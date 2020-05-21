Потылицын: «У Чаушеску за сутки до расстрела был рейтинг под 99%»

Политтехнолог Андрей Потылицын в эфире «Эха» заметил, что «главная» поправка в Конституцию, дающая возможность Владимиру Путину переизбираться еще на два срока, не нацелена на то, чтобы переизбрать его в 2024 году: цель — не создать внутриэлитную напряженность.— Если будет объявлено, что в 2024 году Путин не переизбирается, неизбежна инспирированная напряженность — вот это главная цель срочного проталкивания поправки, чтобы обезопаситься от элит. Реальной угрозой для власти Путина является не штаб Навального и не голодные бунты, а действия элит. Разделяй и властвуй. Они пытаются усовершенствовать систему сдержек и противовесов.Он заметил, что так называемое «голосование» не имеет значение. Поправки в Конституцию уже вступили в силу: в Госдуму уже вносятся законы на основе новой Конституции, а ее новая редакция продается в книжных магазинах.— Но Путин сказал, что нужна поддержка народа. Как и любой диктатор, он должен имитировать любовь народа. У Чаушеску за сутки до расстрела был рейтинг под 99 процентов, — говорит политтехнолог. — Это «голосование» необязательно и потому нелегитимно. Вот проводится избрание главы сельсовета и главы региона, там есть четко прописанные вещи. А здесь, если не обязательно для включения поправок, можно и не проводить.Результаты не влияют на включение поправок в Конституцию.По словам Потылицына, авторы поправок уверяют, что принимаются поправки, а не новая Конституция.— Уловка: мы не поменяли Конституцию, она та же. С юридической точки зрения много спорных моментов.Он обратил внимание, что голосовать по разным вопросам предлагается скопом – одним ответом.— У нас один ответ на много вопросов. Каждая правка – это вопрос: вот не люблю животных, но верю в бога, но одобрять нужно одним ответом.Он отметил, что есть моменты, противоречащие друг другу.— Есть в Конституции, что Россия — светское государство, но появляется (в тексте) «бог». Отдельный, видимо, закон про бога будет. О каком только речь? Едином? Тогда всё превращается в Библию.Поправку про «обнуление» организаторы плебисцита скрывали до последнего и только после запроса СМИ ее опубликовали на сайте голосования, сказав, что про нее просто забыли, однако в агитации на телевидении о ней не говорят.— Это четко ложится в выстроенную схему «голосования». Это не голосование и не выборы, и непонятно что, с точки зрения закона. Все, что вокруг – этим можно манипулировать, не дописать абзац, а потом дописать. Людям дают пряники, и так прописанные законом – вот пенсии и зверушки, институт семьи и в «бога верить», всё ложится на согласие электората, а потом «ой, извините, забыли статейку записать». Манипуляция — нет случайностей. Если бы были выборы, и забыли дописать данные об кандидате — это было бы нарушение закона. А тут извините, просто забыли.Члены УИКа вправе отказаться от участия в плебисците. Но Андрей Потылицын считает, что так как основная масса работников УИКов — бюджетники, маловероятен массовый саботаж.— В основной массе это бюджетники. Делаем вывод: самые зависимые от административного ресурса. Массовым явлением не будет. Эта часть общества самая забитая и запуганная. Какая-то часть продемонстрирует, что бывает иначе. Каждый решает сам за себя.Он добавил, что в условиях пандемии есть вероятность заразиться.— Вероятность высока: вы идете в место скопления людей. Врачом не надо быть. Уже объявлено, что членов УИКов не будут тестировать. Вот иллюстрация того, как они относятся серьезно к пандемии, — резюмировал политтехнолог.