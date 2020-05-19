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Путин прощается с иллюзиями

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Всё, что касается ВОВ в России священно, во всяком случае, об этом бесконечно твердит зомбоящик. Поэтому, новость о том, что около 20-ти регионов России отказались проводить парад Победы вызывает удивление и вопрос — а почему руководители этих регионов ещё не расстреляны.

Путин прощается с иллюзиями


Более того, пресс-секретарь Песков выступает, в этом вопросе, ласковым зайчиком и заявляет, что «в Кремле к такому решению относятся с абсолютным пониманием и власти действуют в рамках своих полномочий».

Конечно, это странно — священное действо, в котором должны участвовать все россияне, и вдруг «можете не идти, размахивая флажками» — это как?!

А вот так! И чтобы понять этот прилив несвойственной власти «демократии», нужно вспомнить ещё один факт — Собянин призвал на День Победы сидеть дома и смотреть торжества по телевизору. Конечно же, он оправдал свой призыв карантином. И, что интересно и неожиданно, Кремль, опять же, его поддержал.

Странно, не так ли?

Конечно, карантин — это убедительный довод — мы видим, как трогательно власть заботиться о здоровье граждан. И в это можно было бы поверить, если бы не голосование за «обнуление», за мандат вечности для Путина. Вот тут наблюдается кремлёвский звериный оскал — все должны пойти, все должны проголосовать — дома, на работе, в больнице, в школе. Ночью и днём. Электронно или лично. Шкуркой или тушкой.

Почему же тут такая жесткость, а в деле празднования Дня Победы такая «свобода»?

Видимо, потому что перед нами новая Россия и новый Путин.

Нет, дело не в возрасте кандидата на обнуление, и не в карантине.

Просто Путину перестали быть необходимы сакральные действа, объединяющие народ, главным из которых были кремлёвские танцы вокруг Дня Победы.

С самим Парадом наблюдается полный швах! — если раньше рядом с «символом России» стояли мировые лидеры, то сейчас… жалкий список диктаторов и тех, кто на бюджете России. Зачем Путину этот позор?

Но, главное, проблема в самом празднике, который, на фоне полного провала всего, должен был стать вишенкой на торте.

Но торта нет.

Когда Любовь Орлова в фильме «Весна» шагает в финале на фоне знамён и поёт песню о стране, то была та самая сталинская страна, которая, пусть с лагерями, но показывала рост. Но ушли в прошлое лагеря, а добровольно строить процветающую страну не удаётся. Не короновирус её душит, а Сечины, Ротенберги ненависть к развитому Западу, крики о злодее Соросе и чёрные рты Соловьёва и Скабеевой.

Путин терпит историческое поражение, путинизм гибнет — поэтому красивые картинки летят в мусор и заменяются Росгвардией, которая по сюжету канала «Россия 1» отрабатывает подавление мятежа «работников одного из предприятий, которые стали жечь шины, потому что им три месяца не выплачивали зарплату».

Интересно, далеко ли России до расстрелов в голодном Новочеркасске?

Путин отпускает символы, так и не сумев вдохновить ими свой народ.

Весь нынешний Путин в простой фразе — делайте что хотите, только сделайте меня «обнулёнышем».

Его сделают. И это будет дальнейшим движением к его президентскому концу.

Но, если разобраться, это для страны позитивный процесс — территории и их руководители получают вкус реальной власти.

Конечно, «Путин — это Россия, а Россия — это Путин».

Но, среди 140 миллионов россиян, не все с этим согласны.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
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  • 1 | 17.06.2020, 09:30 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40068 | Рейтинг: +5160,2
Когда Любовь Орлова в фильме «Весна» шагает в финале на фоне знамён и поёт песню о стране, то была та самая сталинская страна, которая, пусть с лагерями, но показывала рост. Но ушли в прошлое лагеря, а добровольно строить процветающую страну не удаётся. Не короновирус её душит, а Сечины, Ротенберги ненависть к развитому Западу, крики о злодее Соросе и чёрные рты Соловьёва и Скабеевой.

Путин терпит историческое поражение, путинизм гибнет — поэтому красивые картинки летят в мусор и заменяются Росгвардией, которая по сюжету канала «Россия 1» отрабатывает подавление мятежа «работников одного из предприятий, которые стали жечь шины, потому что им три месяца не выплачивали зарплату».
=============================
А ведь это так и есть!"



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  • 2 | 17.06.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно, «Путин — это Россия, а Россия — это Путин».
==================================
Сравнивать Россию с этим лысым, маленьким, узурпатором,- это ОСКОРБЛЕНИЕ для России!!!



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  • 3 | 17.06.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вызывает удивление и вопрос — а почему руководители этих регионов ещё не расстреляны. Странно, не так ли?
---------------------
Это либерсня из Путина сделала демона.
Каждый день на Эхе об этом твердят упоротые.
А вот на тебе, 20 регионов отказались проводить Парад Победы.
Это говорит о демократии и свободе в путинской России.
Конечно, либероиды в шоке, а все остальные не удивлены.
Главный парад состоится, и точка.



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  • 4 | 17.06.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять этот укробот со своими укровыводами...
Мотя на эхе – это спам.



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  • 5 | 17.06.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, далеко ли России до расстрелов в голодном Новочеркасске?"

