Вы помните, чтобы кто-нибудь из НИХ попросил прощения?

А кстати, вы вообще помните, чтобы кто-нибудь из НИХ попросил прощения хоть за что-нибудь? Вот, после Ельцина… А?И ведь не сказать, чтобы было совсем не за что: одного дня не жила Россия, щедрая душа, без особо тяжкого состава!Давили людей бронированными «мерсами» — на встречке и пешеходном переходе, по пьяни, случайно и для забавы, как сын бывшего вице-премьера Сосковца… Да что там ДТП — ломали людям позвоночники на зоне, пытали в тюрьмах, не давали больным детдомовским детям шанса выжить, называя это «патриотизмом», устраивали экологические катастрофы, стреляли по заложникам из огнеметов и травили их газом, покрывали убийц и давали им звезды Героев России, развязывали войны, бомбили города, стирали в порошок человеческие судьбы оптом и в розницу…И хоть бы одна тварь сказала после всего этого: я не знаю, как мне жить дальше. После Самашек, «Норд-Оста», Беслана, малазийского «боинга»…Ни-ни! Прекрасно они знают как жить после этого дальше, и где жить, тоже различают — в Кремле, в Барвихе, на озере Комо…«Либерастня», говорите, господин Соловьев?Слушайте меня ушами.Михаил Ефремов – человек. Тяжело оступившийся, не слишком здоровый, невероятно талантливый, очень сложно и тонко устроенный. Не убивавший, нет, но — виновный в гибели человека. Готовый нести ответственность за содеянное. И — не знающий, как ему теперь жить с грузом этой вины…Это чувство вины – именно оно — и обнаруживает человеческую душу.Посмотрите эту пленку, господин Соловьев, и запомните хорошенько: так выглядит человек.В зеркале вы этого не увидите.Видео: