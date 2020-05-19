Путин прощается с иллюзиями

Всё, что касается ВОВ в России священно, во всяком случае, об этом бесконечно твердит зомбоящик. Поэтому, новость о том, что около 20-ти регионов России отказались проводить парад Победы вызывает удивление и вопрос — а почему руководители этих регионов ещё не расстреляны.Более того, пресс-секретарь Песков выступает, в этом вопросе, ласковым зайчиком и заявляет, что «в Кремле к такому решению относятся с абсолютным пониманием и власти действуют в рамках своих полномочий».Конечно, это странно — священное действо, в котором должны участвовать все россияне, и вдруг «можете не идти, размахивая флажками» — это как?!А вот так! И чтобы понять этот прилив несвойственной власти «демократии», нужно вспомнить ещё один факт — Собянин призвал на День Победы сидеть дома и смотреть торжества по телевизору. Конечно же, он оправдал свой призыв карантином. И, что интересно и неожиданно, Кремль, опять же, его поддержал.Странно, не так ли?Конечно, карантин — это убедительный довод — мы видим, как трогательно власть заботиться о здоровье граждан. И в это можно было бы поверить, если бы не голосование за «обнуление», за мандат вечности для Путина. Вот тут наблюдается кремлёвский звериный оскал — все должны пойти, все должны проголосовать — дома, на работе, в больнице, в школе. Ночью и днём. Электронно или лично. Шкуркой или тушкой.Почему же тут такая жесткость, а в деле празднования Дня Победы такая «свобода»?Видимо, потому что перед нами новая Россия и новый Путин.Нет, дело не в возрасте кандидата на обнуление, и не в карантине.Просто Путину перестали быть необходимы сакральные действа, объединяющие народ, главным из которых были кремлёвские танцы вокруг Дня Победы.С самим Парадом наблюдается полный швах! — если раньше рядом с «символом России» стояли мировые лидеры, то сейчас… жалкий список диктаторов и тех, кто на бюджете России. Зачем Путину этот позор?Но, главное, проблема в самом празднике, который, на фоне полного провала всего, должен был стать вишенкой на торте.Но торта нет.Когда Любовь Орлова в фильме «Весна» шагает в финале на фоне знамён и поёт песню о стране, то была та самая сталинская страна, которая, пусть с лагерями, но показывала рост. Но ушли в прошлое лагеря, а добровольно строить процветающую страну не удаётся. Не короновирус её душит, а Сечины, Ротенберги ненависть к развитому Западу, крики о злодее Соросе и чёрные рты Соловьёва и Скабеевой.Путин терпит историческое поражение, путинизм гибнет — поэтому красивые картинки летят в мусор и заменяются Росгвардией, которая по сюжету канала «Россия 1» отрабатывает подавление мятежа «работников одного из предприятий, которые стали жечь шины, потому что им три месяца не выплачивали зарплату».Интересно, далеко ли России до расстрелов в голодном Новочеркасске?Путин отпускает символы, так и не сумев вдохновить ими свой народ.Весь нынешний Путин в простой фразе — делайте что хотите, только сделайте меня «обнулёнышем».Его сделают. И это будет дальнейшим движением к его президентскому концу.Но, если разобраться, это для страны позитивный процесс — территории и их руководители получают вкус реальной власти.Конечно, «Путин — это Россия, а Россия — это Путин».Но, среди 140 миллионов россиян, не все с этим согласны.