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Башкорт. Предательство своих

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После трех месяцев судебного процесса башкирскую общественную организацию "Башкорт" признали экстремистской на территории Российской Федерации. Один из руководителей организации Руслан Габбасов делится своим мнением о том, кто какую лепту внес в этот процесс.

Башкорт. Предательство своих


В марте, до начала самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, судебные заседания были похожи на образцовые. Был свободный доступ для прессы, все желающие могли посетить процесс, судья Гузель Фархутдинова была корректна со всеми участниками процесса.

Но уже в мае игра пошла в одни ворота. Было видно, что Фархутдинова торопилась быстрее закончить дело. В суды из-за ситуации с пандемией никого не пускали, только участников процесса, суды шли каждый рабочий день, последние два дня целый день, с утра и до вечера.

Все ходатайства со стороны прокуратуры принимались, а со стороны защиты отклонялись. Помимо мнения экспертов Башкирского государственного университета, которые выявили в разных выступлениях членов БОО "Башкорт" (запрещена на территории РФ) экстремистские высказывания, ключевыми моментами, на которые опиралась сторона обвинения, было наличие в организации трех лиц, ранее судимых за экстремизм и выступление экс-председателя организации Фаиля Алсынова, якобы призывавшего к отделению Башкортостана от России.

Начнем с пункта о лицах ранее судимых за экстремизм.

Прокуратура в своем иске указала, что Айрат Дильмухаметов, Фанзиль Ахметшин и Сагит Исмагилов были ранее судимы за экстремизм, и что эти люди руководят организацией и определяют основные направления ее деятельности.

На это адвокаты организации предоставили решения суда о том, что у Сагита Исмагилова статья за экстремизм убрана в связи с тем, что она декриминализована. Было предоставлено решение суда по Фанзилю Ахметшину о том, что его статья за экстремизм убрана в связи с истечением срока давности и в приговор она не вошла. Тем самым он не был судим по этой статье.

Что же касается Айрата Дильмухаметова, то, как заявляли сами члены организации, он никогда не был членом организации "Башкорт", мало того, он часто ее критиковал и относился к ней критично.

Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом "Э" предоставили прокуратуре список членов организации со всеми филиалами, но фамилии Дильмухаметова там не было. Этот список адвокаты предоставили судье как одно из доказательств, что Дильмухаметов не является членом организации. Но все эти доказательства защиты не были приняты во внимание.

Второй ключевой пункт по выступлению Фаиля Алсынова вызвал шквал возмущения среди башкирской общественности. Дело в том, что прокуратура указала в своем иске то, что Фаиль Алсынов в апреле 2019 года на заседании Курултая башкир Зилаирского района РБ выступил с речью, где заявил "о необходимости обособления Республики Башкортостан и выхода ее из состава Российской Федерации".

В подтверждение своих доказательств был предоставлен протокол заседания данного Курултая Зилаирского района на русском языке.
В этом протоколе и заключалась вся суть возмущений общественности.

Дело в том, что заседание Зилаирского Курултая проходило на башкирском языке, по-другому и не могло быть, так как это район в Зауралье с преимущественно башкирским населением. Соответственно, протокол велся на башкирском языке. Защита смогла достать копию протокола того заседания, который был на башкирском языке и в нем тех слов, что приписывают Фаилю Алсынову об отделении Башкортостана от России, нет.

В ответ на это недавно только назначенный председатель Всемирного курултая башкир Галим Якупов предоставил документ, в котором указал, что все протоколы ВКБ ведутся только на русском языке. Вот тебе и самая главная башкирская организация!

Затем председатель Зилаирского курултая башкир Б.И. Султанов и секретарь З.Ш. Хадиятова предоставляют заявление в Верховный суд, где указывают, что протокол на том заседании велся на русском языке. Это то и вызвало шквал возмущений, особенно в социальных сетях. Многие присутствовавшие на том заседании возмущенно писали, что все выступления и протокол велись только на башкирском языке. Адвокаты вызвали в суд в качестве свидетелей председателя Зилаирского курултая.

Султанова, Хадиятову и еще несколько человек позвали в суд, чтобы спросить у них, как все было на самом деле, но никто из них не явился в суд, найдя причину. Защита начала настаивать на том, чтобы свидетелей доставили в суд принудительно, но суд не стал этого делать.

