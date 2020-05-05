Башкорт. Предательство своих

После трех месяцев судебного процесса башкирскую общественную организацию "Башкорт" признали экстремистской на территории Российской Федерации. Один из руководителей организации Руслан Габбасов делится своим мнением о том, кто какую лепту внес в этот процесс.В марте, до начала самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, судебные заседания были похожи на образцовые. Был свободный доступ для прессы, все желающие могли посетить процесс, судья Гузель Фархутдинова была корректна со всеми участниками процесса.Но уже в мае игра пошла в одни ворота. Было видно, что Фархутдинова торопилась быстрее закончить дело. В суды из-за ситуации с пандемией никого не пускали, только участников процесса, суды шли каждый рабочий день, последние два дня целый день, с утра и до вечера.Все ходатайства со стороны прокуратуры принимались, а со стороны защиты отклонялись. Помимо мнения экспертов Башкирского государственного университета, которые выявили в разных выступлениях членов БОО "Башкорт" (запрещена на территории РФ) экстремистские высказывания, ключевыми моментами, на которые опиралась сторона обвинения, было наличие в организации трех лиц, ранее судимых за экстремизм и выступление экс-председателя организации Фаиля Алсынова, якобы призывавшего к отделению Башкортостана от России.Начнем с пункта о лицах ранее судимых за экстремизм.Прокуратура в своем иске указала, что Айрат Дильмухаметов, Фанзиль Ахметшин и Сагит Исмагилов были ранее судимы за экстремизм, и что эти люди руководят организацией и определяют основные направления ее деятельности.На это адвокаты организации предоставили решения суда о том, что у Сагита Исмагилова статья за экстремизм убрана в связи с тем, что она декриминализована. Было предоставлено решение суда по Фанзилю Ахметшину о том, что его статья за экстремизм убрана в связи с истечением срока давности и в приговор она не вошла. Тем самым он не был судим по этой статье.Что же касается Айрата Дильмухаметова, то, как заявляли сами члены организации, он никогда не был членом организации "Башкорт", мало того, он часто ее критиковал и относился к ней критично.Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом "Э" предоставили прокуратуре список членов организации со всеми филиалами, но фамилии Дильмухаметова там не было. Этот список адвокаты предоставили судье как одно из доказательств, что Дильмухаметов не является членом организации. Но все эти доказательства защиты не были приняты во внимание.Второй ключевой пункт по выступлению Фаиля Алсынова вызвал шквал возмущения среди башкирской общественности. Дело в том, что прокуратура указала в своем иске то, что Фаиль Алсынов в апреле 2019 года на заседании Курултая башкир Зилаирского района РБ выступил с речью, где заявил "о необходимости обособления Республики Башкортостан и выхода ее из состава Российской Федерации".В подтверждение своих доказательств был предоставлен протокол заседания данного Курултая Зилаирского района на русском языке.В этом протоколе и заключалась вся суть возмущений общественности.Дело в том, что заседание Зилаирского Курултая проходило на башкирском языке, по-другому и не могло быть, так как это район в Зауралье с преимущественно башкирским населением. Соответственно, протокол велся на башкирском языке. Защита смогла достать копию протокола того заседания, который был на башкирском языке и в нем тех слов, что приписывают Фаилю Алсынову об отделении Башкортостана от России, нет.В ответ на это недавно только назначенный председатель Всемирного курултая башкир Галим Якупов предоставил документ, в котором указал, что все протоколы ВКБ ведутся только на русском языке. Вот тебе и самая главная башкирская организация!Затем председатель Зилаирского курултая башкир Б.И. Султанов и секретарь З.Ш. Хадиятова предоставляют заявление в Верховный суд, где указывают, что протокол на том заседании велся на русском языке. Это то и вызвало шквал возмущений, особенно в социальных сетях. Многие присутствовавшие на том заседании возмущенно писали, что все выступления и протокол велись только на башкирском языке. Адвокаты вызвали в суд в качестве свидетелей председателя Зилаирского курултая.Султанова, Хадиятову и еще несколько человек позвали в суд, чтобы спросить у них, как все было на самом деле, но никто из них не явился в суд, найдя причину. Защита начала настаивать на том, чтобы свидетелей доставили в суд принудительно, но суд не стал этого делать.Как стало потом известно, с этими свидетелями провели беседу и настоятельно порекомендовали не ездить на суд и не давать никаких показаний.Таким образом, Фаиля Алсынова, одного из самых известных общественников среди башкирского народа, нагло оболгали несколько лиц и тем самым, во-первых, решили судьбу крупнейшей башкирской общественной организации, а во-вторых, их действия могут стать основанием для возбуждения уже уголовного дела по Фаилю Алсынову. Это может решить судьбу человека.Осознают ли все это те, кто фальсифицировал документы и лгал? Конечно, осознают, понимают и последствия, знают, что это "дело" будет на них лежать черным пятном всю их жизнь. Но пошли на этот подлог, возможно, из-за боязни потерять собственное место, из-за страха уничтожения своей карьеры или еще чего-нибудь.После того, как судья Гузель Фархутдинова вынесла решение о признании организации "Башкорт" экстремисткой, радость и ликование не сходили с лиц сотрудников прокуратуры и присутствующих представителей силовых структур.Буквально уже через несколько минут после приговора, главное информационное агентство республики "Башинформ" опубликовало статью с этой новостью, и тут же вышла целая серия "экспертных" мнений от различных общественников, политологов, ученых, писателей и артистов с осуждением этой организации.Забавно, что мнения осуждающих выходили на сайте в виде статей с разницей в 2-5 минут. Какая оперативность в работе журналистов "Башинформа"! Надо за 5 минут позвонить "эксперту", спросить его мнение, написать статью, дать проверить главному редактору и выпустить в свет.