Тяфкнул бездарный порошенковский пропагандон из страны, выживающей только благодаря кредитам МВФ и рабскому труду заробитчан на польских плантациях.



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  • 6 | 17.06.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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да мотя зажигает... жгёт за что ему плятят, а платят за звездёжь о России... о неньки, где всё население - это рабы либы польских панов либо местных олигархов из израиловки, моте вякать нельзя...



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  • 7 | 17.06.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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А мне нравится наблюдать за тем как от Дня Победы и Парада всю эту "эховскую" братию жёстко колбасит.



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  • 8 | 17.06.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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За последние лет пятнадцать Россия разваливалась раз сорок, каждый раз пробивая "последнее" дно, у неё постоянно рушится экономика и от неё все-все отворачиваются. Путина в это время, под постоянно падающий рейтинг, постоянно возят в Гаагу на допросы, а потом вешают за то, что он опять заставил россиян умереть от холода и голода. Тоже кажется раз сорок. А может и больше, кто их считал?
Теперь какой то хмырь из укропии достал его из петли, чтобы он, под очередной развал России, с чем то там попрощался.
А что, раньше нельзя было? Уж не говорю, что до Гааги, а хотя бы до повешения?
Вот вы тормоза!...



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  • 9 | 17.06.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Мечтает Ганапольский, прямо кушать не может. Вот-вот, сейчас парад провалится, рабочих расстреляют, Путин заболеет и всем надоест, весь народ пойдёт за Навальным, вот-вот сейчас. Про это все Ганапольский и пишет. Про себя пишет, на самом деле.



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  • 10 | 17.06.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Мотя на эхе – это спам.
========================

А есть места, где не спам? Он уже плюнул и на связность изложения и на логику и на хоть какое-то соответствие с реальностью. Да и объёмы падают.
Если так пойдёт и дальше, через годик-полтора будем читать
Мотины посты из двух слов "путин плохой". Дважды в неделю.
А вот комменты лидеров мнения не изменятся. От слова "совсем".



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  • 11 | 17.06.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Обычная демагогия.
И с парадами он всё отлично понимает (везде разная эпидемиологическая обстановка).
И с голосованием - нет никакого придуманного "звериного оскала" (каждый сам для себя решит - как ему голосовать, или вообще игнорировать это мероприятие).
Не совсем понятно только одно : как автора занесло в "голодный (?) Новочеркасск" и какие расстрелы он там запланировал ?



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  • 12 | 17.06.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Мотя - ты шлимазл, Любовь Орлова в фильме "Весна" 1947 года выпуска, никуда не шагает, а поёт песню про пень, который в апрельский день "берёзкой стройной стать мечтает".
Значит, раз - тебе двойка)
Во-вторых, в отличии от твоей Руины, Россия - это свободная страна, если нет возможности - значит, парад не проведут.
Хватит тебе двоек, или ещё отвесить? ))



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  • 13 | 17.06.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Озадачил Путин Ганопольского. А ведь раньше он предугадывал каждый его шаг. Не беда, что ошибался, зато у него была уверенность в своей правоте и он всегда находил оправдания своим проколам.



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  • 14 | 17.06.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Мотя, пиши про факельные шествия ваших фашиков и целуй портрет бандеры.



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  • 15 | 17.06.2020, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68452 | Рейтинг: +11917,3
Владимир Путин действительно не сдает своих. Даже тогда, когда не признает их своими публично, – все равно не сдает. И среди множества претензий, которые можно предъявить Владимиру Путину – от лица народа, от собственного лица, от имени прошлого или будущего, что тоже, впрочем, демагогия, – нет упрека в бесчестье. Он очень честен и абсолютно последователен. И меня не интересуют его финансовые схемы, потому что они тоже честные и цельные – в том смысле, что ничем не нарушают моих представлений о нем, сложившихся за долгие годы его президентства. Боюсь, он не может называться ни самым европейским, ни самым толерантным, ни самым гуманным в своем окружении – на что нам постоянно намекают сторонники его безальтернативности. Но он самый наглядный, поскольку на виду, и самый последовательный – это точно. Это в нем и почуял Ельцин, поставив это выше всех прочих добродетелей. И когда его будет судить Бог или история – кому как нравится, – уравновешивать чашу его грехов будет в том числе и абсолютная честность: он никем не притворяется.

В отличие от его шавок, которые завтра по первому щелчку будут говорить о нем такое, чего сегодня не смели сказать даже о злейших его врагах.

А мы не будем. Мы уже и сейчас о нем говорим, что считаем нужным. Мы-то его не предадим. И он это знает. И про шавок своих все понимает, не сомневайтесь.
Дмитрий Быков



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  • # 16 | 17.06.2020, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 17.06.2020, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин красавчик раз не сдает своих, даже если они фуевые. Значит он порядочный человек и с ним можно работать.



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  • 18 | 17.06.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты без Путина спать не могут, просто кормятся на этой теме. Пусть молятся на него, он же для них зарплата. Одна кузя пашет задарма тут.



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  • 19 | 17.06.2020, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мотя, Путин кормит тебя и таких же мудаков как ты!
Если бы его не было, о ком бы все писали?)



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  • 20 | 17.06.2020, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гуаномоть, ну не тебе - журнашлюху, примеряющему женское нижнее бельё, являющемуся гражданином непонятно какой страны говорить о позоре.



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