Гафур Гилязов: Россия «отдельная цивилизация» или «резервация»?

В. Путин заявил, что Россия является «отдельной цивилизацией». Он, видимо, имел в виду не историческую суть вопроса, а годы своего правления. Зачем В. Путину понадобилась такая идея? Думаю, это чистая пропаганда и формирование нужного власти общественного сознания перед голосованием по изменениям в Конституцию. Конституция России мешает В. Путину, его команде и дальше узурпировать власть. Поэтому и спланировано «обнуление» сроков его президентства.Чтобы и дальше мобилизовывать вокруг себя аполитичную часть россиян нужен внешний враг. Он назначен, это США. В Башкирии много кричащих проблем: отсутствие работы, высокая смертность, суицид, пьянство, во всём виноваты США?Путинская «цивилизация» агрессивна, нужно новое наступательное оружие, он занимается этим, при этом власти неинтересно, что народ нищает.Активное участие в гонке вооружений не только подрывает экономику России, но и бесперспективно, ибо наука и техника не имеют границ в своём развитии, это бесконечный процесс. При всём этом российский народ просто обязан объединиться вокруг Путина и, возможно, принести себя в жертву ради сохранения этой самой «цивилизации» во главе с Путиным в случае войны, к которой он готовится. Для реализации всего этого нужно изменить Конституцию. Известно из опыта, когда начинают переписывать историю, ещё хуже Конституцию под вождя, это прямой путь к диктатуре.Что дал гражданам России В. Путин?Остановлено развитие демократической политической системы (источник власти народ, периодическая смена власти на основе свободных выборов, развитое гражданское общество, реальная многопартийность, мирные выступления граждан), процесс пошёл вспять. Монетизировал льготы ветеранам, они потеряли лицо как уважаемая социальная группа, чьим трудом и было создано в стране всё. Допущено беспрецедентное расслоение граждан по доходам, природными богатствами (достояние народа) пользуется кучка олигархов. Качественная медицина недоступна для малоимущих – половины населения. Высшее образование большей частью стало платным. Правоохранительные органы непомерно раздуты, защищают власть от народа и несут угрозу не только свободе и правам граждан, но и их здоровью.И, такая Россия – «отдельная цивилизация»? Это больше похоже на «резервацию», где не исполняются Конституция, международные договоры, растоптаны свобода и человеческое достоинство, культивируется грубая сила и насаждается страх.Уверен, пройдёт всего несколько лет и найдётся новый Хрущёв, который осудит всё изложенное вместе с вождём, накормит россиян кукурузой и стукнет по трибуне ООН башмаком. Это уже другая история.