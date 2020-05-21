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Бюджетные дармоеды продолжают издеваться над простыми уфимцами

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Быстро маски сказываются. Башкирия лидирует по числу штрафов за нарушение самоизоляции и масочного режима.

Бюджетные дармоеды продолжают издеваться над простыми уфимцами


Башкортостан вошел в первую пятерку российских регионов по числу административных дел, возбужденных за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. С 1 апреля по 11 июня в суды республики поступило 17 тыс. таких материалов. Для сравнения — в Москве их было лишь около 3 тыс., в Петербурге — около 2 тыс., следует из доклада «Апология протеста», подготовленного правозащитной организацией «Агора». Половина дел, как показывает статистика судов, завершилась вынесением минимальных штрафов в размере 1 тыс. руб., другая половина — предупреждениями. Граждане, как правило, предпочитают не оспаривать решения судов: жалобы поданы лишь на 0,3% решений.

По данным проекта «Апология протеста», подготовленного правозащитной организацией «Агора», Башкирия замкнула первую пятерку регионов России по числу административных протоколов, составленных ведомствами на граждан за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). В суды республики по состоянию на 8 июня, поступило 16,1 тыс. таких дел. На 11 июня, по информации объединенной пресс-службы судов республики, их было уже более 17 тыс. Первое место по этому показателю занял Татарстан (55,6 тыс. протоколов, переданных в суды), на втором Краснодарский край (23 тыс.), на третьем — Дагестан (21,5 тыс.).

Для сравнения: в суды Москвы по состоянию на 8 июня поступило лишь 2,9 тыс. протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в суды Московской области — 12,4 тыс., Петербурга — 2 тыс.

Статья 20.6.1 КоАП РФ вступила в силу 1 апреля и предусматривает от 1 тыс. до 30 тыс. руб. штрафа на граждан за нарушение так называемого режима самоизоляции, а также правил, установленных властями, в период повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, в том числе перчаточно-масочного режима. В Башкирии режим повышенной готовности действует с 31 марта.

На долю Башкирии пришлось 4% общероссийского количества протоколов, составленных по этой статье. Глава региона Радий Хабиров наделил правом возбуждать такие дела сотрудников 34 ведомства.

Около 40% дел, возбужденных в Башкирии за неисполнение правил предЧС, приходится на Уфу — более 6,4 тыс. В суды Стерлитамака поступило около 2 тыс. материалов.

Две трети протоколов уже рассмотрены в судах (11,25 тыс.). Примерно в половине случаев (5,6 тыс.) суды наложили на ответчиков минимальные штрафы в размере 1 тыс. руб. Более 5,1 тыс. ответчиков отделались предупреждением. Общая сумма присужденных штрафов составляет около 6 млн руб.

Лишь 33 ответчика, на которых были возбуждены дела о неисполнении правил режима повышенной готовности, решили оспорить решения первой инстанции суда. Это лишь 0,3% рассмотренных судами дел. Из 21 рассмотренной жалобы в 13 случаях вышестоящий суд оставил решение без изменения, в пяти случаях его отменил: одно дело было прекращено, четыре направлены на пересмотр.

С 12 мая в республике был ослаблен режим самоизоляции, снято ограничение на пешее и автомобильное передвижение. Сохраняются ограничения для появления лиц старше 65 лет в общественных местах. В местах массового пребывания, включая парки, а также в транспорте и магазинах действует масочный режим, а в отдельных местах, например, магазинах и банках, операторам запрещено обслуживать посетителей еще и без перчаток. Вчера в республике было выявлено 4,7 тыс. носителей нового коронавируса.

В апреле глава региона Радий Хабиров не только призвал активно штрафовать граждан за нарушение правил поведения в пандемию, но и пообещал тем, кто будет в этом замечен, сложности при трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.

Башкирия была первым регионом в России, где в первые же сутки после изменений в КоАП, в ночь на 2 апреля, был наложен штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период предЧС (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Статья предусматривает для граждан штраф в размере от 15 до 40 тыс. руб. Первым оштрафованным стал 33-летний житель Уфы Руслан Шарифуллин, который вышел во двор перепарковать машину знакомой. Позже решение мирового судьи Анфисы Валиуллиной было отменено по требованию прокуратуры в Ленинском районном суде Уфы. Суд установил, что полиция не имела прав составлять протокол по этой статье, а сама статья была применена неверно. Господин Шарифуллин в настоящее время подал иск о взыскании с минфина России 150 тыс. руб. морального вреда.

После этого суды Башкирии рассмотрели еще 16 дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (поступило в суды 33 таких дела). 11 ответчикам был назначен штраф, в одном случае суд вынес предупреждение, по двум назначено наказание в виде административного приостановления деятельности. Два дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Рассмотрение административных дел, связанных с нарушением правил поведения в период пандемии, занимает у судов от пяти (районные суды Уфы) до 30 мин (Стерлитамакский городской суд), следует из картотеки административных дел этих судов.

По мнению руководителя проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, число административных дел, возбуждаемых по новым статьям КоАП, напрямую связано с установками местных властей. «В Татарстане органы исполнительной власти вместе с полицией и судами решили „оформлять“ всех, кого только можно. В Башкирии по сравнению с Татарстаном, видимо, решили не так жестить»,— отметил господин Глухов. Единственной причиной масштабных штрафов, накладываемых на жителей соседней республики, юрист называет желание местных властей «показать, что они готовы мобилизовать силовой блок». «Что касается основной задачи, то штрафы мало помогают в сдерживании распространения инфекции»,— добавил он.

