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Не только сквернослов и провокатор: Мэр Сибая причастен к распилу языком?

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В детских садах Башкирии появились «планшетики» и «смартфончики» для изучения родного языка. О нововведении рассказал мэр Сибая Рустем Афзалов.

Не только сквернослов и провокатор: Мэр Сибая причастен к распилу языком?


В детских садах Сибая «Курай», «Светлячок» и «Солнышко» появились уникальные интерактивные игрушки для изучения национальных языков – «планшетики» и «смартфончики». Об этом в соцсетях рассказал мэр города Рустем Афзалов. По его словам, скоро подобные игрушки появятся во всех детских садах региона.

«Идея замечательная. Мы все знаем, что малыши учатся языкам легко и быстро, особенно в игровой форме. С новыми гаджетами они с удовольствием освоят и правильное произношение, и грамотную интонацию», – отметил Рустем Афзалов. – «Спасибо автору новой линии игрушек – компании "БашТой", ставшей совместно с молодежной организацией "Максат" обладателем гранта Главы Республики Башкортостан, направленного на сохранение и развитие наших государственных языков».

По словам Рустема Афзалова, проект поможет пробудить интерес к изучению башкирского языка с самого раннего возраста, почувствовать его красоту и полюбить его.

ПроУфу
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  • 1 | 15.06.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иду покупать игрушку по совету Афзалова .Он плохому не научит -если только не скажет чушь.



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  • Гость
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  • 2 | 15.06.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лишь бы деньги на ветер. К чему это зомбирование языком, лучше бы в детские умы внедрили что-то жизненно необходимое. Родной язык он выучит, если ему это понадобится, а так ради процента????? Я родился и вырос в Башкирии, учился по всем предметам(кроме рус.яз. и иностр.яз.) в татарской школе. И где мне пригодился родной татарский? нигде. Мне сейчас 70 лет, так, иногда, дома несколько слов говорим на татарском. Так что не надо юные умы набивать чем попало. Создавайте игровые формы научных достижений, но без курая и БЯки.



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  • Гость
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  • 3 | 15.06.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Госсподи, да прекрасная идея, молодцы, даже не начинайте тявкать, башкирофобы, мэр Сибая молодец, все закрыли тему!



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  • Эксперт
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  • 4 | 15.06.2020, 10:31 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40054 | Рейтинг: +5162,6
А клавиатуру с БЯ уже не выпускают? Хотелось бы прикупить.



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