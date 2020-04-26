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Мародеры

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Каждый раз, слушая очередное «чрезвычайное» обращение к народу нашего «национального лидера», я всё жду, когда же он объявит, что коронавирус это на самом деле никакое не бедствие, а совсем наоборот – локомотив нашей новой пост-углеводородной экономики. Ну а что? Все же помнят, как кремлевские пропагандисты убеждали нас в том, что «санкции полезны» для российской экономики. Про санкции-то мы уже, правда, все поняли. Но вот польза коронавируса куда более очевидна. Не для всех, конечно. Однако есть настоящие счастливчики.

Мародеры


Я уже писал о том, что решение Правительства Москвы выделять от 200 тысяч рублей на лечение каждого больного ковидом – это отнюдь не благо, а капкан. Потому что при таком очевидном стимулировании медицинских учреждений (которые по факту у нас все коммерческие) и чиновников от медицины, эпидемия закончится только тогда, когда закончатся деньги. Реальность оказалась, как всегда, более увлекательной и впечатляющей. В итоге каждая перепрофилированная койка под ковид-19 обошлась бюджету в 800 тысяч рублей. И это не только в Москве, а во всех регионах страны.

За 800 тысяч в принципе каждого больного россиянина можно было отправить на лечение за границу. Но мы, конечно, понимаем, что такого наша власть не допустит, даже если ей будут приплачивать. Хорошо, будем лечиться дома. На койках, которые экстренно «перепрофилируются» (вопрос, из чего они перепрофилируются, оставим за скобками). И мы все понимаем, что в эти немаленькие 800 тысяч рублей заложено много всего, по крайней мере, должно быть заложено: это и расходы на переоборудование оптимизированных путинскими чиновниками больниц, и расходы покупку этих самых реальных коек, а также медицинского оборудования, стимулирующие выплаты врачам, наем дополнительного персонала, расходы на питание пациентов и так далее.

Но что же в итоге мы имеем? Изо всех регионов люди кричат и жалуются: что выплаты врачи не получили, нового оборудования нет, лекарств нет, средств индивидуальной защиты нет, больные и покойники лежат в коридорах…. А куда же делись деньги? Те самые 800 тысяч на каждую койку? А деньги, как это принято называть в путинской России «освоены», а проще говоря, разворованы. Чиновниками, отвечающими за выделение этих денег, «доверенными» поставщиками и подрядчиками, которые поставляют старые аппараты ИВЛ или китайский хлам под видом «отечественных разработок», которые вспыхивают и горят вместе с больными. Ну и конечно главврачам ведь тоже хочется вкусно кушать и отдыхать на яхте. Говорят, что результатами этого перепрофилирования и такого лечения все же занялась Генеральная Прокуратура. Но поживем – увидим. Однако, честно говоря, как-то слабо верится, что такая грандиозная «кормушка» как борьба с «эпидемией» теперь вот так быстро прикроется.

Еще один совершенно «замечательный» эпизод сказочного обогащения в период национальной катастрофы разворачивается прямо у нас на глазах, в Московской области.

Все мы помним, что владелец «Крокуса» и близкий друг российских чиновников Араз Искендер оглы Агаларов без тендеров и конкурсов – на основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева – получил почти миллиард рублей на размещение «временного госпиталя» на территории своего выставочного центра. Подчеркиваю – не на строительство больницы, а на временное размещение коек на своей территории.

Причем, как выяснилось, в эту сумму не входят затраты на размещение врачей в гостинице и на питание пациентов. Эти контракты были размещены на сайте госзакупок отдельно. Что характерно пациенты этого временного госпиталя, появившегося на территории «Крокус Экспо», рассказывают о нехватке лекарств, а врачи сообщают, что с ними до сих пор не заключили договоры и угрожают урезать зарплаты за жалобы на условия труда.

Казалось бы, в этой ситуации власть должна в срочном порядке направить во временных «агаларовский» госпиталь прокурорскую проверку, аудиторов, счетную палату. Но не тут-то было. Не прошло и месяца, как Араз Агаларов получил по той же схеме – без конкурса и без каких-либо процедур — еще один контракт. Теперь к полутора тысячам коек прибавится еще тысяча сто, а общая сумма контрактов, полученная холдингом Агаларова «Крокус» от Подмосковья, составит 1 миллиард 900 миллионов рублей ($26 млн 300 тысяч).

Безусловно, то, что происходит на примере конкретного близкого к чиновникам бизнесмена не может не возмущать. Потому что вся эта вакханалия с «перепрофилированием» выставочного комплекса в «госпиталь» происходит на фоне того, как откровенно загибается мелкий и средний бизнес, которому власть отказала в помощи. На фоне заявлений чиновников о том, что если государство будет помогать людям, то «бюджеты треснут». Странно, что никого не заботит, что могут треснуть чьи-то рожи, которые двадцать лет поглощают бюджетные деньги. Но на этом история с «освоением» «вирусных денег» не заканчивается.

