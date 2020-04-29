Не месяц назад, а сейчас — гораздо больше опасности заразиться и заболеть.
Но на улицах толпы и пробки на дорогах.
В офисах нашей компании тоже совсем не пусто, не то что месяц назад.
Людям надоело сидеть дома.
И мне тоже.
Но я осторожный человек, очень осторожный:
Совещания провожу в просторных проветриваемых помещениях... с большими расстояниями между участниками.
Стараюсь не контактировать... хожу в маске и т.д.
Сканирую постоянно ситуацию с точки зрения заразы.
В тоже время сейчас общая атмосфера в обществе — расслабленная относительно заразы.
СМИ и телевидение хорошо манипулируют сознанием населения. Управляемое население мечется из одной крайности в другую вопреки здравому смыслу.
С таким управлением и такой управляемостью, с таким здравым смыслом и логичностью...
Мы наверное пойдем на рекорд.
«Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена».
Жалко только что не узнаем о своих рекордах.
В силу скромности нашей информационной системы.
Бахтияров: «В тоже время сейчас общая атмосфера в обществе — расслабленная относительно заразы»
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