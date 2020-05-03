Эстонцам есть дело до «русификации» «коренных»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Мурзагулов: «Врачи со вре ...

Ублюдок просто, тварь поганая
  Рейтинг: +6  Анонимно

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Ахмадинуров, бухло и корр ...

Главный единоросс Башкирии попал в феерический скандал. ============== ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Потылицын: Стилистика ...

Дать хорошую ковидную статистику федеральному Центру и взять в реальности под ...
  1.06.2020   11498    9

Александр Войцех: «Их ...

Александр Войцех — юрист. Формируется новая команда руководства. Вслед за ...
  1.06.2020   32705    5

Воровской Роскосый и ...

Америка вернулась в пилотируемую космонавтику. Астронавты Даг Хёрли и Боб ...
  1.06.2020   33380    60

Эстонцам есть дело до ...

Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на ...
  1.06.2020   38928    26

Мадриль Гафуров: ...

Мадриль Гафуров — член Башкирского рескома КПРФ. На злобу дня. ОСУЖДЕНА ...
  31.05.2020   33702    32

Последние публикации
Потылицын: Стилистика ...

Дать хорошую ковидную статистику федеральному Центру и взять в реальности под ...
  1.06.2020   35280    9

Александр Войцех: «Их ...

Александр Войцех — юрист. Формируется новая команда руководства. Вслед за ...
  1.06.2020   26967    5

Воровской Роскосый и ...

Америка вернулась в пилотируемую космонавтику. Астронавты Даг Хёрли и Боб ...
  1.06.2020   19158    60

Эстонцам есть дело до ...

Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на ...
  1.06.2020   19055    26

Мадриль Гафуров: ...

Мадриль Гафуров — член Башкирского рескома КПРФ. На злобу дня. ОСУЖДЕНА ...
  31.05.2020   16740    32

Распил на вакцинации: Не ...

В России может появиться штраф за отказ от вакцинации. В России могут ввести ...
  31.05.2020   21202    52

Ахмадинуров, бухло и ...

«Такой человек не может быть с нами»? Главный единоросс Башкирии попал в ...
  29.05.2020   23971    21

А может, и Уфу ...

Михаил Мишустин одобрил создание особой экономической зоны «Алга». Принято ...
  29.05.2020   43004    15

В Уфе установят памятник ...

В Уфе будет установлен памятник известному писателю Сергею Довлатову. Власти ...
  29.05.2020   34468    82

Башкирский... «Нельсон ...

В Самаре сегодня, 27 мая, начался судебный процесс над известным башкирским ...
  28.05.2020   15195    29

Читаемое за месяц
Переборщил. Почему ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о высказывании главы ...
  3.05.2020   12663    50

Пиррова Победа Лукашенко ...

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над ...
  4.05.2020   33024    8

Александр Войцех: ...

Сегодня адвокатская верхушка, под воздействием головокружения от многолетней ...
  4.05.2020   24147    4

У Рустема Ахмадинурова ...

Глава башкирского регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Курултая ...
  4.05.2020   26268    19

Сергей Лаврентьев: ...

Вице-спикер Курултая и глава регионального исполкома «ЕР» Рустем Ахмадинуров, ...
  4.05.2020   30838    14

Архив публикаций
Июнь 2020 (4)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)


Эстонцам есть дело до «русификации» «коренных»

Оценили
0


Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на политику "русификации коренных народов России".

Эстонцам есть дело до «русификации» «коренных»


Так, в организации отреагировали на новость об обращении активистов коренных народов России в парламент Эстонии.

Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" ("Sinine Ӓratus") призывает широкую общественность обратить внимание на политику русификации в отношении коренных народов России, которая "длится десятилетиями и набирает обороты в последние годы". Соответствующее заявление организации "Blue Awakening" имеется в распоряжении редакции "Idel.Реалии".

Так, в организации отреагировали на обращение общественников татарского, башкирского, эрзянского, калмыцкого и бурятского народов к властям Эстонии. Ранее "Idel.Реалии" писали о письме, направленном в парламент Эстонии.

"Наша позиция в поддержку российских этнических меньшинств основана не на их дискриминации, статусе меньшинства или на том факте, что их заставили играть оппозиционную роль, а в первую очередь потому, что они являются коренными народами, которые живут на своей земле тысячилетиями. Их претензия на самоопределение и свободу заслуживает признания", — отмечает Федор Стомахин, заместитель председателя "Blue Awakening".

В организации считают, что Россия принуждает народы отказаться от изучения родных языков.

"Принудительный отказ от изучения родного языка коренных народов играет важную роль в процессе русификации. Особенно это ускорилось после 2018 года, когда были приняты поправки к федеральному закону "Об образовании" Российской Федерации, препятствующие изучению и преподаванию родного языка в учебных заведениях", — говорится в заявлении.

В России добровольность изучения родных языков летом 2018 года закрепила Госдума. Соответствующие поправки были приняты в федеральный закон "Об образовании".

