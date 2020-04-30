Ахмадинуров, бухло и коррупция в ГИБДД Башкирии

«Такой человек не может быть с нами»? Главный единоросс Башкирии попал в феерический скандал. Вице-спикер Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров сел за руль под градусом.Не успела партийная публика забыть скандал с одним из депутатов от «Единой России» Аскинского района, который устроил пьяное ДТП, как начал разыгрываться более серьезный. Теперь вопросы о чистоте рядов партии власти и реакции Главы РБ нужно задавать главному партийцу Рустему Ахмадинурову. Как выяснило наше издание, вице-спикер республиканского парламента был лишен прав за отказ пройти медицинское освидетельствование.Мы не будем приводить все документы, имеющиеся в распоряжении редакции, ограничимся лишь хронологией событий. 6 декабря 2016 года Рустем Маратович был остановлен доблестными сотрудниками ГИБДД. Те засомневались в его состоянии и попросили его пройти медицинское освидетельствование, на что тогда народный избранник ответил отказом. О чем был составлен соответствующий протокол.В конце декабря того же года материал поступил в один из мировых судов Уфимского района. 7 марта 2017 года мировой судья вынес решение о лишении прав Рустема Ахмадинурова на 18 месяцев и к штрафу в 30 тысяч рублей. 14 июля 2017 года Уфимский районный суд оставил в силе решение мирового суда. Автолюбитель Ахмадинуров не захотел оставаться без водительского удостоверения и обжаловал эти два решения в Верховном суде РБ.Но 7 марта 2018 года заместитель председателя ВС РБ Усманов оставил решение нижестоящих коллег в силе. Собственно, с этого момента по такой категории дел решение судов вступает в силу.А вот дальше начинаются странности, с которыми необходимо разбираться уже прокуратуре и следкому. Собственно, отсчет наказания по действующим нормам в таких делах начинается с момента изъятия водительского удостоверения. Источники в УГИБДД Башкирии говорят о дате 7 февраля 2019 года.При этом они с недоумением утверждают, что якобы права не были изъяты, так как нарушитель якобы заявил об их утере. В любом случае с 7 февраля и по сей день Ахмадинуров не имеет права водить автомобиль.Теперь дальше. Летом 2019 года за неким Рустемом Ахмадинуровым с теми же установочными данными и автомобилем той же марки числится штраф за превышение скорости. Правда, вот номер водительского удостоверения уже совсем другой, нежели по которым он был лишен права вождения.18 ноября 2019 года Верховный суд РБ в кассации вновь оставляет решения судов в силе. При этом специально указывается, чтообжаловать все вступившие в силу решения судов лишь на основании несогласия одной стороны, не имеет смысла.А вот теперь порассуждаем. Первое: допустим, что речь в решениях суда идет о полном однофамильце видного единоросса. Но совпадают даты рождения и автомобиль, указанный в его декларациях.Второе: почему у Ахмадинурова Рустема Маратовича после изъятия водительского удостоверения вдруг появляются новые права с отличными номерами?Здесь нам пока представляется возможной лишь одна версия. Фигурант на самом деле не сдавал права, а сослался на их утерю. По договоренности с руководством ГИБДД, отсчет по лишению прав идет на старый номер прав. Потом человек идет - опять же по согласованию с недобросовестными сотрудниками ГИБДД - на получение новых прав по утере или заново сдает на права. Нужные сотрудники ДПС делают вид, что не видят по базе статус лишенного прав. И лишенный водительского удостоверения становится владельцем новых чистых прав.Вышеизложенное - это только версия, хоть и основанная на документах. Однако это версия содержит признаки не только неэтичного поведения, но и уголовных деяний, в том числе и должностных лиц. Собеседники в ГИБДД говорят, что все это должны проверить и расследовать сотрудники следкома и прокуратуры. Должна быть произведена полная выгрузка баз ГИБДД. В этом случае все высветится. Мы присоединяемся к этому пожеланию честных сотрудников ГИБДД и просим рассматривать данную публикацию как официальное обращение в правоохранительные органы.