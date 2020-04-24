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Верховный суд Башкирии признал Башкорт экстремистской организацией

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Верховный суд Башкортостана сегодня признал национальную организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность.

Верховный суд Башкирии признал Башкорт экстремистской организацией


В начале февраля стало известно, что прокуратура Башкортостана обратилась в суд с иском о признании "Башкорта" экстремистской организацией и запрете ее деятельности. Ранее, в декабре 2019 года, надзорное ведомство вынесло в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".

Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта", якобы, "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также было заявлено, что, согласно выводам некоего "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".

Сразу вслед за этим прокуратура направила в Верховный суд республики иск о признании национальной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.

Для того, чтобы как-то обосновать свои утверждения об "экстремистской" деятельности "Башкорта", надзорное ведомство собрало в один "пакет" все претензии, которые выдвигались к организации правоохранительными органами за последние два года. Начав с митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года, прокуратура охарактеризовала его, как "провокационный", и заявила, что в выступлениях его участников "содержатся высказывания, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды", в том числе, "по отношению к лицам небашкирской национальности". В вину выступавшим прокуратура также поставила "отрицательную оценку представителей законодательной и исполнительной власти" и "формирование крайне негативного психологического образа главы РБ (эту должность тогда занимал Рустэм Хамитов), и в его лице государства в целом". В иске прокуроры также сгруппировали все наложенные в последнее время на активистов штрафы за участие в "несанкционированных" публичных мероприятиях.

В вину организации поставили также выступление ее бывшего председателя Фаиля Алчинова на прошедшем в апреле 2019 года курултае башкир Зилаирского района, где избирались делегаты на V Всемирный курултай башкир. Гособвинением, сославшимся на исследование экспертов Башгосуниверситета, было заявлено, что Алчинов, выступая, "призвал к отделению республики от РФ", якобы, произнеся следующую фразу "На Курултае надо принять решение о самостоятельности Башкортостана от России".

Процесс по делу Башкорта начался в начале февраля 2020 года и был прерван в середине марта из-за ограничительных мер в суде в связи с распространением коронавирусной инфекции. Слушание дела возобновилось с 18 мая и шло с тех пор ежедневно. Пресса и публика по распоряжению судьи в зал заседаний не допускались

В возражениях на иск юристы, представляющие интересы "Башкорта" заявили, что прокуратурой "не подтверждены суду и не доказаны законные основания для обращения с требованиями о признании организацией экстремистской и запрете её деятельности... не подтверждена суду и не доказана законная цель вмешательства властей в реализацию членами "Башкорта" своих неотъемлемых прав на свободу собраний и выражения мнений по общественно-значимым вопросам".

Защита подчеркнула, что признание организации "Башкорт" экстремистской и запрет её деятельности является мерой, "не адекватной обстоятельствам", поскольку "поставят широкий круг лиц под угрозу уголовного преследования, создаст охлаждающий эффект по отношению ко всему национальному движению башкир, а также всем общественным активистам в Республике Башкортостан".

Адвокаты "Башкорта" требовали признать подложным представленный прокуратурой протокол курултая башкир Зилаирского района, где, якобы, была зафиксирована произнесенная Алчиновым фраза. Юрист Гарифулла Яппаров заявлял, что представленный надзорным ведомством протокол, причем, на русском языке, "выполнен с большими искажениями" и просил суд вызвать в качестве свидетелей лиц, присутствовавших на курултае в Зилаирском районе и руководивших его проведением. Также представители "Башкорта" потребовали вызвать в суд в качестве свидетелей сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкортостану, осуществлявших в 2017-2019 годах фиксацию интернет-страницы "Башкорта" во "ВКонтакте", на основании содержания которых прокуратура заключила, что там содержатся "экстремистские высказывания". Однако, практически все ходатайства защиты были судом отклонены; вызванные же свидетели, сославшись либо на болезнь, либо на служебную необходимость, в суд не явились.

В сегодняшних судебных прениях стороны остались на своих позициях. Прокуратура просила суд иск удовлетворить, защита настаивала на его отклонении в полном объеме.