Как стало потом известно, с этими свидетелями провели беседу и настоятельно порекомендовали не ездить на суд и не давать никаких показаний.

Таким образом, Фаиля Алсынова, одного из самых известных общественников среди башкирского народа, нагло оболгали несколько лиц и тем самым, во-первых, решили судьбу крупнейшей башкирской общественной организации, а во-вторых, их действия могут стать основанием для возбуждения уже уголовного дела по Фаилю Алсынову. Это может решить судьбу человека.

Осознают ли все это те, кто фальсифицировал документы и лгал? Конечно, осознают, понимают и последствия, знают, что это "дело" будет на них лежать черным пятном всю их жизнь. Но пошли на этот подлог, возможно, из-за боязни потерять собственное место, из-за страха уничтожения своей карьеры или еще чего-нибудь.

После того, как судья Гузель Фархутдинова вынесла решение о признании организации "Башкорт" экстремисткой, радость и ликование не сходили с лиц сотрудников прокуратуры и присутствующих представителей силовых структур.

Буквально уже через несколько минут после приговора, главное информационное агентство республики "Башинформ" опубликовало статью с этой новостью, и тут же вышла целая серия "экспертных" мнений от различных общественников, политологов, ученых, писателей и артистов с осуждением этой организации.

Забавно, что мнения осуждающих выходили на сайте в виде статей с разницей в 2-5 минут. Какая оперативность в работе журналистов "Башинформа"! Надо за 5 минут позвонить "эксперту", спросить его мнение, написать статью, дать проверить главному редактору и выпустить в свет.

Немудрено догадаться, что у всех этих деятелей мнения собрали заранее, еще до решения суда, видимо зная, когда и как закончится суд.

Что интересно, среди тех, кто публично осудил БОО "Башкорт" в "Башинформ" оказались и вчерашние башкирские националисты и основатели двух предыдущих крупных башкирских национальных организаций: Союз башкирской молодежи —​ Артур Идельбаев и Башкирского правозащитного движения "Күк бүре" — Юлдаш Юсупов.

После этого по всем каналам, начиная от официальных СМИ и заканчивая соцсетями, началось огульное охаивание организации и ее членов. Все в лучших традициях советских времен. Именно по такой же схеме шло осуждение Заки Валиди, когда он вынужден был бежать из России.

В СМИ выходили статьи о том, какой же "зверь" оказался на самом деле Валиди, были выступления башкирских деятелей, вчерашних его соратников. Например, у уважаемого в башкирском народе Мусы Муртазине тоже есть это черное пятно в его жизни, когда он выступил с критикой Заки Валиди. Но уже в 1937 году он сам стал жертвой того режима, и пришло его время быть подвергнутым осуждению "общественности". Вспоминал ли он перед расстрелом, свой поступок касаемо Заки Валиди? Было ли ему стыдно?

Да, что далеко ходить, есть пример более свежий, когда в 2008 году сам Радий Хабиров, тогда возглавлявший Администрацию президента Рахимова, был подвергнут остракизму со стороны своих соратников и был исключен из партии "Единая Россия". Была сформирована целая рабочая группа в местной антикоррупционной комиссии которая выявила ряд злоупотреблений, были вдруг обнаружены факты вымогательства крупных сумм денег за получение депутатских мест в местном парламенте, фальсификации избирательных голосов и много другое.

К "расправе" над Хабировым тогда подключились СМИ республики и так называемые "эксперты".

Сегодняшняя истерия вокруг БОО "Башкорт" проходит по той же самой методичке. К очернению организации подключили ученых и историков, таких как Салават Хамидуллин, Юлдаш Юсупов, Азат Бердин, Ильгиз Султанмуратов, Азамат Буранчин, которые сегодня получают гранты и так зависимы от властей республики. Они нашли удобную зацепку для оправдания своих действий против национальной организации, это якобы защита северо-западного диалекта башкирского языка, про который автор этой статьи ранее сказал, что вся шумиха вокруг него это не более, чем политизация.

Из творческой среды подключились к охаиванию организации Салават Кильдин, в прошлом руководитель Гостелерадио БАССР и гендиректор ГТРК "Башкортостан", музыкант Ринат Рамазанов, поэтесса Лариса Абдуллина, учительница Альфия Юсупова, которые, не стесняясь в словах и выражениях, начали писать как в СМИ, так и на своих страницах в соцсетях откровенное вранье об активистах БОО "Башкорт". Что же объединяет всех этих людей?