Вы думаете, кто руководит этим «медицинским учреждением? Может быть, какой-то заслуженный врач, профессор, опытный вирусолог? Нет, не угадали ни разу. Руководить оборудованным на бюджетные миллиарды временным госпиталем на территории «Крокуса» выписаны люди из Красноярска, земляки подмосковного губернатора Андрея Воробьева и его отца, сенатора Юрия Воробьева. Например, приемное отделение этого «богоугодного заведения» возглавил Александр Кангун, известный в Красноярском крае бизнесмен и бывший руководитель автосалона «Крепость». По информации из открытых источников, два года назад на Кангуна завели уголовное дело по статье о мошенничестве: около 150 клиентов не получили ни машин, за которые была внесена предоплата, ни денег. У Кангуна арестовали имущество на сумму в 250 миллионов рублей, чтобы обеспечить иски пострадавших клиентов. В 2018-м он объявил себя банкротом. Вот такой вот чудо-доктор… И это, конечно, далеко не единичный пример того, кто и как греется на том «пожаре», в который брошена вся российская экономика, и который «тушится» за счет наших с вами денег, за чет фонда национального благосостояния, который являлся «подушкой безопасности» не только для нас, но и для будущих поколений, и который такими темпами может иссякнуть еще до конца года…

Конечно, я понимаю, что власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой. Не могу понять другого. Неужели эти люди всерьез рассчитывают спастись с украденными у народа деньгами на каких-то райских островах после того, как это корабль под названием «Россия» утонет?

Валерий Рашкин, Эхо Москвы
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  • 1 | 25.05.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
когда же он объявит, что коронавирус это на самом деле никакое не бедствие, а совсем наоборот
============================
Коронавирус для путина это действительно "манна небесная!
Вот что первое пришло на ум:
1. На пандемию можно списать все экономические неудачи.
2. Вымрут старики,- экономия ПФ
3. Под "шумок" принимаются антинародные законы
4. Протестные действия стали практически невозможны
5. Теперь "самоизоляцию" можно объявлять по любому поводу
6. Умирают люди с ослабленным здоровьем,- можно сэкономить на медицине...

Остальное додумайте сами



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  • 2 | 25.05.2020, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 160 | Комментарии: 40022 | Рейтинг: +5165,6
Рашкин-молодец. Единственный нормальный в этой шайке. Именно он потребовал озвучить зарплату Сечина.=5 лямов в день.



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  • 3 | 25.05.2020, 10:03 | Автор: юнг
    Публикации: 160 | Комментарии: 40022 | Рейтинг: +5165,6
А ведь самому пахану тоже будет крышка. Рано, или поздно. Хотелось бы рано. Посмотреть- на лафете повезут, или распылят над океаном.



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  • 4 | 25.05.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия
02:12 24.05.2020 (обновлено: 12:01 24.05.2020)

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета ТПК, впервые появившись на публике с 1 мая.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало материал о заседании в воскресенье. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые глава КНДР подписал по его итогам, обнародованы 23 мая.

Правящая партия КНДР предложила новый курс укрепления ядерных сил
Агентство сопроводило статью фотографией лидера, где он сидит в президиуме на фоне флагов ТПК.

Перед участием в открытии завода удобрений 1 мая сообщения об участии Ким Чен Ына в публичных мероприятиях не появлялись в течение 20 дней. За это время в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти, но на фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе Ким Чен Ын выглядел здоровым.
Японские и южнокорейские СМИ позже сообщали, что после посещения завода глава КНДР находился в Вонсане.
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__ А убогая уже компот сварила и выпила за его помин! Очень Опытный



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  • 5 | 25.05.2020, 13:27 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: +2083,9
А убогая уже компот сварила и выпила за его помин! Очень Опытный
______________________________________
ОчОп, опять дымовую завесу ставишь?

Тема-то про очередную "кормушку" твоей любимой "вертикали".
Кормушка на эпидемии, на людском здоровье и жизнях россиян.

Корейский шпиён, наверное...



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  • 6 | 25.05.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Д.а.а.а.а..любые катаклизмы - пожары , наводнения, жару, холод, засуху, землетрясения, а теперь ковид и т.д. пробравшиеся во власть шайки воров умеют превращать в звонкую монету . Фокусники, умудряются еще ордена получать за "освоение".



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  • 7 | 25.05.2020, 15:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68278 | Рейтинг: +11940,3
Все 200 нормальных ИВЛ, которые Путин выпросил у Трампа, поступили в центральную клиническую больницу УД Президента РФ, расположенную на территории национального парка «Лосиный остров».



