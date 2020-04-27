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Гафур Гилязов: Россия «отдельная цивилизация» или «резервация»?

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В. Путин заявил, что Россия является «отдельной цивилизацией». Он, видимо, имел в виду не историческую суть вопроса, а годы своего правления. Зачем В. Путину понадобилась такая идея? Думаю, это чистая пропаганда и формирование нужного власти общественного сознания перед голосованием по изменениям в Конституцию. Конституция России мешает В. Путину, его команде и дальше узурпировать власть. Поэтому и спланировано «обнуление» сроков его президентства.

Гафур Гилязов: Россия «отдельная цивилизация» или «резервация»?


Чтобы и дальше мобилизовывать вокруг себя аполитичную часть россиян нужен внешний враг. Он назначен, это США. В Башкирии много кричащих проблем: отсутствие работы, высокая смертность, суицид, пьянство, во всём виноваты США?

Путинская «цивилизация» агрессивна, нужно новое наступательное оружие, он занимается этим, при этом власти неинтересно, что народ нищает.

Активное участие в гонке вооружений не только подрывает экономику России, но и бесперспективно, ибо наука и техника не имеют границ в своём развитии, это бесконечный процесс. При всём этом российский народ просто обязан объединиться вокруг Путина и, возможно, принести себя в жертву ради сохранения этой самой «цивилизации» во главе с Путиным в случае войны, к которой он готовится. Для реализации всего этого нужно изменить Конституцию. Известно из опыта, когда начинают переписывать историю, ещё хуже Конституцию под вождя, это прямой путь к диктатуре.

Что дал гражданам России В. Путин?

Остановлено развитие демократической политической системы (источник власти народ, периодическая смена власти на основе свободных выборов, развитое гражданское общество, реальная многопартийность, мирные выступления граждан), процесс пошёл вспять. Монетизировал льготы ветеранам, они потеряли лицо как уважаемая социальная группа, чьим трудом и было создано в стране всё. Допущено беспрецедентное расслоение граждан по доходам, природными богатствами (достояние народа) пользуется кучка олигархов. Качественная медицина недоступна для малоимущих – половины населения. Высшее образование большей частью стало платным. Правоохранительные органы непомерно раздуты, защищают власть от народа и несут угрозу не только свободе и правам граждан, но и их здоровью.

И, такая Россия – «отдельная цивилизация»? Это больше похоже на «резервацию», где не исполняются Конституция, международные договоры, растоптаны свобода и человеческое достоинство, культивируется грубая сила и насаждается страх.

Уверен, пройдёт всего несколько лет и найдётся новый Хрущёв, который осудит всё изложенное вместе с вождём, накормит россиян кукурузой и стукнет по трибуне ООН башмаком. Это уже другая история.

Гафур ГИЛЯЗОВ,
председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в Бирске, подполковник в отставке






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  • Гость
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  • 1 | 26.05.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И, такая Россия – «отдельная цивилизация»? Это больше похоже на «резервацию»,
===============================
А мне кажется ч то в россии идет рестоврация крепостного права, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вот некоторые признаки
- прописка
- кредитная и ипотечнач кабала
- бесправие основной части населения
- искуственное создание "элиты"
- полная зависимость от работадателя
- выдача в 2022 г. электронных паспортов, сдержащих все данные о человека.
- ну и т.д и т.п.



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  • 2 | 26.05.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы и дальше мобилизовывать вокруг себя аполитичную часть россиян нужен внешний враг. Он назначен, это США.
--------'
Это коммунист говорит или либераст? Ни разу нигде не слышал, чтобы говорили или писали, что США - враг. Да вся статья шпаргалка с эха мацы.



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  • 3 | 26.05.2020, 10:24 | Автор: Виктор
    Публикации: 177 | Комментарии: 1864 | Рейтинг: +493,5
Сильная статья.

2. Отметим. Подполковник и сам командовал дивизионом ракет нацеленных на Запад.

3. Концовка неудачная.

Причем тут "башмаком стучит по трибуне ОООН"?



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  • 4 | 26.05.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Причем тут "башмаком стучит по трибуне ОООН"?

-------------

Витька, слабо тебе тягаться с Высоцким:
...
«А ну-ка, девушки!» «А ну-ка, парням!»
Вручают премию в О-О-О-ОН!



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  • 5 | 26.05.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СТОКГОЛЬМ, 25 мая 2020,

Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. Об этом 25 мая сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что Швеция отказалась от введения жёстких ограничений в связи с пандемией коронавируса, экономический спад в стране оказался настолько силён, что экономисты опасаются его перерастания в мощнейший кризис. Уровень безработицы в апреле, без учёта сезонных колебаний, вырос до 7,9%, что значительно выше прогнозов. Предполагается, что на ухудшение показателей повлияла ситуация в сферах туризма и ресторанного бизнеса.

По мнению аналитика издания Йоханны Йенссон, страну может ждать значительное ухудшение по показателям безработицы. Если в ближайшее время не увеличится спрос, то безработица может вырасти до 17%.

При этом власти страны продолжают разработку законопроекта, упрощающего увольнение сотрудников. Данная инициатива вызвала протестные настроения в профсоюзах и оппозиционных силах. Оппозиция намерена объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.



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  • 6 | 26.05.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2. Отметим. Подполковник и сам командовал дивизионом ракет нацеленных на Запад.
--------------------

Чо Витек, уже и списочек имеется на час Х?

Рука упала в пропасть с дурацким звуком: «Пли!» —
И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли.



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  • 7 | 26.05.2020, 12:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
М-да. Что же вы так стремитесь стать стадом?
Конечно, у России свой собственный путь.
Как и у любой другой страны.
У любого человека, любой семьи, любой страны должен быть свой, собственный путь.
Это не значит что надо отгородиться от всех, но и не значит, что мы шагаем дружно рядами и колоннами.



