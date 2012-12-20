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Усы Пескова оторвались от реальности

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Песков заявил, что в России нет олигархов. В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.

Усы Пескова оторвались от реальности


Представитель Кремля отверг эти обвинения и пояснил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления.

Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться.

"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — заключил он.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов, им нужно получить не менее ста тысяч подписей.

Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего начнется период предвыборной агитации.

Нужное число подписей пока собрали пятеро: Лукашенко, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.

РИА Новости
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  • Гость
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  • 1 | 13.06.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться.
=====================================
Кремль спит и вилит как бы напакостить лукошенко, за то что тот не вошол в состав россии, и теперь нутиноидам надо завариваить всю эту кащу с крнституцией, и быть посмешищем всего МИ РА.
Ненавижу обоих и лукощенко и путина, Но:враг моего врага,-мой лруг, чледовательно я за лукашенко!
А вообще боим желаю не дна, не покрышки....



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  • Гость
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  • 2 | 13.06.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пексков верно сказал, в России нет олигархов, а если какие-то люди влияют на политику Белоруссии, то это белорусские олигархи, не смотря на их прописку. Бизнес границ не знает.



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  • Гость
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  • 3 | 13.06.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все друзья Путина вдруг оказались гениальными бизнесменами, парадокс!?



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2

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  • Гость
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  • 4 | 13.06.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.06.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Пексков верно сказал, в России нет олигархов, а если какие-то люди влияют на политику Белоруссии, то это белорусские олигархи, не смотря на их прописку. Бизнес границ не знает.
=======================
Эти сечины, миллеры, грефы ..... пострашнее для России, своим влиянием на политику, диктуют свою волю гаранту, превратили его в послушную марионетку.
Посмешище, его указы они превращают в громкий ПУК.



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  • 5 | 13.06.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,3
Опять письков пургу снёс...



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  • 6 | 13.06.2020, 12:26 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
... в России нет олигархов ...
===
Это ерунда.
ЦРУ не смогло найти в Россию нормальную мафию.
В докладе так и написали, что в России мафии нет.
Ибо мафию органы наружу не выпустили.



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  • 7 | 13.06.2020, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,3
Taтьяна Антонова Лист на ветру
@tat_antonova

Тут кто - то спрашивал про зарплату московских педагогов. Рассказываю. Зарплата начинается с 70 тыс. Плюс 25 т за классное руководство. Зарплата директоров школ начинается с 350 тыс.
___________________________________________
Кто не верит - почитайте комменты под этим твиттом
https://twitter.com/tat_antonova/status/1271500224327016448

и да - Татьяна Антонова сама раздает учителям квиточки с зарплатой, видимо работает в бухгалтерии РОНО или типа того...

и еще - заметьте дважды повторяющееся слово "начинается"...



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  • 8 | 13.06.2020, 14:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,3
"Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию, как Вы понимаете, это было легко сделать."

Пресс-конференция Президента России в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
20 декабря 2012 года



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