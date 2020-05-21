Силовики против Путина ...

Новая статья Патрушева — это что? Отголоски борьбы за власть в Совбезе с новым зампредом этой организации Медведевым? Который, напомню, тоже на днях статьей разродился.Или здесь гораздо более широкий контекст — силовики решили, что их не устраивают нынешние внутриполитические модераторы и они сами выходят на политическую сцену, решив, что лучше тех справятся с этой ролью?В принципе, эксперты неоднократно Кремль об этом предупреждали. Нельзя до бесконечности привлекать силовиков к решению политических задач без того, чтобы те не вообразили себя спасителями Отечества.Судя по тому, как напористо действует Патрушев, в том или ином виде он согласовал свою активизацию с президентом. Тот недоволен положением дел в политике, и вполне мог дать добро рвущемуся в бой секретарю своего Совбеза. Дескать, давай покажи класс этим бездельникам, а то они в последнее время совсем мышей не ловят.Факт согласования с президентом вовсе не гарантирует того, что в какой-то момент процесс не выйдет из-под его контроля. Сегодня силовики решили, что они справятся с политическими проблемами лучше Кириенко, а завтра им покажется, что и сам Путин тоже уже не тянет.Список авторитарных правителей, отправленных на пенсию собственными силовиками, настолько длинный, что даже начинать его не хочется. Все, что необходимо, для того, чтобы этот сценарий реализовался, это дать последним слишком много влияния и потерять часть своей былой популярности.И то, и другое с Путиным уже случилось.