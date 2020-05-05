Азамат Саитов: «Это пришло много позже. Отрезвление, разочарование, пустота». Это случилось ровно четверть века назад, в июне 95-го. В Уфе прошел первый в истории республики Всемирный курултай башкир. Тогда мы были другими. Искренне радовались пробуждению своего народа, строили надежды на лучший завтрашний день в многонациональной семье страны.
Это пришло много позже. Отрезвление, разочарование, пустота. И даже появление карьеристов-манкуртов в собственном народе...
Почему-то захотелось вернуться хоть ненадолго в начало того июня, когда были наивными, в чем-то светлыми, доверчивыми. Но знаю по себе: сегодня не смог бы, и даже не стал снимать такой оптимистичный репортаж...
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И Рахимов — такой молодой! Как зарождался национализм в Башкирии
Раздел: Политика | Просмотры: 26645 | Комментарии: 1