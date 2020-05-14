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Представьте себе на месте Ефремова — Газманова, Безрукова или Машкова

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В связи с историей с Михаилом Ефремовым — пять простых тезисов. Первый: соболезнования родным и близким погибшего Сергея Захарова. Никакие компенсации и никакие приговоры не смягчат им горе от утраты.

Представьте себе на месте Ефремова — Газманова, Безрукова или Машкова


Второй: Ефремова ждет наказание, и оно, судя по всему, заслужено.

Третий: когда дочь единороссовской главы иркутского избиркома убила одну женщину и искалечила другую, или когда насмерть сбил женщину сын министра обороны, или когда двух человек убил ночью на «встречке» единороссовский глава Тюменской гордумы, или когда другие родные или друзья «лучших людей города» убивали людей своими навороченными тачками, не припомню, чтобы те провластные персонажи, которые сейчас с пеной у рта требуют отправить Ефремова на Колыму, так же требовали справедливого возмездия и сурового наказания для виновных. Дочку главы избиркома, напомню, несмотря на массовое возмущение, сперва приговорили к 2.5 годам с отсрочкой исполнения приговора аж до 2024 года, а потом и вовсе подвели под амнистию.

Четвертый. Представьте себе на месте Ефремова — Газманова, Безрукова или Машкова (чего я, конечно, им не желаю). И подумайте, что и как покажут на Первом канале или на «России», и что будут говорить и чего требовать знатные единороссы.

И пятый. Сейчас российская полиция получила право стрелять в граждан, лишь только полицейскому померещится угроза. И полицейский теперь не несет ответственности ни за что, сделанное в рамках «предоставленных полномочий». Где массовое негодование по этому поводу, хоть наполовину сравнимое с гневом против Ефремова? Кто, кроме «Яблока» и правозащитников, этим возмутился?

На этом все.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • 1 | 11.06.2020, 09:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4909 | Рейтинг: -744,5
Вместо Ефремова можно только представить Кухарку. Других кандидатур в Уфе нет!!!!



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  • Участник
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  • 2 | 11.06.2020, 09:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14847 | Рейтинг: -2130,6
когда дочь единороссовской главы иркутского избиркома убила одну женщину и искалечила другую, или когда насмерть сбил женщину сын министра обороны, или когда двух человек убил ночью на «встречке» единороссовский глава Тюменской гордумы, или когда другие родные или друзья «лучших людей города» убивали людей своими навороченными тачками, не припомню, чтобы те провластные персонажи, которые сейчас с пеной у рта требуют отправить Ефремова на Колыму, так же требовали справедливого возмездия и сурового наказания для виновных.
____________________________________________
И что?
Люди требовали освободить их от наказания?
Вот прямо встали и кричали - свободу невиновным?
Или люди потребуют освобождения от наказания, если, не дай Баг, это сделают Безруков или Машков?
Вишневский, как либераст, опять юлит.
И да, пусть поставит на место Захарова близкого ему человека (не дай Бог) - сына, жену, отца.
А на место Ефремова - Безрукова, Машкова, да даже Ефремова.
Такую же статью напишет?



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5

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  • 3 | 11.06.2020, 10:15 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10382 | Рейтинг: -821,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Третий: когда дочь единороссовской главы иркутского избиркома убила одну женщину и искалечила другую, или когда насмерть сбил женщину сын министра обороны, или когда двух человек убил ночью на «встречке» единороссовский глава Тюменской гордумы, или когда другие родные или друзья «лучших людей города» убивали людей своими навороченными тачками, не припомню, чтобы те провластные персонажи, которые сейчас с пеной у рта требуют отправить Ефремова на Колыму, так же требовали справедливого возмездия и сурового наказания для виновных. Дочку главы избиркома, напомню, несмотря на массовое возмущение, сперва приговорили к 2.5 годам с отсрочкой исполнения приговора аж до 2024 года, а потом и вовсе подвели под амнистию.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
В десятых, и в сотых, это только блядская, бессовестная компанейщина по отмазке и этого Мишки тоже, причём наряду с упомянутыми же, алтын тэге намяден чыкканнарн белан.
А уж политику с этого наводить, это вооще, просто кутлячное блядство и гадюшный блуд.



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4

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  • Гость
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  • 4 | 11.06.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представьте себе на месте Ефремова — Газманова, Безрукова или Машкова
=============================
А чЁ тут представлять: погибшего водителя обвинили бы в том, что он не устурил им дорогу...



