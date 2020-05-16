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Ложь про «абсолютную поддержку» обнулежа

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Поправки в Конституцию поддерживает «абсолютное большинство населения» — так считает президент Путин. Об этом же услужливо сообщают придворные социологи (те самые, у которых, после окрика из Кремля, рейтинг президента за день вырастает вдвое).

Ложь про «абсолютную поддержку» обнулежа


Но это — легко доказуемая ложь.

Если бы поправки действительно поддерживало «абсолютное большинство» — зачем нужно было бы развешивать на улицах гигантские постеры с агитацией?

Зачем нужны были бы выступления мастеров культуры по вызову, призывающих поддержать поправки?

Зачем нужно было бы предельно упрощать все процедуры, не обращать внимания на паспортные данные, и позволять голосовать на дому без всяких уважительных причин?

Зачем нужно было бы устраивать недельное досрочное голосование?

Зачем нужно было бы задействовать весь привычный «административный ресурс»?

Зачем нужно было бы сгонять в принудительном порядке «бюджетников» на это голосование, истерически требуя обязательной явки и участия в досрочном голосовании (что позволяет подменить бюллетени)?

Подождали бы дня голосования — и пошли оформлять протоколы, подтверждающие массовую поддержку поправок.

Но все описанное выше — есть. И продолжается.

Значит, в Кремле прекрасно представляют себе реальное отношение граждан к этим поправкам. И в том числе, к так желаемому Путиным «обнулению», позволяющему править до 2036 года.

Формальные итоги этого (заметим, заведомо незаконного) «голосования», скорее всего, будут столь же услужливо нарисованы в пользу Кремля, как и нынешний якобы уровень поддержки этих поправок. Но политические итоги точно будут не такими. Потому что обман с «итогами голосования» скрыть не удастся — он будет очевиден.

Сколько бы не рисовали приятные для Путина результаты.

В Кремле плохо учили историю: очень многие режимы рушились именно тогда, когда приходило массовое понимание совершенного властями обмана.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 14.06.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем
"На голосовании поправкам в Конституцию в Красноярском крае разыграют квартиры,машины и смартфоны"
Статья из региона.



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 14.06.2020, 17:18 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40054 | Рейтинг: +5162,6
Вова зассал. Возразите!



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2

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  • Гость
  •  
  • 3 | 14.06.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А если это не правда то почему так дружно вопят либерасты? Почему все статьи, все мысли, все слова либерасты используют только для того, чтобы сказать что это неправда?



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 14.06.2020, 17:39 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40054 | Рейтинг: +5162,6
Распался навеки союз нерушимый.
Стоит на распутье великая Русь.
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.
К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным
с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.

Припев:

Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.

Когда-то под царскою властью мы жили,
Но вот наступила заря Октября.
Мы били буржуев и церкви крушили,
А также поставили к стенке царя.
Потом его кости в болоте достали,
Отправили в Питер на вечный покой.
Простите, товарищи Ленин и Сталин,
За то, что дошли мы до жизни такой.

Припев

Сегодня усердно мы Господа славим
И ленинским молимся славным мощам,
Дзержинского скоро на место поставим
Затем, чтобы он нас пугал по ночам.
Мы всем офицерам дадим по квартире,
И пенсии выплатим всем старикам,
И всех террористов замочим в сортире,
И всем олигархам дадим по мозгам.

Припев

Коррупционеров засадим в Бутырку,
Чтоб знали, насколько закон наш суров,
Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков.
Мы время теряли в борьбе и тревоге,
Но нынче мы снова на верном пути,
Вот только б опять дураки и дороги
Нам не помешали до цели дойти.

Припев

Славься, Отечество
наше привольное,
Славься, послушный
российский народ,
Что постоянно
меняет символику
И не имеет важнее забот.
===================================И старая карга поставит минус



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 14.06.2020, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2017-ом Путин обманул провякав что сделает все автодороги при этом снизив таможенные пошлины за продажу сырой нефти.
Обман его раскроет любой ученик 5 класса средней школы: битум, - основное связующее асфальтобетона образуется как остаток крекинга нефтепродуктов. А рри продаже сырой нефти битума для получения асфальта не будет!
Ну что возьмёшь с юриста с завышенным образованием...



