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НЕплан. НЕвосстановления. НЕдоходов

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1 июня правительство внесло в «администрацию президента» (видимо, с самим президентом у правительства связи нет) «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».

НЕплан. НЕвосстановления. НЕдоходов


Это бесконечное жонглирование словами и цифрами.

«Общенациональный»? Типа, касается каждого? Что-то по плану незаметно.

«Восстановление»? Но его параметры не предполагают достижения экономических показателей довирусного периода.

«Восстановление доходов»? На эту тему даже целевых ориентиров не установлено.

«Долгосрочные изменения»? О, да. Это будет. Резкое сокращение роли нефтедобычи в стране. Правда, не по своей воле, а токмо волей «пославшей мя» Саудовской Аравии… извините, соглашения ОПЕК+. А как соглашение прекратится — «долгосрочные изменения» вернутся назад. И бесконечные разговоры про опережающий рост инвестиций — куда и во что устанавливает чиновник, а не рынок.

Рынок скорее мертв, чем жив. Так будет и впредь. Проклятие Госплана в головах и проклятие воровства на практике — все средства бросаем в стройки и госкомпаниям.

Поддержка доходов людей? А хватит ли тогда Ротенбергу, получающему очередные подряды на строительство без конкурса; Сечину на очередные льготы, Миллеру и прочим друзьям и товарищам президента?

Европа вот обсуждает введение базового безусловного дохода для всех граждан стран Евросоюза, потому что это — конечный спрос, который потянет за собой экономику.

А наше правительство — почти исключительно рассчитывает на инвестиции, очередные способы закопать деньги, чтобы дать нажиться на этом приближенным олигархам… Очередные 139 млрд руб. на самолет, который никому не нужен (Сухой Спуперджет100). И прочие такие же важные и, несомненно, нужные для кого-то проекты.

Прикрывается это все модной мантрой о восстановлении занятости... Как будто это самоцель, и неважно, что эти занятые будут производить. И как будто неважно при этом, какую люди будут получать зарплату…

Ну, и апофеоз. План якобы потянет на 10 трлн руб. «что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах».

Вот только в тех странах, о которых речь, это дополнительные средства, направляемые людям и в экономику. А у нас не предполагается вносить изменения в бюджет и «распечатывать» фонд нацблагосостояния. Никаких новых денег и допрасходов.

Многочисленные перераспределения денег по бюджетным статьям, расчетные будущие доходы, кредиты, которые потом бизнесу надо будет возвращать, и совсем немного «живых денег», которые перешли из бюджета прошлого года или были заработаны им в I квартале (пока цены на нефть не упали). Переложили деньги из одного кармана в другой — вот и выполнили «общенациональный план»...

Нет ни одной новой серьезной антикризисной меры. Монополия на них у президента. А правительство — просто его бухгалтерия, которая не выдумывает и не предлагает никаких идей.

Зато умело надувает щеки аж на 10 трлн руб.

Пустой «план» с явно недостаточными целями, неверными приоритетами, направленный на обогащение олигархов, а не помощь людям, с бесконечным повторным счетом для нагнетания его размеров — это просто профанация необходимой программы действий.

Правительство Мишустина во всей красе.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 03.06.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это же Россия послала ОПЕК+. И всех переиграла. Первые штаты взмолились, добыча сланцевой нефти дорого стоит, а нефть дешево. И ОПЕК сломалась.



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  • 2 | 03.06.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё бы хорошо, но что конкретно не нравиться в этом плане мужику с серпом? Чувствуется, что недоволен, а чем, непонятно. Видимо в этот план он не заглядывал. Большая просьба указать детали, что привели этого экономиста в негодование.



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  • 3 | 03.06.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пустой «план» с явно недостаточными целями
==================================
Ох, ититтвою мать, сколько мы этих планов за времена путинизма понаслушались,- мама не горюй, только вот иде они все?!
Ну прям как у Маяковского
Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья.

