«Цифровая демократия» по-мурзагуловски

Ростислав Мурзагулов – председатель Совета директоров АО «Башинформ». Имею сказать за комментарии а-ля «А какие результаты? Полномочий нету! Виньетка» и т.д. к моим постам с заседаний Общественной палаты РФ. Рефлексия тут — вполне уместна.Вы, наверное, знаете, что в последние лет 20 я довольно часто бывал в разных властных кабинетах. Вплоть до самых высоких. И широких. Так вот. В этих самых кабинетах в последние годы очень часто звучит фраза «А что люди скажут?» И это не совсем о том, что люди скажут на кухне. Это о том, что будет сказано такого, что прозвучит громко и попадёт в эти же самые уши в высоком кабинете, заставит эти уши прижаться, сделаться «востро» и не дать зур-начальнику принять какого-то решения, о котором люди действительно думают плохо.Да, именно так. Мир ещё только подбирается к прямой цифровой демократии. Посредники в виде нынешних элит ещё покомандуют пару десятилетий. А всякое общественное обсуждение, даже внедренное элитами добровольно, все равно сказывается на жизни людей позитивно, даже с учётом всех недостатков, мне и вам хорошо известных…ОП РФ — отличная воронка для океана общественных обсуждений. В неё попадает все, что важно. Что беспокоит.Мы в Башкирии создали мощные цифровые каналы поступления того, что «люди скажут» туда, где принимаются решения. Это не разовые случаи, а полноводный поток, миллионы сообщений в год. Итог — любое недовольство хотя бы небольшой группы людей становится предметов для обсуждения и решения.Понятно, что на федеральном уровне такие механизмы создавать сложнее и дольше. Тут больше факторов влияния, расстояния больше, сложнее система, в которую надо вписывать поток общественного сознания.И ОП РФ как раз становится недостающим элементом. У нас получится, если будем острыми и активными. Ну и если тоже обратим внимание на возможные цифровые решения.Алга, коллеги!