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Что имели татары Уфимской губернии до присоединения к Башкортостану и что имеют сегодня

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Еще с 1591-1592 годов в северной части современной Уфы в отводной книге упоминается "подгородная ТАТАРСКАЯ (заметьте, не просто тюркская, не башкирская, не булгарская, а именно татарская) слобода" на р.Урюзя. По имени основателя Шугур-Али Конкузова слободу начали называть Шугуровой деревней или просто Шугуровкой. Речку Урюзя тоже стали называть Шугуровкой (Шугуркой). Деревня ныне поглощена городом, а речка течет, хотя и обмелела. Кстати, никаких башкир в Уфе тогда еще не было.

Что имели татары Уфимской губернии до присоединения к Башкортостану и что имеют сегодня


11 ноября 1828 года состоялось торжественное открытие Уфимской гимназии. С 1851 года в нем начали преподавать и ТАТАРСКИЙ язык — три урока в неделю в каждом классе. В 1853 г. здесь была учреждена уже кафедра татарского языка.

Гусмания — медресе, существовавшее в Уфе с октября 1887 по 1918 год при первой Уфимской соборной мечети. Основатель — ахун Хайрулла Гусманов (1846-1907); медресе было названо в его честь. В 1918 году медресе преобразовано в ТАТАРСКУЮ (не в тюркскую, не в башкирскую и не в булгарскую, а именно в татарскую) гимназию.

В октябре 1906 года в Уфе открылось татарское медресе «Галия». Его основателем и бессменным ректором стал Зыя Камали. Камали Зиаддин (1873–1942) известен как теолог и общественный деятель. Он родился 9 декабря 1973 года в татарской деревне Кляшево, Уфимского уезда.

В 1914 году чисто религиозным предметам в медресе отводилось 28,2 процента времени. Однако арабскому языку — языку Священного Корана — 14,7 процента, светским наукам — 35,6 процента. При этом шакирды на занятиях по арабскому языку явно читали не светские газеты и романы, а предметы философского (философия Ислама), исторического (история Ислама), религиоведческого (история религий) цикла преподавались с точки зрения мусульманкой догматики. При этом ТАТАРСКОМУ языку отводилось 4,9 процента, государственному русскому — 14,1 процента, другим предметам — 2,5 процента времени.

В 1915 году завучем медресе стал татарский писатель Галимджан Ибрагимов.

«Галия» была первым татарским медресе, где были созданы автономные организации казахов и башкир, однако образование проходило только на ТАТАРСКОМ языке.

В 1917 году Милли Идарэ назначило Камали главой духовенства — мухтасибом Уфимской губернии, в качестве представителя мусульман губернии он принимал участие во всероссийских мусульманских съездах 1917 года, избирался депутатом Миллет Меджлисе (Национального Собрания) мусульман Внутренней России и Сибири.

Советский режим быстро остановил деятельность «Галии». В 1917–1918 году на базе медресе были организованы учительские курсы, а в 1919 оно было преобразовано в ТАТАРСКУЮ гимназию. Камали остался имамом, в 1923 году его избирают казыем Центрального Духовного управления мусульман (ЦДУМ), а в 1926 году и членом Голямалар Шурасы (Совета улемов). Он погиб в заключении, арестованный по делу ЦДУМ.

Первое упоминание о театре «Нур» относится к 1912 г. Татарская труппа была организована в Уфе актрисой Казанского театра «Сайар» Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. 19-летняя Сахибжамал была и режиссером, и первой профессиональной артисткой этого театра. Репертуар труппы был составлен как из произведений известных татарских драматургов (М. Файзи, Г. Камал, Ф. Амирхан, С. Рамиев, Г. Колахметов), так и пьес русских и зарубежных классиков (А. Островский, Ж. Б. Мольер, Г. Гете, Шиллер, О. Деннери). Труппа активно гастролировала по Уралу, Поволжью, Средней Азии, Северному Кавказу, Крыму и Западной Сибири. Она распалась в 1918 г. в тяжёлых условиях Гражданской войны.

