Прокуратура РБ проверяет информацию в СМИ о самоизоляции двух медсестер в морге

В Башкортостане прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о двух медсестрах Архангельской центральной районной больницы, которых поместили на самоизоляцию в помещение морга.Медики контактировали с пожилой пациенткой, у которой позднее был подтвержден коронавирус, сообщает "Интерфакс".По словам главврача больницы Людмилы Хатмуллиной, сотрудницы ночевали в помещении баклаборатории, которая находится в одном здании с моргом.У здания имеется два разных входа, уточнила она.— Второе помещение — лаборатория, которую переоборудовали под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19.Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати. Изоляция данных сотрудников была сделана во исполнении требований Роспотребнадзора в связи с положительным анализом у одного из пациентов, — цитирует ТАСС Минздрава Башкортостана.В ведомстве также отметили, что медики ночевали в изоляторе только одну ночь и на данный момент они находятся на самоизоляции дома.Кроме того, проверку организовала и полиция, которая убедилась, что все предписанные требования к изолятору были выполнены.Ранее на портале proufu.ru появилась информация о двух медсестрах районной больницы, которых поместили на изоляцию в здание морга.Кроме того, в отношении центральной районной больницы Архангельского района уже была организована одна прокурорская проверка по жалобе сотрудников провизорного госпиталя ЦРБ на "нарушения при начислении заработной платы и стимулирующих выплат".В региональном Минздраве пояснили, что в апреле этого года в провизорном госпитале больницы не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID -19.