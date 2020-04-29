Бахтияров: «В тоже время сейчас общая атмосфера в обществе — расслабленная относительно заразы»

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». Удивляюсь людской нелогичности: Сейчас — самый разгар эпидемии.Не месяц назад, а сейчас — гораздо больше опасности заразиться и заболеть.Но на улицах толпы и пробки на дорогах.В офисах нашей компании тоже совсем не пусто, не то что месяц назад.Людям надоело сидеть дома.И мне тоже.Но я осторожный человек, очень осторожный:Совещания провожу в просторных проветриваемых помещениях... с большими расстояниями между участниками.Стараюсь не контактировать... хожу в маске и т.д.Сканирую постоянно ситуацию с точки зрения заразы.В тоже время сейчас общая атмосфера в обществе — расслабленная относительно заразы.СМИ и телевидение хорошо манипулируют сознанием населения. Управляемое население мечется из одной крайности в другую вопреки здравому смыслу.С таким управлением и такой управляемостью, с таким здравым смыслом и логичностью...Мы наверное пойдем на рекорд.«Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена».Жалко только что не узнаем о своих рекордах.В силу скромности нашей информационной системы.