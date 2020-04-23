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Башкорт: «Мы возвращаем башкирским йыйынам их первоначальное значение»

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В Верховном суде Башкортостана на процессе по запрету организации "Башкорт" в среду, 20 мая, были допрошены еще трое экспертов, чьи заключения стали основой для иска республиканской прокуратуры.

Башкорт: «Мы возвращаем башкирским йыйынам их первоначальное значение»


Предметом разбирательства на этот раз стали претензии прокуратуры по поводу проведения "Башкортом" в 2017-2019 годах ряда йыйынов в различных районах республики. Напомним, в своем иске надзорное ведомство, упомянув, в числе прочего, о том, что "Башкорт" периодически организует и проводит йыйыны (съезды) башкирского народа, заявило, что, согласно выводам заказанного "историко-психолого-лингвистического исследования", проведенного специалистами Башгосуниверситета, эти мероприятия "йыйынами не являются".

Как следует из документов дела, данное исследование было проведено доцентом БГУ Булатом Азнабаевым в декабре 2019 года, которому были представлены видеозаписи йыйынов, проведенных "Башкортом" в 2017-2019 годах в различных районах республики.

На вопросы прокуроров: "Являются ли мероприятия, запечатленные на представленных на исследование видеозаписях, так называемыми йыйынами? Если да, то по каким критериям?" эксперт ответил отрицательно.

Азнабаев заявил, что в традиционном родовом башкирском обществе "политическим субъектом, принимающим решение, является весь род; только члены рода имеют на йыйынах право голоса". На видеозаписях же, констатировал эксперт, видно, что люди созывались "не по родовой принадлежности, а по территориальному принципу", из-за чего эксперт охарактеризовал мероприятия "Башкорта", как "сельские сходы". Азнабаев далее утверждал, что инициатива созыва этих собраний представителями "Башкорта" "также противоречит традициям башкирских йыйынов, поскольку собрания сородичей созывались только по инициативе авторитетных представителей рода". Наконец, эксперт отметил, что "йыйыны собирались для вынесения решения, после которого оно становилось обязательным для всех представителей рода... принятое решение скреплялось клятвой на Коране"; на мероприятиях же "Башкорта", указал Азнабаев, эти действия отсутствуют.

Эксперт заявил в заключении, что им "были собраны и обобщены все известные сведения об йыйынах из архивных и опубликованных источников". Однако, ни одного из таких источников Азнабаев в заключении так и не указал. Впрочем, прокуратуру его выводы вполне удовлетворили; аргументы эксперта перекочевали в текст административного иска почти дословно.

В судебном заседании эксперт продолжал защищать свою точку зрения.

— Утверждения господина Азнабаева — не более, чем его частное мнение, и не может быть положено в основу решения суда, поскольку три абзаца текста без ссылок на хоть какие-то методики исторического исследования, без ссылок на хотя бы какую-никакую тематическую литературу вообще не отвечают требованиям ни статьи 82 КАС РФ, ни положениям федерального закона № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности", — прокомментировал заключение эксперта адвокат Станислав Селезнев, представляющий в суде интересы "Башкорта".

Отметим, что среди башкирской общественности заявления Булата Азнабаева вызвали многочисленные недоуменные и даже возмущенные отзывы. Некоторые характеризовали поступок эксперта, как "предательство своего народа". Другие говорили, что для ученого естественно спорить о правомерности того или иного названия на научных диспутах, давать же такого рода заключения по заказу правоохранительных органов означает потерю своего достоинства.

"Idel.Реалии" поговорили с одним из лидеров "Башкорта" Русланом Габбасовым о том, как в организации относятся к аргументам историка Азнабаева и о том, почему прокуратура выдвинула в адрес организации, наряду с другими, такую сугубо "историческую" претензию.

— Я полагаю, что мы, много лет изучая историю нашего народа, историю его представительных учреждений в разные времена, все-таки лучше знаем, что такое йыйыны, и как их проводить, — сказал Руслан Габбасов. — По существу заключения Азнабаева хочу, прежде всего, отметить, что йыйыны были не только родовые, не только по территориальному признаку, но и всебашкирские, в которых принимали участие представители всех родов, о чем этот историк даже не упоминает.

