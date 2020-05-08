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Грязная кампания в защиту халатной преступницы

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Обозреватель портала «ПравдаПФО» Андрей Иванов в эфире программы «Редколлегия» отметил, что главный негатив башкирской новостной повестки апреля была не сама ситуация в РКБ, а личная вина людей, стоявших в руководстве больницей.

Грязная кампания в защиту халатной преступницы


— А лично Эльзы Сыртлановой. Кейсу подобных кейсы Эльзы Сыртлановой в России не так много, могу сравнить разве что с главврачом больницы в Реутове, который вызвал строителей и возвел стену между собой и остальными. Главный негатив последних двух месяцев в Башкирии – «кейс Сыртлановой». По моей оценки, на совести этого человека, наверное, половина смертельных случаев, ее место даже не на увольнении, а в тюрьме. При этом человек в течении всего периода не понимал своей личной ответственности за то, что происходит. Человек, по моей оценке, действовал абсолютно непрофессионально.

По его словам, «ошибка человека – кошмарна».

— И этого не замечает до последнего времени. Я сравниваю это с «кейсом Игнатьева» (экс-глава Чувашии), которого уволили не за то, что ключами тряс, а за то, что на заседании по этике, где ему сказали: «Извиняйся», он ответил: «За что?». Вот в этот момент было принято решение об его увольнении. Тоже самое и Сыртланова, которая до самого последнего момента и до сих пор не понимает, что происходит, чувствует себя безнаказанно.

Он заметил, что в этой истории стоит отдельного упоминания кампания по защите Сырталновой, и привел в пример выступление главы аппарата общественной палаты РБ Шамиля Валеева, который заявил, что была развернута кампания по дискредитации против экс-главврача РКБ.

— Кампания в отношении Сыртлановой была. Но, не против нее, а как раз в защиту ее. И вот кампания в защиту имела все признаки кампанейщины, когда люди писали одни и те же посты в защиту. Вплоть до того, что уважаемый политолог Аббас Галлямов написал пост в защиту Сыртлановой. Люди, которые пытались ее защищать, понимали, что не очень хорошим делом занимаются, они очень нервно реагируют, когда им говоришь, что они защищают откровенно виноватого человека. Когда я спросил у Аббаса, зачем он это делает, он просто забанил меня. Я написал, что надо же какие ресурсы подключаются к защите человека. Мы все понимаем, откуда идет кампания по защите этого человека. «Мы все понимаем, откуда идет кампания по защите этого человека — первым делом, первым делом вертолеты». Очевидно виноватого человека пришлось уволить, но теперь уже это воспринималось не как сила, а как слабость.

Эхо Москвы
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  • 1 | 06.06.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По его словам, «ошибка человека – кошмарна».
==================================
Еще болдее кршмарна реакция влоастей страны башкир, и в частности самого гадия!
Хотя чему тут удевлятся, недавно он (гадий) наградил Главу Сибая назвавшего «козлами» и «экскрементами» авторов видеообращения к Путину.



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  • 2 | 06.06.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ей уже давно пора шконку шлифовать! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 3 | 06.06.2020, 13:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68362 | Рейтинг: +11931,9
Аббас Галлямов(любимчик черепахи) - мерзяйший из политолухов, сваливший за бугор - меня давным-давно забанил - острых вопросов не любит))))))))))
Он отчаянно отсасывает власть предержащим - и пуйлу, и СРАдию.



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  • 4 | 06.06.2020, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам же этот Путин сказал: Я отвечаю за всё! В пере воде с криминального сленга это означает: Я не признаю Конституцию РФ и народ её установивший считаю за холопов.
Вы же кушая сосиску иль колбаску не сожалеете об убитой овце там корове там...также и он не сожалеет об холопах.



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1

  • # 5 | 06.06.2020, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 6 | 06.06.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ку - ку ебанит здесь всех инакомыслящих и при этом бессовестно кивает на других)



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  • 7 | 06.06.2020, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Калатунбабай(любимчик кухарки) - мерзяйший из клонов.



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