После заявления президента России Владимира Путина о недопустимости принуждения изучать неродные языки государственные языки национальных республик федерации, кроме русского, перестали быть частью обязательной школьной программы. Это вызвало волнения в ряде республик Поволжья: например, представители татарской, башкирской, чувашской общественности требовали отстоять обязательное преподавание их языков, т.к. в противном случае, по их мнению, исчезновение языков народов РФ может ускориться. Результаты Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов показали, что за 8 лет количество людей, владеющих удмуртским, сократилось на 30%: от 463-х тыс. человек до 324-х тыс. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими языками: к примеру, число татароговорящих россиян за те же 8 лет уменьшилось на 1 млн человек.

В январе 2019 г. Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию за национальную политику. Эксперты выразили обеспокоенность "растущим доминированием русского языка" при одновременном "отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств".

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер в интервью "Idel.Реалии" заявил, что по его информации, возможности получения доступа к изучению своей языковой культуры у татар в Татарстане остаются достаточно ограниченными, хотя татарский также является госязыком Татарстана. Международного чиновника "удивило", что ЕГЭ в Татарстане сдают лишь на русском языке.

Молодежное движение "Blue Awakening" напоминает о недопустимости давления на активистов из числа коренных народов в их стремлении выразить мирный протест.

"Власти России также не уважают неотъемлемое право коренных народов участвовать в управлении природными ресурсами на их родине. Напротив, уничтожение природных богатств и мест сакрального наследия часто поощряется", — считают в организации.

Башкирские активисты уже несколько лет требуют сохранить шихан Куштау, так как он, по их мнению, является культурным наследием башкирского народа. В декабре прошлого года глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая с посланием Госсобранию, категорично заявил, что "Куштау будет разрабатываться". "Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов", — сказал Хабиров.

В организации "Blue Awakening" напомнили также, что в России запрещено создавать политические партии на этнической основе. Также отмечается, что с 2006 года ряд организаций коренных народов были запрещены или объявлены "экстремистскими".

Ранее Верховный суд Башкортостана признал национальную башкирскую организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность.

Как считают в "Blue Awakening", убийства и похищения активистов по защите прав коренных народов являются обычным явлением в России.

"Власти отказались провести справедливое расследование этих дел, в том числе убийства активиста черкесского молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова в 2010 г., ингушского активиста Муслима Хашагульгова в 2018 г., покушения на основателя бурятского правозащитного движения "Эрхэ" Евгения Хамаганова в 2015 г., похищения ингушского активиста Рустама Льянова в 2018 г.", — говорится в документе.

Активисты напомнили и про самосожжение удмуртского ученого Альберта Разина в 2019 г. в знак протеста против русификации удмуртов.

"Политика русификации путинского режима проводится с явным намерением уничтожить национальные и этнические, а в некоторых случаях религиозные особенности коренных народов. Поэтому, согласно международному праву, Россия должна нести ответственность за геноцид коренных народов", — говорится в заявлении.

Как сообщают СМИ, "Blue Awakening" является молодежным крылом "Консервативной народной партии Эстонии" (EKRE). Организация "Blue Awakening" была основана городским советником Тарту и членом правления EKRE Руубеном Каалепом.

"Консервативная народная партия Эстонии", как сообщается на сайте парламента страны, стремится обеспечить независимость и суверенитет Эстонии, а также отстаивать интересы эстонского народа и государства. Политическая основа партии — верховенство закона, основанное на демократии и разделении властей.

Партия является третьей по величине политической партией в Эстонии по количеству членов. По состоянию на апрель 2019 года партия насчитывает почти 8 800 членов.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 01.06.2020, 09:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31492 | Рейтинг: -706
"Эстонцам есть дело"
------------------
России есть дело до Украины. Увесистые дела.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 01.06.2020, 10:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14778 | Рейтинг: -2119,6
Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на политику "русификации коренных народов России".
__________________________________________
Эстонскому молодёжному движению "Голубое Пробуждение" , обратить бы внимание не на русификацию, а на переименование своего движения на эстонский лад.
Кстати,а что это за " общественники татарского, башкирского, эрзянского, калмыцкого и бурятского народов" которые почему-то обратились к властям Эстонии?
Почему именно к властям Эстонии?
А фамилии этих общественников назвать можно?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.06.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на политику "русификации коренных народов России".
____________________________________________________________
__
Раз это народы России, они и должны быть русифицированы. Какое дело каким то эстонским чмошникам до этого? Марши ветеранов СС наскучили уже?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.06.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему именно к властям Эстонии?
А фамилии этих общественников назвать можно?
____________________________________________________________
____
Нельзя. Они могут до смерти обосраться тогда от страха. А виновата будет опять Россия



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 01.06.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на политику "русификации коренных народов России".
========================================
А почему бы им не обратить внимание на америкогнизацию коренных народов США?!
Да че там американизация, просто перебили все коренное население, оставив лиш крохи, и в ус недуют.
чЁта наши предки слвховали в этом вопросе, ведь был же наглядный пример, А вот сйечас, мы пожинаем ошибки прошлого, Этим, так называемым "коренным" все мало! Взять тех же башкир, прыгнувших из первообщинного строя сразу в социализм, получивших земли, писменность , образование, один хрен им мало!
Неблагодарные млять!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 01.06.2020, 10:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31492 | Рейтинг: -706
"в России запрещено создавать политические партии на этнической основе."
---------------------
ЛДПР формальное создан на народной основе, но по сути - на этнической - русской, что отражено даже в ее Программе.

