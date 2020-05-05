НЕплан. НЕвосстановления. НЕдоходов

Это бесконечное жонглирование словами и цифрами.
«Общенациональный»? Типа, касается каждого? Что-то по плану незаметно.
«Восстановление»? Но его параметры не предполагают достижения экономических показателей довирусного периода.
«Восстановление доходов»? На эту тему даже целевых ориентиров не установлено.
«Долгосрочные изменения»? О, да. Это будет. Резкое сокращение роли нефтедобычи в стране. Правда, не по своей воле, а токмо волей «пославшей мя» Саудовской Аравии… извините, соглашения ОПЕК+. А как соглашение прекратится — «долгосрочные изменения» вернутся назад. И бесконечные разговоры про опережающий рост инвестиций — куда и во что устанавливает чиновник, а не рынок.
Рынок скорее мертв, чем жив. Так будет и впредь. Проклятие Госплана в головах и проклятие воровства на практике — все средства бросаем в стройки и госкомпаниям.
Поддержка доходов людей? А хватит ли тогда Ротенбергу, получающему очередные подряды на строительство без конкурса; Сечину на очередные льготы, Миллеру и прочим друзьям и товарищам президента?
Европа вот обсуждает введение базового безусловного дохода для всех граждан стран Евросоюза, потому что это — конечный спрос, который потянет за собой экономику.
А наше правительство — почти исключительно рассчитывает на инвестиции, очередные способы закопать деньги, чтобы дать нажиться на этом приближенным олигархам… Очередные 139 млрд руб. на самолет, который никому не нужен (Сухой Спуперджет100). И прочие такие же важные и, несомненно, нужные для кого-то проекты.
Прикрывается это все модной мантрой о восстановлении занятости... Как будто это самоцель, и неважно, что эти занятые будут производить. И как будто неважно при этом, какую люди будут получать зарплату…
Ну, и апофеоз. План якобы потянет на 10 трлн руб. «что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах».
Вот только в тех странах, о которых речь, это дополнительные средства, направляемые людям и в экономику. А у нас не предполагается вносить изменения в бюджет и «распечатывать» фонд нацблагосостояния. Никаких новых денег и допрасходов.
Многочисленные перераспределения денег по бюджетным статьям, расчетные будущие доходы, кредиты, которые потом бизнесу надо будет возвращать, и совсем немного «живых денег», которые перешли из бюджета прошлого года или были заработаны им в I квартале (пока цены на нефть не упали). Переложили деньги из одного кармана в другой — вот и выполнили «общенациональный план»...
Нет ни одной новой серьезной антикризисной меры. Монополия на них у президента. А правительство — просто его бухгалтерия, которая не выдумывает и не предлагает никаких идей.
Зато умело надувает щеки аж на 10 трлн руб.
Пустой «план» с явно недостаточными целями, неверными приоритетами, направленный на обогащение олигархов, а не помощь людям, с бесконечным повторным счетом для нагнетания его размеров — это просто профанация необходимой программы действий.
Правительство Мишустина во всей красе.
СерпомПо, Эхо Москвы
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НЕплан. НЕвосстановления. НЕдоходов
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