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Решил не брать пример с нацлидера

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Омбудсмен Башкирии подал в отставку. Рим Каюмов направил прошение в Курултай. Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов, занимающий эту должность с 2009 года, подал в отставку. Он написал в Курултай республики прошение об освобождении от этой должности. Документ, датированный 11 июня, сегодня опубликовал телеграм-канал «Проблемы Уфы, РБ, РФ». Рим Каюмов подтвердил “Ъ-Уфа” факт направления такого прошения, но говорить о причинах отказался, заметив лишь, что это было его решение. «Все-таки у меня два срока прошло, это третий срок»,— отметил он.

Решил не брать пример с нацлидера


Подводя итоги работы в аппарате уполномоченного, Рим Каюмов отметил, что за 11 лет помог «многим восстановить их права». «Но очень много работы остается. Это жизнь. Много сделано, я считаю»,— отметил он.

Депутаты Курултая в последний раз продлевали полномочия Рима Каюмова в феврале 2019 года. До избрания омбудсменом господин Каюмов возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Назначение бывших силовиков омбудсменами стало традицией в Башкирии. До Рима Каюмова эту должность занимал бывший замглавы МВД Фатхлислам Тукумбетов, а еще раньше — бывший заместитель прокурора республики Чингиз Газизов.

Институт уполномоченного по правам человека в Башкирии был введен в 1996 году.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 17.06.2020, 09:28 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40068 | Рейтинг: +5160,2
«многим восстановить их права».

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Не верю! ( по К.С.Станиславскому).



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  • 2 | 17.06.2020, 09:34 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1400 | Рейтинг: +91
А нужен ли такой институт, к тому же назначаемый Кюрултаем? Ни разу не слышал ни от кого, чтоб он кому то в чём то помог. Может бюджет содержания передать на покупку квартир сиротам? Кстати интересено было б узнать, что он сделал по разрешению проблем сирот в стане.
А так должность - кормушка, крышевальня для своих, как всегда...

Может башкирийцы - предприниматели доросли до прямого выбора электронным голосованием своего Омбудсмена? На программу электронного голосования потратились же, и башкирийцы в тч...



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  • 3 | 17.06.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Омбудсмен Башкирии подал в отставку.
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Крысы бегут с корабля....



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  • 4 | 17.06.2020, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68452 | Рейтинг: +11917,3
Крысы бегут с корабля....
________________________
Да не... туда вход рубль, выход - два.
Так что у меня 2 версии:
1. Увидим его на новой более "хлебной" должности
2. Увидим его на скамье подсудимых...



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  • 5 | 17.06.2020, 14:42 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4174 | Рейтинг: -327,9
Это был человек Диваева и Бабая. Теперь у него крыши нет, и на это сладкое место Хабиров посадит своего, вот и всё.



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  • 6 | 17.06.2020, 14:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68452 | Рейтинг: +11917,3
5 | 17.06.2020, 14:42 | Автор: xrul

в феврале 19-го, когда ему в ОЧЕРЕДНОЙ раз продлевали - ни бабая, ни Диваева - давным-давно не было! Уже даже Хамитова не было...



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  • 7 | 17.06.2020, 15:12 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4174 | Рейтинг: -327,9
Просто не было подходящей кандидатуры в это время.



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  • 8 | 17.06.2020, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подводя итоги работы в аппарате уполномоченного, Рим Каюмов отметил, что за 11 лет помог «многим восстановить их права».
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Огласите весь список, пожалуйста.

И-2



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