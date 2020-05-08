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«Мы отказываем Владимиру Путину в доверии»

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Триста тридцать депутатов из 33 регионов России — из региональных парламентов и муниципалитетов, — подписали обращение к гражданам России против поправок в Конституцию, обеспечивающих, в том числе, пожизненное правление Путина и его группы. Их число с каждым днем увеличивается.

«Мы отказываем Владимиру Путину в доверии»


Свои подписи уже поставили Максим Круглов, Михаил Тимонов и Олег Шереметьев (Мосгордума), Эмилия Слабунова (Законодательное Собрание Карелии), Лев Шлосберг и Артур Гайдук (Псковское областное собрание), Борис Вишневский и Максим Резник (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга), муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар, Андрей Морев, Екатерина Кузнецова, Виталий Боварь, Дмитрий Балтруков, Ирина Гайсина, Кирилл Галустов, Илья Киселев, Александр Коровайный, Борис Надеждин, Елена Русакова, Валерий Шапошников, Никита Юферев, Илья Яшин и многие, многие другие.

Все подписи — здесь.

Те, кто хотел бы подписать обращение, могут написать Юлии Галяминой — на электронную почту.

Текст обращения:

Уважаемые граждане России!

Мы, депутаты региональных и муниципальных собраний, избранные в трудной политической борьбе для того, чтобы представлять ваши интересы, обращаемся к вам в момент атаки на конституционные основы российского государства.

Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни.

Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота.

Главная (и по существу единственная) идея этого изменения – сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – бесправия, лжи и несправедливости государства – спрятана за многословием декоративных обещаний. За поправками, «обнуляющими» сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему.

Власть одного человека и его приближенных держится на том, что власть отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти – тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом.

Путин надеется, что общество поддержит его властные устремления. Он хочет получить одобрение своих постыдных желаний с помощью заведомо неконституционной процедуры абсолютно неподконтрольного гражданскому обществу общероссийского голосования.

Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира Путина. Они разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека.

Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны.

От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. Мы не боимся. Мы открыто заявляем о своём категорическом несогласии с Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии. Мы не намерены отдавать наше будущее и будущее наших детей временщикам, задержавшимся на десятилетия. Мы чувствуем поддержку большинства граждан России.
Россия будет свободной.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.06.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как же далеки они от народа эти 330 депутатов разных уровней, некоторые из которых можно найти на карте только с помощью "микроскопа"! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 2 | 06.06.2020, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68362 | Рейтинг: +11931,9
Старый пидорас О_Ошка даже перестал скрывать, что он грязный пуйлосос!



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  • Эксперт
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  • 3 | 06.06.2020, 13:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68362 | Рейтинг: +11931,9
330 депутатов разных уровней, некоторые из которых можно найти на карте только с помощью "микроскопа"!
_________________________________
И именно поэтому - к народу-то они как раз не только близки - они из народа и есть народ!



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2

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  • Гость
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  • 4 | 06.06.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 06.06.2020, 13:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68354 | Рейтинг: +11931,1
Старый пидорас О_Ошка даже перестал скрывать, что он грязный пуйлосос!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Я хотя бы далеко не все действия российской власти одобряю в отличии от Вас, грязноротых либерастов, которые сосут у пиндосов всё без разбора, даже не отмыв! Очень Опытный



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  • 5 | 06.06.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Триста тридцать депутатов из 33 регионов России ....
==========================
Это бальзам на мою израненную душу!!!!
Оказывается, даже среди депутатов есть прорядочные люди!!!
Желаю Вам твердости в начатом деле, а Народ Вас поддержит, будте уверены!!!!



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  • 6 | 06.06.2020, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.06.2020, 13:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68354 | Рейтинг: +11931,1
330 депутатов разных уровней, некоторые из которых можно найти на карте только с помощью "микроскопа"!
_________________________________
И именно поэтому - к народу-то они как раз не только близки - они из народа и есть народ!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В РФ приблизительно 75 тысяч депутатов различных уровней! 330 депутатов из 75 000 депутатов - это такой "громадный" процент, что только в "микроскоп" разглядывать! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 7 | 06.06.2020, 13:28 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1594 | Рейтинг: +368
Опытный сосун, брысь под шконку. Твоему пе дофилу приходит конец.



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  • 8 | 06.06.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.06.2020, 13:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68354 | Рейтинг: +11931,1
330 депутатов разных уровней, некоторые из которых можно найти на карте только с помощью "микроскопа"!
_________________________________
И именно поэтому - к народу-то они как раз не только близки - они из народа и есть народ!
__________________
Слабунова из народа?
Её биографию, которая засекречена, в студию, плиз!



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  • 9 | 06.06.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 06.06.2020, 13:22 | Автор:

__ В РФ приблизительно 75 тысяч депутатов различных уровней! 330 депутатов из 75 000 депутатов - это такой "громадный" процент, что только в "микроскоп" разглядывать! Очень Опытный
=====================================================
Что так быстро на вахту встал ? Не боись как говориться из искры возгорится пламя ! Из за таких как ты поджопников , страна превратилась а полицейскую !



