Подводя итоги работы в аппарате уполномоченного, Рим Каюмов отметил, что за 11 лет помог «многим восстановить их права». «Но очень много работы остается. Это жизнь. Много сделано, я считаю»,— отметил он.
Депутаты Курултая в последний раз продлевали полномочия Рима Каюмова в феврале 2019 года. До избрания омбудсменом господин Каюмов возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Назначение бывших силовиков омбудсменами стало традицией в Башкирии. До Рима Каюмова эту должность занимал бывший замглавы МВД Фатхлислам Тукумбетов, а еще раньше — бывший заместитель прокурора республики Чингиз Газизов.
Институт уполномоченного по правам человека в Башкирии был введен в 1996 году.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Решил не брать пример с нацлидера
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