Судья ВС Гузель Фархутдинова управилась с вынесением решения всего за 20 минут. Оглашена была лишь резолютивная часть постановления; мотивировочная часть будут вручена участникам процесса не ранее 1 июня.

Защита "Башкорта" намерена обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Идель.Реалии
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  • 1 | 23.05.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Верховный суд Башкирии признал Башкорт экстремистской организацией
================================
Теперь, по логике вещей, надо разбиратся с каждым конкретным, членом этой экстрнмистко- националистической организации. Оценить, с точки зрения Уголовного кодекса, его "вклад " в деятельность этого формирования.



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  • 2 | 23.05.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Единственная хорошая новость в наше непростое время!



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  • 3 | 23.05.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С ХV веков шла жесточайшая атака на коренное население, как и в Америке против местного населения.
Преследование местного лишь ужесточилось.
Башкорт не имеет отношения к рахимову и его сынку, похитивших богатства республики, принадлежавшего всему народу республики. будь то башкир, русский, татарин.
богатсва ушли из республики: ни один житель республики не получил ничего в отличие от жителей мировых мусульманских нефтяных стран.



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  • 4 | 23.05.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68277 | Рейтинг: +11941,2
НИ Башкорт, ни Дильмухаметов не были экстремистами.
Радоваться ангажированному кривосудию в пуйлостане могут только полные идиоты и гэбёшки на зарплате.

Коих на УЖике тьма-тьмущая.



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  • 5 | 23.05.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоть одна светлая весть в наши чёрные, вирусные дни, как ложка антивируса!



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  • 6 | 23.05.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Эх ты,Губайдуллович,почему сдал ребят?Ведь твоего одного слова было достаточно.



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  • 7 | 23.05.2020, 13:25 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11960 | Рейтинг: -1947,6
НИ Башкорт, ни Дильмухаметов не были экстремистами.
Радоваться ангажированному кривосудию в пуйлостане могут только полные идиоты и гэбёшки на зарплате.

Коих на УЖике тьма-тьмущая.

-----------------

Прелесть какая.

Но ущтиблять - твои друзья natall и Ясенпень тебе за это глаз вырвут, на святое покусилась, на высокое право белого человека казнить и миловать, решать кто здесь хозяин, и вообще, называть своих дружков идиотами и гэбешками нехорошо.

Ну да бог с вами, мне другое интересно. Четыре статьи, и все на одну тему, и про Путина забыли, и про Корону, и даже про Сыртланову.

И как прикажете под каждой отметиться, как же исхитриться размазать радость и восторг тонким слоем, ась?

Всегда говорил, либеральные идеи на УЖе лишь прикрытие, главная тема - звериная башкирофобия.

Ну валяйте, наслаждайтесь процессом.

Ищите правду.



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7

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  • 8 | 23.05.2020, 13:36 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций.

Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!

Петр Аркадьевич Столыпин



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  • 9 | 23.05.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нельзя закрывать ни в коем случае гражданские самоорганизации, нельзя. Мне многое в башкирских организациях не нравится, есть радикализм, но все равно это не путь. Если что то не так, надо указать,, исправить, предупредить или поставить на вид, но только не закрывать, иначе мы никогда не добьемся баланса между гражданами и властью, и власть всегда будет потакать нами.
Читаю здесь комменты, в основном , отрицательные и соглашаюсь с Чеховым, который писал когда то, что бы выскребать (рабскую психологию) это у народа нашего придется ещё десятилетие или столетие.



