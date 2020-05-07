Управделами главы Башкирии снова играет в бирюльки за миллионы

ГКУ «Хозяйственное управление» управления делами главы Башкирии закупает сувенирные наборы общей стоимостью 1,72 млн руб. Вчера учреждение подвело итоги аукциона, определив его победителем ООО «Юрал Бикибер» (Архангельский район республики). Компания была единственным участником торгов.До 25 декабря «Юрал Бикибер» обязан поставить заказчику 255 сувенирных наборов четырех видов. Первый, в количестве 55 штук, должен состоять из деревянной коробки с изображением медвежонка на крышке, шестигранными банками меда в форме сот и мешочками с травами.Еще 35 наборов управделами просит изготовить в виде сундучков с изображением природы, башкирского меда и чак-чака, батыра, играющего на курае в одежде с национальными элементами.Набор должен быть украшен надписью «Башкортостан» на английском языке, содержать мед, сбор трав, чак-чак, курай, сгущенку, а также пиалу и ложку с национальным орнаментом.Третий сувенирный набор заказывается в количестве 115 штук также в виде сундучка. В него должна войти бутылка безалкогольного бальзама и стеклянная стопка.