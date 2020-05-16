Не только сквернослов и провокатор: Мэр Сибая причастен к распилу языком?

В детских садах Башкирии появились «планшетики» и «смартфончики» для изучения родного языка. О нововведении рассказал мэр Сибая Рустем Афзалов.В детских садах Сибая «Курай», «Светлячок» и «Солнышко» появились уникальные интерактивные игрушки для изучения национальных языков – «планшетики» и «смартфончики». Об этом в соцсетях рассказал мэр города Рустем Афзалов. По его словам, скоро подобные игрушки появятся во всех детских садах региона.«Идея замечательная. Мы все знаем, что малыши учатся языкам легко и быстро, особенно в игровой форме. С новыми гаджетами они с удовольствием освоят и правильное произношение, и грамотную интонацию», – отметил Рустем Афзалов. – «Спасибо автору новой линии игрушек – компании "БашТой", ставшей совместно с молодежной организацией "Максат" обладателем гранта Главы Республики Башкортостан, направленного на сохранение и развитие наших государственных языков».По словам Рустема Афзалова, проект поможет пробудить интерес к изучению башкирского языка с самого раннего возраста, почувствовать его красоту и полюбить его.