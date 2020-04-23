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Фейковый министр и реальные проблемы

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Глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республике за четыре дня существенно уменьшилось — с 240 по состоянию на 18 мая до 32 на сегодняшний день — количество жалоб от медицинских работников на стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Фейковый министр и реальные проблемы


Около 45% поступивших жалоб министр, выступая сегодня с докладом в правительстве, отнес к «фейковым», отметив, что в них не были указаны номера телефонов или электронный адрес отправителя не соответствовал адресу медицинского учреждения.

Тем не менее, отметил господин Забелин, межведомственная комиссия, созданная при минздраве, «оперативно отрабатывает все поступающие обращения». Анализ подтвердившихся фактов нарушений министр не привел.

Глава Башкирии Радий Хабиров, заслушав доклад главы минздрава, заметил, что он не сомневается в том, что много фейковых жалоб. «Я внутренне очень устойчивый человек, не обращаю никогда внимание на фейки. Я свое дело делаю, и вы тоже свое дело делайте. Ваша задача — четко понимать, кто работает, и отрабатывать с минфином и казначейством, чтобы деньги оперативно поступали»,— пожелал он Максиму Забелину.

Согласно поручению президента России о стимулирующих выплатах за работу с коронавирусными пациентами, медработникам должны в зависимости от должности платить ежемесячно от 25 тыс. (водителям скорой помощи, младшему медперсоналу) до 80 тыс. руб. (врачам стационаров). В Башкирии, по данным минздрава на 12 мая, в список получателей таких выплат были включены 3,9 тыс. медицинских работников.

Коммерсант
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 22.05.2020, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 40009 | Рейтинг: +5167
Два новых вертолетоносца обойдутся российскому военно-морскому флоту примерно в 100 миллиардов рублей.
============================================
Пенсионеры довольны. Теперь они себя чувствуют полностью защищенными.



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  • Гость
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  • 2 | 22.05.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии Радий Хабиров, заслушав доклад главы минздрава, заметил, что он не сомневается в том, что много фейковых жалоб.
=======================
Навальный на своем канале "Навальный LIVE", в связи с тем, что делает гадий в борьбе с короновирусом, сравнил его с обезяной. Он сказал буквально следующее:"Если сейчас обезяну назначит главой башкирии, то она сделает в сто раз лучше,чем это президент хабиров", далее: "Хабиров за свою жызнь ни сделал ничего другого, кроме фальсификации выборов и воровства, а сейчас он реально незнает что делать, он не в состоянии проанализировать иностранный опыт"
Трудно несогласится с Навальным....



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  • Гость
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  • 3 | 22.05.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коронавирус надолго обязать все магазины установить автоматичес
ки открывающие двери чтобы не браться за ручки как в магните ,ленте.



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  • Гость
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  • 4 | 22.05.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фейковый министр и реальные проблемы
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Доктор Александр Мясников назначенный Путиным официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции» заявил:

«У вас есть своя жизнь. И она написана Господом Богом. И умрете вы тогда, когда написано в вашей Книге Судеб — вы не можете ни раньше это сделать, ни позже. Все равно мы все умрем. Даст Бог — легкой смертью, а нет — так искупим. Так что не дергайтесь», — заявил Мясников, отметив, что инфекция все равно возьмет свое, и «кому положено умереть — помрут».

Проще говоря, путин и правительство умывают руки, а все эти маски, перчатки, мертвому припарки, один хрен «кому положено умереть — помрут»,- вот сегодняшняя «скрепа» путиноидов



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  • Участник
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  • 5 | 22.05.2020, 11:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14699 | Рейтинг: -2112,3
1 | 22.05.2020, 09:51 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 40009 | Рейтинг: +5167

Два новых вертолетоносца обойдутся российскому военно-морскому флоту примерно в 100 миллиардов рублей.
============================================
Пенсионеры довольны. Теперь они себя чувствуют полностью защищенными.
_______________________________________________
А ты, как понимаю, против?
Против того, чтобы быть полностью защищённым?
Действительно, зачем во все времена народы крепили свою обороноспособность.



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