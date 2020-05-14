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На суде по делу Айрата Дильмухаметова начался опрос свидетелей

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Сегодня в постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре состоялось второе заседание по делу политического деятеля, который с марта 2019 года находится под уголовным преследованием.

На суде по делу Айрата Дильмухаметова начался опрос свидетелей


Корреспондент «Эха Москвы» в Самаре присутствовал в зале суда и сообщил, что сегодня суд выслушал показания нескольких свидетелей защиты и обвинения. Причём, наладить удалённую связь удалось не со всеми, поэтому часть показаний звучали по протоколам допросов, полученных в период следствия.

Житель Башкортостана Фидаиль Султангалеев заявил о поддержке политических взглядов Айрата Дильмухаметова, отметив в частности важность проблемы федеративных отношений между центром и регионами.

Свидетели Аралбаев и Абилов подтвердили версию обвинения об эпизоде в Баймаке, использовав вырванную из контекста фразу, которую в лингвистической экспертизе признали экстремистской без учёта последующих уточняющих слов Дильмухаметова.

Свидетели Мухамадинов и Даутов рассказали суду о своей версии сбора Дильмухаметовым денежных средств. По их словам, пожертвования должны были быть использованы для «создания четвёртой Башкирской республики». Сам Дильмухаметов пояснил, что собирал деньги на избирательную кампанию. Об этом же заявил следствию свидетель по фамилии Исмагилов. Напомним, Дильмухаметов планировал выдвинуться на выборах главы Башкортостана на сентябрьских выборах 2019 года.

Суд заслушал телефонный разговор Айрата Дильмухаметова с журналистом Артуром Асафьевым, где также затрагивались вопросы федеративных отношений в России.

Прокурор Анастасия Каганова зачитала материалы двух томов обвинения, после чего судейская коллегия прервала заседание до 25 июня.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 11.06.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На суде по делу Айрата Дильмухаметова начался опрос свидетелей
======================================
Во первых хочу уточнит : Не политического деятеля, а махрового нвционалиста.
Во вторых у этого малайки, слишком большие амбиции, и приверженность к "национальному героя" и одновременно фашистскому прихвостьню валидову.
Его не судить, его лечить набо,- у этого малая явно крышу снесло!
В третьих Разединениелюдей по рассовой, религиозной принадлежности ведет только к войне и разрузе!
Христос, которого почитают и мулульмане, говорил: " Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет. Ибо на небе нет границ, и на земле не должно. Истинно говорю тебе: сие разделение — для вражды и раздоров причина, будь то разделение по границам, или по языку, или по вере — всё едино! И если внутри себя разделён человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нём, и нет покоя ему.
И вообще, на мой взгляд, его лечить надо! Лечить и еще раз лечить,- долго и упорно....



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5

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  • 2 | 11.06.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эт тебя блять лечить надо
турк



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4

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  • 3 | 11.06.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость
1 | 11.06.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В третьих Разединениелюдей по рассовой, религиозной принадлежности ведет только к войне и разрузе!

****
Вы еще добавьте по поло-возрастной принадлежности ))).
прям пронизан коммент нетерпимостью к чуждому.



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2

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  • 4 | 11.06.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Житель Башкортостана Фидаиль Султангалеев заявил о поддержке политических взглядов Айрата Дильмухаметова, отметив в частности важность проблемы федеративных отношений между центром и регионами.
____________________________________________________
Если у Фидаиль считает что у него проблемы с федеральным центром, это не означает, что у остальных жителей есть подобные проблемы. Думаю если Фидалийкина ...опа сидела в кресле нащальника, он никаких бы проблем не видел напрочь.



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2

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  • 5 | 11.06.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..Свидетели Аралбаев и Абилов подтвердили версию обвинения об эпизоде в Баймаке, использовав вырванную из контекста фразу, которую в лингвистической экспертизе признали экстремистской без учёта последующих уточняющих слов Дильмухаметова.
________________________________________________________
Понятно. Началось виляние жопой, его не так поняли видишь ли



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 11.06.2020, 13:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
Проблемы с федеральным центром есть у большинства регионов - львиную долю налогов Кремль забирает себе, а потом распределяет малую часть - и регионы стоят буквально на коленях перед пуйлом, всячески прогибаясь перед этим узурпатором! И все равно - находятся в ужасном финансовом состоянии...

Послушайте Наталью Зубаревич про это.. сам же Кремль тратит на свои - особенно военно-силовые хотелки - огроменную туеву хучу денег - включая закрытую часть бюджета.



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7

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  • Эксперт
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  • 7 | 11.06.2020, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
Это был ответ 4-му



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3

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  • Гость
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  • 8 | 11.06.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блин,опять про этого Дильмуха...Да посадите уже этого нацика,экстремиста...Надоел уже!!!



