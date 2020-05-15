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Вы помните, чтобы кто-нибудь из НИХ попросил прощения?

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А кстати, вы вообще помните, чтобы кто-нибудь из НИХ попросил прощения хоть за что-нибудь? Вот, после Ельцина… А?

Вы помните, чтобы кто-нибудь из НИХ попросил прощения?


И ведь не сказать, чтобы было совсем не за что: одного дня не жила Россия, щедрая душа, без особо тяжкого состава!

Давили людей бронированными «мерсами» — на встречке и пешеходном переходе, по пьяни, случайно и для забавы, как сын бывшего вице-премьера Сосковца… Да что там ДТП — ломали людям позвоночники на зоне, пытали в тюрьмах, не давали больным детдомовским детям шанса выжить, называя это «патриотизмом», устраивали экологические катастрофы, стреляли по заложникам из огнеметов и травили их газом, покрывали убийц и давали им звезды Героев России, развязывали войны, бомбили города, стирали в порошок человеческие судьбы оптом и в розницу…

И хоть бы одна тварь сказала после всего этого: я не знаю, как мне жить дальше. После Самашек, «Норд-Оста», Беслана, малазийского «боинга»…

Ни-ни! Прекрасно они знают как жить после этого дальше, и где жить, тоже различают — в Кремле, в Барвихе, на озере Комо…

«Либерастня», говорите, господин Соловьев?

Слушайте меня ушами.

Михаил Ефремов – человек. Тяжело оступившийся, не слишком здоровый, невероятно талантливый, очень сложно и тонко устроенный. Не убивавший, нет, но — виновный в гибели человека. Готовый нести ответственность за содеянное. И — не знающий, как ему теперь жить с грузом этой вины…

Это чувство вины – именно оно — и обнаруживает человеческую душу.

Посмотрите эту пленку, господин Соловьев, и запомните хорошенько: так выглядит человек.

В зеркале вы этого не увидите.

Видео:



Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 13.06.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы помните, чтобы кто-нибудь из НИХ попросил прощения?
================================
Когда что то получается у путина, он припмсывает это своим заслугам, а когда не получается, что случается гораздо чаще, он спешить разделить ответственность с народом.
Помнится случай когда на одной из конференций какойто мужк задал пути ну вопрос, типа : Вы многое обещали но ничего не исполнили, на что путин ответил ; ну когда МЫ с ВАМИ плантровали была другая ситуация. Ключевые слова МЫ С ВАМИ не он, а МЫ С ВАМИ!!!!

Вот он также хочет сделать с конституцией, чтобы потом сказат "Эту конституцию МЫ С ВАМИ ПРИЕИМАЛИ"...



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  • 2 | 13.06.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё-таки замечательный артист Ефремов, хорошо сказал, проникновенно.



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2

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  • 3 | 13.06.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.06.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Всё-таки замечательный артист Ефремов, хорошо сказал, проникновенно.
=================
Он прежде всего УБИЙЦА, за рулем постоянно заряженный на убийство наркоман и алкаш никогда не просыхавший.



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2

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  • 4 | 13.06.2020, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,1
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи водителя, погибшего в аварии с участием ее отца
Она обратилась к его близким через издание Wonderzine, отметив, что пыталась связаться с родными Сергея Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил.
____________________________________________
Вы помните, чтобы близкие упырей извинялись перед семьями убитых и покалеченных ими людей?!
Я тоже не помню...



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5

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  • Гость
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  • 5 | 13.06.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 13.06.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Всё-таки замечательный артист Ефремов, хорошо сказал, проникновенно.
----------------------------------
Талант, привык на сцене лицедействовать, ждать от него искренности не приходится, умеет воздействовать на зрителей. Как говорил известный театральный деятель -"НЕ ВЕРЮ".



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  • 6 | 13.06.2020, 12:37 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Типа, в жопу пьяный сел за руль, угробил человека, извиняйте меня, граждане.



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2

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  • 7 | 13.06.2020, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,1
-"НЕ ВЕРЮ".
________________________
По себе судишь: "Свекровка-бл@дь - снохе не верит"©



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  • 8 | 13.06.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,1
Типа, в жопу пьяный сел за руль, угробил человека, извиняйте меня, граждане.
__________________________________________
В жопу пьяными садятся миллионы - прощения просит (на моей памяти) - первый и пока единственный.

Каким же дерьмом ты стал, Вова... как и большинство старых пидорасов на УЖике - возраст к вам приходит под ручку с деменцией и маразмом, а не с мудростью.



