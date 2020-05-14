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Будут ли стрелять в Белоруссии этим летом

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Очень нервничает А.Г. Лукашенко. Кто-то скажет даже, что у него земля в Белоруссии начинает гореть под ногами. Но, похоже, он сам спичками чиркает. А всего-то причина в том, что правящий страной почти 26 лет Лукашенко обнаружил, что назначенные на 9 августа президентские выборы становятся для него ловушкой. Свои президентские сроки он уже обнулил давно, что ему кремлевская Гекуба!...

Будут ли стрелять в Белоруссии этим летом


Но ужас, выяснилось вдруг, что на шестой срок не хотят его избирать белорусы, взбрыкнули не по-детски, надоел...

Единственный соцопрос, который возможно было провести в стране независимым СМИ(электоральная и прочая социология в Белорусии, что генетика при Сталине, — продажные девки империализма) показал, что голосовать за Лукашенко готовы только от 3 до 7 процентов избирателей.

Тысячи людей доказывают социологию ногами, выстаивая часами чуть ли не километровые очереди, чтобы поставить свою подпись за выдвижение независимых кандидатов, главное, чтоб не за Лукашенко. Основных их трое, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший дипломат из первой лукашенковской команды Валерий Цепкало и популярный блогер Сергей Тихановский. Последнего на днях уже вышибли из игры, упрятав в СИЗО по сфабрикованному обвинению в организации несанкционированного митинга и угрожая реальным сроком.

Главное острие атаки — банкир Бабарико. Лукашенко почти открыто называет его российским кандидатом, — акционерами банка, которым он руководил 20 лет, являются «Газпром» и «Газпромбанк», им принадлежит по 49,8% акций банка.

Они «пришли и за чьи-то деньги хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку. А вы видите, за чьи деньги», — горячился неделю назад президент, отправляя в отставку старое правительство и назначая новое во главе с силовиком.

В тот день Александр Григорьевич был взвинчен необычайно. Он пугал народ свой, который всегда «под плеткой ходил», настолько искренне, что казалось, был напуган и сам:

«Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним!»

Страну, сказал он, «не отдаст».

Это Лукашенко к своим обращался.

Для чужих, — тех, кто «оттяпал часть территории» у Украины, он нашёл другие слова, строго напомнив им, что наши ракеты «в форточки влетают».

Угроза кровопускания заставила белорусов реагировать адекватно.
«Любителям пострелять, — ответил своему президенту автор одного из неподцензурных медиа, — хотел бы напомнить о трагической судьбе Николае Чаушеску(коммунистический диктатор Румынии), которого вместе с женой Еленой расстреляли те же самые «силовики», которых он послал утопить в людской крови непокорный Тимишоаре»

И добавил: «Кроме того, на месте Дмитрия, Виктора и даже Николая Лукашенко (раз их отец так любит вспоминать покойного Ислама Каримова) я бы задумался над грустной судьбой дочери Ислама Абдугани́евича Гульнары Каримовой, которая оказалась в тюрьме, как только власть в Узбекистане сменилась».

После этого в Белорусии началась дискуссия, — станут ли силовики стрелять в людей боевыми, если получат приказ?
Мнения разделились…

Александр Григорьевич тоже ещё, видать, не определился, как дальше со своими поступать. Начальнице ЦИК Лидии Ермошиной он вчера, по ее словам, дал указание(прямо так!) зарегистрировать всех кандидатов, которые соберут необходимое число подписей. Виктор Бабарико должен быть первым из них, он их собрал уже больше 300 тысяч… Это с одной стороны

А с другой, сегодня в его Белгазпромбанке прошли тотальные обыски и изъятия документов, комитет государственного контроля возбудил уголовные дела. Претендент на президентское кресло пока не «имеет процессуального статуса», заявили в ведомстве. Бабарико провёл сегодня экстренную пресс-конференцию: «это политический заказ, у власти нет на меня компромата, давят на близких мне людей»

Российские акционеры Белгазпромбанка заявили о поддержке и готовности способствовать разрешению ситуации.

Градус ситуации растёт и Лукашенко сегодня заговорил о «так называемой этой президентской кампании» и «альтернативных так называемых кандидатах».

И как заметил в этой связи один внимательный минский наблюдатель, — «выборы могут быть просто отменены, как только станет понятно, что они из так называемых выборов превращаются в настоящие, — а они превращаются».

Белорусское лето ожидается жарким.

И на парад Победы в Москву Александр Григорьевич пока не собирается.

Оставлять страну «без плетки», поди, рискованно…

Аркадий Дубнов, Эхо Москвы
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  • 1 | 12.06.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не изберут, тюрьма или бежать в Ростов к Януковичу, партизан будет стрелять до последнего патрона.



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  • 2 | 12.06.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Не надо пессимизма, конечно, Лукашенко выиграет и эти выборы.



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  • 3 | 12.06.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Лукашенко - лидер. Дай бог таких всем странам.



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  • 4 | 12.06.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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голосовать за Лукашенко готовы только от 3 до 7 процентов избирателей.
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Как уже надоели эти рожи: лукошенко, путин, ким чем ын....



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  • 5 | 12.06.2020, 11:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14847 | Рейтинг: -2130,6
Что вам до Белорусии, шелуха?
Беларусь никогда ни под кого не ляжкт. Гордый народ.
Либшелуха должна не Белорусия обсуждать, а зафрахтовать самолёт и лететь в США.
Есть для вас работа.
Неграм ноги мыть и каяться.



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  • 6 | 12.06.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лукашенко голова и смелый егет!



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  • 7 | 12.06.2020, 12:29 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1596 | Рейтинг: +368,4
Бульбашия та еще хренотень похлеще нашей. Видал своими не зашоренными как у ватников глазами. Гордый народ по словам корнейплода лег под лукаша, только сейчас начал просыпаться. Все его так называемое благополучие зиждется на пупкине, который прикармливает такого же как он узурпатора.. А так это мыльный пузырь, раздутый пропагандонами.



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  • 8 | 12.06.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Резус совсем без серого вещества в коре головного мозга.Белоруссия не сидит на сырьевой экономике в отличие от многих государств - потребителей,включая США. Результаты Белоруссии - главный показатель политической воли руководства Белоруссии.А мнимую "свободу" степени анархии - на хлеб не помажешь. Всем подобным резусу почему бы не заказать билеты за океан в одну сторону без права возвращения ??? Никто вас не привязывает ни за какое либо место.



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