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3

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  • Гость
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  • 9 | 11.06.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проблемы с федеральным центром есть у большинства регионов - львиную долю налогов Кремль забирает себе, а потом распределяет малую часть - и регионы стоят буквально на коленях перед пуйлом, всячески прогибаясь перед этим узурпатором! И все равно - находятся в ужасном финансовом состоянии...
____________________________________________________
Это называется Государство. Если все туземцы начнут умничать и перестанут платить за общегосударственные нужды, очень быстро найдутся активные соседи, которые придут и приберут этих баранов к рукам. Платить придется больше, если вообще новые хозяева не решат извести как ненужных насекомых



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2

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  • 10 | 11.06.2020, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68399 | Рейтинг: +11924,9
9 | 11.06.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован

Ты на столько идиот, не понимающий, что кремль грабит не только титульных, но и тебя лично, что я больше тебе отвечать не стану. А хули с идиотами-то разговаривать?!



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6

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  • 11 | 11.06.2020, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 11.06.2020, 14:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68389 | Рейтинг: +11925,3

9 | 11.06.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован

Ты на столько идиот, не понимающий, что кремль грабит не только титульных, но и тебя лично, что я больше тебе отвечать не стану. А хули с идиотами-то разговаривать?!

__________________________________________________
С твоей кашей в голове, действительно лучше помалкивать



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6

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  • 12 | 11.06.2020, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.06.2020, 10:12 | Автор:
............" Его не судить, его лечить набо,- у этого малая явно крышу снесло!
В третьих Разединениелюдей по рассовой, религиозной принадлежности ведет только к войне и разрузе!
Христос, которого почитают и мулульмане, говорил: " Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет. Ибо на небе нет границ, и на земле не должно. Истинно говорю тебе: сие разделение — для вражды и раздоров причина, будь то разделение по границам, или по языку, или по вере — всё едино! И если внутри себя разделён человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нём, и нет покоя ему.
И вообще, на мой взгляд, его лечить надо! Лечить и еще раз лечить,- долго и упорно............"
=================================================
Это дело такое же как и дело Н, Н , Платошкина насквозь на ЛЖИВЫХ ИЗМЫШЛЕНИЯХ и оговоре ! ФСБ (никам ) надо звездочки получать и доказывать , что хлеб бюджетный недаром едят !



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  • 13 | 11.06.2020, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.06.2020, 14:02 | Автор:

Это называется Государство. Если все туземцы начнут умничать и перестанут платить за общегосударственные нужды, очень быстро найдутся активные соседи, которые придут и приберут этих баранов к рукам. Платить придется больше, если вообще новые хозяева не решат извести как ненужных насекомых
===================================================
А сейчас конечно все платят адекватно ! Кто грабит природные ресурсы РФ платит 13 % ( Газпром , Роснефть , Леспром и тд ) и кто с заработанных своих копеек за месяц также 13 % !!
А за бугром эти наши " товарищи " платят налоги Франции , Италии , США , в общем странам НАТО до 80 % налогов за свою бедную недвижимость !



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  • 14 | 11.06.2020, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Из самого обвинения (терроризм) закономерно вытекает и заключение, то есть суд вынесет обвинительное заключение.

Надо подчеркнуть, что оправдательные вердикты суды РФ выносят крайне редко.



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  • 15 | 11.06.2020, 22:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13й
Браво!
Подлецов 30 сребренников нужно разоблачать аргументами! А у этих пропутинских кроме брюзжания ни одного факта. Упорно скрывают что путин проводит политику сровни геноциду всех народов. Бащкир, согласно пропутинской статистики в большей мере. Это месть России за то, что башкиры, по факту, государство урусам подарили.



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  • 16 | 11.06.2020, 22:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барану - бараний срок.
Хватит уже пиарить этого экстремиста.



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  • 17 | 11.06.2020, 22:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барану - бараний срок.
Хватит уже пиарить этого экстремиста.



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  • 18 | 12.06.2020, 00:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 11.06.2020, 22:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13й
Браво!
Подлецов 30 сребренников нужно разоблачать аргументами! А у этих пропутинских кроме брюзжания ни одного факта. Упорно скрывают что путин проводит политику сровни геноциду всех народов. Бащкир, согласно пропутинской статистики в большей мере. Это месть России за то, что башкиры, по факту, государство урусам подарили.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хто кому что подарил???
РОССИЯ существует тысячелетия,а башкирятия только недавно оттанцевала и откураила своё 100-летие.
Мальчик,ты кумыса перепил...



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  • 19 | 12.06.2020, 01:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Послушайте Наталью Зубаревич про это.. сам же Кремль тратит на свои - особенно военно-силовые хотелки - огроменную туеву хучу денег - включая закрытую часть бюджета.
-----------------
Кто платит Наталье Зубаревич?



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  • 20 | 12.06.2020, 01:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот баламут должен сидеть.
И до конца жизни.
Пора взяться и за других, Хамидуллин, Бадертдинов, активисты Башкорта, Бердин, Рахимов и т.д.



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