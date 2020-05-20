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Маски сброшены

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Нужна красивая картинка в телевизоре. Маски против вируса на лицах ее портят. Нужно, чтобы стояли ветераны на трибунах во время парада 24 июня за Путиным без намордников – в орденах, с улыбками, под Солнцем.

Маски сброшены


А перед ними – Сам, в дрожащей от нетерпения нулевой недельной готовности,

Ветераны без масок Путину нужны как фон, чтобы послать визуальный сигнал стране – пандемия побеждена, все отлично. Смотрите на ветеранов! Учитесь!

В этом смысл решения Кремля пригласить на парда 24 июня ветеранов без масок.

Да, объявлен «комплекс мер предосторожности». Но мы думаем, что его цель, прежде всего в том, чтобы не заразили драгоценного Путина, который до сих пор сидит «на удаленке».

Но вот представьте, что, несмотря на меры предосторожности, которые не могут дать полной гарантии, кто-то из ветеранов заболеет?

Кто будет за это нести ответственность? Путин? Попова? И какую ответственность?

А вы вообще узнаете, что кто-то из приглашенных ветеранов заболел после парада, если такое случится?

Все утонет в бездонном океане российского властного вранья.

Сталин вел безжалостную войну за спасение своей преступной системы, не считаясь с жизнями подневольных советских людей, играя на их патриотизме, используя его.

Его наследники, в сущности, такие же. Они тоже готовы бросить остатки ушедшего поколения в парадный бой во время смертельной пандемии. Храня бесчеловечную «преемственность». Они тоже прикрываяют подлую суть благородными словами.

Маски сброшены.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 18.06.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветераны без масок Путину нужны как фон, чтобы послать визуальный сигнал стране – пандемия побеждена, все отлично. Смотрите на ветеранов! Учитесь!
==============================================
- Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это говорит о серьезности мер, принимаемых для защиты президента Владимира Путина от коронавируса.
- В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.

Так что пЮлЮвать путин хотел на "свой" народ, лижбы себя любимиго спасти, да сроки царствования продлить, а все остальное по х... ю



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  • 2 | 18.06.2020, 12:00 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40074 | Рейтинг: +5159,7
Римма Утяшева
заявила, что носить маски придется ещё 1 год! ============================================================
====Апайке Утяшевой
Апайка, лучше бы ты сидела в своем сарае в заброшенной деревне в лаптях и охраняла навоз, чем пытаться умничать. Нет ничего плохого в том, что умный человек иногда говорит глупости, гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает. Сколько таких недоумков пасется в дурултае в галошах и платочках, мама не горюй и всё за наши налоги. Кстати, презерватив бывает только одноразовым и не вздумай его стирать и гладить, колхозница безграмотная

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17 июня 22:55
Алекс
Утяшева!Ты у психиатра давно была?))Очень советую))Можешь этот год хоть в противогазе ходить))Его тоже,бензином протерла и по новой натягивай))Господи!Избавь нас от таких "друзей народа",а с врагами мы сами справимся))
====================



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  • 3 | 18.06.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять власовца корёжит от парада, от Путина, от ветеранов, от России.
Недавно на одного подобного власовца навального следственный комитет возбудил уголовное дело, за клевету и оскорбление ветерана ВОВ.
Независимо от того, как всё кончится, хочется заметить, что власовцы всегда плохо кончали. И это факт.



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  • 4 | 18.06.2020, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вроде Мельников не блондинка .а логика один в один, то карантин плохо, мол ограничивает права свободных личностей, то отмена отдельных мер карантина плохо, мол все того и сразу отправятся на погост, уж определился бы ?
Сейчас в Метро не езжу, не знаю как там, думаю как в гипермаркетах , с точностью один в один, это я к тому, что парад на свежем воздухе, где уже никто масок не носит, похоже Мельников страдает, что это Парад Победы,а не их перемоги , его кумира Власова как раз и победили...



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  • 5 | 18.06.2020, 14:27 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14891 | Рейтинг: -2136,3
Парад педерастов против Парада Победы продолжается.



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  • 6 | 18.06.2020, 14:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39485 | Рейтинг: +6519,2
5 | 18.06.2020, 14:27 | Автор: Корней

Парад педерастов против Парада Победы продолжается.
===
Какие проблемы? Пшикни свой месячный доход на салют и все дела.



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  • Гость
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  • 7 | 18.06.2020, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что это за плакатик о единой и неделимой нации? Крымские и сибирские тараы не едины с поволжскими и считают себя отдельными нациями. От названия татарин отказываются многие. В поволжье от единых и неделимых уже отказались нагайбаки. Кряшены себя не считают татарами, булгаы тоже, мишаре хотят вернуть свою настоящую национальность.



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  • Участник
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  • 8 | 18.06.2020, 14:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14891 | Рейтинг: -2136,3
Для меня, Вдумчивый, нет никаких проблем.
Пусть мои налоги уйдут на салют в честь Победы. Я только - ЗА.



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  • 9 | 18.06.2020, 14:46 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39485 | Рейтинг: +6519,2
8 | 18.06.2020, 14:38 | Автор: Корней
===
Так эти деньги уже ушли, Корней. Можешь считать что их пшикнули на салют.



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  • 10 | 18.06.2020, 21:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начнем с того - был ли вирус?



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