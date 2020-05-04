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Полит-ковид технологии

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Главное, что нужно понимать сегодня – это то, что не существует ни одного аргумента, ни одной необходимости, почему голосование о поправках в конституцию должно пройти 1 июля, в разгар эпидемии или на начальном этапе ее спада.

Полит-ковид технологии


Ну правда. Есть случаи в некоторых странах, где у предыдущей легислатуры кончились полномочия: не очень понятно, что делать? Лишать граждан права избирать новый состав представительных органов – недемократично, незаконно. Кто будет принимать законы? Как тут быть?

Российский случай не имеет с этим ничего общего. Ну, как не сохраняли мы по прежней конституции память предков, так могли бы дотерпеть, не сохраняя ее до октября. А уж с октября начали бы сохранять как подорванные по новой конституции. В чем проблема?

Единственная причина, по которой 1 июля будет проведено голосование по поправкам, состоит в том, что это голосование необходимо провести в чрезвычайных обстоятельствах полу-карантина. Чтобы можно было арестовать любого Азара, выступающего против. Чтобы можно было голосовать шесть дней до и шесть после, и пойди проверь, кто когда и как голосовал. Чтобы не было наблюдателей и ночи подсчета голосов. То есть – чтобы можно было провести голосование по совершенно ублюдочной процедуре и оправдать это заботой о здоровье граждан.

И за этим, если присмотреться, стоит некая новая социальная реальность, в которой мы живем. Когда Путин только еще планировал операцию по отмене ограничений на свои президентские сроки, он мыслил дело так, что незаконная процедура принятия поправок (потому что согласно российской конституции нужно принимать поправки по отдельности, а не пакетом) будет компенсирована народным голосованием за них. Которое он выиграет. С обычными подтасовками, принудительными приводами, но однозначно – выиграет.

И если бы он был уверен в этом сегодня, то, разумеется, отложил бы голосование до осени, до того момента, когда можно будет продемонстрировать свои возможности, не прикрываясь коронавирусной бедой и собянинскими криворукими ограничениями.

Но проблема в том, что мы живем в новой реальности, где Путин больше не популярный президент, который способен организовать лояльное большинство или убедить всех, что оно существует. Старые технологии не работают. Потенциально лояльные контингенты, привезенные на автобусах, как в 2018 г., проголосуют неизвестно как, и вполне возможно – еще хуже недотеп-либералов. А согнанные считать их голоса училки неизвестно, что выкинут, и уж точно напишут в своих соцсетях: «Ну, не знаю, я такого еще не видела, что я скажу детям 1 сентября!!!»

В общем, живу как вид, пока живет ковид.

Кирилл Рогов, Эхо Москвы
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  • 1 | 02.06.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное, что нужно понимать сегодня – это то, что не существует ни одного аргумента, ни одной необходимости, почему голосование о поправках в конституцию должно пройти 1 июля, в разгар эпидемии или на начальном этапе ее спада.
=====================================
НЕПРАВДА!!!!
Есть такой аргумент!! Прям как по Ленину получается: помните "Есть такая партия". и этот аргумент старческий маразм или по научному деменция. путина, которая как оказалась заразна, и распространилась не только на его окружение, но и на госДуру.



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  • 2 | 02.06.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не хочет почему-то Рогов, чтобы пенсионерам добавляли пенсии не ниже инфляции. Видимо это с его подачи несколько лет Медведев кинул подачку в 5000 рублей, вместо ежегодной добавки в 10000.



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  • 3 | 02.06.2020, 11:53 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 433 | Рейтинг: +8,8
Почти 30 лет действовала (или не действовала) нынешняя Конституция, можно было бы и потерпеть ещё пол года или год. Что и кто торопит? Есть, кто тянет народ на амбразуру заразы.



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  • 4 | 02.06.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тю! А чего это либерасты так всполошились? Они же ни на выборы ни на голосования не ходят, а только потом визжат! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 5 | 02.06.2020, 12:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14785 | Рейтинг: -2120,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Хорошие поправки вносятся в Конституцию.
Правда, хотелось бы большего.
Но эти тоже хорошие:
- Брак — союз мужчины и женщины, и значит никакие однополые пары не могут усыновлять детей в принципе. (Просто замечательная поправка).
- Приоритет российских законов над международными. (Очень нужная и актуальная поправка. Своя страна, свои законы. И нечего нам из-за бугра диктовать, как жить).
- Запрет высшим государственным чиновникам иметь гражданство другой страны или вид на жительство. (кто-то против этой поправки?).



