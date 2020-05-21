«Башкорту» вновь не дали оспорить в суде предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Ахмадинуров, бухло и корр ...

Главный единоросс Башкирии попал в феерический скандал. ============== ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Курултайщикам не дает пок ...

Короче. Вырубить электричество на трое суток. Те, которые начнут ора ...
  Рейтинг: +4  Вдумчивый

Мародеры

когда же он объявит, что коронавирус это на самом деле никакое не бедс ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Бюджетные дармоеды ...

Быстро маски сказываются. Башкирия лидирует по числу штрафов за нарушение ...
  19.06.2020   15551    13

«Башкорту» вновь не дали ...

Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности прокуратура ...
  19.06.2020   30058    6

Потылицын: «У Чаушеску ...

Политтехнолог Андрей Потылицын в эфире «Эха» заметил, что «главная» поправка в ...
  19.06.2020   31834    7

Обнулёж хромой утки ...

Низковато Кремль оценивает умственный уровень руководимого им народа. Напрасно ...
  19.06.2020   36621    4

Силовики против Путина ...

Новая статья Патрушева — это что? Отголоски борьбы за власть в Совбезе с новым ...
  19.06.2020   15467    4

Последние публикации
Бюджетные дармоеды ...

Быстро маски сказываются. Башкирия лидирует по числу штрафов за нарушение ...
  19.06.2020   27127    13

«Башкорту» вновь не дали ...

Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности прокуратура ...
  19.06.2020   21411    6

Потылицын: «У Чаушеску ...

Политтехнолог Андрей Потылицын в эфире «Эха» заметил, что «главная» поправка в ...
  19.06.2020   35412    7

Обнулёж хромой утки ...

Низковато Кремль оценивает умственный уровень руководимого им народа. Напрасно ...
  19.06.2020   20752    4

Силовики против Путина ...

Новая статья Патрушева — это что? Отголоски борьбы за власть в Совбезе с новым ...
  19.06.2020   14373    4

Антипомощь. Абсурдный ...

Пока во всем мире цены на топливо падали вслед за ценами на нефть и сейчас ...
  19.06.2020   35175    5

Что имели татары ...

Еще с 1591-1592 годов в северной части современной Уфы в отводной книге ...
  18.06.2020   25300    135

Союз журналистов России ...

Союз журналистов России поддержал уфимский портал «Проуфу», попавший под ...
  18.06.2020   31827    3

Маски сброшены ...

Нужна красивая картинка в телевизоре. Маски против вируса на лицах ее портят. ...
  18.06.2020   31582    13

Лживые башкирские СМИ ...

Государственные СМИ Башкирии опубликовали ответы на “Девять главных вопросов” о ...
  17.06.2020   18938    61

Читаемое за месяц
Скачок инфляции. Кто ...

В апреле 2020-го — двукратный скачок инфляции. Цены выросли на 0,8% к марту (в ...
  21.05.2020   12236    12

Убойная медицина ...

Заместителя главврача РКБ обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациентки. ...
  21.05.2020   39097    14

Какие судьи, такой и суд ...

В диссертациях троих высокопоставленных судей из Башкирии обнаружен плагиат. ...
  21.05.2020   31701    6

Главврач, которой пора в ...

Чем запомнилась самая «экстравагантная» главврач Башкирии Эльза Сыртланова? ...
  21.05.2020   19364    55

Новая куча заслуг перед ...

Руководитель администрации главы Башкирии — Александр Сидякин указом президента ...
  22.05.2020   28307    5

Архив публикаций
Июнь 2020 (68)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)


«Башкорту» вновь не дали оспорить в суде предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности»

Оценили
0


Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности прокуратура Башкортостана вынесла в адрес "Башкорта" еще в декабре 2019 года.

«Башкорту» вновь не дали оспорить в суде предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности»


Кировский райсуд Уфы вновь отказался рассматривать иск национальной организации "Башкорт" о признании незаконным предупреждения республиканской прокуратуры “о недопустимости осуществления экстремистской деятельности”. Ранее, 22 мая Верховный суд Башкортостана признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.

Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности прокуратура Башкортостана вынесла в адрес "Башкорта" еще в декабре 2019 года.

Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности организации, якобы, "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, "ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также было заявлено, что, согласно выводам "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".

На устранение нарушений прокуратура дала организации два месяца, которые истекали в конце февраля 2020 года. Предупреждение было вручено руководству "Башкорта" 24 декабря 2019 года, однако уже через неделю, 31 декабря исполняющий обязанности прокурора республики Виктор Логинов подписал административный иск в суд о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности. 7 февраля в Верховном суде республики начался судебный процесс по запрету “Башкорта”.

В конце февраля "Башкорт" направил в Кировский райсуд Уфы административный иск о признании предупреждения республиканской прокуратуры незаконным и необоснованным, отметив, в частности,что в своем предупреждении прокуратура "не раскрывает содержания конкретных действий, которые необходимо устранить".

28 февраля судья Кировского райсуда Уфы Айгуль Курамшина отказала "Башкорту" в принятии иска, отметив в своем определении, что из жалобы не следует, что вынесенным предупреждением каким-то образом "нарушаются права, свободы и законные интересы истца". Решение райсуда было обжаловано в Верховном суде республики, который 20 апреля отменил вердикт первой инстанции и направил дело в райсуд на новое рассмотрение.

Однако судья Курамшина в мае решилаоставить иск "Башкорта" без движения и начала рассматривать его лишь в июне.

В судебном заседании представитель "Башкорта" адвокат Станислав Селезнев, сотрудничающий с правозащитной группой "Агора", заявил ходатайство об истребовании документов об освобождении Сагита Исмагилова и Фанзиля Ахметшина от уголовной ответственности по ч.1 ст.282 УК РФ.

Как в ходе процесса о признании "Башкорта" экстремистской организацией и до него представители "Башкорта" неоднократно указывали на то, что Айрат Дильмухаметов никогда не входил в "Башкорт", а Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин "не являются руководителями организации и никакого управления ей не ведут". Кроме того, как отметила в пояснениях в иску защита "Башкорта", Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин были решениями судов освобождены от уголовной ответственности.

Данное ходатайство суд удовлетворил, однако затем свое ходатайство заявила республиканская прокуратура, потребовав приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения Верховного суда РБ от 22 мая о признании "Башкорта" экстремистской организацией и запрете его деятельности. Представители надзорного ведомства заявили, что в данном решении Верховный суд, в том числе, "признал предупреждение законным и обоснованным" и, сославшись на нормы Кодекса об административном судопроизводстве, указали, что до рассмотрения решения ВС РБ в апелляционной инстанции и разрешить нынешний иск "Башкорта" "невозможно".

Судья Айгуль Курамшина удовлетворила ходатайство представителей прокуратуры, повторив в своем решении все их доводы.

В комментарии "Idel.Реалии" адвокат Станислав Селезнев заявил, что решение райсудом вынесено незаконно.

— Напомню, что сперва закон нарушил Верховный суд республики, отказавшись приостановить процесс по признанию "Башкорта" экстремистской организацией и запрете ее деятельности. В постановлении пленума Верховного Суда РФ № 64 от 27 ноября.2016 года четко указано: "В случае, если при разрешении административного дела о ликвидации или запрете деятельности объединения граждан будет установлено, что предупреждение об устранении нарушений закона оспорено объединением граждан и решение по данному вопросу не принято, суд… оставляет административное исковое заявление без рассмотрения". Очевидно, что и решение Верховного суда РБ, и определение Кировского райсуда Уфы противоречат этой позиции Верховного суда РФ. Но суды Республики Башкортостан, судя по всему, читают закон через какую-то искажающую призму, которая заставляет их принимать решения с абсолютной точностью противоречащие закону. Отдельно отмечу, что Кировский райсуд на протяжении уже четырех месяцев всеми силами уклоняется от того, чтобы рассмотреть наш иск. А в аргументации его решения, равно, как в доводах прокуратуры, все перевернуто с ног на голову, нормы КАС вывернуты наизнанку, — сказал адвокат.

