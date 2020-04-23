Фейковый министр и реальные проблемы

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республике за четыре дня существенно уменьшилось — с 240 по состоянию на 18 мая до 32 на сегодняшний день — количество жалоб от медицинских работников на стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.Около 45% поступивших жалоб министр, выступая сегодня с докладом в правительстве, отнес к «фейковым», отметив, что в них не были указаны номера телефонов или электронный адрес отправителя не соответствовал адресу медицинского учреждения.Тем не менее, отметил господин Забелин, межведомственная комиссия, созданная при минздраве, «оперативно отрабатывает все поступающие обращения». Анализ подтвердившихся фактов нарушений министр не привел.Глава Башкирии Радий Хабиров, заслушав доклад главы минздрава, заметил, что он не сомневается в том, что много фейковых жалоб. «Я внутренне очень устойчивый человек, не обращаю никогда внимание на фейки. Я свое дело делаю, и вы тоже свое дело делайте. Ваша задача — четко понимать, кто работает, и отрабатывать с минфином и казначейством, чтобы деньги оперативно поступали»,— пожелал он Максиму Забелину.Согласно поручению президента России о стимулирующих выплатах за работу с коронавирусными пациентами, медработникам должны в зависимости от должности платить ежемесячно от 25 тыс. (водителям скорой помощи, младшему медперсоналу) до 80 тыс. руб. (врачам стационаров). В Башкирии, по данным минздрава на 12 мая, в список получателей таких выплат были включены 3,9 тыс. медицинских работников.