Оказывается, что объединяет всех суфийское течение "хакканитов", а по другому можно смело назвать сектой, которую и возглавляет в республике вышеупомянутый Салават Кильдин. Ярыми адептами "хакканитов" и являются Ринат Рамазанов, Лариса Абдуллина, Альфия Юсупова, в прошлом журналист Рашит Тайбугин. Там же оказывается состоят и те же самые ученые, что сегодня дают экспертные умозаключения о запрещенной организации, Ильгиз Султанмуратов и Салават Хамидуллин.

Другие же комментаторы такие, как председатель общественной организации "Молодежное землячество" Байрас Азаматов, председатель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Казакбаев, председатель "Лиги молодежной политики" Азат Кильсенбаев являются руководителями проправительственных общественных организаций и курируются непосредственно начальником Управления главы РБ по общественно-политическому развитию Азатом Бадрановым.

Надо отметить, что, например, Байрас Азаматов сам в прошлом был активным членом БОО "Башкорт", а члены общественной организации "Лига молодежной политики" были замечены на собрании организованной БОО "Башкорт" по проблеме горы Куштау, где они пытались задавать им провокационные вопросы касаемо межнациональных отношений.

Понятно, что руководство дискредитации организации идет из одного центра, а именно из Белого дома республики, они и дергают за ниточки послушных людей, а те уже стараются в информационном поле задать тон.

Удивительно, как срослись интересы "хакканитов" и чиновников из Белого дома в борьбе против общественной организации.

С ликвидацией БОО "Башкорт" у Хабирова развязываются руки на все, что он захочет провернуть с республикой. В первую очередь, это разработка Куштау. И не будет среди башкирского народа той силы, которая открыто скажет о преступности этих действий и не раскритикует власть.

Понятно одно, что делается это для того, чтобы максимально очернить организации и ее членов, чтобы память о ней в народе осталась только негативной.

В то же время видно, что это плохо получается, так как народ сегодня образованный и живет не в 20 веке. В информационном 21 веке можно легко получить информацию из различных независимых источников.

За плечами организации "Башкорт" много акций: защита башкирского языка, принципов федерализма и договорных отношений, борьба с алкоголизмом, коррупцией, защита природных ресурсов и особенно шиханов.

В народе всегда останется только хорошая память об этой организации, и с каждым годом она будет только светлеть и светлеть.

Память о Салавате Юлаеве тоже пытались умалчивать в течении нескольких веков, но сегодня он национальный герой республики.

Хабиров будет не вечно на посту главы республики, но в памяти у жителей республики он останется не как всеми любимый руководитель, а как человек, который лично отдал под разработку красивейший и священный для башкирского народа шихан Куштау. Именно при Хабирове посадили по надуманным статьям Айрата Дильмухаметова. При нем же угрозами заткнули всех тех, кто поднимал проблему Сибайского карьера. И наконец, на период "главенства" Хабирова придется смерть "Башкорта", которую закрыли с помощью фальсификаций.

Руслан Габбасов, Идель.Реалии
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  • 1 | 03.06.2020, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40036 | Рейтинг: +5164,6
.............Память о Салавате Юлаеве тоже пытались умалчивать в течении нескольких веков, но сегодня он национальный герой республики.............
======================================================

Теперь самое время инициировать процесс политической реабилитации. А то, как-то неприлично, что герой судим, клеймен и рван ноздрями.



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  • 2 | 03.06.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Да все давно ясно ! Страна РФ лжи , коррупции и воровстве занимает главное и " почетное " первое место на планете !
Какой суд , какое правовое государство ? Если ворье верховодит в стране !



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  • 3 | 03.06.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.06.2020, 10:18 | Автор: юнг

Теперь самое время инициировать процесс политической реабилитации. А то, как-то неприлично, что герой судим, клеймен и рван ноздрями.
================================================
Уважаемый ! Вы монархист ? Борьба за Свободу и равноправие народов , борьба против крепостного помещичьего произвола у вас считается преступлением ?



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2

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  • 4 | 03.06.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В народе всегда останется только хорошая память об этой организации, и с каждым годом она будет только светлеть и светлеть.
====================================
Как пафосно сказал!
выдает желаемое за действительное, да через год "насекомоголовых" никто и не вспомнит! Заимись каким нибудь делом, горе националист, или кроме ляля-топаля ничего и неумеешь?!

