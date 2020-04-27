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Прокуратура РБ проверяет информацию в СМИ о самоизоляции двух медсестер в морге

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В Башкортостане прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о двух медсестрах Архангельской центральной районной больницы, которых поместили на самоизоляцию в помещение морга.

Прокуратура РБ проверяет информацию в СМИ о самоизоляции двух медсестер в морге


Медики контактировали с пожилой пациенткой, у которой позднее был подтвержден коронавирус, сообщает "Интерфакс".

По словам главврача больницы Людмилы Хатмуллиной, сотрудницы ночевали в помещении баклаборатории, которая находится в одном здании с моргом.

У здания имеется два разных входа, уточнила она.

— Второе помещение — лаборатория, которую переоборудовали под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19.

Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати. Изоляция данных сотрудников была сделана во исполнении требований Роспотребнадзора в связи с положительным анализом у одного из пациентов, — цитирует ТАСС Минздрава Башкортостана.

В ведомстве также отметили, что медики ночевали в изоляторе только одну ночь и на данный момент они находятся на самоизоляции дома.

Кроме того, проверку организовала и полиция, которая убедилась, что все предписанные требования к изолятору были выполнены.

Ранее на портале proufu.ru появилась информация о двух медсестрах районной больницы, которых поместили на изоляцию в здание морга.

Кроме того, в отношении центральной районной больницы Архангельского района уже была организована одна прокурорская проверка по жалобе сотрудников провизорного госпиталя ЦРБ на "нарушения при начислении заработной платы и стимулирующих выплат".

В региональном Минздраве пояснили, что в апреле этого года в провизорном госпитале больницы не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID -19.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 26.05.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достали проверками, пусть спокойно работают.



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  • Изображение
  • Гость
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  • 2 | 26.05.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати
============================================
Аниса Рахматуллина и Анна Гарабурда давно в медицине. Эти смелые женщины не скрывают свои фамилии, должности, место работы. И только за это они уже заслуживают особого уважения.
- Анна: Мы связались с главврачом. Она кричала в трубку: «Как это вы не пойдете в изолятор? Для вас там созданы все условия. Вы там должны 15 дней жить и оттуда ходить на работу вдвоем со сменщицей». Понеслись угрозы в наш адрес: «Если вы ослушайтесь, мы вас отведем в наручниках и вызовем Росгвардию». Меня будто обухом по голове ударили. Я не могла поверить своим ушам, что нас силой хотят поместить в здание морга. Растерялась».
- Аниса: «Зашли внутрь. На окнах - ржавые решетки. В палате - кровати с железными пружинками. Затхлый запах сырости и резко ударил в нос. Я на запах остро реагирую, у меня раскалывалась голова, стало тошнить.
Наверное, руководство думало, что мы попьем из-под крана. Ни кружек, ни чайников, ни электроплиток – ничего из приборов. Помыть руки было нечем, даже кусочка мыла не нашлось. Горячей воды тоже не было. Стояла емкость с дезинфицирующим средством, им обработали руки. Никаких лекарств, препаратов не выдали. Даже давление измерить не могли. И здесь нам предлагали прожить две недели».
- Анна: «Охранники предупредили, что запрут нас снаружи. Это приказ главного, на случай, чтобы мы не сбежали. У меня случилась истерика. Мы что, в тюрьме? А если случится пожар? На окнах решетки, мы заперты, так и угореть недолго. Ключи отказалась отдавать.
Аниса: «Стемнело. Пошел дождь. Было страшно. После полуночи мне казалось, что за стеной кто-то стонет, разговаривает, скрипит дверь. «Давай начнем молиться», - обратилась я к напарнице. Мы разошлись по комнатам. Я - мусульманка, Аня - православная. Каждый молился по-своему.

Анна: «Может кому-то наши молитвы показались бы смешными, но нам тогда было не до смеха. Уснуть не получалось. До пяти утра не сомкнули глаз. Всю ночь сидели и тряслись. Немного прикорнули, когда стало светать. В 7 утра нам позвонили: «Ну что, как спали?». Представляете, спросили, как мы спали? Будто нас в санаторий отправили. Позже принесли завтрак. Мы отказались. Подташнивало, ничего не лезло, ком в горле стоял». ....



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 26.05.2020, 11:21 | Автор: Виктор
    Публикации: 177 | Комментарии: 1864 | Рейтинг: +493,5
Это НЕ Самоизоляция, а насилие, незаконное лишение свободы - по незаконному приказу главврача, а посадить медсестер в здание морга на ночь, это психологическая и настоящая ПЫТКА и садизм.

Вполне главврач и участники насилия должны быть наказаны лишением права работать руководителями, медиками, и получить условные сроки. И оплатить моральный и психологический ущерб медсестрам.



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6

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  • Гость
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  • 4 | 26.05.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакое это ненасилие. Главврач просто на конкретном примере изоляции показал, что они (медсестры) могут оказаться за стенкой (в морге), если не выполнят указания по самоизоляции. Жестко, но доходчиво. на войне как на войне.



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3

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  • Гость
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  • 5 | 26.05.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.05.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакое это ненасилие. Главврач просто на конкретном примере изоляции показал, что они (медсестры) могут оказаться за стенкой (в морге), если не выполнят указания по самоизоляции. Жестко, но доходчиво. на войне как на войне.
------------
фашизм не самый лучший способ управления. история вам в пример.



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4

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  • Гость
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  • 6 | 26.05.2020, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.05.2020, 12:24 | Автор:

Никакое это ненасилие. Главврач просто на конкретном примере изоляции показал, что они (медсестры) могут оказаться за стенкой (в морге), если не выполнят указания по самоизоляции. Жестко, но доходчиво. на войне как на войне.
===============================================
Ну да , на войне еще можно еще и в окопе ночевать , под кустиком нужду справлять ! Она ведь кому денешшки дает , а кому жизнь укорачивает !



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2

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  • Гость
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  • 7 | 26.05.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прокуратура "проверяет" много , только результатов нет с пользой для народа ... Проверили уже и Сыртланову, и династию Комлевых,и прибившего Кроношпан , Горбунова, и многих сотрудников силовых и госучреждений ... результаты по велению,как всегда.



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  • Участник
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  • 8 | 26.05.2020, 19:28 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1393 | Рейтинг: +90,7
Не в этой ли больнице рентгенкабинет был устроен без рентгензащиты межэтажного перекрытия? И вроде у нескольких докторов, принимавших этажом ниже, обнаружились онкозаболевания или предопухолевые состояния? И что в экстренном порядке выполняли баритовую штукатурку помещения рентгендиагностики? Если так, надо б проверить - поднять исполнительную документацию по созданию рентгенкабинета.



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