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  • Гость
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  • 5 | 11.06.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ипучий админ ... падла бля... вчерашнее повторю
4 | 10.06.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней,
1. Юнг далеко от либералов
2. Либералы на УЖе молчат по ефрему
3. Либерализм- это не значит вседозволенность
4. Накидать тебе ссылок как сынки ивановых, другой всякой про властной шушера уходят от наказания? Мажорики всякие, лукойловские генералы... Кто их отмазал? Либералы?
5. Вывод, самый главный либерал, исходя из вышесказанного тобой. - это человек построивший систему вседозволенности... Для своих есно. Кто он? Не знаешь?
Ну и от себя... Мишка ссцука, как удар под дых. И буду только за его самую длинную засадку. Так поступать негоже, ни либералу, ни имперцу... Никому
турк



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  • 6 | 11.06.2020, 11:55 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: +1487
В основном сочуствуют семье Ефремова.Только такие недоучки.как Ирек, увидели в этом отмазку самому Михаилу



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  • 7 | 11.06.2020, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
Я хочу напомнить - никому неизвестный БУХОЙ В ЖОПУ мальчик-мажор - сбил в Уфе, на Кирова(кажется) судью арбитражного суда - да так, что она с пешеходного перехода влетела через лобовое стекло автобуса - в салон. Заодно укокошив приятеля, сидевшего рядышком...
Вспомнили?
Мамаша у него - столовкой заведовала, но столовка - не простая... то ли газпромовская, то ли Башнефтевская в Сипайловке - теперь уже не вспомню(поищу тут на УЖике - попозже) - и что, я вас спрашиваю?!
А ПОЧТИ НИЧЕГО!
Дали ему 6 лет ПОСЕЛЕНИЯ. Уверена - давным-давно по УДО у мамки под крылышком...



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  • 8 | 11.06.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
Ефремова - нисколечки не оправдываю. Заступаться не стану. Пьяный за рулем - преступник! Сколько дадут - все его!
То, что отмазывают других - социально близких - не оправдание для народного артиста. Этим его пьяное вождение и должно было закончится, увы...
Просто вой пуйлососов достал!



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  • 9 | 11.06.2020, 12:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10382 | Рейтинг: -821,1
Только такие недоучки.как Ирек
+++++++++++++++++++++++++
Катька намбер ту, ту, хотя бы ПТУ Вы сумели осилить?
Я сочувствую, причем глубоко сочувствую семье погибшего водителя.



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  • 10 | 11.06.2020, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
О! Я преувеличила! Не 6 лет дали, а меньше пяти:

Приговор Илье Климову шокировал родственников погибших
12.07.2014 | Раздел: Новости | Просмотры: 529434284 | Комментарии: 31
Опубликовано: Администратор
Сегодня в Кировском суде Уфы огласили приговор по громкому делу 27-летнего Ильи Климова, задавившего на пешеходном переходе судью Арбитражного суда Башкирии Марину Полтавец и убившего своего знакомого Эмиля Камалова, находившегося на переднем пассажирском сиденье джипа. Илье Климову, севшему за руль пьяным и не имевшему водительского удостоверения, грозило до девяти лет лишения свободы, однако обвинение, которое поддерживала прокуратура Башкирии, попросило суд наказать его пятью годами. В итоге Климов получил еще меньший срок - суд приговорил его к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.



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  • 11 | 11.06.2020, 12:25 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1508 | Рейтинг: +739,3
5 | 11.06.2020, 11:55 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5746 | Рейтинг: +1486,6
В основном сочуствуют семье Ефремова.Только такие недоучки.как Ирек, увидели в этом отмазку самому Михаилу

+++++++



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  • 12 | 11.06.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.06.2020, 11:55 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5746 | Рейтинг: +1486,6
В основном сочуствуют семье Ефремова.Только такие недоучки.как Ирек, увидели в этом отмазку самому Михаилу
---------------------------
А я сочувствую семье Захаровых. И о семье Ефремовых. Дочка его написала, что ей забавно было узнать о происшествии от третьих лиц. Дочке забавно, а ты Кэтрин сочувствуй семье Ефремовых вместе с Кухаркой.



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  • 13 | 11.06.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.06.2020, 11:55 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5746 | Рейтинг: +1486,5
В основном сочуствуют семье Ефремова.Только такие недоучки.как Ирек, увидели в этом отмазку самому Михаилу

****
ketrin_2 нормальные люди сочувствуют семье погибшего.



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6

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  • 14 | 11.06.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти все корреспонденты пишут, что Ефремов попал в ДТП или участник ДТП. Нет, он не попал в ДТП, он лично устроил пьяное ДТП со смертельным исходом. Это очень разные вещи. Его отправили под домашний арест, но он больной-алкоголик, он будет лежать и каждый день бухать, его надо было отправить на принудительное лечение за его же счёт, денег у него много, т.к. хотел платно лечить пострадавшего. Зачем его сегодня жалеть и защищать, наверняка все видели как он опускался, где были эти добрые люди и в тот вечер, наверное, не один распивал. Дело сделано, давайте сегодня "добряки"(не в обиду), соберитесь все и помогите пропадающего человека поставить на ноги.