А получаются одни мечты:
Эх-ма! Кабы денег тьма,
купил бы деревеньку
да зажил бы помаленьку.

Эх, купить бы деревеньку,
Лучше в средней полосе,
Девок портить помаленьку,
Утром бегать по росе.

Мечты, мечты, где ваша сладость,
Мечты ушли, осталась гадость…



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  • 4 | 03.06.2020, 11:40 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10345 | Рейтинг: -817,8
2 | 03.06.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован

Всё бы хорошо, но что конкретно не нравиться в этом плане мужику с серпом?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я, во всяком случае пока, не читал разбор этим "мужиком" с серпом планов правительства. И не знаю, надо ли его, "мужика" с отчиканными серпом яйцами и мозгами этот его разбор читать? Кто уже читал, подскажите.



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  • 5 | 03.06.2020, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68333 | Рейтинг: +11935,7
Кремль, по данным «Медузы», хочет участия в голосовании по поправкам в Конституцию более половины избирателей

Кремль, по данным интернет-издания «Медуза», хочет участия в голосовании по поправкам в Конституцию более половины избирателей. Из которых 60% поддержат изменения, сказали источники издания, близкие к администрации президента. Увеличению явки должны способствовать новые правила голосования: оно растянется на семь дней, можно будет голосовать на дому, на выездных участках, через электронное голосование в Москве и Санкт-Петербурге. Все эти меры объясняются санитарными предосторожностями. В то же время они, по мнению экспертов, способны серьезно поднять официальные цифры явки и поддержки поправок
________________________________________
Это для недоумков хрюлей и О_Ошек... вот похер - что вы там проставите в бюллетене, хоть спи-здите его - главное, чтобы пришли и поучаствовали в этом мега-преступлении веков - против самих же себя.



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  • 6 | 03.06.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
План- очередной набор букв. Да и некому уже работать что в городе, что на селе. Посмотрите вокруг, хотя бы на своих детей. Деградация полнейшая с прохождением точки невозврата.Скоро останется трудовой люд необходимый в добывающей, сырьевой сфере. Китайским ширпотребом их снабжать средства найдутся.



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  • 7 | 03.06.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это мне напоминает карикатуру- седок погоняет осла морковкой на удочке перед мордой - заезженный " Нац. план " околпачивания ослов.



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  • 8 | 03.06.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.06.2020, 11:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68327 | Рейтинг: +11934,7
Кремль, по данным «Медузы», хочет участия в голосовании по поправкам в Конституцию более половины избирателей
-----------------------------------------------
Это для недоумков хрюлей и О_Ошек... вот похер - что вы там проставите в бюллетене, хоть спи-здите его - главное, чтобы пришли и поучаствовали в этом мега-преступлении веков - против самих же себя.
==================================
А Вы знаете, что чем больше придет людей на избирательные участки, тем проще фальссефицировать результаты выборов:
- Список проголосовавших уже есть и осталось только подменить бюлетени , и не вошкаться с заполнением куче бумаг, ну в крайнем случае чтобы угодить путину, какое то количество надо будет заполнить, но это "мелочи жизни"...



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  • 9 | 03.06.2020, 13:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68333 | Рейтинг: +11935,7
и осталось только подменить бюлетени
_______________________________
Шутите? Зачем заморачиваться, если просто подпишут заранее заготовленные с нужными цифрами протоколы - там и кол-во "проголосовавших" уже проставлено, и количество "за" и "против".



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  • 10 | 03.06.2020, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68333 | Рейтинг: +11935,7
Пара "новостей" по поводу агитации за и против:

В ЦИКе объяснили невозможность агитировать за или против поправок в Конституцию тем,что закон этого не предусматривает
В Центризбиркоме объяснили невозможность агитировать за или против поправок в Конституцию тем, что закон о голосовании этого не предусматривает. Об этом сказала РБК член ЦИК Майя Гришина, комментируя просьба оппозиции выделить время и место в СМИ для проведения агитации. Письмо в Центризбирком с таким требовании направили организаторы компании «нет», выступающие против обнуления президентских сроков. Гришина подчеркнула, что еще не видела этого письма и обещала внимательно изучить доводы авторов.
Раз.



