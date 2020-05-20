Союз журналистов России поддержал портал «Проуфу», попавший под закон о «фейках»

Союз журналистов России поддержал уфимский портал «Проуфу», попавший под действие закона о «фейках». Главный редактор портала Тимур Алмаев решением мирового суда в начале июня был оштрафован на 60 тыс. руб. за публикацию новости о подготовке Тимашевского кладбища к захоронениям умерших от коронавируса.Судья Анфиса Валиуллина, рассмотрев протокол полиции, признала действия редакции злоупотреблением свободой массовой информации (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ, вступила в силу в марте текущего года), а информацию о подготовке кладбищ — создающей угрозу общественных беспорядков.К главреду «Проуфу» была применена минимальная санкция, предусмотренная этой статьей КоАП. Максимальный штраф для должностных лиц составляет 200 тыс. руб., а для издания он может достигать 500 тыс. руб.В заявлении Союза журналистов, опубликованном на официальном сайте организации, сообщается, что «обвинительный уклон в отношении журналистов, которым, с нашей точки зрения, с некоторых пор очевидно злоупотребляют контролирующие и правоохранительные органы, впрямую противоречит конституционным принципам свободы слова и свободы распространения информации».«В последнее время наблюдается явный рост "активности" со стороны контролирующих и правоохранительных органов в отношении журналистов. Конечно, завести "дело" против того или иного журналиста или СМИ за "неугодную" публикацию проще и безопаснее, чем расследовать серьезные и действительно общественно опасные деяния, при этом поощрения за выявленные "фейки" и проявленную "бдительность" не заставляют себя ждать»,— отмечается в заявлении.Напомним, что информация о подготовке Тимашевского кладбища к захоронению умерших от коронавируса первоначально была опубликована в уфимском выпуске «Коммерсанта» и получена от руководящего сотрудника Комбината спецобслуживания города Уфы.Эта информация источником не опровергалась, официальных писем о неточностях в информации издание не получало. Достоверность информации порталу «Проуфу» подтверждал пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов.Однако на следующий день в рубрике «Опровержение» мэрия сообщила на официальном сайте, что комбинат спецобслуживания работает в штатном режиме, заявок на захоронение умерших от коронавируса не поступало. Тем самым администрация не опровергла ничего из того, что содержалось в новости о подготовке кладбищ, но на этом основании прокуратура возбудила дело о распространении «фейковой» информации, передав материалы в Роскомнадзор.В суде Марсель Байдавлетов заявил, что подтверждал эту информацию порталу «Проуфу» неофициально, и его сведения нельзя было считать официальным комментарием.В настоящее время уведомления от Роскомнадзора о возбуждении дел о распространении «фейков» получили несколько изданий, распространивших эту же информацию, в том числе информагентство «Башинформ», порталы Ufa1 и «Горобзор».