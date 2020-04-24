Валиахмет Бадретдинов: «Жизнь прожить — не поле перейти. Так говорили древние»

Жизнь прожить — не поле перейти. Так говорили древние. А в России эту жизнь прожить намного сложнее. Это историческое проклятие, потому что здесь подлинная свобода личности всегда была правом другого: вождя, князя, барина, царя, опричника, жандарма, революционного матроса, красного или белого командира, генсека, наркома, чекиста и прочих и прочих временно властвующих элементов государства.Но народ выживал, как мог. И сегодня выживает. А свобода для россиянина вовсе стала, как писал средневековый философ Гегель, вещью в себе.Похоже, эта вещь не для нас. Горький вывод, но это реальность.Вот только башкорты исторически были наиболее свободолюбивым народом. Двухвековую борьбу Башкорта уже в давние времена можно сравнить с более поздним завоеванием и подавлением индейцев Америки европейскими конкистадорами. Кровавая бойня была, как поступали царские каратели и с бунтовщиками башкирцами, требовавшими соблюдать законы и не ограничивать их права и свободы.Ныне мы условно свободны. То есть, провозглашены декларации, конституционные нормы — а в жизни прав и свободен тот, у кого власть, капитал и принадлежность к особым кланам. Они могут подавить любого, на кого укажут именем государства особо уполномоченные лица высших властных кланов.Для чего эта самая философия? Да я просто хочу таким образом обозначить причины подавления национального молодежного движения под названием БОО «Башкорт». Только что она признана судом экстремистской и запрещена. Вот она, свобода чекистского формата! Принцип один — «ваша башкирская свобода — защищать интересы народа, его язык, образование, культуру, его природные ресурсы и т.п. -эта для нашего государственного клана и есть покушение на нашу неограниченную ничем власть. Не позволим, заклеймим, спрячем за решетку, сошлем в лагеря за вашу любовь к национально окрашенной свободе! Для нас нет преград — юридические нормы — это условность и химера, мы способны доказать, что белое — это всегда черное.Забудьте свои мечты о процветании народа — мы сами знаем, надо ли ему процветать, или нет. Сами виноваты — мы же говорили вам, сидите тише воды, ниже травы, и самораспускайтесь по первому нашему требованию. Мы вам запретили называть себя «Башкортом». Нам просто не нравится это слово, свободой пахнет от него. Не послушались, предупреждали ведь, теперь пеняйте на себя…»Ответ здесь может быть один и лаконичен. Да, сегодня власть способна запретить БОО «Башкорт». Но кто сказал, что эта власть способна запретить Великий, тысячелетний, свободолюбивый, гордый и коленонепреклоненный Башкорт? Не бывать этому, хоть тресните всем своим узколобым мирком мракобесия. Я сказал почти все, что мог и хотел. Можете поручить своим цепным экспертам доказать, что любящий свою Родину и свой народ, почитаемый представителями многих национальностей и конфессий Валиахмет Бадретдинов является врагом народа и государства.