Бюджетные дармоеды продолжают издеваться над простыми уфимцами

Быстро маски сказываются. Башкирия лидирует по числу штрафов за нарушение самоизоляции и масочного режима.Башкортостан вошел в первую пятерку российских регионов по числу административных дел, возбужденных за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. С 1 апреля по 11 июня в суды республики поступило 17 тыс. таких материалов. Для сравнения — в Москве их было лишь около 3 тыс., в Петербурге — около 2 тыс., следует из доклада «Апология протеста», подготовленного правозащитной организацией «Агора». Половина дел, как показывает статистика судов, завершилась вынесением минимальных штрафов в размере 1 тыс. руб., другая половина — предупреждениями. Граждане, как правило, предпочитают не оспаривать решения судов: жалобы поданы лишь на 0,3% решений.По данным проекта «Апология протеста», подготовленного правозащитной организацией «Агора», Башкирия замкнула первую пятерку регионов России по числу административных протоколов, составленных ведомствами на граждан за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). В суды республики по состоянию на 8 июня, поступило 16,1 тыс. таких дел. На 11 июня, по информации объединенной пресс-службы судов республики, их было уже более 17 тыс. Первое место по этому показателю занял Татарстан (55,6 тыс. протоколов, переданных в суды), на втором Краснодарский край (23 тыс.), на третьем — Дагестан (21,5 тыс.).Для сравнения: в суды Москвы по состоянию на 8 июня поступило лишь 2,9 тыс. протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в суды Московской области — 12,4 тыс., Петербурга — 2 тыс.Статья 20.6.1 КоАП РФ вступила в силу 1 апреля и предусматривает от 1 тыс. до 30 тыс. руб. штрафа на граждан за нарушение так называемого режима самоизоляции, а также правил, установленных властями, в период повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, в том числе перчаточно-масочного режима. В Башкирии режим повышенной готовности действует с 31 марта.На долю Башкирии пришлось 4% общероссийского количества протоколов, составленных по этой статье. Глава региона Радий Хабиров наделил правом возбуждать такие дела сотрудников 34 ведомства.Около 40% дел, возбужденных в Башкирии за неисполнение правил предЧС, приходится на Уфу — более 6,4 тыс. В суды Стерлитамака поступило около 2 тыс. материалов.Две трети протоколов уже рассмотрены в судах (11,25 тыс.). Примерно в половине случаев (5,6 тыс.) суды наложили на ответчиков минимальные штрафы в размере 1 тыс. руб. Более 5,1 тыс. ответчиков отделались предупреждением. Общая сумма присужденных штрафов составляет около 6 млн руб.Лишь 33 ответчика, на которых были возбуждены дела о неисполнении правил режима повышенной готовности, решили оспорить решения первой инстанции суда. Это лишь 0,3% рассмотренных судами дел. Из 21 рассмотренной жалобы в 13 случаях вышестоящий суд оставил решение без изменения, в пяти случаях его отменил: одно дело было прекращено, четыре направлены на пересмотр.С 12 мая в республике был ослаблен режим самоизоляции, снято ограничение на пешее и автомобильное передвижение. Сохраняются ограничения для появления лиц старше 65 лет в общественных местах. В местах массового пребывания, включая парки, а также в транспорте и магазинах действует масочный режим, а в отдельных местах, например, магазинах и банках, операторам запрещено обслуживать посетителей еще и без перчаток. Вчера в республике было выявлено 4,7 тыс. носителей нового коронавируса.В апреле глава региона Радий Хабиров не только призвал активно штрафовать граждан за нарушение правил поведения в пандемию, но и пообещал тем, кто будет в этом замечен, сложности при трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.Башкирия была первым регионом в России, где в первые же сутки после изменений в КоАП, в ночь на 2 апреля, был наложен штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период предЧС (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Статья предусматривает для граждан штраф в размере от 15 до 40 тыс. руб. Первым оштрафованным стал 33-летний житель Уфы Руслан Шарифуллин, который вышел во двор перепарковать машину знакомой. Позже решение мирового судьи Анфисы Валиуллиной было отменено по требованию прокуратуры в Ленинском районном суде Уфы. Суд установил, что полиция не имела прав составлять протокол по этой статье, а сама статья была применена неверно. Господин Шарифуллин в настоящее время подал иск о взыскании с минфина России 150 тыс. руб. морального вреда.После этого суды Башкирии рассмотрели еще 16 дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (поступило в суды 33 таких дела). 11 ответчикам был назначен штраф, в одном случае суд вынес предупреждение, по двум назначено наказание в виде административного приостановления деятельности. Два дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения, сообщили в объединенной пресс-службе судов.Рассмотрение административных дел, связанных с нарушением правил поведения в период пандемии, занимает у судов от пяти (районные суды Уфы) до 30 мин (Стерлитамакский городской суд), следует из картотеки административных дел этих судов.По мнению руководителя проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, число административных дел, возбуждаемых по новым статьям КоАП, напрямую связано с установками местных властей. «В Татарстане органы исполнительной власти вместе с полицией и судами решили „оформлять“ всех, кого только можно. В Башкирии по сравнению с Татарстаном, видимо, решили не так жестить»,— отметил господин Глухов. Единственной причиной масштабных штрафов, накладываемых на жителей соседней республики, юрист называет желание местных властей «показать, что они готовы мобилизовать силовой блок». «Что касается основной задачи, то штрафы мало помогают в сдерживании распространения инфекции»,— добавил он.Адвокат Станислав Селезнев, представляющий международное правозащитное объединение «Агора», связывает небольшое число обжалований таких решений с тем, что «люди не доверяют судебной системе и не видят смысла отстаивать свою позицию». «Вторая причина — это низкая юридическая подготовка граждан. Не каждый человек может самостоятельно составить текст жалобы, а нанимать юриста для оспаривания штрафа в размере тысячи рублей невыгодно»,— отметил он.По мнению уфимского адвоката Рамиля Гизатуллина, некоторые из оштрафованных и сами были согласны с тем, что нарушили, например, запрет на свободное передвижение, введенный властями. «Но в основном, мне кажется, они просто не захотели больше иметь дела с судами и полицией. Тем более, что если оплатить штраф в течение льготного периода, то он уменьшается вдвое. А про обжалование предупреждения и говорить нечего»,— заключил эксперт.