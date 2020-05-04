Российская власть умеет только запрещать и репрессировать, все остальное получается редко и со скрипом, включая здравоохранение, которое держится на подвижничестве врачей, и космос, который держится на советских наработках. Запрещать она стремится под любым предлогом: во время военных действий протестовать нельзя, потому что это предательство. Во время пандемии нельзя, потому что негигиенично. Во время плохой погоды нельзя, потому что создаешь помехи для МЧС, а также для проезда скорой. Во все остальное время коней на переправе не меняют.
Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства: никто не работает, все гуляют по распорядку, но салюты и парады не отменяются, а призыв в армию происходит в положенное время. Отменилось все, что делало жизнь переносимой, запретилось все, что напоминало о свободе, зато продолжает расцветать все, что укрепляет вертикаль. Голосовать 24 июня можно, а собираться нельзя. Пропаганда войны продолжается, а дискуссии о статистике приравниваются к распространению фейков. Суды – все больше напоминающие бессудную расправу – разрешены, а правозащита запрещена. Это логично, в этом их истинное лицо, которое не спрячешь ни под какой маской. Да они и не носят их, даром что от нас требуют.
Тут полагалось бы добавить что-нибудь оптимистичное – теперь-то, мол, все увидят их в натуральном виде… Да ведь давно уже видели. Российскому обществу все происходящее очень нравится. Ведь в стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать иногда. Но думаю, что и это временно. От мыслей о еде прекрасно отвлекает зрелище расправы над соседом. А то в славном деле сокращения населения до необходимого минимума коронавирус явно усердствует недостаточно – заплечных дел мастера всегда готовы ему помочь. Им что война, что пандемия – мать родна.
Дмитрий Быков, Эхо Москвы
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В стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать
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