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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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Ситуация, сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, может привести к социально-политическим потрясениям в стране — так считают более половины россиян, опрошенных независимыми социологами из «Группы Белановского». Исследователи опубликовали доклад «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году» (.pdf). Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России


Исследование состояло из двух этапов — количественного и качественного. В рамках количественного при помощи опросника Google с 27 марта по 5 апреля были опрошены 4640 человек, с 3 по 11 мая — 3177 человек. Для качественного этапа социологи провели 236 опросов методом глубокого телефонного интервью. Сначала они обратились к своим друзьям и подписчикам в Facebook с просьбой дать интервью, затем попросили каждого, кто согласился на это, попросить своих аполитично и провластно настроенных друзей или родственников о беседе. В итоге в исследовании поучаствовали 112 оппозиционно настроенных респондентов, 92 аполитичных респондента и 32 сторонника власти.

Используя эту методику, социологи пришли к следующим выводам:

- падает вера россиян в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса;
опасения заразиться COVID-19, как и опасения негативных финансовых последствий периода самоизоляции, за месяц несколько снизились (вероятно, вследствие адаптации), однако уровень стресса возрос;

- тренд на усиление негативного отношения к федеральной власти, который начал формироваться в 2011 году и вновь возник после «крымского перерыва» в 2018 году, был резко усилен пандемией коронавируса;

- преобладающими эмоциями у людей стали раздражение, тревога и гнев, а государственная провластная пропаганда перестала действовать;
основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин, а основной претензией к нему — то, что он якобы не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.

Ранее Высшая школа экономики провела интернет-опрос, согласно которому 23,2% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой «заинтересованных лиц», еще 9,6% — что ее опасность преувеличена.

По данным ВЦИОМа, 83% россиян не боятся заразиться COVID-19 на предстоящем 1 июля голосовании по Конституции. Принять участие в голосовании готовы 67% опрошенных россиян. При этом 61% из тех, кто намерен пойти голосовать, скорее проголосуют за поправки, 21% — против них. Согласно последнему опросу ВЦИОМа, опубликованному 24 мая, Владимиру Путину доверяют 68,9% россиян.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 06.06.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ситуация, сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, может привести к социально-политическим потрясениям в стране — так считают более половины россиян,
============================
Я не социолог, но обшаюсь со многими людьми, разных возрастов, и достатка,так вот по моему мнению, 3/7 населения готова выступить против этой власти, а остальные колеблющиеся, но уверен, начнись какая нибудь заварушка, они встанут на сторону большинства.



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  • Гость
  •  
  • 2 | 06.06.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опросы ВЦИОМ а , это просто мягкий подтирочный материал для для населения от власти !
Где уже обозначены приблизительные параметры для будущих итогов фальшивых протоколов на избирательных участках !
........" При этом 61% из тех, кто намерен пойти голосовать, скорее проголосуют за поправки, 21% — против них. Согласно последнему опросу ВЦИОМа, опубликованному 24 мая, Владимиру Путину доверяют 68,9% россиян........."



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  • Эксперт
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  • 3 | 06.06.2020, 16:02 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39413 | Рейтинг: +6517,1
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России.
===
Ой, какая лабуда!!!

Только круглые дураки полезут на баррикады за-ради сытого жития хитропопых гламуриков, при текущей комуняцкой системе в разодранной стране.

А вот идейно-религиозная геноцидная нац резня - может начаться запросто, если в самое ближайшее время Россия не станет нормальной унитарной страной.



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