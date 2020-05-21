«Башкорту» вновь не дали оспорить в суде предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности»

Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности прокуратура Башкортостана вынесла в адрес "Башкорта" еще в декабре 2019 года.Кировский райсуд Уфы вновь отказался рассматривать иск национальной организации "Башкорт" о признании незаконным предупреждения республиканской прокуратуры “о недопустимости осуществления экстремистской деятельности”. Ранее, 22 мая Верховный суд Башкортостана признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности прокуратура Башкортостана вынесла в адрес "Башкорта" еще в декабре 2019 года.Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности организации, якобы, "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, "ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также было заявлено, что, согласно выводам "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".На устранение нарушений прокуратура дала организации два месяца, которые истекали в конце февраля 2020 года. Предупреждение было вручено руководству "Башкорта" 24 декабря 2019 года, однако уже через неделю, 31 декабря исполняющий обязанности прокурора республики Виктор Логинов подписал административный иск в суд о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности. 7 февраля в Верховном суде республики начался судебный процесс по запрету “Башкорта”.В конце февраля "Башкорт" направил в Кировский райсуд Уфы административный иск о признании предупреждения республиканской прокуратуры незаконным и необоснованным, отметив, в частности,что в своем предупреждении прокуратура "не раскрывает содержания конкретных действий, которые необходимо устранить".28 февраля судья Кировского райсуда Уфы Айгуль Курамшина отказала "Башкорту" в принятии иска, отметив в своем определении, что из жалобы не следует, что вынесенным предупреждением каким-то образом "нарушаются права, свободы и законные интересы истца". Решение райсуда было обжаловано в Верховном суде республики, который 20 апреля отменил вердикт первой инстанции и направил дело в райсуд на новое рассмотрение.Однако судья Курамшина в мае решилаоставить иск "Башкорта" без движения и начала рассматривать его лишь в июне.В судебном заседании представитель "Башкорта" адвокат Станислав Селезнев, сотрудничающий с правозащитной группой "Агора", заявил ходатайство об истребовании документов об освобождении Сагита Исмагилова и Фанзиля Ахметшина от уголовной ответственности по ч.1 ст.282 УК РФ.Как в ходе процесса о признании "Башкорта" экстремистской организацией и до него представители "Башкорта" неоднократно указывали на то, что Айрат Дильмухаметов никогда не входил в "Башкорт", а Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин "не являются руководителями организации и никакого управления ей не ведут". Кроме того, как отметила в пояснениях в иску защита "Башкорта", Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин были решениями судов освобождены от уголовной ответственности.Данное ходатайство суд удовлетворил, однако затем свое ходатайство заявила республиканская прокуратура, потребовав приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения Верховного суда РБ от 22 мая о признании "Башкорта" экстремистской организацией и запрете его деятельности. Представители надзорного ведомства заявили, что в данном решении Верховный суд, в том числе, "признал предупреждение законным и обоснованным" и, сославшись на нормы Кодекса об административном судопроизводстве, указали, что до рассмотрения решения ВС РБ в апелляционной инстанции и разрешить нынешний иск "Башкорта" "невозможно".Судья Айгуль Курамшина удовлетворила ходатайство представителей прокуратуры, повторив в своем решении все их доводы.В комментарии "Idel.Реалии" адвокат Станислав Селезнев заявил, что решение райсудом вынесено незаконно.— Напомню, что сперва закон нарушил Верховный суд республики, отказавшись приостановить процесс по признанию "Башкорта" экстремистской организацией и запрете ее деятельности. В постановлении пленума Верховного Суда РФ № 64 от 27 ноября.2016 года четко указано: "В случае, если при разрешении административного дела о ликвидации или запрете деятельности объединения граждан будет установлено, что предупреждение об устранении нарушений закона оспорено объединением граждан и решение по данному вопросу не принято, суд… оставляет административное исковое заявление без рассмотрения". Очевидно, что и решение Верховного суда РБ, и определение Кировского райсуда Уфы противоречат этой позиции Верховного суда РФ. Но суды Республики Башкортостан, судя по всему, читают закон через какую-то искажающую призму, которая заставляет их принимать решения с абсолютной точностью противоречащие закону. Отдельно отмечу, что Кировский райсуд на протяжении уже четырех месяцев всеми силами уклоняется от того, чтобы рассмотреть наш иск. А в аргументации его решения, равно, как в доводах прокуратуры, все перевернуто с ног на голову, нормы КАС вывернуты наизнанку, — сказал адвокат.Представитель "Башкорта" отметил, что все прекрасно понимают настоящие мотивы ходатайства прокуратуры о приостановке рассмотрения иска.— Если бы наше заявление было должным образом, вовремя и в законных рамках рассмотрено, это автоматически уничтожило бы решение Верховного суда о запрете "Башкорта". Именно этого прокуратура и пытается не допустить, — заявил Селезнев.Адвокат также сообщил, что изучит целесообразность подачи частной жалобы на нынешнее решение райсуда. Апелляционная же жалоба на решение Верховного суда РБ, по словам Селезнева, будет подана в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде на следующей неделе.