А Русский Собор! Весьма влиятельный, это вам не назначенный курультайчик



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 01.06.2020, 10:58 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10326 | Рейтинг: -816,1
чЁта наши предки слвховали в этом вопросе, ведь был же наглядный пример, А вот сйечас, мы пожинаем ошибки прошлого, Этим, так называемым "коренным" все мало!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Администрация, а вот эту блядину с его блядским высером, по сусалам бы, если вы за справедливость и за дружбу наших народов.
Хотя, не верю я в ваше, вона Вдунутый со своим грязноротым и тупым расизмом давно у вас прописан, пригрет и обласкан.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 01.06.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 01.06.2020, 10:58 | Автор: Ирек
Публикации: 116 | Комментарии: 10315 | Рейтинг: -814,8
чЁта наши предки слвховали в этом вопросе, ведь был же наглядный пример, А вот сйечас, мы пожинаем ошибки прошлого, Этим, так называемым "коренным" все мало!
++++++++++++++++++++++++++++++++
..... вона Вдунутый со своим грязноротым и тупым расизмом давно у вас прописан, пригрет и обласкан.
Это ты о себе? !Ведь это ты у нас единственный вдунутый.
Раскажи как это в первый раз происходило, кто тебе вдул, один мужик или был хоровод....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 01.06.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот вызовут они на ковёр Путина, пожурят, и он сразу будет действовать в разрезе их требований.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 01.06.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что в эстонский парламент обращение писать, что в Спортлото - никакой принципиальной разницы! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 01.06.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так, в организации отреагировали на обращение общественников татарского, башкирского, эрзянского, калмыцкого и бурятского народов к властям Эстонии. Ранее "Idel.Реалии" писали о письме, направленном в парламент Эстонии.____________________________________________________
_____Эти "общественники" кем и когда уполномочены обращаться к власти Эстонии ? А что Эстония с населением 1,3 млн (чуть больше населения Уфы) - что-то значимое "государство" в мире или хотя бы в Европе ??? Несчастные четыре узкорылых "общественника", не научившиеся уважать даже сами себя.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 01.06.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.06.2020, 09:40 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31492 | Рейтинг: -706,2
"Эстонцам есть дело"
------------------
России есть дело до Украины. Увесистые дела.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ РФ есть дело до Украины так как там проживает много русскоязычного населения! А в Эстонии очень много живёт лиц "коренных народов России"? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 01.06.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.06.2020, 10:55 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31492 | Рейтинг: -706,2
"в России запрещено создавать политические партии на этнической основе."
---------------------
ЛДПР формальное создан на народной основе, но по сути - на этнической - русской, что отражено даже в ее Программе.

А Русский Собор! Весьма влиятельный, это вам не назначенный курультайчик
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А на какой же основе должен быть создан ЛДПР, если в РФ большинство русских? Но в ЛДПР не запрещёно членство других национальностей, тем более что и её лидер, скажем так, не совсем русский! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 01.06.2020, 11:56 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4906 | Рейтинг: -744,2
Вот принцип татнациков начать за здравие, а закончиваь за упокой. Как всегда выпячивает проблемы башкир, а проблемы татар так вскользь. Привыкли каштаны таскать чужими руками



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 01.06.2020, 12:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10326 | Рейтинг: -816,1
Этот клоун Дедорас откеда обкуримшись выскочил?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 01.06.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.06.2020, 12:04 | Автор: Ирек
Публикации: 116 | Комментарии: 10316 | Рейтинг: -815,2
Этот клоун Дедорас откеда обкуримшись выскочил?
===========================
Есчть хорошая пословица6 "Пьяный проспится , а вот ты никогда"



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 01.06.2020, 12:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4153 | Рейтинг: -325,2
Скоро освободим братский эстонский народ от жидомассонского ига. И воссоединим Эстонию с Россией, вернём Таллин в родную гавань.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 01.06.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот негры в Америке никак не могут американизироваться, хотя давно забыли свой родной язык. Удивительные вещи там происходят.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 01.06.2020, 12:59 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10326 | Рейтинг: -816,1
Есть хорошая пословица: "Пьяный проспится......"
++++++++++++++++++++
Понял, ты уже начал отходить. Всё же прими чуток, а то совсем отойдешь.
Финнам, или кому там, таким говорят с утра обязательно дают чуток, чтобы совсе не отошли в аут.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 01.06.2020, 13:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14778 | Рейтинг: -2119,6
18 | 01.06.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вот негры в Америке никак не могут американизироваться, хотя давно забыли свой родной язык. Удивительные вещи там происходят.
______________________________________________
Отправить особо активных на историческую родину.
В прекрасную страну - Либерию.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com