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  • Гость
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  • 15 | 11.06.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 11.06.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти все корреспонденты пишут, что Ефремов попал в ДТП или участник ДТП. Нет, он не попал в ДТП, он лично устроил пьяное ДТП со смертельным исходом. Это очень разные вещи. Его отправили под домашний арест, но он больной-алкоголик, он будет лежать и каждый день бухать, его надо было отправить на принудительное лечение за его же счёт, денег у него много, т.к. хотел платно лечить пострадавшего. Зачем его сегодня жалеть и защищать, наверняка все видели как он опускался, где были эти добрые люди и в тот вечер, наверное, не один распивал. Дело сделано, давайте сегодня "добряки"(не в обиду), соберитесь все и помогите пропадающего человека поставить на ноги.
______________________________
блять, да покажи хоть одного (кроме маразматичного доцента) кто бы заступался за ефрема? вы там с Корнеем блять придумываете себе врагов и с криком "русские идут" прыгаете с балкона
идиоты блять
турк



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1

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  • 16 | 11.06.2020, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
12 | 11.06.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован

нормальные люди сочувствуют семье погибшего.
____________________________________
Да они уже сами себе завидуют - за копейки мужик батрачил за 200 км от дома, где работы не было, а теперь им накидают донатов(уже несколько лямов надонатили) плюс с Ефремова сдерут столько, сколько им не снилось в самых радужных снах!

А другим таким же насмерть сбитым - хер без соли! Так что скоро "нормальные люди" от зависти будут сами проСергея Захарова и его семью(кстати - там ваще трэш - с законной он разводился, и давно жил с другой бабой - вот клочки-то по закоулочкам полетят!!! в первую очередь у Малахова) - так что - трагедия превратится в фарс. - запасайтесь поп-корном.



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3

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  • Гость
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  • 17 | 11.06.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 11.06.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 11.06.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти все корреспонденты пишут, что Ефремов попал в ДТП или участник ДТП. Нет, он не попал в ДТП, он лично устроил пьяное ДТП со ........______________________________
блять, да покажи хоть одного (кроме маразматичного доцента) кто бы заступался за ефрема? вы там с Корнеем блять придумываете себе врагов и с криком "русские идут" прыгаете с балкона идиоты блять турк
===================
Оооо, как всё у тебя запущено, аж завыл!!! Видно кроме ужа ничего не способен читать. Фууу!!!!



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5

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  • 18 | 11.06.2020, 13:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14847 | Рейтинг: -2130,6
блять, да покажи хоть одного (кроме маразматичного доцента) кто бы заступался за ефрема? вы там с Корнеем блять придумываете себе врагов и с криком "русские идут" прыгаете с балкона
идиоты блять
турк
______________________________________
Конечно, если тебе не хочется видеть, ты и не увидишь.
Вы же очень избирательно видите.
Сыртланову под микроскопом рассмотели и обвинили, статьях в 20-30 и в сотнях комментариев.
Откуда-то дружно увидели, что я и другие люди заступались за чиновников и мажорлв, сбивавших людей.
Предполагаю, какой здесь визг бы стоял, если бы, например, Соловьёв был на месте Ефремова.



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  • 19 | 11.06.2020, 13:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14847 | Рейтинг: -2130,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Турки либеральные совершенно не замечают Грефов и Кудриных.
Совершенно не замечают, как Навальный использует малолетних детей, обещая им деньги и толкая под полицию.
Это они не видят.



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  • 20 | 11.06.2020, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
По уфимской трагедии - напомню вот что еще:
- до этого мажорик был лишен прав за пьяное вождение
- ему присудили выплатить мужу убитой судьи - 150 тысяч. деревом...
- убил он двоих - и за все получил 4г 10мес поселения - уже давным давно на свободе...

Спасибо маме - не всем с мамами везет:
" Мама парня сначала трудилась заведующий столовой в башкирском Белом доме, а с недавнего времени заведует общепитом в фирме «Газ-сервис»."

Было еще за ним и другое преступление:

Кроме того, Илья Климов в июле прошлого года причинил по неосторожности тяжкие телесные повреждения знакомой девушке. Вместе с другом они закопали несчастную в песок, но барышню спасли случайные прохожие. Тем не менее, бедолага задохнулась под толщей грязи и впала в кому. По одной из версий, парни так наказали даму за то, что она отвергла их сексуальные домогательства, по другой, которую озвучивает сам Климов – таким образом девушку пытались отучить от приема наркотиков. Как бы там ни было, но к ответственности г-на Климова за это преступление привлекли после громкой аварии – ранее родители несчастной не могли добиться начала расследования.

Чот не слышала, что он таки ответил за убийство девочки...



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