Далее, что касается упомянутых им "формальных признаков" йыйына. Сейчас другое время, другие реалии и мы проводим их по-другому. Суть же остается той же самой. Йыйыны — это собрания башкир, фактически, органы их гражданского управления, на которых собирается самая активная часть народа для обсуждения насущных проблем и выносит по ним решения. Мы такие решения, к сведению Азнабаева, выносили — например, о том, что нужно создавать свои ячейки, отделения в деревнях, аулах, которые будут проводить рейды по борьбе с пьянством и незаконной торговле алкоголем, принимать участие в решении всех местных проблем. И после наших районных и межрайонных йыйынов местный актив в дервнях проводил свои маленькие йыйыны, на которых, в частности, решал заняться проблемами благоустройства своих населенных пунктов. Собрания граждан занимались ремонтом мечетей, заливкой детских хоккейных площадок, очищали территории от мусора, и еще много чем другим, при этом не прося никакой помощи у сельсоветов и местных администраций, у которых вечно нет ни на что ресурсов.

— Одна из претензий эксперта как раз и состоит в том, что вы созывали йыйыны "не по родовой принадлежности, а по территориальному принципу"; поэтому он называет ваши собрания "сельскими сходами".

— Аргумент исторически и сравнительно некорректный. Да, раньше были рода, которые кочевали по своей определенной территории. Но сейчас, хоть рода и остались, но территориальное деление Башкортостана совсем другое. К примеру, бывшая территория рода Юрматы сейчас входит в состав Ишимбайского, Стрелитамакского, Стерлибашевского, Федоровского, Мелеузовского районов. И мы проводим районные йыйыны, исходя их сегодняшних реалий

То же самое можно сказать и про претензию историка о том, что мы, мол, не имеем права созывать йыйыны, поскольку мы, по его мнению, не "авторитетные представителей рода", фактически, "самозванцы". Но башкирское общество давно отошло от родового деления, от трайбализма. Рода и сейчас номинально есть, но они, их органы управления никак не участвуют ни в какой общественно-политической деятельности.

— Несколько лет назад в издании "Про Уфу" был опубликован подробный обзор о нынешнем состоянии башкирских родов, в котором отмечалось, что с начала 1990-х годов башкирская общественность пережила "три волны возрождения йыйынов". Автор отмечал, что со временем, "общественный капитал родов в виде энергичных людей и идей вобрала в себя работа по созданию структуры Всемирного курултая башкир на районных, городских ... уровнях", а затем всё свелось к формальным культурным и юбилейным мероприятиям...

— Так оно и есть. Несмотря на то, что рода и сейчас формально существуют, у них есть свои органы самоуправления, ни о каком реальном их участии в общественно- политической жизни республики, своих районов и городов, ни о каком реальном внутреннем самоуправлении речи там нет. Они все зависимы от власти и вся их деятельность контролируется и направляется исполкомом провластного Всемирного курултая башкир (ВКБ). Именно поэтому мы и проводили свои независимые йыйыны, чтобы заниматься той общественно-полезной деятельностью, от которой уклоняются ВКБ и эти формальные объединения.

— Многие отмечают, что преимущественный формат их мероприятий – это праздники. Вот и исторические данные указывают, что "к XVIII веку йыйын у башкир превратился в праздник"...

— Причина такого "превращения" очень конкретна — в ходе известных башкирских восстаний 1735-1740 годов йыйыны сперва указами императрицы Анны Иоанновны 1736 года были ограничены по времени — их разрешалось проводить лишь раз в год и в присутствии представителей властей, при этом, организаторы были обязаны предоставить список вопросов, которые предполагалось выставить на обсуждение и получить разрешение воеводы на проведение йыйына. Когда же указом императора Павла Первого от 1798 года на территории Башкортостана была введена кантонная система управления, йыйыны были вообще запрещены.

И я проведу такое сравнение — сегодня мы проводим те же самые йыйыны и опять-таки власть пытается их делегитимизировать, опорочить, объявить незаконными сборищами и, в конечном счете запретить. Чем же эта власть отличается от той царской колониальной власти? По-моему, практически, ничем.

Кстати, если уж говорить о праздниках, напомню, что в Башкортостане еще при правлении Муртазы Рахимова проводились под патронажем власти масштабные "Салауат-йыйыны" — те же самые праздники, официально называвшиеся "Днями Салавата Юлаева". Почему же тогда у таких историков, как Азнабаев, не возникали претензии к названию "йыйын"? Там ведь тоже не принималось никаких решений, не давались клятвы на Коране и так далее.

— И всё же, как вы полагаете — зачем прокуратура, наряду с другими обвинениями в адрес "Башкорта" вдруг "ударяется в историю" и выдвигает к вам претензии такого рода?