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  • 11 | 03.06.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Долгосрочные изменения»? О, да. Это будет. Резкое сокращение роли нефтедобычи в стране. Правда, не по своей воле, а токмо волей «пославшей мя» Саудовской Аравии… извините, соглашения ОПЕК+. А как соглашение прекратится — «долгосрочные изменения» вернутся назад. И бесконечные разговоры про опережающий рост инвестиций — куда и во что устанавливает чиновник, а не рынок.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это у СерпомПо спермы нет, а нефть торгуется уже по 40$ за ббарель марки BRENT и будет и дальше к зиме плавно повышаться, так как в США, странах ОПЕК, РФ и некоторых других странах снизили добычу, а спрос растёт по мере выхода мира из пандемии! К зиме начнёт постепенно расти и добыча, так что всё под контролем! Очень Опытный



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  • 12 | 03.06.2020, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68333 | Рейтинг: +11935,7
Артемий Лебедев, снявшийся в ролике RT о поправках в Конституцию, счел себя обманутым и призвал не идти на голосование
3 июня 2020, 11:38

Дизайнер Артемий Лебедев, появившийся в агитационном ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию, рассказал, что участвовал в съемках до появления предложения обнулить сроки президента Владимира Путина. Об этом Лебедев написал в телеграме.

«Ни один здравомыслящий человек не может одобрить подобную х***ню (чушь) ни под каким соусом в тексте Конституции», — отметил Лебедев. По словам дизайнера, «подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в Конституции». Он уточнил, что не против правления Путина «до тех пор, пока президент не превратится в мумию», но «совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции».

«Сегодня я чувствую, что меня слегонца ********** (облапошили). В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае — я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую», — заключил Лебедев.

Ролик RT опубликовали 2 июня. В нем знаменитости и обычные россияне зачитывают предлагаемую преамбулу к Конституции. Одним из героев ролика оказался российский военный моряк, осужденный за поддельный диплом.
__________________________________
Маленького мальчика ебанария Тёмку сына Таньки-проститутки Толстой - облапошили - ну да, ну да... сначала снялся за бабло ил многомиллионные заказы от Собянина и прочих пуйло-ставленников, а потом решил слиться - поняв, что обосрался по самую макушку...

Два. Но будет еще и ТРИ))))



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  • 13 | 03.06.2020, 13:56 | Автор: Кухарка
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Актер Александр Филимоненко, сыгравший «гей-маму» в пропагандистском ролике в поддержку поправок в Конституцию РФ, заявил, что выступает против изменения основного закона страны. Он пояснил, что «это всего лишь персонаж».

Социальный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно» был выполнен медиагруппой «Патриот», в которую входит РИА ФАН (агентство, связанное с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным — прим. ред.). Видео продвигает поправку в статью 72, которая предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

Действие ролика происходит в 2035 году. По сюжету пара геев усыновляет мальчика из детского дома. Один из мужчин берет мальчика за руку, выводит на улицу и слышит от него вопрос о том, где мама? В ответ он указывает на другого мужчину, стоящего возле автомобиля, — им оказывается карикатурно изображенный гомосексуал. Ребенок расстраивается.

В этот момент лица сотрудников детдома выражают явное недовольство ситуацией. После этого один из геев отдает сыну детское платье. Ролик завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».


Издание Coda нашло актеров, участвовавших в этом ролике. Александр Филимоненко рассказал, что он не профессиональный актер, но уже много лет снимается в российских сериалах и рекламе. Также он участвовал в телешоу «Дом-2». Говоря о рекламе поправок в Конституцию, молодой человек заявил, что нюансы роли узнал уже на съемочной площадке.

