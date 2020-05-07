До 25 декабря «Юрал Бикибер» обязан поставить заказчику 255 сувенирных наборов четырех видов. Первый, в количестве 55 штук, должен состоять из деревянной коробки с изображением медвежонка на крышке, шестигранными банками меда в форме сот и мешочками с травами.
Еще 35 наборов управделами просит изготовить в виде сундучков с изображением природы, башкирского меда и чак-чака, батыра, играющего на курае в одежде с национальными элементами.
Набор должен быть украшен надписью «Башкортостан» на английском языке, содержать мед, сбор трав, чак-чак, курай, сгущенку, а также пиалу и ложку с национальным орнаментом.
Третий сувенирный набор заказывается в количестве 115 штук также в виде сундучка. В него должна войти бутылка безалкогольного бальзама и стеклянная стопка.
Коммерсант
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Управделами главы Башкирии снова играет в бирюльки за миллионы
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