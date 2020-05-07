Управделами главы Башкирии снова играет в бирюльки за миллионы

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Мурзагулов: «Врачи со вре ...

Ублюдок просто, тварь поганая
  Рейтинг: +6  Анонимно

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Ахмадинуров, бухло и корр ...

Главный единоросс Башкирии попал в феерический скандал. ============== ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Борьба нанайских ...

Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, Вячеслав Рябов и Юнир Кутлугужин обратились в ...
  5.06.2020   22810    14

Управделами главы ...

ГКУ «Хозяйственное управление» управления делами главы Башкирии закупает ...
  5.06.2020   18299    6

Арсен Нуриджанов: «Не ...

Курултай отменил проведение публичных слушаний по проекту регионального бюджета ...
  5.06.2020   12629    31

И Рахимов — такой ...

Азамат Саитов: «Это пришло много позже. Отрезвление, разочарование, пустота». ...
  4.06.2020   18540    22

Суд в Уфе оправдал двоих ...

Третьему осужденному Верховный суд Башкортостана смягчил приговор. Судебная ...
  4.06.2020   39557    38

Последние публикации
Борьба нанайских ...

Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, Вячеслав Рябов и Юнир Кутлугужин обратились в ...
  5.06.2020   21603    14

Управделами главы ...

ГКУ «Хозяйственное управление» управления делами главы Башкирии закупает ...
  5.06.2020   11812    6

Арсен Нуриджанов: «Не ...

Курултай отменил проведение публичных слушаний по проекту регионального бюджета ...
  5.06.2020   28253    31

И Рахимов — такой ...

Азамат Саитов: «Это пришло много позже. Отрезвление, разочарование, пустота». ...
  4.06.2020   13044    22

Суд в Уфе оправдал двоих ...

Третьему осужденному Верховный суд Башкортостана смягчил приговор. Судебная ...
  4.06.2020   27453    38

Вирус — удобный предлог ...

Госсобрание Башкортостана приостановило действие норм республиканского закона ...
  4.06.2020   41425    4

Проституция вместо ...

Друзья, это важный пост. Телеканал «Раша тудей» выпустил ролик, в котором я с ...
  4.06.2020   16823    19

Держава переходит в ...

Быстро запрягли и с ветерком поехали с ответом Илону Маску. Получайте, пиндосы! ...
  4.06.2020   38473    9

Башкорт. Предательство ...

После трех месяцев судебного процесса башкирскую общественную организацию ...
  3.06.2020   28443    50

Одной водки мало. ...

Государственная киностудия «Башкортостан» планирует по итогам конкурса, который ...
  3.06.2020   40046    35

Читаемое за месяц
Арсен Нуриджанов: «Чем ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов в эфире «Эха» заметил, что в ...
  7.05.2020   15545    25

Военные преступники ...

Динар Зайнуллин, из Facebook: Союз добровольцев Донбасса сегодня получил ...
  7.05.2020   41214    51

Путин как главный фактор ...

Путин обвалил свой рейтинг доверия. Сейчас он составляет всего 28%. С момента ...
  8.05.2020   42165    31

«Ветераны России» просят ...

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило президента ...
  8.05.2020   28109    112

Про что этот день ...

А вот про что. Мой дед, старший лейтенант Евсей Дозорцев, погиб 7 октября 1941 ...
  10.05.2020   43529    235

Архив публикаций
Июнь 2020 (22)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)


Управделами главы Башкирии снова играет в бирюльки за миллионы

Оценили
0


ГКУ «Хозяйственное управление» управления делами главы Башкирии закупает сувенирные наборы общей стоимостью 1,72 млн руб. Вчера учреждение подвело итоги аукциона, определив его победителем ООО «Юрал Бикибер» (Архангельский район республики). Компания была единственным участником торгов.

Управделами главы Башкирии снова играет в бирюльки за миллионы


До 25 декабря «Юрал Бикибер» обязан поставить заказчику 255 сувенирных наборов четырех видов. Первый, в количестве 55 штук, должен состоять из деревянной коробки с изображением медвежонка на крышке, шестигранными банками меда в форме сот и мешочками с травами.

Еще 35 наборов управделами просит изготовить в виде сундучков с изображением природы, башкирского меда и чак-чака, батыра, играющего на курае в одежде с национальными элементами.

Набор должен быть украшен надписью «Башкортостан» на английском языке, содержать мед, сбор трав, чак-чак, курай, сгущенку, а также пиалу и ложку с национальным орнаментом.

Третий сувенирный набор заказывается в количестве 115 штук также в виде сундучка. В него должна войти бутылка безалкогольного бальзама и стеклянная стопка.

Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.06.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы поддержали малоимущих или на лечение детей, чем на никому не нужные безделушки.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.06.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Управделами главы Башкирии снова играет в бирюльки за миллионы
===================================
Ну нихрена себе бирюльки*:1720000 : 255 сувенирных наборов = 6745 наших с Вами кровных рублей !!!! Может уже пора вырастать из детсмких штанишек, или всем скопом идти в специализированное медицинское учреждение
---------------------------------
Бирю́льки (бирюля) — сбор игрушечных предметов (посуды, лесенок, шляпок, палочек и так далее).



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.06.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Набор должен быть украшен надписью «Башкортостан» на английском языке
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Отныне это единственный государственный язык Республики Башкортостан? Совсем сбрендили! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.06.2020, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пир во время чумы. Тысячи жителей республики остались без работы, без доходов, а управделами заказывает то сувениры за миллионы, то банкеты, то цветочки опять таки за народные деньги. Вот управделами Ребров какого черта приехал к нам из Красногорска, сидел бы у себя там и заказывал бы цветочки да сувениры. Ох, обдерут эти ушлые красногорцы да москвичи бюджет Башкирии. Оставят нас с долгами. При Хамитове бюджет был профицитным, эти "вахтовики" сразу сделали его дефицитным. Еще пару -тройку лет и ничего от башкирского бюджета не останется, а эти соберут чемоданчики и в столицу. Они приехали сюда не поднимать Башкирию, а обдирать ее , как липку.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.06.2020, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен !!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 05.06.2020, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи !!!



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com