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Союз журналистов России поддержал портал «Проуфу», попавший под закон о «фейках»

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Союз журналистов России поддержал уфимский портал «Проуфу», попавший под действие закона о «фейках». Главный редактор портала Тимур Алмаев решением мирового суда в начале июня был оштрафован на 60 тыс. руб. за публикацию новости о подготовке Тимашевского кладбища к захоронениям умерших от коронавируса.

Союз журналистов России поддержал портал «Проуфу», попавший под закон о «фейках»


Судья Анфиса Валиуллина, рассмотрев протокол полиции, признала действия редакции злоупотреблением свободой массовой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ, вступила в силу в марте текущего года), а информацию о подготовке кладбищ — создающей угрозу общественных беспорядков.

К главреду «Проуфу» была применена минимальная санкция, предусмотренная этой статьей КоАП. Максимальный штраф для должностных лиц составляет 200 тыс. руб., а для издания он может достигать 500 тыс. руб.

В заявлении Союза журналистов, опубликованном на официальном сайте организации, сообщается, что «обвинительный уклон в отношении журналистов, которым, с нашей точки зрения, с некоторых пор очевидно злоупотребляют контролирующие и правоохранительные органы, впрямую противоречит конституционным принципам свободы слова и свободы распространения информации».

«В последнее время наблюдается явный рост "активности" со стороны контролирующих и правоохранительных органов в отношении журналистов. Конечно, завести "дело" против того или иного журналиста или СМИ за "неугодную" публикацию проще и безопаснее, чем расследовать серьезные и действительно общественно опасные деяния, при этом поощрения за выявленные "фейки" и проявленную "бдительность" не заставляют себя ждать»,— отмечается в заявлении.

Напомним, что информация о подготовке Тимашевского кладбища к захоронению умерших от коронавируса первоначально была опубликована в уфимском выпуске «Коммерсанта» и получена от руководящего сотрудника Комбината спецобслуживания города Уфы.

Эта информация источником не опровергалась, официальных писем о неточностях в информации издание не получало. Достоверность информации порталу «Проуфу» подтверждал пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов.

Однако на следующий день в рубрике «Опровержение» мэрия сообщила на официальном сайте, что комбинат спецобслуживания работает в штатном режиме, заявок на захоронение умерших от коронавируса не поступало. Тем самым администрация не опровергла ничего из того, что содержалось в новости о подготовке кладбищ, но на этом основании прокуратура возбудила дело о распространении «фейковой» информации, передав материалы в Роскомнадзор.

В суде Марсель Байдавлетов заявил, что подтверждал эту информацию порталу «Проуфу» неофициально, и его сведения нельзя было считать официальным комментарием.

В настоящее время уведомления от Роскомнадзора о возбуждении дел о распространении «фейков» получили несколько изданий, распространивших эту же информацию, в том числе информагентство «Башинформ», порталы Ufa1 и «Горобзор».

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 18.06.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В суде Марсель Байдавлетов заявил, что подтверждал эту информацию порталу «Проуфу» неофициально, и его сведения нельзя было считать официальным комментарием.
=========================================
Чем отличается официальная информация от неофициальной?
- Официальная информация практически всегда находит официальное
подтверждение.
Магилы никогда заранее не выкапываются. это я знаю, так как захоронил четырех родственников. и каждый раз пришлась искать магилокапателей.
Если в Тимашева есть заранее выкапанные могилы значит значит новость не фейк!
Осталось тодько сходить на кладбище и задокументировать наличие подготовленных магил.



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  • Гость
  •  
  • 2 | 18.06.2020, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Дурак» по-башкирски: как жильцы дома с трещиной в Уфе противостоят богатому депутату-застройщику L
10:12 18 Июня 2020 |

Депутат носков не потопляемый, раз аффилированный застройщик экс-мэра.
И 251млн.руб сворованных тоже не возвратил.
Никто с ним не связывается из заместителей главы Уфы: ни хайруллин, ни чебаков...
еще бы - за ним стоит власть сенатора от башкирии, потому носков продолжит вороват и нарушать.
А глава РБ ну никак не может взять быка за рога...не может против сенатора…



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