— Я думаю, это делается и по той причине, что после запрета нашей организации на ее месте сразу может возникнуть другая, с теми же целями и задачами — защиты интересов башкирского народа. Ведь башкирское национальное движение в любом случае останется живо, его запретить невозможно. Новая же организация также будет проводить йыйыны; поэтому правоохранительные органы хотят уже с прицелом на будущее объявить их нелегитимными. Потому что главная реальная "претензия" нынешних властей к нам здесь состоит в том, что мы возвращаем башкирским йыйынам их первоначальное значение — собраний для обсуждения коренных, самых главных проблем бытия нашего народа.

Также, как стало известно, на заседании в среду представители гособвинения высказали недовольство тем, что сторона защиты передает исследованные судом материалы дела прессе. В ответ защита заявила, что "прокуратура, призванная блюсти законность и права граждан, сама нарушает и закон, и присягу прокурора, фактически требуя отменить принцип гласности и публичности судебного разбирательства". В связи с этим, напомним, что на одном из первых заседаний защита, ввиду того, что гособвинение не ознакомило ответчиков с иском и его материалами, уже просила суд потребовать от руководства прокуратуры "провести среди сотрудников образовательные мероприятия для изучения положений Кодекса административного судопроизводства".

После начала судебного процесса "Башкорт" опубликовал "Обращение к российской и мировой общественности" с призывом встать на его защиту.

Башкирские общественники опубликовали петицию с требованием к Верховному суду республики отклонить иск прокуратуры о запрете "Башкорта".

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 22.05.2020, 09:47 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 40009 | Рейтинг: +5167
Эксперты фейковые. Надо пригласить Ирека Гаттарыча! Он их всех уделает!



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  • 2 | 22.05.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да все это , надуманная и фальшивая показуха соблюдения
Законности на территории РФ , не что иное как спектакль !
Задача спектакля в постановке прокуратуры ,
запугать и запретить массовые движения в защиту себя
со стороны любого народа , любого региона !



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  • 3 | 22.05.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бездельники! Рвутся к власти,единственное их желание-стать наЩальниками. Нормальные люди сейчас помогают врачам,а эти только и твердят о своей исключительности. Нацики!



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  • 4 | 22.05.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Но башкирское общество давно отошло от родового деления, от трайбализма. Рода и сейчас номинально есть, но они, их органы управления никак не участвуют ни в какой общественно-политической деятельности" .--------------что и требовалось доказать- Хамидуллинские и ко исследования дурилка картонная .



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  • 5 | 22.05.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.05.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-----------------согласен , но этим должны заниматься люди с чистыми руками



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  • 6 | 22.05.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас все внимание власти обращено на борьбу
с инакомыслием , против не согласия политики разорения
государства , народа и сопротивления крепостничеству !
Распродажу не возобновляемых природных ресурсов России
за рубеж , дешевле чем своему народу пытаются выдать за
повод для гордости за страну.
Экспорт дешевого сырья ( газа , нефти ,леса и руд )
наше достижение !



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  • 7 | 22.05.2020, 11:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10206 | Рейтинг: -799,7
2 | 22.05.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован

Да все это , надуманная и фальшивая показуха соблюдения
Законности на территории РФ , не что иное как спектакль !
+++++++++++++++++++++++++++++++
Всецело согласен с этим Вашим, что это спекталь. Но, скажем так, не совсем согласен, с трактуемыми Вами целями этого спектакля.Самая же главная цель этого, показать, во де как активно, власть республики борется с национализмом, причём даже с башкирским национализмом. И в борцунах то кто? Абалдеть прям, упасть, и не встать. Чуть не главный из них, это человек в безрукавочке с БСТ, тот бригадир стахановской гоп команды, авторов "Многотомной зажигалки", Салаватик Хамидуллин.
Ну, и гуманитариев, историков впрягают в сиё. Например, Азамат Буранчин расписался статьей противу "Башкорта" и Руслана Габбасова. Оказывается вот, и Булат Азнабаев впрягся в эту торбу, которая шумно понеслась по кочкам. И что, по личной инициативе? Ну, блин, вы даёте.

PS. Я никак и никогда не отслеживал деятельность "Башкорта", и не очень знаю Руслана Габбасова, но всё это затеянное по ним, просто показуха, а означенные просто выбраны в качестве мальчиков для битья. А те кто затевают это битиё, как раз и активизируются в последнее время, а такая, подобная шумиха только дымовая завеса их стараниям.



