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В стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать

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Пандемия привела к окончательному саморазоблачению российской власти. Она больше не обижается на слово «режим», поскольку все мы живем в режиме самоизоляции и вынужденной безработицы. Больше того: московская полиция открытым текстом заявила, что любые протесты во время пандемии запрещаются. Неважно, одиночный ли это пикет (не требующий согласования) или шествие. Просто вообще ничего нельзя, ни под каким предлогом. Такое чувство, что пандемия им помогла осуществить давнюю мечту: закрыть страну и перекрыть уличные протесты.

В стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать


Российская власть умеет только запрещать и репрессировать, все остальное получается редко и со скрипом, включая здравоохранение, которое держится на подвижничестве врачей, и космос, который держится на советских наработках. Запрещать она стремится под любым предлогом: во время военных действий протестовать нельзя, потому что это предательство. Во время пандемии нельзя, потому что негигиенично. Во время плохой погоды нельзя, потому что создаешь помехи для МЧС, а также для проезда скорой. Во все остальное время коней на переправе не меняют.

Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства: никто не работает, все гуляют по распорядку, но салюты и парады не отменяются, а призыв в армию происходит в положенное время. Отменилось все, что делало жизнь переносимой, запретилось все, что напоминало о свободе, зато продолжает расцветать все, что укрепляет вертикаль. Голосовать 24 июня можно, а собираться нельзя. Пропаганда войны продолжается, а дискуссии о статистике приравниваются к распространению фейков. Суды – все больше напоминающие бессудную расправу – разрешены, а правозащита запрещена. Это логично, в этом их истинное лицо, которое не спрячешь ни под какой маской. Да они и не носят их, даром что от нас требуют.

Тут полагалось бы добавить что-нибудь оптимистичное – теперь-то, мол, все увидят их в натуральном виде… Да ведь давно уже видели. Российскому обществу все происходящее очень нравится. Ведь в стране, где все запрещено, никому ничего не нужно. Разве что обедать иногда. Но думаю, что и это временно. От мыслей о еде прекрасно отвлекает зрелище расправы над соседом. А то в славном деле сокращения населения до необходимого минимума коронавирус явно усердствует недостаточно – заплечных дел мастера всегда готовы ему помочь. Им что война, что пандемия – мать родна.

Дмитрий Быков, Эхо Москвы
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  • 1 | 02.06.2020, 10:12 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10341 | Рейтинг: -817,5
После коронавируса США уже не сверхдержава? Интервью с академиком Фурсовым
+++++++++++++++++++

А у этих ребят-либералов на такое шансов не будет.

Поэтому практически во всех крупных странах (я имею в виду США, Китай и Россию) идёт раскол внутри элиты. Те, кого не совсем правильно называют «либералы», они дают «последний и решительный бой».

Если они проигрывают, они вылетают из Истории.

По-видимому, они постараются взять реванш там, где самое слабое звено: в России.

Я согласен с Михаилом Делягиным, который увидел в действиях целого ряда наших «чрезвычайщиков» (в особенности – в Москве) попытку обозлить население и создать условия для такого «Майдана».

Но попытка эта провалилась. Понятно, что для либералов сейчас «последний парад наступает». Я думаю, они проиграют окончательно и везде. Но, по-видимому, они постараются «хлопнуть дверью».

https://www.osnmedia.ru/world/posle-koronavirusa-ssha-uzhe-n
e-sverhderzhava-fursov/



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  • 2 | 02.06.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стране, где все запрещено, никому ничего не нужно.
================================
Ну прям как в анекдоте,- в семье полная гармония : жена не хоче, а мне и ненадо...



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  • 3 | 02.06.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не дорабатывает всё-таки наша полиция, нет чтобы Азара коленом придушить, они его на пятнадцать суток посадили.



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  • 4 | 02.06.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гаражный, а у тебя свои мысли хоть изредка бывают?
турк



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  • 5 | 02.06.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не перестают удивлять подобные статейки доморощенных оппов. Если послушать зильбертрудов, то получается, что карантин во время пандемии был введён только в нашей стране. Так и хочется сказать: Алё, гараж!
По поводу путинских “репрессий”на фоне “демократических свобод” США, которые именно сейчас творятся в центре “цивилизованного мира”вообще смех разбирает, там журналистов полиция мочит не разбирая где журналист, а где не очень, а где совсем... и газом, и пулями резиновыми, но репрессии почему-то в России.))



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  • 6 | 02.06.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"запреты на всё и вся"

Нельзя ли поконкретнее: что такое "все" и что такое "вся"? Что вам с Быковым запрещено: читать Солженицына, носить кипу, спекулировать шмотками, заниматься однополым сексом? Огласите весь список, пожалуйста.



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  • 7 | 02.06.2020, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68321 | Рейтинг: +11934,4
3 | 02.06.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не дорабатывает всё-таки наша полиция, нет чтобы Азара коленом придушить, они его на пятнадцать суток посадили.
________________________________________
Не переживай - дорабатывает - еще как!