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 14.06.2020, 20:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никто конкретно не озадачил народ - идти на голосование илинаоборот.
как лучше чтобы не сперли наши голоса:
.идти голосовать значит поддержать путина увеличением числа голосующих.
не ходить, значит мой голос зачтут как прогосовавший за обнуление.
Как быть?!



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0

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  • Участник
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  • 7 | 14.06.2020, 21:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14849 | Рейтинг: -2131,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А ответьте, либеральная шелуха, почему вы пишете только про обнуление сроков Президента?
Почему вы ни в одном своем выс...э-э, посте не указываете других поправок?
Вам они нравятся или вы боитесь про них говорить?
И если у Путина такая низкая поддержка, то почему вы так боитесь обнуления его сроков?
Мы же понимаем, что обнуление сроков - это не автоматическое назначение Президентом ещё на очередной срок. Это всего лишь только возможность выдвинуть свою кандидатуру.
По вашим словам, его никто не поддерживает, вот вам и карты в руки - доказать, что народ поддерживает вас.
Но чего-то вы боитесь. Чего?



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4

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  • Участник
  •  
  • 8 | 14.06.2020, 22:02 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1597 | Рейтинг: +368,6
Конейплод, ты уже откровенно засветился как у есос пупкина. Все остальные поправки эта шелуха подобно тебе, главное чтобы пупкин остался до гроба. Так что сказки про белого бычка можешь ватной пи дорасне рассказывать.



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0

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  • Гость
  •  
  • 9 | 14.06.2020, 22:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.06.2020, 22:02 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1597 | Рейтинг: +368,5

Конейплод, ты уже откровенно засветился как у есос пупкина. Все остальные поправки эта шелуха подобно тебе, главное чтобы пупкин остался до гроба. Так что сказки про белого бычка можешь ватной пи дорасне рассказывать.
====================
Верно, шелуха нужна только для маскировки обновления, которое иначе не прокатит точно.



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 14.06.2020, 23:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.06.2020, 22:02 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1597 | Рейтинг: +368,6
Конейплод, ты уже откровенно засветился как у есос пупкина. Все остальные поправки эта шелуха подобно тебе, главное чтобы пупкин остался до гроба. Так что сказки про белого бычка можешь ватной пи дорасне рассказывать.
_____________________
Макак!
Вынь изо рта банан (или чего ты там сосёшь) и изложи обоснование своего бормотания человеческим языком.
Не можешь говорить по-человечески - дуй на пальму и привлекай криками самку с Курочкиной горы.



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6

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  • Гость
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  • 11 | 15.06.2020, 00:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За абсолютное большинство не скажу, но придут все, кто не терпит либерастов.



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3

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  • Гость
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  • 12 | 15.06.2020, 07:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» пройдёт в один день с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Предложение совместить эти мероприятия прозвучало в ходе селекторного совещания оргкомитета Единой России «Наша Победа»."

---------------------

Вот и "паровозик", стоявший на запАсном пути. Ты не хотел идти голосовать?
Но за город-то встань с дивана, отметься на участке!

Странновато будет звучать: "Екатеринбург - город трудовой доблести".
Во время войны не было такого города. Как и "Петербурга" (" - Если говорить
о Петербурге, то Гитлер планировал стереть его с лица земли" - из интервью президента).



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0

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  • Гость
  •  
  • 13 | 15.06.2020, 07:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.06.2020, 00:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За абсолютное большинство не скажу, но придут все, кто не терпит либерастов.
------------------
То есть абсолютное большинство.



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2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 15.06.2020, 07:44 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8441 | Рейтинг: +2085,5
11 | 15.06.2020, 00:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

За абсолютное большинство не скажу, но придут все, кто не терпит либерастов.
______________________________
Вечерний Вофка-мудозвон со товарищи что-ли?
Боюсь, его самого скоро того..., ибо зело вонюч стал и под Бенито косит.
Скрепный Вован не допустит такой конкуренции...



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0

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  • Гость
  •  
  • 15 | 15.06.2020, 08:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
но придут все, кто не терпит либерастов.

---------------

Из огня да в полымя. Конституцию превратили в "пошаговую инструкцию", или
в "контрольную карту" для пилотов: "Закрылки - пятнадцать, обогрев ППД включен..." Конституция должна прописывать общие принципы государства.



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