А медь по сути этот нацик, публично оправдывает организацию которую "признали экстремистской на территории Российской Федерации", куда смотрит прокуратура?!!.



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  • 5 | 03.06.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти люди не предатели,они просто работают"башкирами" ,как их хотели видеть определенные силы.Куда смотрит Муртаза ага.



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  • 6 | 03.06.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Уважаемый ! Вы монархист ? Борьба за Свободу и равноправие народов , борьба против крепостного помещичьего произвола у вас считается преступлением ?

Вот оно что, оказывается Салават был марксистом-ленинцем и боролся за социалистическую революцию.



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  • 7 | 03.06.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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В кораблях Маска нашли заимствование у России.

Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских». Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что в новой «постшаттловской» концепции Соединенных Штатов по сравнению с прошлой есть большие изменения: начиная от материалов и заканчивая экономической моделью.

В частности, в новой концепции предусмотрено разделение перевозки людей и материалов.

Автор материала обращает внимание на то, что раньше американские космические челноки перевозили как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа.

«Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей», — говорится в публикации.

Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.

«И здесь первопроходцами стали именно русские, которые прокатили до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», — заключается в статье.



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  • 8 | 03.06.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 03.06.2020, 11:00 | Автор:

Уважаемый ! Вы монархист ? Борьба за Свободу и равноправие народов , борьба против крепостного помещичьего произвола у вас считается преступлением ?

Вот оно что, оказывается Салават был марксистом-ленинцем и боролся за социалистическую революцию.
==============================================
Если ЕГЭ (шные ) консервированные моски в тренде , то они
вам в самый раз подходят к вашим ушам .
14 июля 1789 г. Взятие Бастилии , это тоже день марксизма - ленинизма и социалистической революции .



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  • 9 | 03.06.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов страны в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, заявила в беседе с журналистами, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей.



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  • 10 | 03.06.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
"Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего", - заявил он.
Фотограф также развеял миф о том, что русские - угрюмый и необщительный народ. На самом деле они веселы, открыты и гостеприимны, уверен Херфорт.

"В любом случае, Россия – это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", - подводит итог Херфорт.
Франк Херфорт женат на русской, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу "Русские сказки", в которой без слов, одними снимками исчерпывающе обрисовывает жизнь простых русских людей.



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  • 11 | 03.06.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 03.06.2020, 11:18 | Автор:

......." В кораблях Маска нашли заимствование у России.

Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских». Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel....
=================================================
Слава Богу ! Хоть что - то сегодня от СССР примерное для заимствования осталось !
Правда не знаю , а опыт РФ по окроплению космических ракет Илон Маск не перенял ?



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  • 12 | 03.06.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На это адвокаты организации предоставили решения суда о том, что у Сагита Исмагилова статья за экстремизм убрана в связи с тем, что она декриминализована. Было предоставлено решение суда по Фанзилю Ахметшину о том, что его статья за экстремизм убрана в связи с истечением срока давности и в приговор она не вошла. Тем самым он не был судим по этой статье.

Что же касается Айрата Дильмухаметова, то, как заявляли сами члены организации, он никогда не был членом организации "Башкорт", мало того, он часто ее критиковал и относился к ней критично.
------------------------------------------------------------
--------------------------------------
а что интересно еще должны сказать ваши адвокаты, обвинить что ли их в обратном? Все прекрасно знают и понимают откуда и куда двигается вектор развития этих п персонажей, и что у них в головах. Все остальное бла бла бла...



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  • 13 | 03.06.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В народе всегда останется только хорошая память об этой организации, и с каждым годом она будет только светлеть и светлеть.
____________________________________________________________
____
С утра такая ржака.
Пишите образа с этих молодчиков, со временем замироточат



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  • 14 | 03.06.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Память о Салавате Юлаеве тоже пытались умалчивать в течении нескольких веков, но сегодня он национальный герой республики.
____________________________________________________________
_
Национальным героям его сделали советские деятели куоьтуры, а раньше была как раз настоящая память жива о реальных его делах



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  • 15 | 03.06.2020, 12:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
"о необходимости обособления Республики Башкортостан и выхода ее из состава Российской Федерации".
--------------------------
Не было бы призывов об упразднения республики, не было бы мотива на необходимости выхода.

Не только голословных призывов, а за время путинского правления уже были ликвидирован автономные образования.