В телефонном разговоре Рустем Ахмадинуров факт лишения прав и употребления спиртного подтвердил. Однако, он считает, что нарушил закон, но по-человечески поступил правильно, мол, помогал девушке, попавшей в неприятности.- Была такая история в 2016 году.После мероприятия на День юриста меня до дома на ул. Комсомольской подвез депутат, экс-прокурор Хакимов (кстати, Ахмадинуров прописан в Уфимском районе, а фактически проживает на улице Коммунистической в Уфе - Ред.). Во дворе я увидел, что в сугробе застряла машина знакомой девушки. Вытолкать ее не получалось, поэтому я сам сел за руль, чтобы выехать из сугроба.Тут подъехал экипаж ДПС, который, соответственно, начал предъявлять претензии к моему состоянию. Я им объяснил все, отметил, что в данном случае я не был водителем. Но они меня не услышали. Может, с точки зрения закона, они правы, мне стоило пройти мимо. Но это был мне знакомый человек, поэтому я ему и помог. Я отказался проходить освидетельствование.Сейчас мы оспариваем решение ВС РБ в Самаре. Я просил человека, составившего протокол, прийти в суд и поддержать меня, но он ответил, что ему это не положено. Сейчас я не езжу за рулем, никаких прав у меня на руках нет. Почему по летнему штрафу указано мое имя и числятся на мне какие-то права, пояснить не могу, не знаю. В машине ездит моя супруга, она и платит штрафы, - прокомментировал депутат.Данная информация должна стать предметом серьезного разбирательства для партии «Единая Россия», руководства республики и в первую очередь Госсобрания РБ. К месту будет процитировать гневную речь Константина Толкачева по поводу аскинского депутата Хамита Файзрахманова.«Мы ежегодно занимаемся очищением рядов партии. Порядка 1000 человек исключается по разным причинам. Такой человек не может быть с нами. Мы не позволим дискредитировать партию…».Большим залетом первого единоросса стало и его заражение коронавирусом. Радий Хабиров дал четко понять членам своей команды, что необходимо соблюдать все меры осторожности. Но на ниве волонтерства «Единая Россия» получала хороший пиар, а Рустем Маратович, судя по многочисленным фотографиям, не очень соблюдал все ограничения. В результате он слег в больницу и уже выздоровел. Только вот значительная часть партийного аппарата сейчас не выходит на работу, у многих был выявлен положительный тест. По некоторым данным, есть заразившиеся и в аппарате Госсобрания РБ.При всех положительных человеческих качествах Рустема Маратовича, «хороший человек» - это не профессия и даже не качество для партийца. Так что будем с интересом наблюдать за развитием событий.***Руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров в эфире «Эха» прокомментировал историю вокруг своих водительских прав. Ранее, портал «Проуфу» сообщил, что его задержали пьяным, но затем он якобы получил новые права.Ахмадинуров заявил, что это неверная информация, и не было нетрезвого вождения.По его словам, вечером 5 декабря он возвращался домой после празднования Дня юриста, где выпил фужер вина.— Я жил на улице Комсомольская в районе транспортного колледжа. Увидев машину со знакомой женщиной, помог ей, был в салоне, переключал коробку передач, находясь со стороны водителя. В этот момент подошли инспекторы ДПС и составили протокол. Слово за слово, я, считая, что я человек, который помогает, укорил их: что вы не помогаете и пугаете протоколом?По его словам, он нанял адвоката — своего старого знакомого, однако тот проиграл все процессы.— Думал, что можно доверять. Приложил свидетеля, который видел, что я выходил с пассажирского сидения. Сейчас подаю кассацию в Самаре и, надеюсь, правда восторжествует.Ахмадинуров отметил, что никаких новых прав у него нет. Предыдущие права он потерял, но в ГИБДД написал, что сдал их, чтобы пошло исчисление срока лишения. По его словам, в 2019 году супруга получила штраф в 500 рублей на ее же права, но при вождении автомобиля, оформленного на самого Ахмадинурова:— Я владелец машины, штрафы приходят на мое имя, как владельца. Новые права не выдавали. Я езжу с водителем.