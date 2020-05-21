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Обнулёж хромой утки

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Низковато Кремль оценивает умственный уровень руководимого им народа. Напрасно тратит шальные миллиарды на одобрение поправок в Конституцию, которые, будто бы, укрепят суверенитет государства, защитят животных, улучшат здравоохранение и, вообще, сильно поднимут уровень жизни россиян.

Обнулёж хромой утки


Все и всё прекрасно понимают. Доходчиво разъяснила Валентина Владимировна Терешкова — Конституцию надо поправить, чтобы Владимир Путин мог избираться и в 2024, и в 2030 году. В общем, сколько Бог здоровья даст, столько пусть и избирается.

И не надо деньги, время, таланты Безрукова с Машковым тратить. Честно скажите, как на том плакате с фотографией Путина «НЕ ДАЙ ЕМУ УЙТИ» и народ поддержит. Ведь только идиоты могут верить, что жизнь улучшается благодаря поправкам в Конституцию.

Но и оппозиция не слишком высокого мнения об умственном развитии россиян. А мы сейчас, говорят, как откроем истинный замысел Кремля, как расскажем народу , что они хотят Путина на вечное правление пристроить, народ отворит глаза и скажет «НЕТ!» Ведь только наивные в политике люди могут думать, что они видят хитрость с «обнулением», а остальные не видят.

И лишь россияне в массе своей не заморачиваются вопросом важности поправок и даже тем, сколько сроков записано Путину править. Из истории и своего жизненного опыта они знают цену гарантиям и обещаниям власти, даже написанным на гербовой бумаге под названием Конституция.

А уж кому сколько править, тем более. Сегодня ты самый крутой и ботинком по трибуне ООН стучишь, а завтра уже пенсионер и огурцы на грядках окучиваешь. Или вчера жизни без него не представляли, а завтра «оказался наш отец не отцом,а сукою».

И без поправок в Конституцию.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.06.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как на том плакате с фотографией Путина «НЕ ДАЙ ЕМУ УЙТИ»
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А он далеко и не уйдет,- карающая рука народного гнева его отовсюду достанет!



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.06.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не верит, всё-таки, оппозиция в свои силы и в своих лидеров. Призрачная мечта на победу у них может появиться только тогда, когда Путин не будет баллотироваться. Ограничение сроков президента, это нарушение прав народа на выбор своего кандидата. Либералы всегда пользуются тоталитарными методами.



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  • Участник
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  • 3 | 19.06.2020, 11:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14898 | Рейтинг: -2139,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Похоже у "оппозиции" только одна претензия к этим поправкам - возможность Путину выдвинуть свою кандидатуру.
И хоть они и кричат про низкий рейтинг Путина, у самих он в разы ниже. И они это знают.
Ну раз у "оппозиции" нет замечаний к остальным поправкам, надо понимать, что эти поправки, за исключением одной, устраивают всех.
Надо же какое единодушное одобрение.
Значит стоит пойти и проголосовать - ЗА, если всем нравится.
А то, что у "оппозиции" нет своего кандидата, готового хоть как-то соперничать с Путин и его низким рейтингом, то это их проблемы.



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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 19.06.2020, 13:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68468 | Рейтинг: +11914,3
«НЕ ДАЙ ЕМУ УЙТИ» - от ответственности! Сначала суды в России, потом - за международные преступления в Гааге.
Дай бох ему здоровьица.... шоб дожил и испил полную чашу вселенского позора.



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