Национальное книгоиздательское дело в Уфимской губернии появилось только в начале XX века. Одна за другой появились типографии в Уфе, Стерлитамаке и Бирске. Первая книга, напечатанная в Уфе на татарском языке появилась в 1903 году. Это был труд Мухаметсалима Уметбаева «К 100-летнему юбилею Оренбургского духовного управления мусульман». В этом же году вышла книга «Болезнь легких» в Бирской типографии.

Первая национальная типография, специализирующаяся на печатании книг, появилась в Уфе только в 1908 году. Это была типография «Шарк», выпускавшая художественную литературу, фольклор, учебники. Здесь неоднократно печатались произведения Г. X. Алпарова, 3. Башири, М. Гафури, Г. С. Исанбердина, С. Л. Рамиева, Ф. К. Туйкина, С. С. Яхшигулова и других.

В 1908 году типография "т-ва Каримов, Хусаинов и К" открывает в г. Уфе свое отделение, "Шарык матбагасы" ("Восточная печать"), в которой были напечатаны два татарских календаря.

в Уфе типография с 1908 по 1917 г. выпустила 200 книг общим тиражом 577910 экземпляров.

Именно «Шарк» выпустила в 1910 году знаменитый башкирский эпос «Заятуляк и Хыухылыу» в записи Мажита Гафури. В типографии «Hyp» города Стерлитамака впервые увидела свет «Судьба татарской женщины» Г. Ибрагимова. В эти годы национальное книгопечатание не смогло получить широкого размаха. В 1905-1908 годах в Уфе вышло всего 15 названий книг на арабском шрифте общим тиражом 47 тыс. экземпляров, а в 1908-1917 годах – 200 названий тиражом 620 тысяч экземпляров.

А что из всего этого татары Уфимской губернии имеют сегодня, после присоединения их территории волевым решением Москвы не к Татарстану, а к Башкортостану?

Аккаен Аккаенов, Яндекс.Дзен
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  • 1 | 18.06.2020, 10:41 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4912 | Рейтинг: -744,5
Что татары имеют? Да им достаточно такого националиста Яушева, который получал все блага от башкира Рахимова, а потом вдруг резко стал башкирофобом.



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  • 2 | 18.06.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сравнение немного неккоректное, тогда была другая страна и другой образ жизни, сейчас совсем все по другому. За 100 лет изменилось многое. Это все равно что сравнивать кенгуру и страуса



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  • 3 | 18.06.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что из всего этого татары Уфимской губернии имеют сегодня, после присоединения их территории волевым решением Москвы не к Татарстану, а к Башкортостану?
====================================
Ишты,-татары шугуровку потяряли!
Русские целую Губернию потеряли, стали людьми второго сорта, их деией теперь решено с младенчества обучать, в "игровой форме" БЯцкому языку. жа что там говорить один мат в голове!



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  • 4 | 18.06.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня имеем башкирскую газету на татарском языке-кызыл тан!



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  • 5 | 18.06.2020, 11:12 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10415 | Рейтинг: -825,5
Привет армянско-башкирский дашнак Дедорас. Ты вроде всё же с квартирой, а то вон Хернец=Мудец даже моему гаражу завидует.
Дедорас, недавно из Янаула в Уфу перехала с мужем старшая сестра моей супруги. А дочь их, уже пару, тройку лет живут семьёй там. Они купили там свои квартиры.
А ты как? Твои родители, навряд ли покупали, если они люди советских времён. Как бы к слову вопрос, кто из них у тебя армянских кровей?
Да, и чё вы с Кухеркой, с некими намёками кукарекаете за квартиру Карима Яушева. Кудахнете же, чего вы всё подкукарекиваете.



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  • 6 | 18.06.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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А что из всего этого татары Уфимской губернии имеют сегодня, после присоединения их территории волевым решением Москвы не к Татарстану, а к Башкортостану?

================================
Посмотри вокруг Татарии сколько таких волевых решений.



