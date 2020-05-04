Полит-ковид технологии ...

Главное, что нужно понимать сегодня – это то, что не существует ни одного аргумента, ни одной необходимости, почему голосование о поправках в конституцию должно пройти 1 июля, в разгар эпидемии или на начальном этапе ее спада.Ну правда. Есть случаи в некоторых странах, где у предыдущей легислатуры кончились полномочия: не очень понятно, что делать? Лишать граждан права избирать новый состав представительных органов – недемократично, незаконно. Кто будет принимать законы? Как тут быть?Российский случай не имеет с этим ничего общего. Ну, как не сохраняли мы по прежней конституции память предков, так могли бы дотерпеть, не сохраняя ее до октября. А уж с октября начали бы сохранять как подорванные по новой конституции. В чем проблема?Единственная причина, по которой 1 июля будет проведено голосование по поправкам, состоит в том, что это голосование необходимо провести в чрезвычайных обстоятельствах полу-карантина. Чтобы можно было арестовать любого Азара, выступающего против. Чтобы можно было голосовать шесть дней до и шесть после, и пойди проверь, кто когда и как голосовал. Чтобы не было наблюдателей и ночи подсчета голосов. То есть – чтобы можно было провести голосование по совершенно ублюдочной процедуре и оправдать это заботой о здоровье граждан.И за этим, если присмотреться, стоит некая новая социальная реальность, в которой мы живем. Когда Путин только еще планировал операцию по отмене ограничений на свои президентские сроки, он мыслил дело так, что незаконная процедура принятия поправок (потому что согласно российской конституции нужно принимать поправки по отдельности, а не пакетом) будет компенсирована народным голосованием за них. Которое он выиграет. С обычными подтасовками, принудительными приводами, но однозначно – выиграет.И если бы он был уверен в этом сегодня, то, разумеется, отложил бы голосование до осени, до того момента, когда можно будет продемонстрировать свои возможности, не прикрываясь коронавирусной бедой и собянинскими криворукими ограничениями.Но проблема в том, что мы живем в новой реальности, где Путин больше не популярный президент, который способен организовать лояльное большинство или убедить всех, что оно существует. Старые технологии не работают. Потенциально лояльные контингенты, привезенные на автобусах, как в 2018 г., проголосуют неизвестно как, и вполне возможно – еще хуже недотеп-либералов. А согнанные считать их голоса училки неизвестно, что выкинут, и уж точно напишут в своих соцсетях: «Ну, не знаю, я такого еще не видела, что я скажу детям 1 сентября!!!»В общем, живу как вид, пока живет ковид.