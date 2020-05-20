Что имели татары Уфимской губернии до присоединения к Башкортостану и что имеют сегодня

Еще с 1591-1592 годов в северной части современной Уфы в отводной книге упоминается "подгородная ТАТАРСКАЯ (заметьте, не просто тюркская, не башкирская, не булгарская, а именно татарская) слобода" на р.Урюзя. По имени основателя Шугур-Али Конкузова слободу начали называть Шугуровой деревней или просто Шугуровкой. Речку Урюзя тоже стали называть Шугуровкой (Шугуркой). Деревня ныне поглощена городом, а речка течет, хотя и обмелела. Кстати, никаких башкир в Уфе тогда еще не было.11 ноября 1828 года состоялось торжественное открытие Уфимской гимназии. С 1851 года в нем начали преподавать и ТАТАРСКИЙ язык — три урока в неделю в каждом классе. В 1853 г. здесь была учреждена уже кафедра татарского языка.Гусмания — медресе, существовавшее в Уфе с октября 1887 по 1918 год при первой Уфимской соборной мечети. Основатель — ахун Хайрулла Гусманов (1846-1907); медресе было названо в его честь. В 1918 году медресе преобразовано в ТАТАРСКУЮ (не в тюркскую, не в башкирскую и не в булгарскую, а именно в татарскую) гимназию.В октябре 1906 года в Уфе открылось татарское медресе «Галия». Его основателем и бессменным ректором стал Зыя Камали. Камали Зиаддин (1873–1942) известен как теолог и общественный деятель. Он родился 9 декабря 1973 года в татарской деревне Кляшево, Уфимского уезда.В 1914 году чисто религиозным предметам в медресе отводилось 28,2 процента времени. Однако арабскому языку — языку Священного Корана — 14,7 процента, светским наукам — 35,6 процента. При этом шакирды на занятиях по арабскому языку явно читали не светские газеты и романы, а предметы философского (философия Ислама), исторического (история Ислама), религиоведческого (история религий) цикла преподавались с точки зрения мусульманкой догматики. При этом ТАТАРСКОМУ языку отводилось 4,9 процента, государственному русскому — 14,1 процента, другим предметам — 2,5 процента времени.В 1915 году завучем медресе стал татарский писатель Галимджан Ибрагимов.«Галия» была первым татарским медресе, где были созданы автономные организации казахов и башкир, однако образование проходило только на ТАТАРСКОМ языке.В 1917 году Милли Идарэ назначило Камали главой духовенства — мухтасибом Уфимской губернии, в качестве представителя мусульман губернии он принимал участие во всероссийских мусульманских съездах 1917 года, избирался депутатом Миллет Меджлисе (Национального Собрания) мусульман Внутренней России и Сибири.Советский режим быстро остановил деятельность «Галии». В 1917–1918 году на базе медресе были организованы учительские курсы, а в 1919 оно было преобразовано в ТАТАРСКУЮ гимназию. Камали остался имамом, в 1923 году его избирают казыем Центрального Духовного управления мусульман (ЦДУМ), а в 1926 году и членом Голямалар Шурасы (Совета улемов). Он погиб в заключении, арестованный по делу ЦДУМ.Первое упоминание о театре «Нур» относится к 1912 г. Татарская труппа была организована в Уфе актрисой Казанского театра «Сайар» Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. 19-летняя Сахибжамал была и режиссером, и первой профессиональной артисткой этого театра. Репертуар труппы был составлен как из произведений известных татарских драматургов (М. Файзи, Г. Камал, Ф. Амирхан, С. Рамиев, Г. Колахметов), так и пьес русских и зарубежных классиков (А. Островский, Ж. Б. Мольер, Г. Гете, Шиллер, О. Деннери). Труппа активно гастролировала по Уралу, Поволжью, Средней Азии, Северному Кавказу, Крыму и Западной Сибири. Она распалась в 1918 г. в тяжёлых условиях Гражданской войны.Национальное книгоиздательское дело в Уфимской губернии появилось только в начале XX века. Одна за другой появились типографии в Уфе, Стерлитамаке и Бирске. Первая книга, напечатанная в Уфе на татарском языке появилась в 1903 году. Это был труд Мухаметсалима Уметбаева «К 100-летнему юбилею Оренбургского духовного управления мусульман». В этом же году вышла книга «Болезнь легких» в Бирской типографии.Первая национальная типография, специализирующаяся на печатании книг, появилась в Уфе только в 1908 году. Это была типография «Шарк», выпускавшая художественную литературу, фольклор, учебники. Здесь неоднократно печатались произведения Г. X. Алпарова, 3. Башири, М. Гафури, Г. С. Исанбердина, С. Л. Рамиева, Ф. К. Туйкина, С. С. Яхшигулова и других.В 1908 году типография "т-ва Каримов, Хусаинов и К" открывает в г. Уфе свое отделение, "Шарык матбагасы" ("Восточная печать"), в которой были напечатаны два татарских календаря.в Уфе типография с 1908 по 1917 г. выпустила 200 книг общим тиражом 577910 экземпляров.Именно «Шарк» выпустила в 1910 году знаменитый башкирский эпос «Заятуляк и Хыухылыу» в записи Мажита Гафури. В типографии «Hyp» города Стерлитамака впервые увидела свет «Судьба татарской женщины» Г. Ибрагимова. В эти годы национальное книгопечатание не смогло получить широкого размаха. В 1905-1908 годах в Уфе вышло всего 15 названий книг на арабском шрифте общим тиражом 47 тыс. экземпляров, а в 1908-1917 годах – 200 названий тиражом 620 тысяч экземпляров.А что из всего этого татары Уфимской губернии имеют сегодня, после присоединения их территории волевым решением Москвы не к Татарстану, а к Башкортостану?