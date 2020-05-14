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Самодурство мэрии Уфы и карманный суд прославились на весь мир

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Штраф в адрес редактора ProUfu из-за «фейк-ньюс» о кладбищах вызвал реакцию российских СМИ и ОБСЕ. Башкирия снова попала в негативную повестку федеральных изданий.

Самодурство мэрии Уфы и карманный суд прославились на весь мир


Различные государственные и частные издания со всей страны выразили поддержку нашему коллективу в связи с наложением штрафа в 60 тыс. рублей на нашего редактора Тимура Алмаева за публикацию якобы «фейк-ньюс».

В независимости от политических взглядов и редакционной политики коллеги понимают, что мэрия Уфы, силовики и суд создают опасный прецедент преследования СМИ по надуманным причинам. В этом отношении они, безусловно, оказали нашей республике медвежью услугу, которая вновь попала в негативную федеральную повестку.

Напомним, что поводом к преследованию нашего издания стало опубликование новости о резервировании в Уфе на кладбище 1000 мест под могилы для умерших от COVID-19. Первоисточником данного сообщения стала информация издания «Коммерсант-Уфа» от сотрудника КСО Уфы, которая была подтверждена нам пресс-секретарем мэрии Марселем Байдавлетовым.

Если информационные агентства «ТАСС» и «РИА Новости» дали сообщение о штрафе по факту, то большая часть изданий, таких как «Новая газета», «Медуза», «Дождь», «Эхо Москвы», «Медиазона», «Znak.com», «МБХ медиа» и другие расписали обстоятельства процесса в подробностях. Они особенно подчеркнули, какую роль сыграла мэрия Уфы и ее пресс-служба в наложении штрафа. Нас порадовала реакция и коллег из регионов страны. Большое спасибо коллегам из «Ревда-инфо», «Пенза-онлайн», каналам ТВК и ТВ-2, и многим другим. Кстати, с каналом ТВК из Красноярска у нас схожая история.

Провести проверку по «фейк-ньюс» в отношении их и нас потребовала Генпрокуратура РФ, тогда как по нашим коллегам протоколы составляет РКН.

Примечательно, что государственные СМИ нашей республики не стали публиковать данную новость. Это довольно странно, хотя бы потому что ИА «Башинформ» также публиковало новость о резервировании могил и также попадает под претензии РКН.

В момент публикации данной заметки к нам в редакцию обратилось Бюро ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Представитель Бюро Айдар Ботагаров запросил информацию об этом кейсе и сообщил, что он будет внимательно изучен. Вот так Уфа попала уже в международную повестку.

ПроУфу
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  • 1 | 12.06.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На "Южном" или "Северном" важное уточнение, не хочу в Тимашево.



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  • 2 | 12.06.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия снова попала в негативную повестку федеральных изданий.
=====================================
А чем тут удивлятся вы посмоьтрите на рожи лица руководителей мэрии,
на них четко выраженно отсутствие всякого присутствия интелекта.
Гадий понасажал тутда черекого. не ума ни фантазии, только и могут, используя свое служебное положение прикрывать свою пятую точку!
С Р А М О Т А !!!!



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  • 3 | 12.06.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Время 13.55 местного. Приехал в Ашан на Рубежное. Выстроилась огромная очередь на вход. Охрана ограничивает вход, пускают только в рамках и перчатках.
Козлиные рожи в белом доме, вы что ахринели?
Гадий - ты конченый козёл!



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  • 4 | 12.06.2020, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В независимости от политических взглядов и редакционной политики коллеги понимают, что мэрия Уфы, силовики и суд создают опасный прецедент преследования СМИ по надуманным причинам.
=========================================
А опасный прецедент преследования граждан, без явных на то оснований, они не создают? А ваши конституционные права "государственными органами" соблюдаются? Ничего не изменится, пока меньшинство угнетает большинство...

И-2



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