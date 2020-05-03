Эстонцам есть дело до «русификации» «коренных»

Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на политику "русификации коренных народов России".Так, в организации отреагировали на новость об обращении активистов коренных народов России в парламент Эстонии.Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" ("Sinine Ӓratus") призывает широкую общественность обратить внимание на политику русификации в отношении коренных народов России, которая "длится десятилетиями и набирает обороты в последние годы". Соответствующее заявление организации "Blue Awakening" имеется в распоряжении редакции "Idel.Реалии".Так, в организации отреагировали на обращение общественников татарского, башкирского, эрзянского, калмыцкого и бурятского народов к властям Эстонии. Ранее "Idel.Реалии" писали о письме, направленном в парламент Эстонии."Наша позиция в поддержку российских этнических меньшинств основана не на их дискриминации, статусе меньшинства или на том факте, что их заставили играть оппозиционную роль, а в первую очередь потому, что они являются коренными народами, которые живут на своей земле тысячилетиями. Их претензия на самоопределение и свободу заслуживает признания", — отмечает Федор Стомахин, заместитель председателя "Blue Awakening".В организации считают, что Россия принуждает народы отказаться от изучения родных языков."Принудительный отказ от изучения родного языка коренных народов играет важную роль в процессе русификации. Особенно это ускорилось после 2018 года, когда были приняты поправки к федеральному закону "Об образовании" Российской Федерации, препятствующие изучению и преподаванию родного языка в учебных заведениях", — говорится в заявлении.В России добровольность изучения родных языков летом 2018 года закрепила Госдума. Соответствующие поправки были приняты в федеральный закон "Об образовании".После заявления президента России Владимира Путина о недопустимости принуждения изучать неродные языки государственные языки национальных республик федерации, кроме русского, перестали быть частью обязательной школьной программы. Это вызвало волнения в ряде республик Поволжья: например, представители татарской, башкирской, чувашской общественности требовали отстоять обязательное преподавание их языков, т.к. в противном случае, по их мнению, исчезновение языков народов РФ может ускориться. Результаты Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов показали, что за 8 лет количество людей, владеющих удмуртским, сократилось на 30%: от 463-х тыс. человек до 324-х тыс. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими языками: к примеру, число татароговорящих россиян за те же 8 лет уменьшилось на 1 млн человек.В январе 2019 г. Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию за национальную политику. Эксперты выразили обеспокоенность "растущим доминированием русского языка" при одновременном "отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств".Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер в интервью "Idel.Реалии" заявил, что по его информации, возможности получения доступа к изучению своей языковой культуры у татар в Татарстане остаются достаточно ограниченными, хотя татарский также является госязыком Татарстана. Международного чиновника "удивило", что ЕГЭ в Татарстане сдают лишь на русском языке.Молодежное движение "Blue Awakening" напоминает о недопустимости давления на активистов из числа коренных народов в их стремлении выразить мирный протест."Власти России также не уважают неотъемлемое право коренных народов участвовать в управлении природными ресурсами на их родине. Напротив, уничтожение природных богатств и мест сакрального наследия часто поощряется", — считают в организации.Башкирские активисты уже несколько лет требуют сохранить шихан Куштау, так как он, по их мнению, является культурным наследием башкирского народа. В декабре прошлого года глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая с посланием Госсобранию, категорично заявил, что "Куштау будет разрабатываться". "Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов", — сказал Хабиров.В организации "Blue Awakening" напомнили также, что в России запрещено создавать политические партии на этнической основе. Также отмечается, что с 2006 года ряд организаций коренных народов были запрещены или объявлены "экстремистскими".Ранее Верховный суд Башкортостана признал национальную башкирскую организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность.Как считают в "Blue Awakening", убийства и похищения активистов по защите прав коренных народов являются обычным явлением в России."Власти отказались провести справедливое расследование этих дел, в том числе убийства активиста черкесского молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова в 2010 г., ингушского активиста Муслима Хашагульгова в 2018 г., покушения на основателя бурятского правозащитного движения "Эрхэ" Евгения Хамаганова в 2015 г., похищения ингушского активиста Рустама Льянова в 2018 г.", — говорится в документе.Активисты напомнили и про самосожжение удмуртского ученого Альберта Разина в 2019 г. в знак протеста против русификации удмуртов."Политика русификации путинского режима проводится с явным намерением уничтожить национальные и этнические, а в некоторых случаях религиозные особенности коренных народов. Поэтому, согласно международному праву, Россия должна нести ответственность за геноцид коренных народов", — говорится в заявлении.Как сообщают СМИ, "Blue Awakening" является молодежным крылом "Консервативной народной партии Эстонии" (EKRE). Организация "Blue Awakening" была основана городским советником Тарту и членом правления EKRE Руубеном Каалепом."Консервативная народная партия Эстонии", как сообщается на сайте парламента страны, стремится обеспечить независимость и суверенитет Эстонии, а также отстаивать интересы эстонского народа и государства. Политическая основа партии — верховенство закона, основанное на демократии и разделении властей.Партия является третьей по величине политической партией в Эстонии по количеству членов. По состоянию на апрель 2019 года партия насчитывает почти 8 800 членов.