Мародеры ...

Каждый раз, слушая очередное «чрезвычайное» обращение к народу нашего «национального лидера», я всё жду, когда же он объявит, что коронавирус это на самом деле никакое не бедствие, а совсем наоборот – локомотив нашей новой пост-углеводородной экономики. Ну а что? Все же помнят, как кремлевские пропагандисты убеждали нас в том, что «санкции полезны» для российской экономики. Про санкции-то мы уже, правда, все поняли. Но вот польза коронавируса куда более очевидна. Не для всех, конечно. Однако есть настоящие счастливчики.Я уже писал о том, что решение Правительства Москвы выделять от 200 тысяч рублей на лечение каждого больного ковидом – это отнюдь не благо, а капкан. Потому что при таком очевидном стимулировании медицинских учреждений (которые по факту у нас все коммерческие) и чиновников от медицины, эпидемия закончится только тогда, когда закончатся деньги. Реальность оказалась, как всегда, более увлекательной и впечатляющей. В итоге каждая перепрофилированная койка под ковид-19 обошлась бюджету в 800 тысяч рублей. И это не только в Москве, а во всех регионах страны.За 800 тысяч в принципе каждого больного россиянина можно было отправить на лечение за границу. Но мы, конечно, понимаем, что такого наша власть не допустит, даже если ей будут приплачивать. Хорошо, будем лечиться дома. На койках, которые экстренно «перепрофилируются» (вопрос, из чего они перепрофилируются, оставим за скобками). И мы все понимаем, что в эти немаленькие 800 тысяч рублей заложено много всего, по крайней мере, должно быть заложено: это и расходы на переоборудование оптимизированных путинскими чиновниками больниц, и расходы покупку этих самых реальных коек, а также медицинского оборудования, стимулирующие выплаты врачам, наем дополнительного персонала, расходы на питание пациентов и так далее.Но что же в итоге мы имеем? Изо всех регионов люди кричат и жалуются: что выплаты врачи не получили, нового оборудования нет, лекарств нет, средств индивидуальной защиты нет, больные и покойники лежат в коридорах…. А куда же делись деньги? Те самые 800 тысяч на каждую койку? А деньги, как это принято называть в путинской России «освоены», а проще говоря, разворованы. Чиновниками, отвечающими за выделение этих денег, «доверенными» поставщиками и подрядчиками, которые поставляют старые аппараты ИВЛ или китайский хлам под видом «отечественных разработок», которые вспыхивают и горят вместе с больными. Ну и конечно главврачам ведь тоже хочется вкусно кушать и отдыхать на яхте. Говорят, что результатами этого перепрофилирования и такого лечения все же занялась Генеральная Прокуратура. Но поживем – увидим. Однако, честно говоря, как-то слабо верится, что такая грандиозная «кормушка» как борьба с «эпидемией» теперь вот так быстро прикроется.Еще один совершенно «замечательный» эпизод сказочного обогащения в период национальной катастрофы разворачивается прямо у нас на глазах, в Московской области.Все мы помним, что владелец «Крокуса» и близкий друг российских чиновников Араз Искендер оглы Агаларов без тендеров и конкурсов – на основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева – получил почти миллиард рублей на размещение «временного госпиталя» на территории своего выставочного центра. Подчеркиваю – не на строительство больницы, а на временное размещение коек на своей территории.Причем, как выяснилось, в эту сумму не входят затраты на размещение врачей в гостинице и на питание пациентов. Эти контракты были размещены на сайте госзакупок отдельно. Что характерно пациенты этого временного госпиталя, появившегося на территории «Крокус Экспо», рассказывают о нехватке лекарств, а врачи сообщают, что с ними до сих пор не заключили договоры и угрожают урезать зарплаты за жалобы на условия труда.Казалось бы, в этой ситуации власть должна в срочном порядке направить во временных «агаларовский» госпиталь прокурорскую проверку, аудиторов, счетную палату. Но не тут-то было. Не прошло и месяца, как Араз Агаларов получил по той же схеме – без конкурса и без каких-либо процедур — еще один контракт. Теперь к полутора тысячам коек прибавится еще тысяча сто, а общая сумма контрактов, полученная холдингом Агаларова «Крокус» от Подмосковья, составит 1 миллиард 900 миллионов рублей ($26 млн 300 тысяч).Безусловно, то, что происходит на примере конкретного близкого к чиновникам бизнесмена не может не возмущать. Потому что вся эта вакханалия с «перепрофилированием» выставочного комплекса в «госпиталь» происходит на фоне того, как откровенно загибается мелкий и средний бизнес, которому власть отказала в помощи. На фоне заявлений чиновников о том, что если государство будет помогать людям, то «бюджеты треснут». Странно, что никого не заботит, что могут треснуть чьи-то рожи, которые двадцать лет поглощают бюджетные деньги. Но на этом история с «освоением» «вирусных денег» не заканчивается.Вы думаете, кто руководит этим «медицинским учреждением? Может быть, какой-то заслуженный врач, профессор, опытный вирусолог? Нет, не угадали ни разу. Руководить оборудованным на бюджетные миллиарды временным госпиталем на территории «Крокуса» выписаны люди из Красноярска, земляки подмосковного губернатора Андрея Воробьева и его отца, сенатора Юрия Воробьева. Например, приемное отделение этого «богоугодного заведения» возглавил Александр Кангун, известный в Красноярском крае бизнесмен и бывший руководитель автосалона «Крепость». По информации из открытых источников, два года назад на Кангуна завели уголовное дело по статье о мошенничестве: около 150 клиентов не получили ни машин, за которые была внесена предоплата, ни денег. У Кангуна арестовали имущество на сумму в 250 миллионов рублей, чтобы обеспечить иски пострадавших клиентов. В 2018-м он объявил себя банкротом. Вот такой вот чудо-доктор… И это, конечно, далеко не единичный пример того, кто и как греется на том «пожаре», в который брошена вся российская экономика, и который «тушится» за счет наших с вами денег, за чет фонда национального благосостояния, который являлся «подушкой безопасности» не только для нас, но и для будущих поколений, и который такими темпами может иссякнуть еще до конца года…Конечно, я понимаю, что власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой. Не могу понять другого. Неужели эти люди всерьез рассчитывают спастись с украденными у народа деньгами на каких-то райских островах после того, как это корабль под названием «Россия» утонет?