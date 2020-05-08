«Мы отказываем Владимиру Путину в доверии»

Триста тридцать депутатов из 33 регионов России — из региональных парламентов и муниципалитетов, — подписали обращение к гражданам России против поправок в Конституцию, обеспечивающих, в том числе, пожизненное правление Путина и его группы. Их число с каждым днем увеличивается.Свои подписи уже поставили Максим Круглов, Михаил Тимонов и Олег Шереметьев (Мосгордума), Эмилия Слабунова (Законодательное Собрание Карелии), Лев Шлосберг и Артур Гайдук (Псковское областное собрание), Борис Вишневский и Максим Резник (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга), муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар, Андрей Морев, Екатерина Кузнецова, Виталий Боварь, Дмитрий Балтруков, Ирина Гайсина, Кирилл Галустов, Илья Киселев, Александр Коровайный, Борис Надеждин, Елена Русакова, Валерий Шапошников, Никита Юферев, Илья Яшин и многие, многие другие.Все подписи — здесь.Те, кто хотел бы подписать обращение, могут написать Юлии Галяминой — на электронную почту.Текст обращения:Уважаемые граждане России!Мы, депутаты региональных и муниципальных собраний, избранные в трудной политической борьбе для того, чтобы представлять ваши интересы, обращаемся к вам в момент атаки на конституционные основы российского государства.Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни.Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота.Главная (и по существу единственная) идея этого изменения – сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – бесправия, лжи и несправедливости государства – спрятана за многословием декоративных обещаний. За поправками, «обнуляющими» сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему.Власть одного человека и его приближенных держится на том, что власть отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти – тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом.Путин надеется, что общество поддержит его властные устремления. Он хочет получить одобрение своих постыдных желаний с помощью заведомо неконституционной процедуры абсолютно неподконтрольного гражданскому обществу общероссийского голосования.Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира Путина. Они разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека.Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны.От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. Мы не боимся. Мы открыто заявляем о своём категорическом несогласии с Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии. Мы не намерены отдавать наше будущее и будущее наших детей временщикам, задержавшимся на десятилетия. Мы чувствуем поддержку большинства граждан России.Россия будет свободной.