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2

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  • 10 | 23.05.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.05.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нельзя закрывать ни в коем случае гражданские самоорганизации, нельзя.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Гражданские и националистические - это две большие разницы, как говорят в Одессе! Очень Опытный



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  • 11 | 23.05.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забыли упомянуть министра культуры шафикову а. и карамурзину э. явно симпатизирующие этой организации



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  • 12 | 23.05.2020, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 23.05.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С ХV веков шла жесточайшая атака на коренное население, как и в Америке против местного населения.
Преследование местного лишь ужесточилось.
Башкорт не имеет отношения к рахимову и его сынку, похитивших богатства республики, принадлежавшего всему народу республики. будь то башкир, русский, татарин.
богатсва ушли из республики: ни один житель республики не получил ничего в отличие от жителей мировых мусульманских нефтяных стран.
==
"Башкорт не имеет отношения к рахимову и его сынку, похитивших богатства"
Имеет не имеет, но раз башдвижок, он должен был осудить воровство рахимовым башкирской рспублики - он это не сделал, напротив банил и и замалчивал это. Независимо от решения Российского суда, этот лохотрон уголовника Габбасова будет осужден башкирской общественностью, возможно, уже в ближайшим будущем.



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  • 13 | 23.05.2020, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.05.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх ты,Губайдуллович,почему сдал ребят?Ведь твоего одного слова было достаточно.
==
Не смешите!
мортазло презираемый грамотными башкирами и седня хочет стабылнос
Этот самый примитивная группа габбасова в истории башкир тоже стал не нужен ему.
Так и СБМ он кончал в свое время.
Разумеется нельзя продвинутый СБМ сравнивать с этими неграмотными



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  • 14 | 23.05.2020, 16:46 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10228 | Рейтинг: -801,6
9 | 23.05.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нельзя закрывать ни в коем случае гражданские самоорганизации, нельзя. Мне многое в башкирских организациях не нравится, есть радикализм, но все равно это не путь. Если что то не так, надо указать,, исправить, предупредить или поставить на вид, но только не закрывать, иначе мы никогда не добьемся баланса между гражданами и властью, и власть всегда будет потакать нами.
Читаю здесь комменты, в основном , отрицательные и соглашаюсь с Чеховым, который писал когда то, что бы выскребать (рабскую психологию) это у народа нашего придется ещё десятилетие или столетие.
++++++++++++++++++++++++++++++++
А я вроде как узнал Вас, эзнаком с Фэйса.



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  • 15 | 23.05.2020, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
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,,,Верховный суд Башкортостана сегодня признал национальную организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность.,,

====

а кем признан вв пУТИН заявивший об отмене изучения Б_Я, то есть издал распоряжение об уничтожении башкирской нации___



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  • 16 | 23.05.2020, 18:20 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
15 | 23.05.2020, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован

....заявивший об отмене изучения Б_Я, то есть издал распоряжение об уничтожении башкирской нации___
===
Ага.
Без наглого навязывания станового компонента русским детям батырАм кранты.
Ибо сами становые носители собственные заморочки учить не желают.



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  • 17 | 23.05.2020, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Только человек, не знакомый с политическим режимом в РФ, мог ожидать иного приговора суда. Решение такое было заранее ожидаемо и не вызвало никакого удивления. Это продолжающаяся борьба системы с гражданским обществом.

В РФ более семидесяти НКО от "Комитета солдатских матерей" до "Левады-центра" признаны иностранными агентами.

Начало есть, теперь надо ожидать, что многие организации причешут под эту гребенку. После организаций, возьмутся за отдельных граждан.



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  • 18 | 23.05.2020, 20:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие суды? Какая законность? Похоже у населения нет понимания происходящего? «У кальмаров при рождении есть мозг. А потом за ненадобностью он отмирает. Боже, да у нас больше пол страны кальмаров».
И-2



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  • 19 | 23.05.2020, 22:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забыли упомянуть министра культуры шафикову а. и карамурзину э. явно симпатизирующие этой организации.

Карамурзина эльза. Эта которая в белом доме работает ? Знаем такую шалаву, учились вместе . Не состоявшаяся актриса, абсолютно бездарная личность. .Назанимала денег у людей и не отдает. Бухают по черному вместе с шафиковой . Оголтелые националистки. Сейчас конечно памперсы одели боятся твари.
Как их держат, вот вопрос ???



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  • 20 | 23.05.2020, 22:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну слава богу, разогнали это мурло



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