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  • 8 | 25.05.2020, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Хорошая новость! А убогая только всё врёт! Очень Опытный



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  • 9 | 25.05.2020, 17:14 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1586 | Рейтинг: +367,3
Молодец очень опытный сосун, иди сос ни власть. Сегодня на славу потрудился. Вакцинация это как мертвому припарка.



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  • 10 | 25.05.2020, 17:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
5 | 25.05.2020, 13:27 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
А убогая уже компот сварила и выпила за его помин! Очень Опытный
______________________________________
ОчОп, опять дымовую завесу ставишь?
++++++++++++++++++++++++++++++++
Яснопень, ты это о подъюбочном смоге вашей мамки? Перенюхался чтоль?



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  • 11 | 25.05.2020, 17:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
+++++++++++++++++++++++++++++++
У меня, как бы по случаю, вопрос, а в других странах, ну в той же Омерике, есть волонтерское движение по помощи больным, врачам, и просто старикам?



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  • 12 | 25.05.2020, 17:44 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
9 | 25.05.2020, 17:14 | Автор: резус
Вакцинация это как мертвому припарка.
++++++++++++++++++++++++
Резик, а ты тоже дедорас?



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  • 13 | 25.05.2020, 17:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14736 | Рейтинг: -2114,5
Каждый раз, слушая очередное «чрезвычайное» обращение к народу нашего «национального лидера»...
_______________________________________________
Вот сравните.
Ещё 50 лет назад, в страшном Совке обсуждались "выход человечества в дальний космос, велись теоретические споры о линии поведения в случае встречи с другими расами".
А сейчас ждут, заверения гаранта Конституции, что коронавирус это не бедствие.



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  • 14 | 25.05.2020, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 25.05.2020, 17:14 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1586 | Рейтинг: +367,2
Молодец очень опытный сосун, иди сос ни власть. Сегодня на славу потрудился. Вакцинация это как мертвому припарка.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Макака! Это те уколы, которые Вам в Базелевке делают, Вам уже не помогают, а вакцина очень хорошо защищает! Вот только скорость её изобретения может повлиять на качество! Очень Опытный



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  • 15 | 25.05.2020, 18:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14736 | Рейтинг: -2114,5
В Архангельской ЦРБ двух медсестёр, контактировавших с больной Ковид 19 на ночь в морге заперли. Изолировали, так сказать.
Странно, что сразу не расстреляли и не сожгли.



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  • 16 | 25.05.2020, 18:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
Вот сравните.
Ещё 50 лет назад, в страшном Совке обсуждались "выход человечества в дальний космос, велись теоретические споры о линии поведения в случае встречи с другими расами".
А сейчас ждут, заверения гаранта Конституции, что коронавирус это не бедствие.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да, помню обсуждения, заявления, и даже с поранее от гарантов конституцим, сначала от Никиты Хрущёва, затем от бровястого и особо орденоносного Лёни Брежнева о "выходе человечества в дальний космос, о теоретических спорах по линии поведения в случае встречи с другими расами". Много чего было, а этот Хернец он чего такой Мудак?



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  • 17 | 25.05.2020, 18:37 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
Архангельское ЦРБ, Хернец, это же в РБ, а ты борцун и правдохрюкец где был?



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  • 18 | 25.05.2020, 18:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14736 | Рейтинг: -2114,5
16 | 25.05.2020, 18:34 | Автор: Ирек
Публикации: 116 | Комментарии: 10264 | Рейтинг: -808,9

Да, помню обсуждения, заявления, и даже с поранее от гарантов конституцим, сначала от Никиты Хрущёва, затем от бровястого и особо орденоносного Лёни Брежнева о "выходе человечества в дальний космос, о теоретических спорах по линии поведения в случае встречи с другими расами". Много чего было, а этот Хернец он чего такой Мудак?
____________________________________________
А где ссылка на то, что ты это читала?
Книг, эдак, на сто.
Но ты, Иришка, не волнуйся, я не подозреваю тебя в том, что ты это обсуждала.
Не по уму тебе такие обсуждения.
Твои мысли более глубоки.
"Скикарекать" и бум, головой об стенку. "Ущоный" - бум, "Хуч" - бум, "ПШЕЛвЗадец" - бум.
А мысли-то Иришке куда девать?
Не спится ей, головой об стенку колотится.



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  • 19 | 25.05.2020, 20:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
Без комментариев привлевшему му.



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  • 20 | 25.05.2020, 21:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 25.05.2020, 20:26 | Автор: Ирек
Публикации: 116 | Комментарии: 10269 | Рейтинг: -810,4
Без комментариев привлевшему му.
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Никак пошел чесаться скудоумный "великий хисторик" - копипастер!



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