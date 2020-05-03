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Воровской Роскосый и современная космонавтика

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Америка вернулась в пилотируемую космонавтику. Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен отправились сегодня на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Crew Dragon компании SpaceX.

Воровской Роскосый и современная космонавтика


Процитируем Рогозина. Он написал 29 апреля 2014 года после захвата Крыма:

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Пошутил тогда? Посмеялся, неразумный? Как теперь? Все еще смешно? Гы-гы-гы?

У Америки новый современный корабль Crew Dragon. Она успешно решила задачу доставки астронавтов в космос. «Роскосмос» остался без денег, которые Америка платила за доставку своих космонавтов на МКС с помощью российских «Союзов». Во всяком случае, без части доходов.

Америка сделала новый корабль. Частная компания сделала.

А каких успехов добились вы – путины, рогозины за последние двадцать лет? Чем удивили мир? Что произвели? Бесконечную воровскую историю с космодромом «Восточный». Десятки миллиардов, сожженные на зрелища, – олимпиады, чемпионаты. Триллион, вбухнутый в Крым. Флотилию яхт олигархов?

Эскадрилья частных самолетов для Аскер-заде, Медведевой и Шуваловых?

И все на «союзах» летают – советской разработке 60-х. Так ничего и не смогли создать нового.

Стойте теперь и смотрите, молча задрав головы в небо, на чужие космические достижения. Вы – нули.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 01.06.2020, 09:57 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1592 | Рейтинг: +367,5
Ну пипец, рогозин и ватники обос сутся от зависти. Космодромы, попы и кадилами, пропагандоны- все смешалось в путенской космонавтике.



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  • 2 | 01.06.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А каких успехов добились вы – путины, рогозины за последние двадцать лет?
-----------------------
Как запускали так и запускают. Америка 9 лет не могла запустить и вот свершилось, запустили. И что? Россия все это время запускала космические корабли.



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6

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  • 3 | 01.06.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А каких успехов добились вы – путины, рогозины за последние двадцать лет?
======================================
Надо быть полным идиотом чтобы надеяться что в россии произойдет какой то там "прорыв"
Судите сами
Космонавтикой у нас рулит рогозин по образованию журналист;
глава роснефти сечин ,-филолог; руководитель роснана чубайс,- экономист...спмсок можно продолжать до бесконечности.
С такитми "специалистами" россия в недалеком будущем станет страной третьего мира...



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  • 4 | 01.06.2020, 10:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31492 | Рейтинг: -706
Недолго им бороздить просторы вселенной, и вот почему

В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Илона Маска

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил о возможном российском происхождении пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

«Надо посмотреть, сколько комплектующих в этой ракете являются российскими. Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить. Я не могу пока четко и ясно сказать», — отметил Шерин.



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  • 5 | 01.06.2020, 10:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14778 | Рейтинг: -2119,6
Космонавтикой у нас рулит рогозин по образованию журналист;
глава роснефти сечин ,-филолог; руководитель роснана чубайс,- экономист...спмсок можно продолжать до бесконечности.
_______________________________________________
Никоим образом не являюсь поклонником Чубайса, но какие задачи у Роснано? Может посветите?



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  • 6 | 01.06.2020, 10:35 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10326 | Рейтинг: -816,1
А каких успехов добились вы
=======================
СерпомПо
+++++++++++++++++++++++
А каких успехов эта блядина достигла, которая серпом даже свои причиндалы отфигачила?

1 | 01.06.2020, 09:57 | Автор: резус
+++++++++++++++++++++++
Резик, а ты чего себе отхреначил, что визжишь так оголтело.

ПТУушники, блядиный хреновы, и все специалисты. Вона в соседней теме и Пень здешний Ясный языком что пальцами поводил. Неудачники, ПТУушники блудливые, блядские шушеры.

И все на «союзах» летают – советской разработке 60-х.
+++++++++++++++++++++++
У этих блядей, некотрая метаморфоза случилась, приключилась. Раньше всё советское хаяли, а сейчас и советским гадятся на нынешнее.



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  • 7 | 01.06.2020, 10:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10326 | Рейтинг: -816,1
На Фэйсе представили фото с неким списком, где указаны вроде как с основными кого-то и чего-то, и вроде как главных в Роскосмосе. Указаны там и деканы соответствующих факультетов МГТУ (бывшего МВТУ) и МГУ.

МГТУ ладно, и по справедливости, и МГУ тама прописан, подписан, а Физтеха нет. Ну, и ладно, зато наш единственный факультет, который не в Долгопрудном находится, а прямо таки в знаменитом Жуковском базируется. И, это факультет, Аэромеханики и Летательной техники. Ему на помощь есть, и в Долгопе, факультет Аэрофизики и Космических исследований. ТакЧта вот так, рыбяты анд бабчаты, и прочие СерпомПоТыкве.



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  • 8 | 01.06.2020, 11:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14778 | Рейтинг: -2119,6
Америка платила за доставку своих космонавтов на МКС с помощью российских «Союзов». Во всяком случае, без части доходов
_________________________________
У автора с логикой проблемы.
Сам пишет, что американцы много лет платили за доставку своих космонавтов, и тут же спрашивает, а каких успехов добились?
Ну объяснил бы для начала, почему и за что, столь технически передовые американцы платили столь технически отсталой России?