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии застрелили местного жителя, которого подозревали в краже четырех рулонов обоев
Как рассказал в эфире «Эха Москвы» шеф-редактор интернет-издания Znak.com Дмитрий Колезев, полиция пока не комментирует случившееся.

Отец погибшего считает применение силы сотрудниками Росгвардии чрезмерным, по его мнению, необходимости в штурме квартиры не было.

Если кто не в курсе, как было дело - идите вот сюда и читайте - ваш дом - не ваша крепость:

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69290818.html

Вот только никто не выйдет в защиту застреленного парня... всем по-ху-й!



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  • 8 | 02.06.2020, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68321 | Рейтинг: +11934,4
доморощенных оппов
______________________
Окай! Оппы уже стали доморощенные, а не госдеповскими печеньками вскормленные - уже хорошо))))

А собственно - какими оппы должны быть, ась? Засланными казачками? Не?



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  • 9 | 02.06.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голодающий российский еврей: Пандемия привела к окончательному саморазоблачению российской власти.
-------------

Шо, опять? Было же уже окончательное. И последнее дно пробивала власть раз сорок.
Плохо у гуманитария с арифметикой.
А ещё евреем называется... позорник.

Хотя допускаю, что это у него от голода.
Давно не жрал.
Мысли путаются.



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  • 10 | 02.06.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка
Собянин меня не первый день удивляться тупость патриотиков в видении процессов происходящих в юса. Не уж то патриотиков на самом деле такие йопнутые? Демократия тем и хороша, что народ имеет право не согласился с мнением царя. Другой вопрос как на это царь реагирует... Но факт- в юса Народ вышел бороться с произволом, а в эрэфии об этом уже и не мечтают...
Ну если тока Хууль по своей наивности
турк



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  • Гость
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  • 11 | 02.06.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.06.2020, 11:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68318 | Рейтинг: +11936,7
доморощенных оппов
______________________
Окай! Оппы уже стали доморощенные, а не госдеповскими печеньками вскормленные - уже хорошо))))

А собственно - какими оппы должны быть, ась? Засланными казачками? Не?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Правильно написано: доморощенные оппы! Выросли, сорняки, у нас, но на западном навозе! Очень Опытный



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  • 12 | 02.06.2020, 12:33 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10341 | Рейтинг: -817,5
4 | 02.06.2020, 11:14 | Автор: Памперсный аняням, с псевдонимом Тра-та-турк.

Гаражный, а у тебя свои мысли хоть изредка бывают?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Подъюбочный хрюкальчик, у меня то бывают, а с твоей жидкой прдкепки, ничего не может быть кроме как твоих хрю-хрю и кукареку. Что ты наглядно очень демонстрируешь. Продолжай дальше портупейный дебил.

К упоминананиям дебилами моего гаража, уже как маркер - МУДАК для них пора использовать.



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  • 13 | 02.06.2020, 12:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14785 | Рейтинг: -2120,8
10 | 02.06.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

.. Но факт- в юса Народ вышел бороться с произволом, а в эрэфии об этом уже и не мечтают...
Ну если тока Хууль по своей наивности
турк
__________________________________________
Ага, так всё и есть.
В данном случае в США негры занимаются мародёрством, грабежами и насилием.
И выдавать мародёрство за борьбу с произволом - это или глупость или банальное заискивание перед грабителями и мародёрами.



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  • 14 | 02.06.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не не, ты не понял, ты не просто гаражный, а гаражный мудазвон... Это я уж так сократил чутка. Ты прости, я в след раз, что бы понятнее было, в кавычки "гаражный" Буду брать... Ну чтобы тебе физтюху понятно было "гаражный" - значит мудазвон



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  • 15 | 02.06.2020, 12:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10341 | Рейтинг: -817,5
Кричит Машка Мишке с другого берега, Мишка, Мишка плыви сюда. Переплывает Мишка, а Машка ему и говорит, Мишка смотри какая малина на том берегу.



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  • 16 | 02.06.2020, 12:59 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10341 | Рейтинг: -817,5
Тра-та-турк, а для тебя ничего лишнего и не надо сказывать, хотя можно разно всякое, твоя тра-та-тушность позволяет. Остановимся на - портупейный дебил.



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  • 17 | 02.06.2020, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не уж то патриотиков
---------
Человек, пишущий "неужто" три раза раздельно, чему-то учит других?



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  • 18 | 02.06.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Пропаганда войны продолжается..."-------------Зиля, это что за война такая? Война кровавого режима против Зильбертруда?
"Разве что обедать иногда"--------------- Чтобы Зиля не коснулся темы жратвы - да не в жисть!



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  • 19 | 02.06.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Диме надо срочно заказывать маечки

янегр

немогудышать



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  • 20 | 02.06.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ окончательно рехнулся. Голодный, весь из себя репрессированый, угнетенный режимом, да исчо на карантине, а вокруг него уменьшается население. И скоро очередь дойдет и до него.
Причем это может быть не живая очередь, а из автомата.
Заплечных дел мастера, они такие, не промажут по такой заметной мишени.



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