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 02.06.2020, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68320 | Рейтинг: +11934,4
4 | 02.06.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован

Ходить или нет н выборы - личное дело каждого, как либералов, так и пуйлососов.

А вот принимать соучастие в ПРЕСТУПЛЕНИИ - это опять таки - личный выбор каждого!

То, что предлагается произвести в течение недели около 1 июля - самое настоящее преступление по предварительному сговору неопределенного круга лиц. И вовлеченные должны понимать, что хоть они в большинстве своем, кроме зачинщиков, останутся безнаказанными - но они ВСЕ в разной степени - соучастники циничнейшего преступления.
Правда у подавляющего большинства - не достаточно мозгового вещества и его способностей, дабы осознать, что они участвуют в преступлении ВЕКОВ!
Ну идиоты же!



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 02.06.2020, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68320 | Рейтинг: +11934,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
участвуют в преступлении ВЕКОВ!
Причем - против самих же себя!

Ну идиоты же! В стадии олигофрении.



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  • Начинающий
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  • 8 | 02.06.2020, 13:10 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 433 | Рейтинг: +8,8
5-му. Были Конституции "Сталинская", "Брежневская", "Шахрай-Ельцинская". Назначат и новую: "Дляпутинскую".



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  • Участник
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  • 9 | 02.06.2020, 13:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14785 | Рейтинг: -2120,8
8 | 02.06.2020, 13:10 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 432 | Рейтинг: +8,8

5-му. Были Конституции "Сталинская", "Брежневская", "Шахрай-Ельцинская". Назначат и новую: "Дляпутинскую".
_____________________________________________
Мне не понятно, а что Вы тогда так грудью прикрываете "Шахрай-Ельцинскую" конституцию?



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3

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  • Начинающий
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  • 10 | 02.06.2020, 14:09 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 433 | Рейтинг: +8,8
9-му. Не делайте ложных выводов.



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0

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  • Гость
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  • 11 | 02.06.2020, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я так ориентируюсь - если проамериканские "шендеровичи" говорят на что-то "плохо" и что если это произойдёт, то они все подохнут в страшных муках, значит сапоги хорошие, надо брать.



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  • 12 | 02.06.2020, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Путин, и Медведев прошли всю карьерную лестницу с самого низа и попали наверх в результате жесточайшего отбора.
Среди лидеров оппы нет ни одного человека, который бы смог себя хоть как то проявить даже на муниципальном уровне.
Был один Белых, да и тот оказался бездарем и взяточником.



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12 | 02.06.2020, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Путин, и Медведев прошли всю карьерную лестницу с самого низа и попали наверх в результате жесточайшего отбора.
=================
теории отбора предполагают хождение на четвереньках и лазание по пальмам на первых стадиях, а на жесточайших лестницах отбора - отъем пищи у конкурента.



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  • 14 | 02.06.2020, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
теории отбора предполагают хождение на четвереньках и лазание по пальмам на первых стадиях, а на жесточайших лестницах отбора - отъем пищи у конкурента.
------------------------------------------
Вот поэтому либерасты сейчас ползают на четвереньках и прыгают по пальмам. У них корыто отобрали.



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  • 15 | 02.06.2020, 15:45 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39386 | Рейтинг: +6515
Если предводитель сделает Россию нормальной унитарной страной, то благодарным потомкам будет абсолютно наплевать, как это было сделано.



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  • 16 | 02.06.2020, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 02.06.2020, 15:45 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39386 | Рейтинг: +6514,9
Если предводитель сделает Россию нормальной унитарной страной, то благодарным потомкам будет абсолютно наплевать, как это было сделано.
______________________
Отправьте, наконец, этого идиота в Базилевку.



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  • 17 | 02.06.2020, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 02.06.2020, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 02.06.2020, 15:45 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39386 | Рейтинг: +6514,9
Если предводитель сделает Россию нормальной унитарной страной, то благодарным потомкам будет абсолютно наплевать, как это было сделано.
______________________
Отправьте, наконец, этого идиота в Базилевку.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Так он оттуда и вещает! Разве незаметно? Очень Опытный



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