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Исполнителя нашли. Заказчика отмазали

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Руслан Нуртдинов: «Так вот, этот самый Тимур приехал к моему дому и спалил мою тачку». Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района.

Исполнителя нашли. Заказчика отмазали


Слушайте, ну никто не верил, что это дело раскроют, про поджог. Лично я, зная какими исходными данными обладают чекмагушевские следаки, и предположить не мог, что оно сдвинется с мёртвой точки.

Представьте только, каково было моё удивление, когда сообщили, что исполнителя вычислили. И как было приятно слушать рассказ о его поимке.

Чувак, ничего не подозревая, уверенный что так далеко от места преступления его искать не будут, да и заказчики люди серьёзные — по-любому хвосты подберут и всё замнут, спокойно работал вместе с товарищами, бурил скважину под воду, когда.. вдруг налетел СОБР. Говорят, было как в кино: красиво и быстро.

После упаковки начался допрос. Ломался, конечно, но выдал-таки: если скажу кто заказал, мне конец. Потом всё же поделился, но не для протокола — просто, чтоб поняли, что выдавать никого не будет.

Тимур Бикчурин, парень со сложной судьбой, спортсмен, в скором времени молодой отец, живёт и работает в Баймаке — 530 километров от Чекмагуша. Так вот, этот самый Тимур приехал к моему дому и спалил мою тачку.

Исполнителя поймали, ребята оказались сыщиками не хуже Эркюля Пуаро, и начался переполох. Кажется, до этого никто и не верил в их сыскные способности, даже руководство в Уфе. Кипиш — так мне описали движуху в верхах МВД.

Дело у наших ментов немедленно изъяли и передали в столицу. Естественно: а то они, не приведи Господь, так и до заказчиков доберутся — объясняй потом, чего это дядьки в дорогих костюмах настолько взъелись на деревенского паренька, что аж машину ему сжечь решили.

Мне пообещали всё рассказать, как только выйдут на пенсию — такая страшная там правда. А ещё, сопроводив слова глубокими, искренне жалостливыми взглядами, добавили: Руслан, пожалуйста, будь осторожен, братан. Честно скажу, стало даже чуток не по себе.

Но аббревиатур в нашей стране много, хороших людей в них служит немало.. в общем, я знаю уже почти всё, вплоть до имён.

Итак, одни менты создали проблему другим, тем, видимо, кто дружен с заказчиками. Началась работа по размещению концов в воду. Во-первых, в деле должен остаться один исполнитель. Так, это уже есть, болтать не станет — напуган, да и денег приплатят, если что.. Во-вторых, теперь надо объяснить, что этот придурок из Баймака делал в Чекмагуше в пять утра, да ещё спалился на всех уфанетовских камерах.. блин, там же видно, как он уверенно въехал в село, целенаправленно добрался до улицы, где стояла машина, и в ужасе свалил обратно, тем же путём.

Скажем, что искал работу, в Чекмагуше, там же полно работы — со всей страны приезжают в её поисках. Искал, искал, всю ночь, потом устал, напился и сжёг тачку. И так уж получилось, что это оказался автомобиль главного чекмагушевского оппозиционера. Чистая случайность. А он — хулиган, пойдёт по части 2 статьи 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы. Жена беременная, дадим денег на возмещение вреда терпиле, и отделается условкой.

Отличный план. Так и решили.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.06.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне пообещали всё рассказать, как только выйдут на пенсию — такая страшная там правда.
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Это уже не срана башкир, это Чикаго 20-х годов прошлого века!
Хотелось бы послушать мнение гадия по этому поводу, ну очень бы хотелось...



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