«В шесть утра написала знакомая, предложила — нужно нетрадиционной ориентации парня сыграть. Я говорю: „Почему нет?“. Можно попробовать, тем более сейчас кризис <…> Что надо делать, мне сказали уже на съемочной площадке. Я ответственный человек, доделал все до конца. Конечно, да, смелая роль, и режиссер сказал: „Молодец, что согласился на такую резонансную роль“», — рассказал Филимоненко.

Он признался, что у него отношение к геям «ровное», «у каждого свой выбор по поводу ориентации», но лично ему нравятся девушки. При этом Филимоненко не ожидал, что ролик получит такой резонанс.

«Сложную авторы затронули тему, мне самому неудобно, с одной стороны. Не хочется кого-то обидеть. Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция, — заявил актер. — Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера за нарушение режима самоизоляции, выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули — сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы».
____________________________________
Еще один ебонарий - ну ду, ну да - не понимал, кого играет и в каком ролике... прямо дитятко неразумное, а когда вдарили самому по карману - тут-то и прозрел... какие же они продажные твари!



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  • 14 | 03.06.2020, 14:00 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1593 | Рейтинг: +367,7
А че, кудрявый уже ожил? А то корона, вирус. А еще ватники взбодрились, нефть подоражала. Если и подоражает то для путиноидов.,а вы как доедали последний х ер так и будете без соли доедать.



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  • 15 | 03.06.2020, 14:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14794 | Рейтинг: -2122
Я за поправки в Конституцию.
Приоритет законов страны над международными законами (очень нужная поправка).
Запрет высшим государственным чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране (и это правильно).
И, наконец, брак - это союз мужчины и женщины. Поправка запрещает однополые браки и, самое главное, усыновление детей педерастами. А то повадились пидоры усыновлять мальчиков. Понятно для каких целей - практически узаконенная педофилия.



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  • 16 | 03.06.2020, 14:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14794 | Рейтинг: -2122
Совершенно бессмысленная статья.
Крик полоумного.
О чём он говорит? Что "критикует"? Что конкретно ему не нравится?
Только вопли, наподобие - всё пропало.



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  • 17 | 03.06.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка опять в припадке падучей бьется. Ну а че еще делать.



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  • 18 | 03.06.2020, 14:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68333 | Рейтинг: +11935,7
Вместо задержанного за взятку мэра, алтайский город Славгород возглавил экс-полицейский, судимый за подброс наркотиков
Вместо задержанного за взятку мэра, алтайский город Славгород возглавил бывший полицейский, судимый за подброс наркотиков. Об этом сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на сайт «Алтапресс».
Градоначальник Сергей Горбунов был задержан в мае и признался в получении взяток на сумму более 6 миллионов рублей. Мэром назначили его заместителя Дмитрия Петракова.
Ранее в Алтайском крае были отменены прямые выборы глав районов и городов.
__________________________________
Несудимые закончились?



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  • 19 | 03.06.2020, 15:11 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14794 | Рейтинг: -2122
Единственное, на мой взгляд, мало поправок.
Необходимо отменить статью в Конституции о запрете идеологии. Огромная страна не имеет собственной идеологии. А свято место пусто не бывает. Это значит, кто-то нам подсовывает свою идеологи.
Необходимо поставить центробанк в стойло. Как так, центробанк страны стране не подчиняется, а подчиняется международному валютному фонду. Он чей, этот центробанк?
Необходимо вернуть землю и недра в народную собственность. Обалдеть же, земля и недра страны не принадлежат ни стране ни народу страны, а принадлежат кучке иноземцев.



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  • 20 | 03.06.2020, 15:13 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4155 | Рейтинг: -325,5
С 1 июля в Башкирии подорожает коммуналка на 5,6%.

Не надо ходить не на какие выборы, всё и так хорошо.



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