Адвокат Станислав Селезнев, представляющий международное правозащитное объединение «Агора», связывает небольшое число обжалований таких решений с тем, что «люди не доверяют судебной системе и не видят смысла отстаивать свою позицию». «Вторая причина — это низкая юридическая подготовка граждан. Не каждый человек может самостоятельно составить текст жалобы, а нанимать юриста для оспаривания штрафа в размере тысячи рублей невыгодно»,— отметил он.

По мнению уфимского адвоката Рамиля Гизатуллина, некоторые из оштрафованных и сами были согласны с тем, что нарушили, например, запрет на свободное передвижение, введенный властями. «Но в основном, мне кажется, они просто не захотели больше иметь дела с судами и полицией. Тем более, что если оплатить штраф в течение льготного периода, то он уменьшается вдвое. А про обжалование предупреждения и говорить нечего»,— заключил эксперт.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 19.06.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за народ такой. Безответственный. Ходить в маски считаю мерой ниже собственного достоинства.



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  • 2 | 19.06.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 1 апреля по 11 июня в суды республики поступило 17 тыс. таких материалов. Для сравнения — в Москве их было лишь около 3 тыс., в Петербурге — около 2 тыс., следует из доклада «Апология
=====================================
Это при том что численность населения в сране башкир 4 мил. чел.
А Москве с учетом приезжих 15 мил. чел
В Питере с учетом приезжих порядка 7 мил. чел.
Чувствуется рука гадия, он из кожи вон лезет чтобы казаться, "жестским"руководителем, а на деле обыкновенный аульный малайка не выросший из детских штанишек, по милости муртазла поднявшийся по служебной лестнице, как в народе говорят: "Из грязи в князи" и возомнивший о себе черти чё!



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  • 3 | 19.06.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.06.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за народ такой. Безответственный. Ходить в маски считаюТ мерой ниже собственного достоинства.



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  • 4 | 19.06.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
о чем можно говорить, если пенсионерам уменьшили выплаты



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  • 5 | 19.06.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это при том что численность населения в сране башкир 4 мил. чел.
А Москве с учетом приезжих 15 мил. чел
В Питере с учетом приезжих порядка 7 мил. чел.
--------------
А с татарстаном и дагестаном почему не сравниваешь? Ьам аульные малайки как поступают? К тому же была и другая статистика, где в ПФО башкирия занимает одно из последних мест по подаче протоколов в суды. Татария подала 50 тыс. Башкирия 10 тыс. Какой статистике верить?



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  • Эксперт
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  • 6 | 19.06.2020, 10:27 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40077 | Рейтинг: +5159,2
2 | 19.06.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован

Чувствуется рука гадия, он из кожи вон лезет чтобы казаться, "жестким"руководителем,...
=======================================================
А его подручная- Илона (ЦИК) готова даже обнажиться, в своей преданности перещеголяла Эллу Панфилову= решила поставить избирательные палатки на улице!



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 19.06.2020, 11:02 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 341 | Рейтинг: +108,9
Ублюдки вертухаи бля



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2

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  • Участник
  •  
  • 8 | 19.06.2020, 11:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14898 | Рейтинг: -2139,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Бюджетные дармоеды? Издеваются?
Ну так замените их собой.
Идите на улицы, боритесь с преступностью, выезжайте на вызовы граждан, если, конечно, вам транспорт дадут и заправят его.
Обеспечивайте безопасность, пропадайте днями и ночами на службе, не видя семьи.
И в дополнение к своим обязанностям, получите ещё и обязанность контролировать соблюдение этого режима, который, заметьте, не вы придумали.
Или вы предпочтёте сидеть удобно дома, менять всего лишь названия у чужих статей и получать за это деньги?



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  • 9 | 19.06.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ублюдки вертухаи бля
---------------
Так соскучились по глубокому и вдумчивому анализу от natall.



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  • 10 | 19.06.2020, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ублюдки вертухаи бля
---------------
Так соскучились по глубокому и вдумчивому анализу от natall.
====================

По теме "Женщина-либераст" смело можно писать диссертацию в нескольких областях: социология, криминология, психиатрия, и т.д..



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  • Участник
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  • 11 | 19.06.2020, 13:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14898 | Рейтинг: -2139,2
Так соскучились по глубокому и вдумчивому анализу от natall.
====================

По теме "Женщина-либераст" смело можно писать диссертацию в нескольких областях: социология, криминология, психиатрия, и т.д..
__________________________________________
Фрейд мечтает вернуться с того света.
Он понял, что его работы ничего не стоят, пока не раскрыта эта тема.



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  • 12 | 19.06.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему дармоеды!? Даже очень работящий люд! Автор сам себя опровергает приведенными цифрами, а данные показывают, что "дармоеды в поте лица, не покладая рук, не переводя дух "шьют дела" на уфимцев.

Молодцы "дармоеды"! Они не ведают, что творят. Им дали распоряжение выявить столько-то нарушений и они стараются перевыполнить задание. Остаточное явление социалистических соревнований.

Это вовсе не издевательство - это подготовка почвы для энергичных действий населения РФ.



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  • 13 | 19.06.2020, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68468 | Рейтинг: +11914,3
1 | 19.06.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за народ такой. Безответственный. Ходить в маски считаю мерой ниже собственного достоинства.
___________________________________________________

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Зав.кафедры микробиологии Медицинского университета имени Сеченова академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу» о нецелесообразности ношения масок на улице.

По его словам, это может вызвать бронхиальную астму, а также грибковые, аллергические и бактериальные заболевания.

Зверев добавил, что маски действительно нужно носить в местах скопления людей, в магазинах и общественном транспорте.



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