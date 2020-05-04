Антинародные хроники судилищ, поборов и штрафов

Более 100 тысяч человек в ПФО оказались в судах из-за нарушения "режима самоизоляции" или отсутствие масок и перчаток.За апрель-май этого года суды в 11 регионах Приволжского федерального округа получили свыше 94 тысяч дел о нарушении статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Об этом свидетельствуют данные сервиса ГАС "Правосудие".Больше всего с 6 апреля (с этой даты дела стали поступать в суды) таких дел в Татарстане — 46,6 тысячи. Далее идет Пермский край с 10 141 делом, следом — Нижегородская область с 8 995 делами.До 12 мая, в основном, по этой статье в регионах штрафовали за нарушение "режима самоизоляции", теперь — за отсутствие масок и перчаток в магазинах, транспорте и общественных местах.На ГАС "Правосудие" невозможно найти дела в нескольких республиках — Чувашии, Удмуртии и Башкортостане. По данным на 8 мая в последней было более 7 тысяч дел, в Чувашии — 2 тысячи.Меньше всего дел за нарушение этой статьи в судах Кировской области (745 за два месяца), Ульяновской области (1 275) и Марий Эл (2 027).Как заверяют правоохранительные органы регионов, большая часть из этих дел завершались предупреждениями или минимальными штрафами — в 1 000 рублей. Максимальная санкция по таким делам для граждан — 5 000 рублей.В Кремле "надеются", что к 24 июня — дню, на который президент Владимир Путин назначил парад на Красной площади в Москве, — от ограничительных мер, введенных в России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, "практически ничего не останется". Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что режим обязательного ношения масок и перчаток продолжит действовать минимум до конца 2020 года.