эпидемии многие закупались продуктами длительного хранения заранее…

Но вот рост цен на непродовольственные товары малообъясним. Их продажи упали в разы — из-за закрытых магазинов и отсутствия денег у людей. Но дефицит спроса не привел к снижению цен. Да еще и падение рубля подтолкнуло вверх цены на импорт.

Сказалось и то, что цены на топливо не сократились, вопреки здравому смыслу. Динамика цен на бензин откровенно возмутительна: +0,2% (к декабрю 2019) при падении цен на нефть с начала года в 3 с лишним раза. Но цены на бензин держит (и зарабатывает на этом триллион рублей) как раз само федеральное правительство.

Вот так и получилось, что достаточно резко выросли вообще все цены в стране, на все товары, несмотря на явный дефицит денежных доходов у населения. И, похоже, главным фактором этой инфляции стало само государство (бензин, курс рубля, сознательный отказ от контроля цен на медикаменты, маски и т.п.). Что, прямо скажем, не слишком честно и даже не слишком разумно с его стороны…

Но, с другой стороны, как выгодно-то! И ведь протестовать никто не выйдет — все массовые действия прямо запрещены. А в интернетах и телеграмах пусть пишут, что хотят — кого это интересует…

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.05.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скачок инфляции. Кто виноват? Государство
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Это еще "цветочки":
Набиуллина и Силуанов договорились «произвести на свет» 1,5 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. Об этом решении пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.
Вот тогда мы увидим настоящую инфляцию....



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2

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  • Эксперт
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  • 2 | 21.05.2020, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944,2
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!…- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает – нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое...

М.М.Жванецкий

Когда еще это было... в этой стране, правящей алчной гэбнёй - ничего не меняется.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 21.05.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
Неужели он про свою родину написал? Совсем плохи дела на Украине.



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2

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  • Участник
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  • 4 | 21.05.2020, 12:53 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4149 | Рейтинг: -324,6
Островок стабильности.



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0

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  • Участник
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  • 5 | 21.05.2020, 13:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14692 | Рейтинг: -2111
Скачок инфляции. Кто виноват? Государство
___________________________________________
Какой цинизм.
Уже даже не сто лет известно, как нанести экономический вред государству.
Например, довести предприятия до нерентабельности, потом денационализировать их и затем передать под чужой контроль.
Что с успешно и было проделано либералами в конце 80-х и в 90-х годах в нашей стране.
Вспомните, например, наш мощнейший военно-промышленный комплекс.
95 процентов предприятий страны переданы под иностранный контроль.
Либералы постарались.
Теперь взялись за мелкого предпринимателя.
Все предприятия, находящиеся под иностранным (читай транскорпораций) контролем, крупные торговые сети работали и мало того, получили "господдержку". И остались в большой выгоде.
Убытки нёс малый бизнес. Потому, что он не подконтролен иностранному капиталу. Убытки нёс народ нашей страны. За исключением, опять же, тех, кто давно уже не считает себя жителем и гражданином нашей страны.
Теперь либералы цинично спрашивают - кто виноват?



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  • 6 | 21.05.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всех социально-экономических проблемах виноват капитализм.



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  • Гость
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  • 7 | 21.05.2020, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну в общем, как-то так.
Либералы всё-таки протолкнули это.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. В нем будут отслеживаться все важные этапы жизни граждан: от рождения до смерти. Оператором регистра будет Федеральная налоговая служба.



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  • 8 | 21.05.2020, 18:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.05.2020, 12:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68266 | Рейтинг: +11944
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Это сатирик написал, а я прекрасно помню, как твой кумир Президент РФ Ельцин в 1998 году грозился на рельсы лечь, если рубль рухнет! На следующий день рубль рухнул! Говорят, что выполнил обещание, недолго полежав на путях заброшенной ж\д ветки! Очень Опытный



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  • 9 | 21.05.2020, 18:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14692 | Рейтинг: -2111
Те, кто называют себя либералами, с самого начала приняли заднеприводную позу.
И в щенячьем преклонии перед своими еб...хозяевами приняли активное участие в развале национальной экономики, образования, медицины, армии, морали.
А теперь трусливо на кого-то кивают, указывают виноватых.



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