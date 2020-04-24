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Валиахмет Бадретдинов: «Жизнь прожить — не поле перейти. Так говорили древние»

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Жизнь прожить — не поле перейти. Так говорили древние. А в России эту жизнь прожить намного сложнее. Это историческое проклятие, потому что здесь подлинная свобода личности всегда была правом другого: вождя, князя, барина, царя, опричника, жандарма, революционного матроса, красного или белого командира, генсека, наркома, чекиста и прочих и прочих временно властвующих элементов государства.

Валиахмет Бадретдинов: «Жизнь прожить — не поле перейти. Так говорили древние»


Но народ выживал, как мог. И сегодня выживает. А свобода для россиянина вовсе стала, как писал средневековый философ Гегель, вещью в себе.

Похоже, эта вещь не для нас. Горький вывод, но это реальность.

Вот только башкорты исторически были наиболее свободолюбивым народом. Двухвековую борьбу Башкорта уже в давние времена можно сравнить с более поздним завоеванием и подавлением индейцев Америки европейскими конкистадорами. Кровавая бойня была, как поступали царские каратели и с бунтовщиками башкирцами, требовавшими соблюдать законы и не ограничивать их права и свободы.

Ныне мы условно свободны. То есть, провозглашены декларации, конституционные нормы — а в жизни прав и свободен тот, у кого власть, капитал и принадлежность к особым кланам. Они могут подавить любого, на кого укажут именем государства особо уполномоченные лица высших властных кланов.

Для чего эта самая философия? Да я просто хочу таким образом обозначить причины подавления национального молодежного движения под названием БОО «Башкорт». Только что она признана судом экстремистской и запрещена. Вот она, свобода чекистского формата! Принцип один — «ваша башкирская свобода — защищать интересы народа, его язык, образование, культуру, его природные ресурсы и т.п. -эта для нашего государственного клана и есть покушение на нашу неограниченную ничем власть. Не позволим, заклеймим, спрячем за решетку, сошлем в лагеря за вашу любовь к национально окрашенной свободе! Для нас нет преград — юридические нормы — это условность и химера, мы способны доказать, что белое — это всегда черное.

Забудьте свои мечты о процветании народа — мы сами знаем, надо ли ему процветать, или нет. Сами виноваты — мы же говорили вам, сидите тише воды, ниже травы, и самораспускайтесь по первому нашему требованию. Мы вам запретили называть себя «Башкортом». Нам просто не нравится это слово, свободой пахнет от него. Не послушались, предупреждали ведь, теперь пеняйте на себя…»

Ответ здесь может быть один и лаконичен. Да, сегодня власть способна запретить БОО «Башкорт». Но кто сказал, что эта власть способна запретить Великий, тысячелетний, свободолюбивый, гордый и коленонепреклоненный Башкорт? Не бывать этому, хоть тресните всем своим узколобым мирком мракобесия. Я сказал почти все, что мог и хотел. Можете поручить своим цепным экспертам доказать, что любящий свою Родину и свой народ, почитаемый представителями многих национальностей и конфессий Валиахмет Бадретдинов является врагом народа и государства.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.05.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот только башкорты исторически были наиболее свободолюбивым народом.
===============================
Во как!!!!!
Ахринеть!!!!!
Да башкиры всю жизнь были попрашайками, все что у них есть им ДАЛИ!
У них ничего своего, начиная от языка, одежды, кончая землей на которой они живут. А все эти бунты были направленны на то чтобы получить себе еще больше землицы, и привелегий.
Все их, так называемые "народные герои" это прихвостни: салаватка прихвостень Емельяна Пугачева, валидка ,- адольфа гитлера.
Так что трындеть ненадо !



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  • 2 | 23.05.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Истинные слова Спасибо



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  • 3 | 23.05.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
истинные слова.
Спасибо автору статьи



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  • 4 | 23.05.2020, 12:22 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1584 | Рейтинг: +367,1
Смотря какое поле. Если русское поле то тоже трудно. А если минное то проще жизнь прожить.



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  • 5 | 23.05.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Выступление Валиахмета согласовано с Рахимовым?



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  • 6 | 23.05.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Сильно правильно сказано ! сейчас открываеться путь разграблению природных богатств Башкортостана , таким образом всех пугают юрьмами и не удивемся скоро начнётся уголовные преследования в отношении активных участников Башкорта.это задумка самого РФ !



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  • 7 | 23.05.2020, 13:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10228 | Рейтинг: -801,6
сейчас открываеться путь разграблению природных богатств Башкортостана
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Инягнег батинкасы, калоша мамина, всё уже давно растырено, разворовано, распродано, а этот клоун громко кричит, и даже орёт, держите вора.

Аднак, на выступление этого говорливого Бадреддинова, может потом чё отвечу, надо и далее поработать, доработать текст с теми оченными законами о башкирах.



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  • Эксперт
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  • 8 | 23.05.2020, 14:33 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39369 | Рейтинг: +6510,3
Вот только башкорты исторически были наиболее свободолюбивым народом.
===
Ясно дело!!! Кто с этим спорит?

Поэтому онЕ сами для себя не построили даже хилого сарая, а свободно носились по Евразии за стадами КРС.

И этих свободно бегающих по степи, таки отловили, отмыли и усадили на оседлое жите только в конце 19-го, а уж все байки онЕ себе настряпали.



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  • 9 | 23.05.2020, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот такие Бадретдиновы и толкают молодёжь на нарушения законов, сами оставаясь в стороне! Поп Гапон башкирской национальности! Очень Опытный



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  • 10 | 23.05.2020, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот старый хрен в самом деле всегда как баба ругается с башкирами. В интернете



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  • 11 | 23.05.2020, 18:57 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 45 | Комментарии: 1509 | Рейтинг: +261,4
...коленонепреклоненный Башкорт...

Акуеть просто...



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  • 12 | 23.05.2020, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Благодарю судьбу за личное знакомство с Валиахметом Бадретдиновым- безупречно порядочной, честной и глубоко человечной личностью. В соотв.с ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
экстремистская деятельность:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в УК РФ.
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность РФ или госдолжность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. Ничего из этого и близко нет, тем более сам В.Бадретдинов - отец четверых детей и всю жизнь эта семья посвятила воспитанию детей, трудилась на благо Отечества. Что уж зацикливаться на баш.языке. Кто не желает,пусть не учит- никто уж не навязывает. Комментарии оскорбительного характера в адрес этого человека допущены теми,каковыми сами являются.



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  • 13 | 24.05.2020, 00:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 23.05.2020, 18:57 | Автор: Штирлиц мл.
Публикации: 45 | Комментарии: 1509 | Рейтинг: +261,4
...коленонепреклоненный Башкорт...

Акуеть просто...
===================================================
О, ёпта, слюсарь нарисовался! Как там в НПЗах, не доконали вас еще сечинкие надзиратели?



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