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  • 8 | 22.05.2020, 11:48 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10206 | Рейтинг: -799,7
Как следует из документов дела, данное исследование было проведено доцентом БГУ Булатом Азнабаевым в декабре 2019 года, которому были представлены видеозаписи йыйынов, проведенных "Башкортом" в 2017-2019 годах в различных районах республики.

На вопросы прокуроров: "Являются ли мероприятия, запечатленные на представленных на исследование видеозаписях, так называемыми йыйынами? Если да, то по каким критериям?" эксперт ответил отрицательно.

Азнабаев заявил, что в традиционном родовом башкирском обществе "политическим субъектом, принимающим решение, является весь род; только члены рода имеют на йыйынах право голоса". На видеозаписях же, констатировал эксперт, видно, что люди созывались "не по родовой принадлежности, а по территориальному принципу", из-за чего эксперт охарактеризовал мероприятия "Башкорта", как "сельские сходы". Азнабаев далее утверждал, что инициатива созыва этих собраний представителями "Башкорта" "также противоречит традициям башкирских йыйынов, поскольку собрания сородичей созывались только по инициативе авторитетных представителей рода". Наконец, эксперт отметил, что "йыйыны собирались для вынесения решения, после которого оно становилось обязательным для всех представителей рода... принятое решение скреплялось клятвой на Коране"; на мероприятиях же "Башкорта", указал Азнабаев, эти действия отсутствуют.

Эксперт заявил в заключении, что им "были собраны и обобщены все известные сведения об йыйынах из архивных и опубликованных источников". Однако, ни одного из таких источников Азнабаев в заключении так и не указал. Впрочем, прокуратуру его выводы вполне удовлетворили; аргументы эксперта перекочевали в текст административного иска почти дословно.

В судебном заседании эксперт продолжал защищать свою точку зрения.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Знал и знаю серъёзность работ историка Булата Азнабаева, а вона ведь и, как бывает, и вроде даже родо племенной атавизм в ём наличествует, присутствует. Да, и открытым текстом, даже знакомым гуманиатриям профессионалам, и даже тем с кем давно и активно общаюсь, я бывает, говорю, высказываю, а вы по определению не можете быть независимыми исследователями, и даже просто независимыми людьми, человеками, если только не бросите службу. Может я не прав, и всё же без знака вопроса.



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  • 9 | 22.05.2020, 11:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14699 | Рейтинг: -2112,4
О чём статья?
В общем-то, как я понимаю, оспаривается ведение процесса судопроизводства.



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  • 10 | 22.05.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 22.05.2020, 11:54 | Автор: Корней

О чём статья?
В общем-то, как я понимаю, оспаривается ведение процесса судопроизводства.
============================================
..........." Предметом разбирательства на этот раз стали претензии прокуратуры по поводу проведения "Башкортом" в 2017-2019 годах ряда йыйынов в различных районах республики.
Напомним, в своем иске надзорное ведомство, упомянув, в числе прочего, о том, что "Башкорт" периодически организует и проводит йыйыны (съезды) башкирского народа,
заявило,
что, согласно выводам заказанного
"историко-психолого-лингвистического исследования",
проведенного специалистами Башгосуниверситета,

эти мероприятия "йыйынами не являются"......"
========================
УЯСНИЛ ? Не надо придуриваться !



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  • 11 | 22.05.2020, 12:13 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14699 | Рейтинг: -2112,4
УЯСНИЛ ? Не надо придуриваться !
____________________________________________
Вы статью прочитали?
Вопрос стоит именно процессуальный.
Если бы в статье разбирались сами йыйыны, то тогда в ней нашло бы отражение, зачем и для чего они собирались, какие вопросы на них обсуждались и с какой целью.
Вы видите разбор самих йыйынов?
Я вижу пока вопросы процессуального характера.



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  • 12 | 22.05.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Такое ощущение, что мы все находимся в сумасшедшем доме. Смешались в кучу кони, люди....



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  • 13 | 22.05.2020, 12:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10206 | Рейтинг: -799,7
Может кто помогал Руслану Габбасову, но ответы его очень даже грамотны:

в ходе известных башкирских восстаний 1735-1740 годов йыйыны сперва указами императрицы Анны Иоанновны 1736 года были ограничены по времени — их разрешалось проводить лишь раз в год и в присутствии представителей властей, при этом, организаторы были обязаны предоставить список вопросов, которые предполагалось выставить на обсуждение и получить разрешение воеводы на проведение йыйына.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вота Указ от 9 июня 1737 года: О мерах к совершенному прекращению бунта башкирцев и о запрещении им генеральных сборов без присутствия воинских чинов.
Из сборника "Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях". Составитель, автор вступительных статей и примечаний этого сборника Ф.Х. Гумеров.