Немудрено догадаться, что у всех этих деятелей мнения собрали заранее, еще до решения суда, видимо зная, когда и как закончится суд.Что интересно, среди тех, кто публично осудил БОО "Башкорт" в "Башинформ" оказались и вчерашние башкирские националисты и основатели двух предыдущих крупных башкирских национальных организаций: Союз башкирской молодежи —​ Артур Идельбаев и Башкирского правозащитного движения "Күк бүре" — Юлдаш Юсупов.После этого по всем каналам, начиная от официальных СМИ и заканчивая соцсетями, началось огульное охаивание организации и ее членов. Все в лучших традициях советских времен. Именно по такой же схеме шло осуждение Заки Валиди, когда он вынужден был бежать из России.В СМИ выходили статьи о том, какой же "зверь" оказался на самом деле Валиди, были выступления башкирских деятелей, вчерашних его соратников. Например, у уважаемого в башкирском народе Мусы Муртазине тоже есть это черное пятно в его жизни, когда он выступил с критикой Заки Валиди. Но уже в 1937 году он сам стал жертвой того режима, и пришло его время быть подвергнутым осуждению "общественности". Вспоминал ли он перед расстрелом, свой поступок касаемо Заки Валиди? Было ли ему стыдно?Да, что далеко ходить, есть пример более свежий, когда в 2008 году сам Радий Хабиров, тогда возглавлявший Администрацию президента Рахимова, был подвергнут остракизму со стороны своих соратников и был исключен из партии "Единая Россия". Была сформирована целая рабочая группа в местной антикоррупционной комиссии которая выявила ряд злоупотреблений, были вдруг обнаружены факты вымогательства крупных сумм денег за получение депутатских мест в местном парламенте, фальсификации избирательных голосов и много другое.К "расправе" над Хабировым тогда подключились СМИ республики и так называемые "эксперты".Сегодняшняя истерия вокруг БОО "Башкорт" проходит по той же самой методичке. К очернению организации подключили ученых и историков, таких как Салават Хамидуллин, Юлдаш Юсупов, Азат Бердин, Ильгиз Султанмуратов, Азамат Буранчин, которые сегодня получают гранты и так зависимы от властей республики. Они нашли удобную зацепку для оправдания своих действий против национальной организации, это якобы защита северо-западного диалекта башкирского языка, про который автор этой статьи ранее сказал, что вся шумиха вокруг него это не более, чем политизация.Из творческой среды подключились к охаиванию организации Салават Кильдин, в прошлом руководитель Гостелерадио БАССР и гендиректор ГТРК "Башкортостан", музыкант Ринат Рамазанов, поэтесса Лариса Абдуллина, учительница Альфия Юсупова, которые, не стесняясь в словах и выражениях, начали писать как в СМИ, так и на своих страницах в соцсетях откровенное вранье об активистах БОО "Башкорт". Что же объединяет всех этих людей?Оказывается, что объединяет всех суфийское течение "хакканитов", а по другому можно смело назвать сектой, которую и возглавляет в республике вышеупомянутый Салават Кильдин. Ярыми адептами "хакканитов" и являются Ринат Рамазанов, Лариса Абдуллина, Альфия Юсупова, в прошлом журналист Рашит Тайбугин. Там же оказывается состоят и те же самые ученые, что сегодня дают экспертные умозаключения о запрещенной организации, Ильгиз Султанмуратов и Салават Хамидуллин.Другие же комментаторы такие, как председатель общественной организации "Молодежное землячество" Байрас Азаматов, председатель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Казакбаев, председатель "Лиги молодежной политики" Азат Кильсенбаев являются руководителями проправительственных общественных организаций и курируются непосредственно начальником Управления главы РБ по общественно-политическому развитию Азатом Бадрановым.Надо отметить, что, например, Байрас Азаматов сам в прошлом был активным членом БОО "Башкорт", а члены общественной организации "Лига молодежной политики" были замечены на собрании организованной БОО "Башкорт" по проблеме горы Куштау, где они пытались задавать им провокационные вопросы касаемо межнациональных отношений.Понятно, что руководство дискредитации организации идет из одного центра, а именно из Белого дома республики, они и дергают за ниточки послушных людей, а те уже стараются в информационном поле задать тон.Удивительно, как срослись интересы "хакканитов" и чиновников из Белого дома в борьбе против общественной организации.С ликвидацией БОО "Башкорт" у Хабирова развязываются руки на все, что он захочет провернуть с республикой. В первую очередь, это разработка Куштау. И не будет среди башкирского народа той силы, которая открыто скажет о преступности этих действий и не раскритикует власть.Понятно одно, что делается это для того, чтобы максимально очернить организации и ее членов, чтобы память о ней в народе осталась только негативной.В то же время видно, что это плохо получается, так как народ сегодня образованный и живет не в 20 веке. В информационном 21 веке можно легко получить информацию из различных независимых источников.За плечами организации "Башкорт" много акций: защита башкирского языка, принципов федерализма и договорных отношений, борьба с алкоголизмом, коррупцией, защита природных ресурсов и особенно шиханов.В народе всегда останется только хорошая память об этой организации, и с каждым годом она будет только светлеть и светлеть.Память о Салавате Юлаеве тоже пытались умалчивать в течении нескольких веков, но сегодня он национальный герой республики.Хабиров будет не вечно на посту главы республики, но в памяти у жителей республики он останется не как всеми любимый руководитель, а как человек, который лично отдал под разработку красивейший и священный для башкирского народа шихан Куштау. Именно при Хабирове посадили по надуманным статьям Айрата Дильмухаметова. При нем же угрозами заткнули всех тех, кто поднимал проблему Сибайского карьера. И наконец, на период "главенства" Хабирова придется смерть "Башкорта", которую закрыли с помощью фальсификаций.