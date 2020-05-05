Садится пассажир в лифт, нажимает кнопку этажа, двери закрываются и аппарат произносит голосом первого космонавта: «Поехали»! К концу года планируется произвести пятьдесят штук.
Это очень хорошая новость к июньскому параду и июльскому обнулению. Веха на пути грандиозных успехов путинской воровской цивилизации.
Но пока идея с лифтом сыровата.
Начало движения отмечено голосом Гагарина. А что же пассажир услышит в конце?
Мы предлагаем так. Лифт останавливается и раздается бункерный, приглушенный голос Путина: «Приехали»! А вослед звучит энергичный, словно хлопок «калаша», крик Кадырова: «Вылезай»!
СерпомПо, Эхо Москвы
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Держава переходит в контратаку
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