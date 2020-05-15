Мошенника-замминистра судили по блату

Бывший замглавы минземимущества Башкирии приговорен к условному сроку. Его дело рассмотрено в особом порядке.Кировский районный суд Уфы сегодня приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего замминистра земельных и имущественных отношений Башкирии Ильнура Абсалямова. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ст. 159 УК РФ) за попытку получения 3 млн руб. взятки от самарской компании «ВолгоНИИгипрозем».Дело экс-чиновника было рассмотрено в суде за две недели, в особом порядке, так как он полностью признал вину.Суд также назначил Ильнуру Абсалямову штраф в размере 200 тыс. руб. и лишил его права занимать должности в государственных органах на срок один год, сообщили "Ъ-Уфа" в объединенной пресс-службе судов республики.Ильнур Абсалямов занимал должность замминистра в 2015-2019 годах, в апреле 2019 года возглавил департамент экономического развития аппарата правительства Башкирии. В декабре 2019 года сотрудники УФСБ задержали его, как сообщалось, с поличным, при получении крупной суммы от представителя самарского АО «ВолгоНИИгипрозем». Чиновнику было предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривает наказание от штрафа 3 млн руб. до лишения свободы на срок до 15 лет.). По версии следствия, он требовал деньги за то, чтобы минземимущество, где на тот момент он уже не работал, приняло у подрядчика работы.В ходе расследования дела состав обвинения был изменен: дело переквалифицировали на более легкую статью «Попытка мошенничества» (предусматривает до семи с половиной лет лишения свободы).Следователь пришел к выводу, что бывший замминистра, работающий на высокой должности в правительстве, уже не мог повлиять на решения министерства в отношении подрядной организации, а требовал деньги, чтобы просто их присвоить.