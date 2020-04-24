Руслан Габбасов: «История даст точную оценку всему происходящему сегодня»

Все таки это произошло. Организацию, которую создавали с нуля силами башкирских активистов, в которую было вложено намерено сил, сегодня признали экстремистской.История башкирского народа показывает, что все, кто боролся за права и интересы своего народа, кто отстаивал земли от разграбления, кто пытался сохранить родной язык, все они подвергались преследованиям и гонениям.Алдар батыр был казнён когда ему было за 70 лет, Карахакал и Киньзя Арасланов были вынуждены бежать, Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин провели всю свою жизнь на каторге, Кахым туране отравили, побоявшись его авторитета, Мифтахетдинна Акмуллу сажали на 2 года в тюрьму, Шейхзаду Бабича жестоко убили, Заки Валиди был вынужден навсегда покинуть родину, Рами Гарипова изгнали из Союза писателей СССР и РБ, Айрата Дильмухаметова посадили в очередной раз.И это только перечислена малая часть людей, кто пострадал за свой народ. Но сегодня они все в памяти людей герои и таковыми останутся навсегда.Именно история даст точную оценку всему происходящему сегодня, но те люди которые помогали уничтожать организацию, кто лично отдавал приказы, кто писал лживые статьи, кто готовил экспертизы, кто подтасовывал документы, кто выступал с очернением организации — все они будут осуждены башкирским народом.Так было всегда — так будет и сейчас!