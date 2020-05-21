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Потылицын: «У Чаушеску за сутки до расстрела был рейтинг под 99%»

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Политтехнолог Андрей Потылицын в эфире «Эха» заметил, что «главная» поправка в Конституцию, дающая возможность Владимиру Путину переизбираться еще на два срока, не нацелена на то, чтобы переизбрать его в 2024 году: цель — не создать внутриэлитную напряженность.

Потылицын: «У Чаушеску за сутки до расстрела был рейтинг под 99%»


— Если будет объявлено, что в 2024 году Путин не переизбирается, неизбежна инспирированная напряженность — вот это главная цель срочного проталкивания поправки, чтобы обезопаситься от элит. Реальной угрозой для власти Путина является не штаб Навального и не голодные бунты, а действия элит. Разделяй и властвуй. Они пытаются усовершенствовать систему сдержек и противовесов.

Он заметил, что так называемое «голосование» не имеет значение. Поправки в Конституцию уже вступили в силу: в Госдуму уже вносятся законы на основе новой Конституции, а ее новая редакция продается в книжных магазинах.

— Но Путин сказал, что нужна поддержка народа. Как и любой диктатор, он должен имитировать любовь народа. У Чаушеску за сутки до расстрела был рейтинг под 99 процентов, — говорит политтехнолог. — Это «голосование» необязательно и потому нелегитимно. Вот проводится избрание главы сельсовета и главы региона, там есть четко прописанные вещи. А здесь, если не обязательно для включения поправок, можно и не проводить.

Результаты не влияют на включение поправок в Конституцию.

По словам Потылицына, авторы поправок уверяют, что принимаются поправки, а не новая Конституция.

— Уловка: мы не поменяли Конституцию, она та же. С юридической точки зрения много спорных моментов.

Он обратил внимание, что голосовать по разным вопросам предлагается скопом – одним ответом.

— У нас один ответ на много вопросов. Каждая правка – это вопрос: вот не люблю животных, но верю в бога, но одобрять нужно одним ответом.

Он отметил, что есть моменты, противоречащие друг другу.

— Есть в Конституции, что Россия — светское государство, но появляется (в тексте) «бог». Отдельный, видимо, закон про бога будет. О каком только речь? Едином? Тогда всё превращается в Библию.

Поправку про «обнуление» организаторы плебисцита скрывали до последнего и только после запроса СМИ ее опубликовали на сайте голосования, сказав, что про нее просто забыли, однако в агитации на телевидении о ней не говорят.

— Это четко ложится в выстроенную схему «голосования». Это не голосование и не выборы, и непонятно что, с точки зрения закона. Все, что вокруг – этим можно манипулировать, не дописать абзац, а потом дописать. Людям дают пряники, и так прописанные законом – вот пенсии и зверушки, институт семьи и в «бога верить», всё ложится на согласие электората, а потом «ой, извините, забыли статейку записать». Манипуляция — нет случайностей. Если бы были выборы, и забыли дописать данные об кандидате — это было бы нарушение закона. А тут извините, просто забыли.

Члены УИКа вправе отказаться от участия в плебисците. Но Андрей Потылицын считает, что так как основная масса работников УИКов — бюджетники, маловероятен массовый саботаж.

— В основной массе это бюджетники. Делаем вывод: самые зависимые от административного ресурса. Массовым явлением не будет. Эта часть общества самая забитая и запуганная. Какая-то часть продемонстрирует, что бывает иначе. Каждый решает сам за себя.

Он добавил, что в условиях пандемии есть вероятность заразиться.

— Вероятность высока: вы идете в место скопления людей. Врачом не надо быть. Уже объявлено, что членов УИКов не будут тестировать. Вот иллюстрация того, как они относятся серьезно к пандемии, — резюмировал политтехнолог.

Андрей Потылицын, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.06.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Чаушеску за сутки до расстрела был рейтинг под 99 процентов,
======================================
Не знаю как там насчет растрела, а то что путин сидит в заключении это факт!
А может уже давно и не путин, а может и не сидит, а висит....
Нам холопом об этом знать неположено...



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  • Эксперт
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  • 2 | 19.06.2020, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40077 | Рейтинг: +5159,2
Это вам, холопам, а мне вот, как простому гражданину, не только положено, но и очень интересно, когда весь этот бардак кончится и чем?



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  • 3 | 19.06.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

1 | 19.06.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Чаушеску за сутки до расстрела был рейтинг под 99 процентов,

Но нашлась кучка предателей из силовых структур, которым захотелось порулить и по быстрому расстреляли главу государства и его жену. Видимо от Елены исходила очень большая опасность.



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  • Участник
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  • 4 | 19.06.2020, 11:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4913 | Рейтинг: -744,6
И где после этого Румыния?



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  • 5 | 19.06.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если. взвесить этих негодяев, а Чао чикишеску был просто ангел супротив пупкина



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  • 6 | 19.06.2020, 12:42 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14898 | Рейтинг: -2139,2
Самое интересное, что Чаушеску и сейчас самый популярный среди всех лидеров Румынии.
И его популярность продолжает расти.
Если бы, вдруг, состоялись выборы с участием Чаушеску в нынешнее время, победа Чаушеску была бы безоговорочной.
Объём промышленного производства в Румынии при Чаушеску вырос в сто раз, торговали не сырьём, а готовой продукцией. Страна, практически, не имела долгов.
Даже слышал такое (насколько достоверна информация не знаю), что румыны наиболее обеспеченный собственным жильём народ. 98 процентов румын имеет жильё в собственности, а не в ипотеках и прочих кредитах и залогах.



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  • 7 | 19.06.2020, 13:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14898 | Рейтинг: -2139,2
Может называть вещи своими именами? Убийство Чаушеску и его жены.

Чаушеску был схвачен, за 2 часа приговорён и через пять минут получил исполнение приговора, хотя по закону им (самому Чаушеску и его супруге) полагалось 10 дней на подачу апелляции.

Чаушеску успел вполне справедливо подвести итог состоявшемуся процессу: "Вы могли бы расстрелять нас и без этого маскарада!".
К слову, председатель трибунала не надолго пережил приговорённых им к смерти. Через три месяца он якобы совершил самоубийство, застрелившись из личного оружия в охраняемой квартире. Мотивом, как считается, была… боязнь за собственную жизнь (!).

Зарубежных счетов у четы Чаушеску так и не нашли. Приказа расстреливать демонстрантов в Тимишоаре, как выяснилось впоследствии, Николае не отдавал - это сделал генерал Стэнкулеску, один из организаторов трибунала.



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