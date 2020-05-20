Нужна красивая картинка в телевизоре. Маски против вируса на лицах ее портят. Нужно, чтобы стояли ветераны на трибунах во время парада 24 июня за Путиным без намордников – в орденах, с улыбками, под Солнцем.А перед ними – Сам, в дрожащей от нетерпения нулевой недельной готовности,Ветераны без масок Путину нужны как фон, чтобы послать визуальный сигнал стране – пандемия побеждена, все отлично. Смотрите на ветеранов! Учитесь!В этом смысл решения Кремля пригласить на парда 24 июня ветеранов без масок.Да, объявлен «комплекс мер предосторожности». Но мы думаем, что его цель, прежде всего в том, чтобы не заразили драгоценного Путина, который до сих пор сидит «на удаленке».Но вот представьте, что, несмотря на меры предосторожности, которые не могут дать полной гарантии, кто-то из ветеранов заболеет?Кто будет за это нести ответственность? Путин? Попова? И какую ответственность?А вы вообще узнаете, что кто-то из приглашенных ветеранов заболел после парада, если такое случится?Все утонет в бездонном океане российского властного вранья.Сталин вел безжалостную войну за спасение своей преступной системы, не считаясь с жизнями подневольных советских людей, играя на их патриотизме, используя его.Его наследники, в сущности, такие же. Они тоже готовы бросить остатки ушедшего поколения в парадный бой во время смертельной пандемии. Храня бесчеловечную «преемственность». Они тоже прикрываяют подлую суть благородными словами.Маски сброшены.