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  • 7 | 18.06.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы единае неделимая нация татары
=================================
Все правильно, все верно: татары не неделятся, татары разлагаются....



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  • 8 | 18.06.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давненько я здесь не был.
Ничего не изменилось
Ирек все такой же балбес. да еще и лексикон опустился до уровня помойки.)))
Давай ирек не подводи наших, мочи их всех, ты халк. ты сможешь всех порвать.



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  • 9 | 18.06.2020, 11:55 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40074 | Рейтинг: +5159,7
А наш Ирек зеленоградский, хоть и исписал тонны бумаги и стер 5 клавиатур, а как был темным . так им и остался. Не может ответить на простой вопрос-если у татарина и башкирки родятся дети- кто они будут?



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  • 10 | 18.06.2020, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68465 | Рейтинг: +11916,4
А что из всего этого татары Уфимской губернии имеют сегодня, после присоединения их территории волевым решением Москвы не к Татарстану, а к Башкортостану?
__________________________________________
Б-ЛЯДЬ!
Была Уфимская губерния и не было никаких станов! "Заюшкину избушку" делят, простите за неполиткорректность и нетолерантность, татарва и башкорва! Иначе этих нациков назвать не могу. К адекватным эти прозвища не относятся.

Не было бы РУССКОЙ Уфы - не было бы и ваших шунуровок!

Татарам театр Нур построили бабай - про это не хотите вспомнить?

Далее:
1. В ваших медресе кроме корана - ничему не учили! Сейчас татары, как и все остальные этносы - плучают полноценное среднее, средне-специальное и высшее образование наравне со всеми!
2. Если бы нужны были книги на татарском и прочих - их бы печатали и сейчас миллионными тиражами - спрос определяет предложение.
3. Татары из резиновых галош и сатиновых шаровар, заправленных в носки не вылезали - поплачьте, что вас загеноцидили отсутствием галош и шаровар в продаже!

ДБЛЫ, БЛДЬ!!!



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  • 11 | 18.06.2020, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68465 | Рейтинг: +11916,4
Татары расползлись по всему свету - а уж сколько их в Москве! Не пора ли этим 2,5 нацикам потребовать перенести свою столицу туда, а уж второй государственный в России - они уже требовали...
Про таких говорят - дай палец - руку откусят.



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  • 12 | 18.06.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68465 | Рейтинг: +11916,4
Нет - у меня нет цензурных слов!!!!

Татары приползли в 1591 году под Уфу - спустя 15 лет после того, как русские стрельцы построили крепость для защиты от набегов истинных хозяев этих огромадных земель ТОГО времени - ногайцев - построились, обосновались - и теперь они хозява! Требуют присоединения русской губернии к подаренному им ЧЛениным стану!

Да вы - О-Х-У-Е-Л-И, татарва!



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  • 13 | 18.06.2020, 12:23 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10415 | Рейтинг: -825,5
Кухерка, признанный факт, что татарское население пред революшен 1917 года было грамотнее русского населения. Это даже в одной работе дедушки Ленина было прописано. Он сука, потому и не хотел создания большой татарской республики, потому зараза и приписал Уфимскую губернию к Башкурдистану. И между прочим, в его, этого дедусика, учителях был большой друг их семьи, известный миссионер Иьминский. И мне уже думается, что и к деятельности Заки Валиди энд компани по провозглашению Башкурдистана, большевички тиханька руку приложили.
Курица нациствующая, про грамотность населения, это я только как факт сказываю, и только о простом населении. Однако и в Сорбонны уже начали тогда прорываться татары.
Шовиниствующая курица, а ты как была курица с кухаркиными мозгами, такой курой ты и пребываешь, но нацизм и шовинизм с тебя курицы всё же прёт, что не спрятать, и не скрыть.



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  • 14 | 18.06.2020, 12:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1600 | Рейтинг: +368,5
Не забывайте шовики про курные избы и землянки. Про то что рабство пошло от вас, вы ее культивировали и насаждали другим народам. Недогосударство образующая недонация, собрались в лаптях в космос.