Республика перестает быть республикой и уравнивается по статусу с обычной областью, теряя признаки автономности. Превращается в такой же субъект, как Рязанская область.



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  • 16 | 03.06.2020, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.06.2020, 11:18 | Автор:
......" В кораблях Маска нашли заимствование у России.

Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских». Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что в новой «постшаттловской» концепции Соединенных Штатов по сравнению с прошлой есть большие изменения: начиная от материалов и заканчивая экономической моделью...."
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— Есть так называемое «проклятие пятисот долларов» — в начале 2000-х российскую космонавтику могли спасти $500 зарплаты, но их не было. В 2003 году я пришел на завод Хруничева в надежде поднимать российский космос. Зарплата космического инженера, которую мне предложили, — около $100. В McDonalds через дорогу от предприятия полотеру туалетов платили $250.
Прошло 20 лет, а проклятие мизерных зарплат до сих пор действует. Средняя зарплата инженера Государственного ракетного центра имени Макеева — 22,4 тыс. рублей в месяц. Электроника — 24,2 тыс. рублей. В SpaceX специалисты на тех же должностях получают примерно от 800 тыс до 1 млн рублей ежемесячно.
Сколько платят руководству? Директор NASA зарабатывает $232 тыс. ежегодно, это примерно в полтора раза больше гонораров для инженеров. Его коллега — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин — получает примерно в два раза больше, чем директор NASA и примерно в 120 раз больше, чем российский инженер. При этом Рогозин по образованию журналист, а по поведению — пресс-секретарь. Хотя я бы ему даже гаечные ключи подавать не доверил.



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  • 17 | 03.06.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда Байконур остался в Казахстане, новой России нужен был новый космодром. Где его построить, думали долго, было много вариантов, проектировали лет 15, руководители приходили, увольнялись, получали премии. Наконец придумали, нашли место и «ударно построили» с задержками зарплаты и скандалами.

После этого внезапно оказалось, что заводы, которые могут изготовить ракету, находятся либо в европейской части России, либо на Дальнем Востоке. И космодром «Восточный» соединен с ними только туннелями Транссиба эпохи царя Николая II. То есть доставить туда ракету диаметром больше, чем царские туннели, не выйдет — она физически в них не влезет.



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  • 18 | 03.06.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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При этом диаметр нового марсианского корабля Илона Маска — 9 метров, новой лунной ракеты Китая — 10 метров. А нам из-за сложностей с доставкой нужно уместить ракету в габарит 3,9 метра и точка. Ракета «Союз», построенная в 1957 году, еще проходит, но с Китаем и США мы физически не можем конкурировать на «Восточном». Что, еще один космодром строить?

Новая российская ракета «Ангара», разработка которой началась 28 лет назад, летает раз в шесть лет. Еще в 1993 году она уже была ракетой из прошлого по сравнению с «Энергией». Сейчас это ракета из позапрошлого. В 2014 году был единственный тестовый запуск без нагрузки, в котором она не подтвердила свои характеристики.



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  • 19 | 03.06.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой сейчас самый главный проект у Роскосмоса? Это строительство 200-метрового офиса в виде ракеты с торговым центром, квартирами и канатной дорогой. Поэтому к 2030 году мы будем соревноваться с Бразилией и Израилем, но никак не с ведущими странами: США, Китаем, Евросоюзом, Японией и Индией.



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  • 20 | 03.06.2020, 12:53 | Автор: Кухарка
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10:30, 03 июня 2020
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании своей коллеги. Должны выйти на свободу Салават Галиев и Эдуард Матвеев, осужденные ранее на семь лет колонии, — сообщил ТАСС адвокат Галиева Ренат Амерханов. Третьему фигуранту, Павлу Яромчуку смягчили наказание с 6 лет лишения свободы до четырех.

Приговор, который был вынесен в декабре прошлого года, прокуратура требовала отменить как чрезмерно мягкий. Потерпевшую, которая работала в МВД дознавательницей, уволили, когда стало известно об изнасиловании с формулировкой за распитие спиртного на рабочем месте.
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Ну вот и ПЕРВОЕ фиаско для старого пидораса по кличке доцент - кандидата юридических наук))))))))))))))
Второе будет в верховном РФ - на Яромчука, А далее - иски к клеветнице, и возмещение за незаконное уголовное преследование, фальсификацию улик, и иски к судье первой инстанции, и следокам...



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