На суде по делу Айрата Дильмухаметова начался опрос свидетелей

Сегодня в постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре состоялось второе заседание по делу политического деятеля, который с марта 2019 года находится под уголовным преследованием.Корреспондент «Эха Москвы» в Самаре присутствовал в зале суда и сообщил, что сегодня суд выслушал показания нескольких свидетелей защиты и обвинения. Причём, наладить удалённую связь удалось не со всеми, поэтому часть показаний звучали по протоколам допросов, полученных в период следствия.Житель Башкортостана Фидаиль Султангалеев заявил о поддержке политических взглядов Айрата Дильмухаметова, отметив в частности важность проблемы федеративных отношений между центром и регионами.Свидетели Аралбаев и Абилов подтвердили версию обвинения об эпизоде в Баймаке, использовав вырванную из контекста фразу, которую в лингвистической экспертизе признали экстремистской без учёта последующих уточняющих слов Дильмухаметова.Свидетели Мухамадинов и Даутов рассказали суду о своей версии сбора Дильмухаметовым денежных средств. По их словам, пожертвования должны были быть использованы для «создания четвёртой Башкирской республики». Сам Дильмухаметов пояснил, что собирал деньги на избирательную кампанию. Об этом же заявил следствию свидетель по фамилии Исмагилов. Напомним, Дильмухаметов планировал выдвинуться на выборах главы Башкортостана на сентябрьских выборах 2019 года.Суд заслушал телефонный разговор Айрата Дильмухаметова с журналистом Артуром Асафьевым, где также затрагивались вопросы федеративных отношений в России.Прокурор Анастасия Каганова зачитала материалы двух томов обвинения, после чего судейская коллегия прервала заседание до 25 июня.