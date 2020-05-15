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Мошенника-замминистра судили по блату

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Бывший замглавы минземимущества Башкирии приговорен к условному сроку. Его дело рассмотрено в особом порядке.

Мошенника-замминистра судили по блату


Кировский районный суд Уфы сегодня приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего замминистра земельных и имущественных отношений Башкирии Ильнура Абсалямова. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ст. 159 УК РФ) за попытку получения 3 млн руб. взятки от самарской компании «ВолгоНИИгипрозем».

Дело экс-чиновника было рассмотрено в суде за две недели, в особом порядке, так как он полностью признал вину.

Суд также назначил Ильнуру Абсалямову штраф в размере 200 тыс. руб. и лишил его права занимать должности в государственных органах на срок один год, сообщили "Ъ-Уфа" в объединенной пресс-службе судов республики.

Ильнур Абсалямов занимал должность замминистра в 2015-2019 годах, в апреле 2019 года возглавил департамент экономического развития аппарата правительства Башкирии. В декабре 2019 года сотрудники УФСБ задержали его, как сообщалось, с поличным, при получении крупной суммы от представителя самарского АО «ВолгоНИИгипрозем». Чиновнику было предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривает наказание от штрафа 3 млн руб. до лишения свободы на срок до 15 лет.). По версии следствия, он требовал деньги за то, чтобы минземимущество, где на тот момент он уже не работал, приняло у подрядчика работы.

В ходе расследования дела состав обвинения был изменен: дело переквалифицировали на более легкую статью «Попытка мошенничества» (предусматривает до семи с половиной лет лишения свободы).

Следователь пришел к выводу, что бывший замминистра, работающий на высокой должности в правительстве, уже не мог повлиять на решения министерства в отношении подрядной организации, а требовал деньги, чтобы просто их присвоить.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 13.06.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В декабре 2019 года сотрудники УФСБ задержали его, как сообщалось, с поличным, при получении крупной суммы от представителя самарского АО «ВолгоНИИгипрозем»
============================================.
Каким иаким образом статью за получене взятки заменилизаменили на мошенничесство?!
УК РФ Статья 290. Гласит: Получение взятки наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Хорошо быть башкиром в башкирии,- башкиры своих нездают...



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  • Эксперт
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  • 2 | 13.06.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,3
Социальо близкий. Ведь без связей он на этом месте не мог оказаться, верно? Целый замминистра...



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  • Гость
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  • 3 | 13.06.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и лишил его права занимать должности в государственных органах на срок один год,

Бедняга, как он выдержит этот удар судьбы, ведь на целый год лишён теплого кресла. Того гляди и с лица сойдет.



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  • Гость
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  • 4 | 13.06.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем тупее,тем выше должность - это система или норма ? 200 тыс ч миллионов (фактически сколько раз грел руки -никто не занимался расследованием ) как 2 рубля штрафа))) Странные размеры штрафов судами , не правда ли ? И верите,что он только один раз брал взятки ??? Просто Самарская ,а не башкирская компания имела отношения с Минимуществом, наши молча платят и не только Минимуществу



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  • Эксперт
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  • 5 | 13.06.2020, 12:44 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
Следователь пришел к выводу, что бывший замминистра, работающий на высокой должности в правительстве, уже не мог повлиять на решения министерства в отношении подрядной организации, а требовал деньги, чтобы просто их присвоить.
===
Мужик, типа культурно-шутейно, попросил денег на халяву, а его за это судят?

Эти органы, скоро всё начальство пересажают, и сами с ним сядут там же.



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