Проституция вместо Конституции

Друзья, это важный пост. Телеканал «Раша тудей» выпустил ролик, в котором я с удовольствием принял участие. Хотя я читаю ровно пять слов, которые остаются в новой конституции из текста 1993 года, я совершенно четко понимал, что смысл ролика — в поддержке поправок.Видео:Я был уверен, что все поправки — это положительный популизм. Там много хорошего предложено, за что сложно не хотеть проголосовать. Когда я снимался в ролике (это было еще до пандемии и до инициативы Терешковой), статья 81 конституции звучала так:«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.»Еще я был уверен, что предложение об обнулении сроков Путина не имеет никакого отношения к тексту конституции. Я думал, что идея в том, что раз конституция новая, то и сроки считаются с нуля.А потом вдруг появился пункт 3^1:«Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением.»Разумеется, я ватник, лоялист и конформист. Не вижу никакого смысла в борьбе со властью, я поддерживаю текущий строй и меня глобально все устраивает. Я точно презираю всех оппозиционеров и либералов за их бинарное мышление и инфантилизм.Но ни один здравомыслящий человек не может одобрить подобную х**** ни под каким соусом в тексте конституции. Просто потому что, б****.Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в конституции. Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в конституции.Сегодня я чувствую, что меня слегонца подна****. В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае — я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую. Люблю, когда меня нае****** красиво. А когда это делается грубо, не люблю.Данное мнение перевешивает все остальные мнения, которые я высказывал ранее, хотя никак не противоречит им.