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  • 9 | 01.06.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное
31 мая 2020, 21:33
29 мая солнце выпустило шквал вспышек, одна из которых стала самой мощной за последние три года, пишет Свободная пресса.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды США пишут: «Источник активности теперь поворачивается к Земле». Еще одна любопытная новость. 17 мая космический аппарат НАСА AIM впервые в этом году обнаружил внутри Полярного круга серебристые облака, характерные для летнего времени. Они были едва заметны, однако быстро сгустились.

Считается, что ключевой ингредиент для таинственных облаков приходит из космоса — это так называемый метеоритный дым. Когда метеороиды попадают в нашу атмосферу и сгорают, они оставляют после себя дымку из крошечных частиц, распыленную на высоте 70−100 км над поверхностью Земли.

Американские ученые отмечают, что термосферный климатический индекс определен как холодный. А это самый верный признак надвигающегося Малого ледникового периода, который имел место в средние века.
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__ Судя из вышеизложенного, скоро и все газопроводы будут работать на полную мощность, так как одной только либерастной болтовнёй согреться не получиться! Очень Опытный



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  • 10 | 01.06.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
США через почти 10 лет вернулась в пилотируемую космонавтику! И где же здесь какой-то прорыв? Это всё равно как Вы 10 лет назад такой весь чистенький и хорошо пахнущий свалились в выгребную яму, а теперь из неё наконец-то смогли выбраться и теперь пытаетесь отмыться! Так где здесь прорыв? Очень Опытный



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  • 11 | 01.06.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Экспрессивно и глупо, как, впрочем, практически любой интеллектуальный продукт, производимый либероидами. Спорить с тем, что Роскосмос контора донельзя мутная и экономически неэффективная, глупо. Любая госкорпорация такова. Но приписывать Маску самостоятельность в финансировании этого проекта тоже не стоит. Лично я отношусь к любым хорошим новостям в области исследования космоса крайне позитивно. Нам надо выходить за пределы шарика, иначе мы тупо сдохнем от скуки в окружении барбершопов и дипломированных анацефалов. Но к чему этот истеричный надрыв?



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  • 12 | 01.06.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Америка вернулась в пилотируемую космонавтику.
---------------
Россия из нее и не уходила никогда. Чем нас хотел удивить мужик с серпом?



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  • 13 | 01.06.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость


10 | 01.06.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

США через почти 10 лет вернулась в пилотируемую космонавтику! И где же здесь какой-то прорыв? Это всё равно как Вы 10 лет назад такой весь чистенький и хорошо пахнущий свалились в выгребную яму, а теперь из неё наконец-то смогли выбраться и теперь пытаетесь отмыться! Так где здесь прорыв? Очень Опытный
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Слышь,шибко"опытный",по поводу выгребной ямы-они вылезли из этой самой ямы за 10 лет,а мы если и вылезем,то лет через 50 как минимум,этт первое и второе- ОНИ не стали изобретать велосипед по доставке своих космонавтов на станцию,посчитали бабло и пришли к выводу,что проще и дешевле заплатить "таксисту",а сэкономленые тенге мы направим на новые разработки -этт второе и этт все вкратце.



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  • 14 | 01.06.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Мельников: Стойте теперь и смотрите, молча задрав головы в небо, на чужие космические достижения. Вы – нули.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ну это понятно, что нули, только почему США столько лет закупала у нулей двигатели для своих ракет?
Ладно, не буду задавать неудобных вопросов Мельникову, у него сегодня день космонавтики.



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  • 15 | 01.06.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Я бы тоже удивился такой эйфории либерды и колбасных эмигрантов, если бы зашёл на эхо в первый раз.
Их менталитет не может держать их в рамках здравомыслия. Щенячий восторг от перемоги берёт своё.))



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  • 16 | 01.06.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Либероиды и прочие кухарки с пнями и колдобинами чувствуют свою причастность к историческому событию. Маск – он жеж им почти брат молочный. Вместе с ним они обязательно победят ненавистную Россию…



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  • 17 | 01.06.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Просто Мельников задал тон, и они чувствуют, что надо плюнуть в Россию. Это же их любимое занятие. Представляю, как сейчас рад Мельников.))
А если разобраться серьёзно, то пустое это всё, очередной пшик от либерды.



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  • 18 | 01.06.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Список орбитальных космических запусков России в 2020 году
7 февраля Союз-2.1б/Фрегат (успешно)
20 февраля Союз-2.1а/Фрегат (успешно)
16 марта Союз-2.1б/Фрегат (успешно)
21 марта Союз-2.1б/Фрегат (успешно)
9 апреля Союз-2.1а (успешно)
25 апреля Союз-2.1а (успешно)
22 мая Союз-2.1б/Фрегат (успешно)
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк 22 мая 2020 г.
--------------------
И как Кухарка это не заметила?



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  • 19 | 01.06.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способный обеспечить управляемый полет в течение 10 с лишним лет.
В РФ созданы сейферы (реактивные ранцы) для перелетов в открытом космосе.
Россия первой в мире напечатала живые ткани в космосе.


Но либероиды об этом говорить не станут.



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  • 20 | 01.06.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68312 | Рейтинг: +11936,2
Рогозин сумел подавить в себе не самые радужные чувства и поздравить Маска и НАСА, а вот у ватных пуйлососов пуканы горят - я те пну! Так и полыхают с громкими взрывами(хлопками)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))



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