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  • 10 | 06.06.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Вишневский стесняется сказать прямо - путинские поправки больно бьют по интересам власовцев и госдеповских прихвостней, в значительной мере обнуляя Конституцию написанную в Госдепе для своей колонии - РФ.



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  • 11 | 06.06.2020, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Дела наши скорбные,по чьей вине ? Хорошо,что пока выжил и помню, и понимал тогда в "перестройку", как Россию тащили на виселицу и кто выбивал табурет из под её ног. Всё начиналось с США,с планирования и финансирования, когда Брежнев перенёс инсульт и перестал окончательно нормально соображать,власть в свои руки взял Андропов и стал теневым правителем государства,вот тогда и закрутилась карусель с кадровыми органами " перестройки ",полностью зачистили КПСС с 3 кратным заменами кадров от ЦК и ниже и развалили страну как по нотам,без единого выстрела. Сегодня по старому не мудрствуя лукаво США перешло к плану " Б " уже окончательному,без шансов выжить.Опять прошла трёхкратная ротация в высших эшелонах,кроме проверенных "перестройкой " в СФ,Госдуме и несмышлёнышами в Правительстве. Отсюда в массовом порядке появились землячки тапа Бори Вишневского ,кольцо замкнулось 33 региона и триста депутатов которые подмахнули,не считая родственников и других ненавидящих страну, сепаратизм расцвёл пышным цветом руководимый и подкармливаемый ,финансирующих из недров Госдепа с ЦРУ,полное копирование ситуации 80-90-х. годов. Попробуй тронь этих проверенных госдепом кадров на верху героев перестройки с развалом страны,сразу истерика в СМИ,Инете,в которые кадры и руководство было посажено Госдепом ещё при Горбачёве -Ельцине ,освоились,пустили переплетенные корни под землей . Если не заткнёшся и начнёшь вспоминать героев развала страны,того и гляди "наркоманы" молотком по голове. Времена дремучие,система помирить палачей с жертвами не возможна,если этого не поймёт ВВП все его выдающиеся заслуги в спасение страны.ликвидации гражданской войны,подъёма экономики враги просто разнесут вдребезги.



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  • 12 | 06.06.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мы отказываем Владимиру Путину в доверии» - Лев Шлосберг, Артур Гайдук, Борис Вишневский, Максим Резник, Юлия Галямина, Илья Азар, Илья Яшин...



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  • 13 | 06.06.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну если "чувствуете поддержку большинства граждан России," так о чем вообще тревожиться? Голосуйте против поправок всем своим большинством. Делов-то...



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  • 14 | 06.06.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия либерастам давно и напрочь в доверии отказала. Так что хоть ежедневно дюжинами такие заявы строгай, - без толку.



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  • 15 | 06.06.2020, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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330 мундепов - это пылинка во вселенной. А для граждан - сигнал, кого более не нужно избирать во власть, пусть и самого низшего уровня.



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  • 16 | 06.06.2020, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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"Мы, депутаты региональных и муниципальных собраний.... обращаемся к вам в момент атаки на конституционные основы российского государства" - Борька, про свою "атаку" на конституцию забыл? Забыл, как Явлинский, ты и прочие яблочные огрызки первые начали попугайничать и предлагать свои изменения в конституцию?



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  • 17 | 06.06.2020, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Боря, каким местом ты "чувствуешь поддержку большинства жителей России"? Ты - политический пигмей, вместе с 300 ми такими же пигмеями - пустое место. Глупое и болтливое.



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  • 18 | 06.06.2020, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 06.06.2020, 14:02 | Автор:

Россия либерастам давно и напрочь в доверии отказала. Так что хоть ежедневно дюжинами такие заявы строгай, - без толку.
=================================================
Ну да 15 % " демократов " населения России " поддерживается "
85 % полуголодного населения и оказывает всенародное доверие на шельмовских " выборах " !
И поддерживает все Законы принимаемые " Единой Россией " !



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  • 19 | 06.06.2020, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 06.06.2020, 14:01 | Автор:

Ну если "чувствуете поддержку большинства граждан России," так о чем вообще тревожиться? Голосуйте против поправок всем своим большинством. Делов-то...
==============================================
Безнаказанно и нагло то совать голоса избирателей за 30 лет научились в ЦИК (е ) РФ пусть сами и голосуют !
Бесполезно ходить , бесполезно не ходить на " выборы голосования "
шулеры в ЦИК , всегда будут в выигрыше !



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  • 20 | 06.06.2020, 14:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68362 | Рейтинг: +11931,9
Other Russia
@OtherRussia_

Это просто вызывает ржач. Вы видели формулировку в бюллетене голосования по поправкам? Там даже не "Согласны вы или нет принять поправки?" ТАМ НАПИСАНО "ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПОПРАВКИ ИЛИ НЕТ?" ИМ ПОФИГ! ОНИ ПРОСТО НАШЕ МНЕНИЕ, КОНСУЛЬТАТИВНО СПРАШИВАЮТ! ПО ЭТОМУ ЭТО И НЕ РЕФЕРЕНДУМ!



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