Все и всё прекрасно понимают. Доходчиво разъяснила Валентина Владимировна Терешкова — Конституцию надо поправить, чтобы Владимир Путин мог избираться и в 2024, и в 2030 году. В общем, сколько Бог здоровья даст, столько пусть и избирается.
И не надо деньги, время, таланты Безрукова с Машковым тратить. Честно скажите, как на том плакате с фотографией Путина «НЕ ДАЙ ЕМУ УЙТИ» и народ поддержит. Ведь только идиоты могут верить, что жизнь улучшается благодаря поправкам в Конституцию.
Но и оппозиция не слишком высокого мнения об умственном развитии россиян. А мы сейчас, говорят, как откроем истинный замысел Кремля, как расскажем народу , что они хотят Путина на вечное правление пристроить, народ отворит глаза и скажет «НЕТ!» Ведь только наивные в политике люди могут думать, что они видят хитрость с «обнулением», а остальные не видят.
И лишь россияне в массе своей не заморачиваются вопросом важности поправок и даже тем, сколько сроков записано Путину править. Из истории и своего жизненного опыта они знают цену гарантиям и обещаниям власти, даже написанным на гербовой бумаге под названием Конституция.
А уж кому сколько править, тем более. Сегодня ты самый крутой и ботинком по трибуне ООН стучишь, а завтра уже пенсионер и огурцы на грядках окучиваешь. Или вчера жизни без него не представляли, а завтра «оказался наш отец не отцом,а сукою».
И без поправок в Конституцию.
Эхо Москвы
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Обнулёж хромой утки
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