Усы Пескова оторвались от реальности

Песков заявил, что в России нет олигархов. В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.Представитель Кремля отверг эти обвинения и пояснил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления.Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться."Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — заключил он.Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов, им нужно получить не менее ста тысяч подписей.Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего начнется период предвыборной агитации.Нужное число подписей пока собрали пятеро: Лукашенко, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.