В связи с историей с Михаилом Ефремовым — пять простых тезисов. Первый: соболезнования родным и близким погибшего Сергея Захарова. Никакие компенсации и никакие приговоры не смягчат им горе от утраты.Второй: Ефремова ждет наказание, и оно, судя по всему, заслужено.Третий: когда дочь единороссовской главы иркутского избиркома убила одну женщину и искалечила другую, или когда насмерть сбил женщину сын министра обороны, или когда двух человек убил ночью на «встречке» единороссовский глава Тюменской гордумы, или когда другие родные или друзья «лучших людей города» убивали людей своими навороченными тачками, не припомню, чтобы те провластные персонажи, которые сейчас с пеной у рта требуют отправить Ефремова на Колыму, так же требовали справедливого возмездия и сурового наказания для виновных. Дочку главы избиркома, напомню, несмотря на массовое возмущение, сперва приговорили к 2.5 годам с отсрочкой исполнения приговора аж до 2024 года, а потом и вовсе подвели под амнистию.Четвертый. Представьте себе на месте Ефремова — Газманова, Безрукова или Машкова (чего я, конечно, им не желаю). И подумайте, что и как покажут на Первом канале или на «России», и что будут говорить и чего требовать знатные единороссы.И пятый. Сейчас российская полиция получила право стрелять в граждан, лишь только полицейскому померещится угроза. И полицейский теперь не несет ответственности ни за что, сделанное в рамках «предоставленных полномочий». Где массовое негодование по этому поводу, хоть наполовину сравнимое с гневом против Ефремова? Кто, кроме «Яблока» и правозащитников, этим возмутился?На этом все.