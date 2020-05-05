НЕплан. НЕвосстановления. НЕдоходов

1 июня правительство внесло в «администрацию президента» (видимо, с самим президентом у правительства связи нет) «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».Это бесконечное жонглирование словами и цифрами.«Общенациональный»? Типа, касается каждого? Что-то по плану незаметно.«Восстановление»? Но его параметры не предполагают достижения экономических показателей довирусного периода.«Восстановление доходов»? На эту тему даже целевых ориентиров не установлено.«Долгосрочные изменения»? О, да. Это будет. Резкое сокращение роли нефтедобычи в стране. Правда, не по своей воле, а токмо волей «пославшей мя» Саудовской Аравии… извините, соглашения ОПЕК+. А как соглашение прекратится — «долгосрочные изменения» вернутся назад. И бесконечные разговоры про опережающий рост инвестиций — куда и во что устанавливает чиновник, а не рынок.Рынок скорее мертв, чем жив. Так будет и впредь. Проклятие Госплана в головах и проклятие воровства на практике — все средства бросаем в стройки и госкомпаниям.Поддержка доходов людей? А хватит ли тогда Ротенбергу, получающему очередные подряды на строительство без конкурса; Сечину на очередные льготы, Миллеру и прочим друзьям и товарищам президента?Европа вот обсуждает введение базового безусловного дохода для всех граждан стран Евросоюза, потому что это — конечный спрос, который потянет за собой экономику.А наше правительство — почти исключительно рассчитывает на инвестиции, очередные способы закопать деньги, чтобы дать нажиться на этом приближенным олигархам… Очередные 139 млрд руб. на самолет, который никому не нужен (Сухой Спуперджет100). И прочие такие же важные и, несомненно, нужные для кого-то проекты.Прикрывается это все модной мантрой о восстановлении занятости... Как будто это самоцель, и неважно, что эти занятые будут производить. И как будто неважно при этом, какую люди будут получать зарплату…Ну, и апофеоз. План якобы потянет на 10 трлн руб. «что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах».Вот только в тех странах, о которых речь, это дополнительные средства, направляемые людям и в экономику. А у нас не предполагается вносить изменения в бюджет и «распечатывать» фонд нацблагосостояния. Никаких новых денег и допрасходов.Многочисленные перераспределения денег по бюджетным статьям, расчетные будущие доходы, кредиты, которые потом бизнесу надо будет возвращать, и совсем немного «живых денег», которые перешли из бюджета прошлого года или были заработаны им в I квартале (пока цены на нефть не упали). Переложили деньги из одного кармана в другой — вот и выполнили «общенациональный план»...Нет ни одной новой серьезной антикризисной меры. Монополия на них у президента. А правительство — просто его бухгалтерия, которая не выдумывает и не предлагает никаких идей.Зато умело надувает щеки аж на 10 трлн руб.Пустой «план» с явно недостаточными целями, неверными приоритетами, направленный на обогащение олигархов, а не помощь людям, с бесконечным повторным счетом для нагнетания его размеров — это просто профанация необходимой программы действий.Правительство Мишустина во всей красе.