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  • 9 | 13.06.2020, 12:56 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
У скомороха трудная жизненная ситуация - хронический алкоголизм с наркотической зависимостью.

Он теперь, типа, юродивый, которых на Руси издревле все любили и жалели.
Все население мучается и возится с алкашами, как с малыми детьми.

Древняя старушка, завсегда, уступит место забулдыге, соседи под локотки дотащат до двери, страдалец покроет всех матом и обрыгает с ног до головы.

Упивец, ёкнет вусмерть кто ему под руку попадётся, а когда похмельная ломка начнётся, то будет извиняться со слезами и соплями.

Сердобольная общественность поднимет хай про невменяемость упийцы, приводя разные жуткие примеры из истории, ещё и ругая его жертву за то что под руку попал.



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  • 10 | 13.06.2020, 13:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10384 | Рейтинг: -821,3
9 | 13.06.2020, 12:56 | Автор: Вдумчивый
++++++++++++++++++++++++++++++++
Молодца, здесь действительно Вдумчивый. А как ты здешнюю курицу расстроил, хотя почему как, она же постоянно в этом своём недержании, в своих несчастиях и в своей убогости.



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  • 11 | 13.06.2020, 13:08 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
Каким же дерьмом ты стал, Вова... как и большинство старых пидорасов на УЖике
===
Ты б на себя б хотя бы глянула. Это ж одни не литературные слова.
Ясно дело, что при твоих то хобби, тебе текст извинений можно начинать заучивать каждодневно.

Мне же обрыдло житие среди алкашей и куряг, страдающих от своего каприза.
Поэтому к ним жалости абсолютно никакой не испытываю, кроме презрения и ненависти.



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  • 12 | 13.06.2020, 13:10 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
10 | 13.06.2020, 13:07 | Автор: Ирек
===
Ирек, ты ж взрослый мужик, а выражаешься, как прыщавый пацан.



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  • 13 | 13.06.2020, 13:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,1
Ты б на себя б хотя бы глянула. Это ж одни не литературные слова.
_____________________________________________
Я ВСЕГДА была такой - я не менялась.



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  • 14 | 13.06.2020, 13:54 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
13 | 13.06.2020, 13:38 | Автор: Кухарка

Ты б на себя б хотя бы глянула. Это ж одни не литературные слова.
_____________________________________________
Я ВСЕГДА была такой - я не менялась.
===
"Пить, курить и говорить я началА одновременно!" )))

https://www.youtube.com/watch?v=W2c-8-s07SA



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  • 15 | 13.06.2020, 14:03 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
Слушайте меня ушами.

Михаил Ефремов – человек. Тяжело оступившийся, не слишком здоровый,...
===
А теперь протрите зенки и снимите лапшу с ушей.

Сей индивид, своей житухой, угробил больше народу, чем одного последнего.

В созданном комуняками обществе, скоморохи являют собой пример для подражания несмышлёного молодняка.

Глядя на выходки и повадки своих кумиров, малолетние придурки копируют ВСЁ: разврат, пьянство и полное разложение.

Поэтому, этот упивец давит на общественную жалость, скромно умалчивая, сколько молодого народу он, фактически, сгубил, своими разнузданными выходками.



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  • 16 | 13.06.2020, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,1
"Пить, курить и говорить я началА одновременно!" )))
_______________________________
Думаешь, что-то умное сказал? Отнюдь. Уподобился парочке онанистов, тявкающих из-под шконки...

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью - Фаина Раневская



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  • 17 | 13.06.2020, 14:16 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
16 | 13.06.2020, 14:08 | Автор: Кухарка

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью - Фаина Раневская
===
Тада, ты до такой степени хороший человек, что даже пробы ставить некуда. )))



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4

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  • 18 | 13.06.2020, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68413 | Рейтинг: +11925,1
А вот на тебе проба есть, как и на черепахе - "тихая воспитанная тварь".



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  • 19 | 13.06.2020, 14:36 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
18 | 13.06.2020, 14:25 | Автор: Кухарка
===
Оставь меня, старушка, я в печали.

https://www.youtube.com/watch?v=s1MurH94_ck



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  • 20 | 13.06.2020, 14:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39456 | Рейтинг: +6521,3
Жалко, королевство маловато (сайт УЖ), разгуляться мне негде.
Ничего, я поссорюсь с соседями.
Это я умею! - Фаина Раневская

https://www.youtube.com/watch?v=vnmDdpjTbCM



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