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Антинародные хроники судилищ, поборов и штрафов

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Более 100 тысяч человек в ПФО оказались в судах из-за нарушения "режима самоизоляции" или отсутствие масок и перчаток.

Антинародные хроники судилищ, поборов и штрафов


За апрель-май этого года суды в 11 регионах Приволжского федерального округа получили свыше 94 тысяч дел о нарушении статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Об этом свидетельствуют данные сервиса ГАС "Правосудие".

Больше всего с 6 апреля (с этой даты дела стали поступать в суды) таких дел в Татарстане — 46,6 тысячи. Далее идет Пермский край с 10 141 делом, следом — Нижегородская область с 8 995 делами.

До 12 мая, в основном, по этой статье в регионах штрафовали за нарушение "режима самоизоляции", теперь — за отсутствие масок и перчаток в магазинах, транспорте и общественных местах.

На ГАС "Правосудие" невозможно найти дела в нескольких республиках — Чувашии, Удмуртии и Башкортостане. По данным на 8 мая в последней было более 7 тысяч дел, в Чувашии — 2 тысячи.

Меньше всего дел за нарушение этой статьи в судах Кировской области (745 за два месяца), Ульяновской области (1 275) и Марий Эл (2 027).

Как заверяют правоохранительные органы регионов, большая часть из этих дел завершались предупреждениями или минимальными штрафами — в 1 000 рублей. Максимальная санкция по таким делам для граждан — 5 000 рублей.

В Кремле "надеются", что к 24 июня — дню, на который президент Владимир Путин назначил парад на Красной площади в Москве, — от ограничительных мер, введенных в России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, "практически ничего не останется". Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что режим обязательного ношения масок и перчаток продолжит действовать минимум до конца 2020 года.

Идель.Реалии
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  • 1 | 02.06.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Более 100 тысяч человек в ПФО оказались в судах из-за нарушения "режима самоизоляции" или отсутствие масок и перчаток.
================================================
Во всем мире власти думают как бы помочь населению своей страны в борьбе с короновирусом. А в РФии как бы содрать побольше с населения, ничего недовая в замен! Тодько в россии ввели новый налог на граждан 13% с банковских вкладов, совокупно превышающих 1 млн рублей, и неважно копишь ты на квартиру или на лечение...
Это агония нынешней власти!



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  • 2 | 02.06.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Более 100 тысяч человек в ПФО оказались в судах из-за нарушения "режима самоизоляции" или отсутствие масок и перчаток.
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________ Зачем протоколы составлять, в суд тащить? Коленом на шею и нет проблемы: в "цивилизованных" странах так принято! Очень Опытный



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  • 3 | 02.06.2020, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Половина всех штрафов в ПФО наложена в Татарии. Пополнили бюджет.



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  • 4 | 02.06.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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В Казани жителей штрафуют, в городе совсем запрещено появляться без масок и перчаток, а самый крупный салон красоты, который принадлежит жене Миниханова работал без остановки. Все деньги в семью.



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За апрель-май этого года суды в 11 регионах Приволжского федерального округа получили свыше 94 тысяч дел о нарушении статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации

================================

где и когда власти объявляли чрезвычайную ситуацию?
В течении апреля и мая НИГДЕ И НИКОГДА по территории РФ чрезвычайная ситуация не вводилась.

Морфемный разбор слова "самоизоляция " показывает -"режим" самоизоляции можно ввести только в отношении самого себя,
режим самоизоляции невозможно установить в отношении других лиц.

Сама мысль что "режим самоизоляции" могут установить власти в отношении граждан - это абсурд,это словоблудие, это знание русской грамматики на уровне амебы,это глупость......

....если бы не штрафы за нарушение 20.6.1 КоАП РФ, - читайте внимательно - в данной статьи нет ни никакого упоминания новой сущности "самоизоляция, термин "режим самоизоляции" юридически ничтожен.
Чрезвычайная ситуация ввведена не была.

Суды однако продолжают присуждать гражданам реальные штрафы за нарушение мифического "режима самоизоляции".

А что тут удивляться - сталинские тройки штрафами не мелочились, выносили приговоры от 10 лет лагерей до высшей меры социальной защиты.
Если вернут смертную казнь, наверное заразившихся будут расстреливать и в ямы с известью



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  • 6 | 02.06.2020, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
84 | 01.06.2020, 18:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68320 | Рейтинг: +11935,8
Но есть и хорошие новости для пенсов особенно:

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

Закон, исключающий принудительное списание долгов с выплат социального характера, вступил в силу в России. Списывать средства теперь нельзя со счетов с денежным возмещением вреда здоровью, компенсационными и единовременными выплатами, пенсиями и социальными пособиями.
___________________________________
То есть - приходящие на карту(сберкнижку и т.д.) деньги - кроме пенсий и пособий могут списываться, как и ранее 50 или 70%, а то и полностью. А вот сами пенсии и пособия - ни-ни!
Ну хоть что-то! А то были пенсы, которые вынуждены были жить на 4-5 тыщ... половину пенсий списывали.
Правда теперь не понятно - а как взыскивать будут просроченные и не погашаемые добровольно кредиты или долги по ЖКХ...
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__ Убогая! Пенсии по достижению пенсионного возраста под действие этого закона не попадают! Очень Опытный



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