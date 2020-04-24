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Руслан Габбасов: «История даст точную оценку всему происходящему сегодня»

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Все таки это произошло. Организацию, которую создавали с нуля силами башкирских активистов, в которую было вложено намерено сил, сегодня признали экстремистской.

Руслан Габбасов: «История даст точную оценку всему происходящему сегодня»


История башкирского народа показывает, что все, кто боролся за права и интересы своего народа, кто отстаивал земли от разграбления, кто пытался сохранить родной язык, все они подвергались преследованиям и гонениям.

Алдар батыр был казнён когда ему было за 70 лет, Карахакал и Киньзя Арасланов были вынуждены бежать, Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин провели всю свою жизнь на каторге, Кахым туране отравили, побоявшись его авторитета, Мифтахетдинна Акмуллу сажали на 2 года в тюрьму, Шейхзаду Бабича жестоко убили, Заки Валиди был вынужден навсегда покинуть родину, Рами Гарипова изгнали из Союза писателей СССР и РБ, Айрата Дильмухаметова посадили в очередной раз.

И это только перечислена малая часть людей, кто пострадал за свой народ. Но сегодня они все в памяти людей герои и таковыми останутся навсегда.

Именно история даст точную оценку всему происходящему сегодня, но те люди которые помогали уничтожать организацию, кто лично отдавал приказы, кто писал лживые статьи, кто готовил экспертизы, кто подтасовывал документы, кто выступал с очернением организации — все они будут осуждены башкирским народом.

Так было всегда — так будет и сейчас!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.05.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Организацию, которую создавали с нуля силами башкирских активистов, в которую было вложено намерено сил, сегодня признали экстремистской.
===============================
Сию муру, следует читать так:
Организацию, которую создавали с нуля силами башкирских НАЦИОНАЛИСТОВ, в которую было вложено немало НАВАРОВАНЫХ МУРТАЗЛОМ И ЕГО СЫНОМ ДЕНЕГ, сегодня признали экстремистской.
Наконец то свершилось!!!!
Слава Богу!!!!!
Аллах акбар !!!!!



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  • 2 | 23.05.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страдалец...Не получилось пролезть в наЩальники...



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  • 3 | 23.05.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, мещала организация бандитской власти в России, а теперь и в Башкортостане.



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  • 4 | 23.05.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68277 | Рейтинг: +11941,2
НИ Башкорт, ни Дильмухаметов не были экстремистами.
Радоваться ангажированному кривосудию в пуйлостане могут только полные идиоты и гэбёшки на зарплате.

Коих на УЖике тьма-тьмущая.



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4

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  • Участник
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  • 5 | 23.05.2020, 12:24 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1584 | Рейтинг: +367,1
Алдар батыр? Переводится как батыр наепщик.



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  • 6 | 23.05.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Если Алдар-наепщик,то как переводится Муртаза ? Супервор?



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  • 7 | 23.05.2020, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.05.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если Алдар-наепщик,то как переводится Муртаза ? Супервор?
======================================
А Башкорт переводится как насекомоголовые



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  • 8 | 23.05.2020, 13:45 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
Все таки это произошло. Организацию, которую создавали с нуля силами башкирских активистов, в которую было вложено намерено сил, сегодня признали экстремистской.
===
...Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада.

Это было, это есть, это будет всегда и неизменно.

Этот порядок признается всеми государствами.

Это, господа, состояние необходимой обороны ...

Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества.

Петр Аркадьевич Столыпин



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  • 9 | 23.05.2020, 13:54 | Автор: шадым
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Темясово что ль? у них столица.



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  • 10 | 23.05.2020, 14:07 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
История башкирского народа показывает, что все, кто боролся за права и интересы своего народа, кто отстаивал земли от разграбления, кто пытался сохранить родной язык, все они подвергались преследованиям и гонениям.
===
Поскольку вся эта байда стряпалась с нуля от фонаря по обкомовской разнарядке в 50-х годах прошлого века, то запростА появятся новые такие же инсталляции, "но с перламутровыми пуговицами. Бум ждать"
+++
У вас нет такого же с перламутровыми пуговицами?...Будем искать!

https://www.youtube.com/watch?v=k_4V-MS-i7o



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  • 11 | 23.05.2020, 14:11 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
Алдар батыр был казнён когда ему было за 70 лет, Карахакал и Киньзя Арасланов были вынуждены бежать, Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин провели всю свою жизнь на каторге,
===
А которые из этого списка не грабили обозы и не жгли деревни вместе с людьми?

Ибо даже название стану, за который, якобы все онЕ боролись, было придумано батырАми только со второго раза и после 1917 года.



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  • 12 | 23.05.2020, 14:22 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
Именно история даст точную оценку всему происходящему сегодня, но те люди которые помогали уничтожать организацию, кто лично отдавал приказы, кто писал лживые статьи, кто готовил экспертизы, кто подтасовывал документы, кто выступал с очернением организации — все они будут осуждены башкирским народом.
===
Поэтому всё в России перерисуют без комуняцкого расизма с делением страны и населения по абсурдным нац признакам, чтобы разные чудаки больше не страдали от своей виртуальной реальности из фикций, глюков и пуков



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  • 13 | 23.05.2020, 14:25 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
Так было всегда — так будет и сейчас!
===
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.

