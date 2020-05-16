Ложь про «абсолютную поддержку» обнулежа

Поправки в Конституцию поддерживает «абсолютное большинство населения» — так считает президент Путин. Об этом же услужливо сообщают придворные социологи (те самые, у которых, после окрика из Кремля, рейтинг президента за день вырастает вдвое).Но это — легко доказуемая ложь.Если бы поправки действительно поддерживало «абсолютное большинство» — зачем нужно было бы развешивать на улицах гигантские постеры с агитацией?Зачем нужны были бы выступления мастеров культуры по вызову, призывающих поддержать поправки?Зачем нужно было бы предельно упрощать все процедуры, не обращать внимания на паспортные данные, и позволять голосовать на дому без всяких уважительных причин?Зачем нужно было бы устраивать недельное досрочное голосование?Зачем нужно было бы задействовать весь привычный «административный ресурс»?Зачем нужно было бы сгонять в принудительном порядке «бюджетников» на это голосование, истерически требуя обязательной явки и участия в досрочном голосовании (что позволяет подменить бюллетени)?Подождали бы дня голосования — и пошли оформлять протоколы, подтверждающие массовую поддержку поправок.Но все описанное выше — есть. И продолжается.Значит, в Кремле прекрасно представляют себе реальное отношение граждан к этим поправкам. И в том числе, к так желаемому Путиным «обнулению», позволяющему править до 2036 года.Формальные итоги этого (заметим, заведомо незаконного) «голосования», скорее всего, будут столь же услужливо нарисованы в пользу Кремля, как и нынешний якобы уровень поддержки этих поправок. Но политические итоги точно будут не такими. Потому что обман с «итогами голосования» скрыть не удастся — он будет очевиден.Сколько бы не рисовали приятные для Путина результаты.В Кремле плохо учили историю: очень многие режимы рушились именно тогда, когда приходило массовое понимание совершенного властями обмана.