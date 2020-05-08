Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России.

Исследование состояло из двух этапов — количественного и качественного. В рамках количественного при помощи опросника Google с 27 марта по 5 апреля были опрошены 4640 человек, с 3 по 11 мая — 3177 человек. Для качественного этапа социологи провели 236 опросов методом глубокого телефонного интервью. Сначала они обратились к своим друзьям и подписчикам в Facebook с просьбой дать интервью, затем попросили каждого, кто согласился на это, попросить своих аполитично и провластно настроенных друзей или родственников о беседе. В итоге в исследовании поучаствовали 112 оппозиционно настроенных респондентов, 92 аполитичных респондента и 32 сторонника власти.
Используя эту методику, социологи пришли к следующим выводам:
- падает вера россиян в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса;
опасения заразиться COVID-19, как и опасения негативных финансовых последствий периода самоизоляции, за месяц несколько снизились (вероятно, вследствие адаптации), однако уровень стресса возрос;
- тренд на усиление негативного отношения к федеральной власти, который начал формироваться в 2011 году и вновь возник после «крымского перерыва» в 2018 году, был резко усилен пандемией коронавируса;
- преобладающими эмоциями у людей стали раздражение, тревога и гнев, а государственная провластная пропаганда перестала действовать;
основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин, а основной претензией к нему — то, что он якобы не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.
Ранее Высшая школа экономики провела интернет-опрос, согласно которому 23,2% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой «заинтересованных лиц», еще 9,6% — что ее опасность преувеличена.
По данным ВЦИОМа, 83% россиян не боятся заразиться COVID-19 на предстоящем 1 июля голосовании по Конституции. Принять участие в голосовании готовы 67% опрошенных россиян. При этом 61% из тех, кто намерен пойти голосовать, скорее проголосуют за поправки, 21% — против них. Согласно последнему опросу ВЦИОМа, опубликованному 24 мая, Владимиру Путину доверяют 68,9% россиян.
Коммерсант
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
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