Представитель "Башкорта" отметил, что все прекрасно понимают настоящие мотивы ходатайства прокуратуры о приостановке рассмотрения иска.

— Если бы наше заявление было должным образом, вовремя и в законных рамках рассмотрено, это автоматически уничтожило бы решение Верховного суда о запрете "Башкорта". Именно этого прокуратура и пытается не допустить, — заявил Селезнев.

Адвокат также сообщил, что изучит целесообразность подачи частной жалобы на нынешнее решение райсуда. Апелляционная же жалоба на решение Верховного суда РБ, по словам Селезнева, будет подана в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде на следующей неделе.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.06.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Башкорту» вновь не дали оспорить в суде предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности»
===================================
Пока не пересажают всю верхушку этой экстремистской организации, эта тягомотина может длится до бесконечности. А посадить этих заводил можно без проблем, у них у всех на лбу написано что они экстремисты-рецидивисты,
Корни надо подрубать, а не слиствой боротся: Закроют башкорт, откроют какой нубудь "Союз меча и орала"....



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.06.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут Конституционный суд Конституцию страны РФ , извращает как хочет и как пожелает , а вы про " мелочь пузатую " спорите с судилищем РБ !
Сам же народ допустил и продолжает потакать и защищать , всю эту вакханалию крепостного засилья , лжи и воровства !
Здесь же есть такие поджопники типа Корнея и ОО , которые свои
угодливые языки стерли , вылизывая задницу у власти !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.06.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько можно обсасывать этих экстремистов-уголовников??? Посадить и забыть!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.06.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.06.2020, 10:10 | Автор:

Пока не пересажают всю верхушку этой экстремистской организации, эта тягомотина может длится до бесконечности. А посадить этих заводил можно без проблем, у них у всех на лбу написано что они экстремисты-рецидивисты,
Корни надо подрубать, а не слиствой боротся: Закроют башкорт, откроют какой нубудь "Союз меча и орала"....
================================================
Молодец ! Скоро такие как вы возгордитесь собой ! Вот примут новую Конституцию РФ и сразу воспряните , ведь вы русские будете первыми по Конституции - Государствообразующий народ то есть государствообразующее Быдло !
В крепостной стране , какая гордость вы главные !
Только вот , что дальше станется и о чем запоете дальше по жизни !?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.06.2020, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока не пересажают всю верхушку этой экстремистской организации, эта тягомотина может длится до бесконечности. А посадить этих заводил можно без проблем, у них у всех на лбу написано что они экстремисты-рецидивисты,
Корни надо подрубать, а не слиствой боротся: Закроют башкорт, откроют какой нубудь "Союз меча и орала"....
================================================
Молодец ! Скоро такие как вы возгордитесь собой ! Вот примут новую Конституцию РФ и сразу воспряните , ведь вы русские будете первыми по Конституции - Государствообразующий народ то есть государствообразующее Быдло !
В крепостной стране , какая гордость вы главные !
Только вот , что дальше станется и о чем запоете дальше по жизни !?
------------------------------------------------------------
----------
О, сразу видать титульный нарисовался. Не так ли ты давно на всех углах кричал о своей первосортности и важности.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 19.06.2020, 13:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68468 | Рейтинг: +11914,4
4 | 19.06.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован

Что-то не видать протестов башкир, никто не вышел ни с пикетом, ни просто в соцсетях с фоэшмобом в защиту Башкорта - а вот прихлебателей власти башкирской национальности - туева хуча.
Что же вы за своих-то не заступаетесь, приспособленцы хреновы?! Как 450 лет назад захватили земли нагайцев без спросу, как получили от них мзды, так и побежали на лыжах просить Ваньку защитить вас - не крепостных, а вольных и гордых башкоров, а теперь во всем крепостные виноваты?

Ну ты и мразь!
Да, к сожалению, в крепостной стране мы "главные"(аж зашлась от смеха) - но вас-то унизили и вы х-уй в рот засунули и молчите, гордые, бл-ядь, башкорты! Ваших заступников признали экстремистами - а вы продолжает сосать этот х-уй!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com