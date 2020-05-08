Грязная кампания в защиту халатной преступницы

Обозреватель портала «ПравдаПФО» Андрей Иванов в эфире программы «Редколлегия» отметил, что главный негатив башкирской новостной повестки апреля была не сама ситуация в РКБ, а личная вина людей, стоявших в руководстве больницей.— А лично Эльзы Сыртлановой. Кейсу подобных кейсы Эльзы Сыртлановой в России не так много, могу сравнить разве что с главврачом больницы в Реутове, который вызвал строителей и возвел стену между собой и остальными. Главный негатив последних двух месяцев в Башкирии – «кейс Сыртлановой». По моей оценки, на совести этого человека, наверное, половина смертельных случаев, ее место даже не на увольнении, а в тюрьме. При этом человек в течении всего периода не понимал своей личной ответственности за то, что происходит. Человек, по моей оценке, действовал абсолютно непрофессионально.По его словам, «ошибка человека – кошмарна».— И этого не замечает до последнего времени. Я сравниваю это с «кейсом Игнатьева» (экс-глава Чувашии), которого уволили не за то, что ключами тряс, а за то, что на заседании по этике, где ему сказали: «Извиняйся», он ответил: «За что?». Вот в этот момент было принято решение об его увольнении. Тоже самое и Сыртланова, которая до самого последнего момента и до сих пор не понимает, что происходит, чувствует себя безнаказанно.Он заметил, что в этой истории стоит отдельного упоминания кампания по защите Сырталновой, и привел в пример выступление главы аппарата общественной палаты РБ Шамиля Валеева, который заявил, что была развернута кампания по дискредитации против экс-главврача РКБ.— Кампания в отношении Сыртлановой была. Но, не против нее, а как раз в защиту ее. И вот кампания в защиту имела все признаки кампанейщины, когда люди писали одни и те же посты в защиту. Вплоть до того, что уважаемый политолог Аббас Галлямов написал пост в защиту Сыртлановой. Люди, которые пытались ее защищать, понимали, что не очень хорошим делом занимаются, они очень нервно реагируют, когда им говоришь, что они защищают откровенно виноватого человека. Когда я спросил у Аббаса, зачем он это делает, он просто забанил меня. Я написал, что надо же какие ресурсы подключаются к защите человека. Мы все понимаем, откуда идет кампания по защите этого человека. «Мы все понимаем, откуда идет кампания по защите этого человека — первым делом, первым делом вертолеты». Очевидно виноватого человека пришлось уволить, но теперь уже это воспринималось не как сила, а как слабость.