Из пояснений к этому Указу:
"В прошлом, 1736 году 11 февраля, в отправленном Нашем указе, за Нашею отвенною рукою к генералу Румянцеву, к бывшему статскому советнику Кирилову, между прочими делами, в 13-пункте написано, чтоб башкирцам застить, без позволения городовых командиров, сборищев делать, а оставить обыкновенной старинной мирской сбор, о Семике один день съезжаться к речке Чесноковке, и тогда о нуждах мирских советовать и письменно доносить и бить челом. А понеже из помянутых башкирцев самые воры и начинщики зла, шатости и возмущения во время тех своих сборищев начинают, внушая простому народу вымышленныя пользы, которыя народ, приняв за истину, во многом по их воле поступают и никак их от того отвратить невозможно, какие бы ведные резоны после того ни объявлены им были, разве огнем и мечом, как 13 нынешняго их бунта видно, что поверя одному Калмыку Абысу (Правильно - Кильмяк абыз -Ф.Г.), и доныне успокоиться не могут: того ради за благо разсудили Мы вам сообщить, чтобы вы искали потребнейших способов, не возможно ли тот их мирской сбор вовсе отставить, а советовать бы в каждой волости особливо о делах волостных; а ежели того за какими препятствиями отвратить от того их невозможно, то хотя до времени поодинова году генеральному сбору* и позволить быть, однако ж бы о том давали они знать за несколько времени по близости Уфимскому воеводе, о каких делах нужно им советовать и требовать, чтоб при том был один офицер с несколькими солдатами и с тамошними казаками; а без того такие генеральные сборы весьма им запретить; а с котораго времени начать сие в действо производить, то полагается на ваше разсуждение".
* В смысле — всеобщий сбор представителей башкир — оло йыйыи.



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  • 14 | 22.05.2020, 12:56 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10206 | Рейтинг: -799,7
11 | 22.05.2020, 12:13 | Автор: Хернец
Если бы в статье разбирались сами йыйыны
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На вопросы прокуроров: "Являются ли мероприятия, запечатленные на представленных на исследование видеозаписях, так называемыми йыйынами? Если да, то по каким критериям?" эксперт ответил отрицательно.
Азнабаев заявил, что в традиционном родовом башкирском обществе "политическим субъектом, принимающим решение, является весь род; только члены рода имеют на йыйынах право голоса". На видеозаписях же, констатировал эксперт, видно, что люди созывались "не по родовой принадлежности, а по территориальному принципу", из-за чего эксперт охарактеризовал мероприятия "Башкорта", как "сельские сходы". Азнабаев далее утверждал, что инициатива созыва этих собраний представителями "Башкорта" "также противоречит традициям башкирских йыйынов, поскольку собрания сородичей созывались только по инициативе авторитетных представителей рода". Наконец, эксперт отметил, что "йыйыны собирались для вынесения решения, после которого оно становилось обязательным для всех представителей рода... принятое решение скреплялось клятвой на Коране"; на мероприятиях же "Башкорта", указал Азнабаев, эти действия отсутствуют.
Эксперт заявил в заключении, что им "были собраны и обобщены все известные сведения об йыйынах из архивных и опубликованных источников". Однако, ни одного из таких источников Азнабаев в заключении так и не указал. Впрочем, прокуратуру его выводы вполне удовлетворили; аргументы эксперта перекочевали в текст административного иска почти дословно.
В судебном заседании эксперт продолжал защищать свою точку зрения.
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И в борцунах то кто? Абалдеть прям, упасть, и не встать. Чуть не главный из них, это человек в безрукавочке с БСТ, тот бригадир стахановской гоп команды, авторов "Многотомной зажигалки", Салаватик Хамидуллин.

А ведь и Хернец=Борцунец.



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  • 15 | 22.05.2020, 13:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14699 | Рейтинг: -2112,4
Иришка, иди на хрен в свой гараж и не высовывайся оттуда.



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  • 16 | 22.05.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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сборище молодых людей, а что они там обсуждают и что у них в головах, это вопрос отдельный... ну и ими явно манипулируют



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  • 17 | 22.05.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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В уфимском институте МВД фиктивно работали два профессора
22.05.2020



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  • 18 | 22.05.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Гаражный мудазвон с псориазом, а имя у человека в безрукавочке есть?



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