На том стояла и стоять будет Русская Земля!



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  • 14 | 23.05.2020, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"башкорт" вк групповуха из уголовника гАППАСика и неуча Алсынова была антибашкирским, по другому и не могло быть. Но использовав имя БАШКОРТ они большую часть молодежи отвлекли на пустую времяпровождение.
Во времена Салавата таких быстро выявляли суд был по законам военного воремени. А времена у башкир фактически всегда были военными.



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  • 15 | 23.05.2020, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 23.05.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68277 | Рейтинг: +11941,6
НИ Башкорт, ни Дильмухаметов не были экстремистами.
Радоваться ангажированному кривосудию в пуйлостане могут только полные идиоты и гэбёшки на зарплате.

Коих на УЖике тьма-тьмущая.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А сейчас есть в УК РФ статья за поддержку организации, признанной судом экстремистской? Если есть, то почему не применяем? Очень Опытный



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  • 16 | 23.05.2020, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Организацию, которую создавали с нуля силами башкирских активистов, в которую было вложено намерено сил, сегодня признали экстремистской."
____________________________________________________________
_
А на что вы надеялись? Мавр сделал свое дело: хамитку при вашей помощи убрали, а теперь вы не нужны! Пока не нужны, но возможно понадобитесь тогда, когда .....!



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  • 17 | 23.05.2020, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
История башкирского народа показывает, что все, кто боролся за права и интересы своего народа, кто отстаивал земли от разграбления, кто пытался сохранить родной язык, все они подвергались преследованиям и гонениям.
____________________________________________________________
____
не марай башкирский народ, чмо. Всего навсего кучку уродов нациков разогнали



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  • 18 | 23.05.2020, 22:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.05.2020, 12:24 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1584 | Рейтинг: +367,1
Алдар батыр? Переводится как батыр наепщик.
================
он же вроде казах:
Жадный бай и Алдар-Косе

Жил на свете Шигай-бай, прозванный за необыкновенную жадность Шик-бермесом. Во всей степи ,не было человека скупее его. Вход в юрту Шигай-бая был закрыт для проезжих. За всю свою жизнь он никому не дал куска.
— Ну, меня бы он накормил!—уверенно сказал Алдар-Косе.
— Не думаю,— ответил известный острослов Жи-ренше.
Они поспорили и уговорились: если Алдар-Косе ухитрится поесть у Шигай-бая, то Жиренше отдаст Алдару-Косе все, что тот потребует. Алдар-Косе потихоньку собрал камыш и проложил себе дорогу к юрте. Он нашел маленькую дырочку в кошме и заглянул внутрь. На тагане кипел котел. Шигай-бай делал колбасу. Хозяйка ощипывала гуся. Служанка опаливала баранью голов.Гость сделал вид, что ничего не заметил. Шигай-бай сказал с притворной улыбкой:
— Рады видеть тебя, Косе! Садись и будь гостем. Только прости, попотчевать тебя нечем.
Алдар-Косе стал рассказывать:
— Еду я к тебе и вижу: по дороге ползет длинная-предлинная змея. Увидела она меня, зашипела и свернулась так же, как та колбаса, которую ты спрятал под себя, добрейший Шигай-бай. Я схватил камень величиной с баранью голову, вроде той, на которой сидит твоя служанка. Бросил я камень в змею, она от удара расплющилась и стала, как тесто, которое находится под твоей дочерью. Если я сказал хоть одно слово неправды, пусть меня ощипают, как гуся, спрятанного твоей женой.
Шигай-бай побагровел от ярости и бросил колбасу в котел. Хозяйка опустила туда же ощипанного гуся, а служанка опаленную голову барана. И хором они воскликнули:
Алдар-Косе дождался, когда хозяева крепко заснули, потихоньку встал, подкрался к котлу, выловил гуся, съел его, потом достал баранью голову и закончил ужин колбасой.
Насытившись, он изрезал на кусочки кожаные байские сапоги и кинул их в котел.



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  • 19 | 24.05.2020, 00:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.05.2020, 12:24 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1584 | Рейтинг: +367,1
Алдар батыр? Переводится как батыр наепщик.
==============================================
Тупиц, изучай матчасть!



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  • 20 | 24.05.2020, 00:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 23.05.2020, 13:45 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
Все таки это произошло. Организацию, которую создавали с нуля силами башкирских активистов, в которую было вложено намерено сил, сегодня признали экстремистской.
===
...Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада.

Это было, это есть, это будет всегда и неизменно.

Этот порядок признается всеми государствами.

Это, господа, состояние необходимой обороны ...

Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества.

Петр Аркадьевич Столыпин
============================================
И где этот столыпин-то, которого сам Николаша предал!?



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