«Башкорту» вновь не дали оспорить в суде предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности»

Кировский райсуд Уфы вновь отказался рассматривать иск национальной организации "Башкорт" о признании незаконным предупреждения республиканской прокуратуры “о недопустимости осуществления экстремистской деятельности”. Ранее, 22 мая Верховный суд Башкортостана признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.
Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности прокуратура Башкортостана вынесла в адрес "Башкорта" еще в декабре 2019 года.
Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности организации, якобы, "активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, "ранее судимые за преступления экстремистской направленности", и что при участии упомянутых людей "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников". Также было заявлено, что, согласно выводам "историко-психолого-лингвистического исследования" специалистов Башгосуниверситета, проводимые "Башкортом" "йыйыны", на самом деле, "таковыми не являются".
На устранение нарушений прокуратура дала организации два месяца, которые истекали в конце февраля 2020 года. Предупреждение было вручено руководству "Башкорта" 24 декабря 2019 года, однако уже через неделю, 31 декабря исполняющий обязанности прокурора республики Виктор Логинов подписал административный иск в суд о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности. 7 февраля в Верховном суде республики начался судебный процесс по запрету “Башкорта”.
В конце февраля "Башкорт" направил в Кировский райсуд Уфы административный иск о признании предупреждения республиканской прокуратуры незаконным и необоснованным, отметив, в частности,что в своем предупреждении прокуратура "не раскрывает содержания конкретных действий, которые необходимо устранить".
28 февраля судья Кировского райсуда Уфы Айгуль Курамшина отказала "Башкорту" в принятии иска, отметив в своем определении, что из жалобы не следует, что вынесенным предупреждением каким-то образом "нарушаются права, свободы и законные интересы истца". Решение райсуда было обжаловано в Верховном суде республики, который 20 апреля отменил вердикт первой инстанции и направил дело в райсуд на новое рассмотрение.
Однако судья Курамшина в мае решилаоставить иск "Башкорта" без движения и начала рассматривать его лишь в июне.
В судебном заседании представитель "Башкорта" адвокат Станислав Селезнев, сотрудничающий с правозащитной группой "Агора", заявил ходатайство об истребовании документов об освобождении Сагита Исмагилова и Фанзиля Ахметшина от уголовной ответственности по ч.1 ст.282 УК РФ.
Как в ходе процесса о признании "Башкорта" экстремистской организацией и до него представители "Башкорта" неоднократно указывали на то, что Айрат Дильмухаметов никогда не входил в "Башкорт", а Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин "не являются руководителями организации и никакого управления ей не ведут". Кроме того, как отметила в пояснениях в иску защита "Башкорта", Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин были решениями судов освобождены от уголовной ответственности.
Данное ходатайство суд удовлетворил, однако затем свое ходатайство заявила республиканская прокуратура, потребовав приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения Верховного суда РБ от 22 мая о признании "Башкорта" экстремистской организацией и запрете его деятельности. Представители надзорного ведомства заявили, что в данном решении Верховный суд, в том числе, "признал предупреждение законным и обоснованным" и, сославшись на нормы Кодекса об административном судопроизводстве, указали, что до рассмотрения решения ВС РБ в апелляционной инстанции и разрешить нынешний иск "Башкорта" "невозможно".
Судья Айгуль Курамшина удовлетворила ходатайство представителей прокуратуры, повторив в своем решении все их доводы.
В комментарии "Idel.Реалии" адвокат Станислав Селезнев заявил, что решение райсудом вынесено незаконно.
— Напомню, что сперва закон нарушил Верховный суд республики, отказавшись приостановить процесс по признанию "Башкорта" экстремистской организацией и запрете ее деятельности. В постановлении пленума Верховного Суда РФ № 64 от 27 ноября.2016 года четко указано: "В случае, если при разрешении административного дела о ликвидации или запрете деятельности объединения граждан будет установлено, что предупреждение об устранении нарушений закона оспорено объединением граждан и решение по данному вопросу не принято, суд… оставляет административное исковое заявление без рассмотрения". Очевидно, что и решение Верховного суда РБ, и определение Кировского райсуда Уфы противоречат этой позиции Верховного суда РФ. Но суды Республики Башкортостан, судя по всему, читают закон через какую-то искажающую призму, которая заставляет их принимать решения с абсолютной точностью противоречащие закону. Отдельно отмечу, что Кировский райсуд на протяжении уже четырех месяцев всеми силами уклоняется от того, чтобы рассмотреть наш иск. А в аргументации его решения, равно, как в доводах прокуратуры, все перевернуто с ног на голову, нормы КАС вывернуты наизнанку, — сказал адвокат.
Представитель "Башкорта" отметил, что все прекрасно понимают настоящие мотивы ходатайства прокуратуры о приостановке рассмотрения иска.
— Если бы наше заявление было должным образом, вовремя и в законных рамках рассмотрено, это автоматически уничтожило бы решение Верховного суда о запрете "Башкорта". Именно этого прокуратура и пытается не допустить, — заявил Селезнев.
Адвокат также сообщил, что изучит целесообразность подачи частной жалобы на нынешнее решение райсуда. Апелляционная же жалоба на решение Верховного суда РБ, по словам Селезнева, будет подана в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде на следующей неделе.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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«Башкорту» вновь не дали оспорить в суде предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности»
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