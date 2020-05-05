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Держава переходит в контратаку

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Быстро запрягли и с ветерком поехали с ответом Илону Маску. Получайте, пиндосы! Вперед брошен припасенный «Роскосмосом» «засадный полк» – мощности принадлежащего корпорации Усть-Катавского вагоностроительного завода. Начат выпуск лифтов, говорящих голосом Юрия Гагарина.

Держава переходит в контратаку


Садится пассажир в лифт, нажимает кнопку этажа, двери закрываются и аппарат произносит голосом первого космонавта: «Поехали»! К концу года планируется произвести пятьдесят штук.

Это очень хорошая новость к июньскому параду и июльскому обнулению. Веха на пути грандиозных успехов путинской воровской цивилизации.

Но пока идея с лифтом сыровата.

Начало движения отмечено голосом Гагарина. А что же пассажир услышит в конце?

Мы предлагаем так. Лифт останавливается и раздается бункерный, приглушенный голос Путина: «Приехали»! А вослед звучит энергичный, словно хлопок «калаша», крик Кадырова: «Вылезай»!

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 04.06.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- В начале спектакля я выбегаю: "Приехали!.." В конце - радостно: "Уехали!!!"



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  • Гость
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  • 2 | 04.06.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
аппарат произносит голосом первого космонавта: «Поехали»!
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В нашем случае лучше бы подошол голос засранки терещковой: так как мы , "благодаря" путиноидом оказались в таком дерьме!!!
А голос кадырова должен говорить"Выдезай! морду к стенке!"....



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