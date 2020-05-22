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У Забелина хватает совести себя хвалить

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.06.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 37600 | Комментарии: 2
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«Все сработали оперативно». Министр здравоохранения Башкирии – о борьбе с коронавирусом. Эпидемия коронавируса пришла в Башкирию 24 марта. В этот день были зарегистрированы первые три заболевших жителя. На сегодня их число достигло 4670, почти половина уже выздоровела. Тысячи врачей в 39 стационарах, перепрофилированных под COVID-госпитали, оказывали и продолжают оказывать помощь заболевшим.

У Забелина хватает совести себя хвалить


Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в интервью ProUfu рассказал, как отрасль перестраивалась на борьбу с COVID-19.

Максим Васильевич, оцените, насколько оперативно смогла мобилизоваться система здравоохранения как в целом в России, так и в РБ?

Достаточно оперативно сработали все. Естественно, федеральное ведомство на это отреагировало быстрее. Но и в республике, при поддержке правительства и главы, мы также достаточно быстро смогли предпринять необходимые действия.

Какие проблемы в сфере здравоохранения Башкирии обнажила наступившая эпидемия?

Да, действительно, мы столкнулись с некоторыми трудностями – это нехватка кадров, особенно таких профессий, как вирусологи, инфекционисты, пульмонологи. А также с недостаточным резервом тяжелого оборудования, таким как ИВЛ.

Как вы считаете, насколько медики оказались готовы к такому испытанию? Как морально, так и профессионально.

Во всем мире к данным событиям никто не был готов. На сферу здравоохранения упал большой объем работы. И могу отметить, что все с достоинством выполняют свои обязанности. Понятно, что бывает тяжело, но тем не менее работа не останавливается.

Сейчас врачи – в центре публикаций, на городских плакатах. А на деле поменялось ли отношение пациентов к ним в лучшую сторону?

Да, поменялось. Отношение стало еще более уважительным. И сейчас даже школьники все больше хотят стать врачами.

Какие проблемы возникли с лечением нековидных больных? Как организована их маршрутизация? Хватало ли коек?

Особых проблем не возникало. Работа продолжалась. Была разработана маршрутизация пациентов по стационарам. На какой-то период был отложен плановый прием, но экстренная помощь оказывалась и оказывается всегда. Койки сокращены не были, а просто перепрофилированы и дополнены количеством, на какое-то время пришлось отказаться от ряда индивидуальных палат.

Насколько повлияла эпидемия на реализацию направлений нацпроекта «Здравоохранение»?

Национальный проект идет по плану, все намеченное реализовывается.

Самое большое количество средств по нацпроекту «Здравоохранение» запланировано на «Создание единого цифрового контура…». Какие принципиальные моменты должно решить его исполнение?

Повышение доступности и качества медицинской помощи на основе развития РМИАС, внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Обеспечение требований законодательства в части защиты персональных данных граждан, обрабатываемых в РМИАС.

Закупается много ФАПов в рамках нацпроекта. А есть кому там работать?

Да, конечно, есть. По необходимости привлекаются и набираются сотрудники.

Ранее сообщалось, что в Уфе будет строиться детский онкоцентр. Насколько необходим этот объект, известны ли источники финансирования и сроки строительства?

Все на данный момент находится на этапе планирования.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 20.06.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Забелина хватает совести себя хвалить
=============================
Там где у забелина была совесть, та хрен вырос...



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  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 20.06.2020, 12:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14907 | Рейтинг: -2141
Да, действительно, мы столкнулись с некоторыми трудностями – это нехватка кадров, особенно таких профессий, как вирусологи, инфекционисты, пульмонологи. А также с недостаточным резервом тяжелого оборудования, таким как ИВЛ.
______________________________________________
В общем, столкнулись с одним - оказались не готовы.
Не готовы даже к коронавирусу. Хорошо, что более страшная напасть не пришла.
Хотя в заслугу можно поставить быстрое возведение новой инфекционной больницы.
Будут ли предприняты какие-то действия по организации медицины и здравоохранения? Ну кроме написания бумаг, разумеется.



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