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  • 8 | 26.05.2020, 12:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
Активное участие в гонке вооружений не только подрывает экономику России, но и бесперспективно, ибо наука и техника не имеют границ в своём развитии, это бесконечный процесс.
__________________________________________
И это говорит бывший военный?
Предлагает ввиду бесперспективности гонки вооружения перейти на дубины и булыжники? И экономику не подрывает и на прогресс можно наплевать.
А копья - это уже прогресс.



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  • 9 | 26.05.2020, 12:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
При всём этом российский народ просто обязан объединиться вокруг Путина и, возможно, принести себя в жертву ради сохранения этой самой «цивилизации» во главе с Путиным в случае войны,
__________________________________________
Российский народ просто обязан объединиться, если хочет выжить и быть независимым.
И не надо приплетать сюда Путина.



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  • 10 | 26.05.2020, 12:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
Что дал гражданам России В. Путин?

Остановлено развитие демократической политической системы (источник власти народ, периодическая смена власти на основе свободных выборов, развитое гражданское общество, реальная многопартийность, мирные выступления граждан), процесс пошёл вспять. Монетизировал льготы ветеранам, они потеряли лицо как уважаемая социальная группа, чьим трудом и было создано в стране всё. Допущено беспрецедентное расслоение граждан по доходам, природными богатствами (достояние народа) пользуется кучка олигархов. Качественная медицина недоступна для малоимущих – половины населения. Высшее образование большей частью стало платным.
______________________________________________
Разве это Путин дал?
Путин всего лишь продолжил "развитие демократической политической системы".
Да и не Путин продолжил. Разве в верхах не сидят те же самые Грефы и Кудрины с Чубайсами, которые сидели ещё при Ельцине? Про них Гилязов, впрочем как и все либерасты, умалчивает.
Разве беспрецедентное расслоение граждан по доходам не в 90-е произошло?
Разве не в 90-е годы при Ельцине появились олигархи, которые по Конституции "природными богатствами (достояние народа) пользуется кучка олигархов."?
Гилязов сообщает, что "Качественная медицина недоступна для малоимущих – половины населения. Высшее образование большей частью стало платным."
Интересно.
Вы, Гилязов против рынка? Ну вымрет 30-40 миллионов граждан нашей страны, не жалко, они просто не вписались в рынок. Это, вроде, главный либерал страны Анатолий Чубайс сказал.
Ну и ответит ли Гилязов, не с согласия ли "партии" Яблоко всё это происходило?
Не торчало ли это Яблоко в те годы, когда всё это происходило, в Думе?
А ведь там и ошивались, штаны просиживали и поддерживали (да и сейчас поддерживают) грабёж народа. Поддерживают, что народное достояние должно находиться в руках нескольких олигархов.



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  • 11 | 26.05.2020, 12:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
...Высшее образование большей частью стало платным.
_____________________________________________
Что высшее?
Сейчас и среднему образованию приходит конец.
Куратором образования в России является Герман Греф. Виднейший либерал и икона местной либеральной шелухи.



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  • 12 | 26.05.2020, 12:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
А мне кажется ч то в россии идет рестоврация крепостного права, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вот некоторые признаки
- прописка
- кредитная и ипотечнач кабала
- бесправие основной части населения
- искуственное создание "элиты"
- полная зависимость от работадателя
- выдача в 2022 г. электронных паспортов, сдержащих все данные о человека.
- ну и т.д и т.п.
____________________________________________
Вы сейчас перечислили признаки тех самых стран, которые местная либшелуха называет самыми цивилизованными.



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  • 13 | 26.05.2020, 13:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10279 | Рейтинг: -811,4
Попёрло, торкнуло здешнего редкого посетителя, и случайно сюда заглядывающего Хернеца=Трендеца=Кукареца. А что трибун, глашатай, т.е. глашатовищ, сердца людей сверлящий своим словом, или, что верней, всё же своим кукареку.



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  • 14 | 26.05.2020, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и троцкисты в Яблоке появились. Сразу обозначил своего кумира, Хрущёва. Что же он Ельцина не упомянул, он тоже поносил предыдущее руководство.



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  • 15 | 26.05.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередное пустобрёшество, но ожидать чего-то иного от яблочников не приходится.



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  • 16 | 26.05.2020, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор 3
стуачание башмаком в беспутном варианте хлопанье дверью в 0ПЕК+ !!!



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  • 17 | 26.05.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14
насчет Троцкого поосторожнее. Победу в гражданской обеспечил именно он, а потом, как и положено, его "съели" политики, впрочем как и Альберт Ху!



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  • 18 | 26.05.2020, 13:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1588 | Рейтинг: +367,3
Как корнейплод ботексного защисчает. Оказывается уиноваты усе, только не он. Ну ка Ирек Ижболдинский настучику этому овощу по тыкве.



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1

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  • 19 | 26.05.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 26.05.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередное пустобрёшество, но ожидать чего-то иного от яблочников не приходится.
=========
каков ваш персональный вклад окромя гав...гав,,,!



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4

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  • 20 | 26.05.2020, 13:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14755 | Рейтинг: -2116,3
18 | 26.05.2020, 13:33 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1588 | Рейтинг: +367,3

Как корнейплод ботексного защисчает. Оказывается уиноваты усе, только не он. Ну ка Ирек Ижболдинский настучику этому овощу по тыкве.
_________________________________________
А ты, макака, сама настучи, попробуй.
Или будешь банановыми шкурками бросться?
А Иришка, твоя подруга, не ижболдинская, а гаражная. Из подмосковного гаража.



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