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  • 15 | 18.06.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68465 | Рейтинг: +11916,4
признанный факт, что татарское население пред революшен 1917 года было грамотнее русского населения.
_________________________________________
Угу... давай-ка расскажи нам про великих татарских поэтов, писателей, изобретателей - из народа - типа безграмотного деревенского Есенина, Кулибина, Черепановых, Ползунова, токаря Нартова(на минуточку - родился он еще в 17 веке!!! но ты про него не слышал, конечно) ТОКАРНЫЙ СТАНОК С СУППОРТОМ, Пироцкого(трамвай), Федор Блинов(гусеничный трактор), Андрей Власенко(комбайн), Иван Александровский(стереофотоаппарат), Иван Александровский(киноаппарат), Пирогов - великий хирург тоже не из дворян, Петр Прокопович(рамочный улей), ну и т.д. и т.п.

Где татары, спрашиваю я Гитарыча и оказавшегося татнациком резуса?



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  • 16 | 18.06.2020, 12:52 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39485 | Рейтинг: +6519,2
14 | 18.06.2020, 12:33 | Автор: резус
===
ЭтА обИзьянка, ты б показал в реале, а не в байках про своё грандиозное прошлое, чего ваши дикари кочевники построили хотя бы САМИ ДЛЯ СЕБЯ за последние ДВЕ ТЫЩИ лет СВОИМИ РУКАМИ?

Как чего найдёшь, так сразу тащи на сайт. Вместе тогда посмеёмся.



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  • 17 | 18.06.2020, 12:54 | Автор: Кухарка
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14 | 18.06.2020, 12:33 | Автор: резус

Бани по-черному в Б-стане остаются ДО СИХ ПОР ТОЛЬКО у татар и башкир.

Сама в 80-е в Шиханах в такой мылась в гостях - работник(слесарь или сторож- не помню уже) дома отдыха нашу компанию пригласил

Так что про курные избы и мытьё в печках - вам бы нацикам - заткнуться...

А знаешь почему татары концы шароваров в носки заправляли? А потому что весь двор был в скотском дерьме и обшлага брючин от этого в навозе вымарывались. Убирать навоз со двора - даже не пробовали! Так по говну и шастали!



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  • 18 | 18.06.2020, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68465 | Рейтинг: +11916,4
Сорри - Иосиф Тимченко (1852-1924):
КИНОАППАРАТ



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  • 19 | 18.06.2020, 12:57 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10415 | Рейтинг: -825,5
Курица это твои предки приползли в Уфу. Отец мой уроженец, татарской деревни Ижбулды Янаульского района, упомянутой уже по III ревизии 1762 года, а моя мама уроженка д. Муллино Бураевского района, основанной служилыми татарами, мещеряками по жалованной царской грамоте 1657 года. Татаро-тептярские н/п этого района тоже уже даже до III ревизии 1762 года были образованы, марийцев и удмуртов тож. А вот с русским н/п и башкирскими по тем временам вааще напряг. Русских тогда однозначно не было, а с башкирскими чего-то и как-то старался покойный А.З.Асфандияров.

Нате:
Вновь за д. Муллино Бураевского района РБ, но не только за неё.
https://irek-tattarich.livejournal.com/58033.html



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  • 20 | 18.06.2020, 13:01 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39485 | Рейтинг: +6519,2
А что из всего этого татары Уфимской губернии имеют сегодня, после присоединения их территории волевым решением Москвы не к Татарстану, а к Башкортостану?
===
ОХРЕНЕТЬ !!!

Эти нац мародёры, чужое ими краденное и для них комуняками нарисованное имущество и территорию русских губерний - почему-то считают исключительно своим, и оборзели уже до того, что качают права на соседний регион.

И только мерзавцы предатели и ёкнутые недотыки будут продолжать драть свои сопливчики на своих грудях, оря про текущий раздрай страны на идиотские образования, как о её естественном состоянии.



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