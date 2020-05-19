Решил не брать пример с нацлидера

Омбудсмен Башкирии подал в отставку. Рим Каюмов направил прошение в Курултай. Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов, занимающий эту должность с 2009 года, подал в отставку. Он написал в Курултай республики прошение об освобождении от этой должности. Документ, датированный 11 июня, сегодня опубликовал телеграм-канал «Проблемы Уфы, РБ, РФ». Рим Каюмов подтвердил “Ъ-Уфа” факт направления такого прошения, но говорить о причинах отказался, заметив лишь, что это было его решение. «Все-таки у меня два срока прошло, это третий срок»,— отметил он.Подводя итоги работы в аппарате уполномоченного, Рим Каюмов отметил, что за 11 лет помог «многим восстановить их права». «Но очень много работы остается. Это жизнь. Много сделано, я считаю»,— отметил он.Депутаты Курултая в последний раз продлевали полномочия Рима Каюмова в феврале 2019 года. До избрания омбудсменом господин Каюмов возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Назначение бывших силовиков омбудсменами стало традицией в Башкирии. До Рима Каюмова эту должность занимал бывший замглавы МВД Фатхлислам Тукумбетов, а еще раньше — бывший заместитель прокурора республики Чингиз Газизов.Институт уполномоченного по правам человека в Башкирии был введен в 1996 году.