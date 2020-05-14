Самодурство мэрии Уфы и карманный суд прославились на весь мир

Штраф в адрес редактора ProUfu из-за «фейк-ньюс» о кладбищах вызвал реакцию российских СМИ и ОБСЕ. Башкирия снова попала в негативную повестку федеральных изданий.Различные государственные и частные издания со всей страны выразили поддержку нашему коллективу в связи с наложением штрафа в 60 тыс. рублей на нашего редактора Тимура Алмаева за публикацию якобы «фейк-ньюс».В независимости от политических взглядов и редакционной политики коллеги понимают, что мэрия Уфы, силовики и суд создают опасный прецедент преследования СМИ по надуманным причинам. В этом отношении они, безусловно, оказали нашей республике медвежью услугу, которая вновь попала в негативную федеральную повестку.Напомним, что поводом к преследованию нашего издания стало опубликование новости о резервировании в Уфе на кладбище 1000 мест под могилы для умерших от COVID-19. Первоисточником данного сообщения стала информация издания «Коммерсант-Уфа» от сотрудника КСО Уфы, которая была подтверждена нам пресс-секретарем мэрии Марселем Байдавлетовым.Если информационные агентства «ТАСС» и «РИА Новости» дали сообщение о штрафе по факту, то большая часть изданий, таких как «Новая газета», «Медуза», «Дождь», «Эхо Москвы», «Медиазона», «Znak.com», «МБХ медиа» и другие расписали обстоятельства процесса в подробностях. Они особенно подчеркнули, какую роль сыграла мэрия Уфы и ее пресс-служба в наложении штрафа. Нас порадовала реакция и коллег из регионов страны. Большое спасибо коллегам из «Ревда-инфо», «Пенза-онлайн», каналам ТВК и ТВ-2, и многим другим. Кстати, с каналом ТВК из Красноярска у нас схожая история.Провести проверку по «фейк-ньюс» в отношении их и нас потребовала Генпрокуратура РФ, тогда как по нашим коллегам протоколы составляет РКН.Примечательно, что государственные СМИ нашей республики не стали публиковать данную новость. Это довольно странно, хотя бы потому что ИА «Башинформ» также публиковало новость о резервировании могил и также попадает под претензии РКН.В момент публикации данной заметки к нам в редакцию обратилось Бюро ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Представитель Бюро Айдар Ботагаров запросил информацию об этом кейсе и сообщил, что он будет внимательно изучен. Вот так Уфа попала уже в международную повестку.