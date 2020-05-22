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«Цифровая демократия» по-мурзагуловски

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Ростислав Мурзагулов – председатель Совета директоров АО «Башинформ». Имею сказать за комментарии а-ля «А какие результаты? Полномочий нету! Виньетка» и т.д. к моим постам с заседаний Общественной палаты РФ. Рефлексия тут — вполне уместна.

«Цифровая демократия» по-мурзагуловски


Вы, наверное, знаете, что в последние лет 20 я довольно часто бывал в разных властных кабинетах. Вплоть до самых высоких. И широких. Так вот. В этих самых кабинетах в последние годы очень часто звучит фраза «А что люди скажут?» И это не совсем о том, что люди скажут на кухне. Это о том, что будет сказано такого, что прозвучит громко и попадёт в эти же самые уши в высоком кабинете, заставит эти уши прижаться, сделаться «востро» и не дать зур-начальнику принять какого-то решения, о котором люди действительно думают плохо.

Да, именно так. Мир ещё только подбирается к прямой цифровой демократии. Посредники в виде нынешних элит ещё покомандуют пару десятилетий. А всякое общественное обсуждение, даже внедренное элитами добровольно, все равно сказывается на жизни людей позитивно, даже с учётом всех недостатков, мне и вам хорошо известных…

ОП РФ — отличная воронка для океана общественных обсуждений. В неё попадает все, что важно. Что беспокоит.

Мы в Башкирии создали мощные цифровые каналы поступления того, что «люди скажут» туда, где принимаются решения. Это не разовые случаи, а полноводный поток, миллионы сообщений в год. Итог — любое недовольство хотя бы небольшой группы людей становится предметов для обсуждения и решения.

Понятно, что на федеральном уровне такие механизмы создавать сложнее и дольше. Тут больше факторов влияния, расстояния больше, сложнее система, в которую надо вписывать поток общественного сознания.

И ОП РФ как раз становится недостающим элементом. У нас получится, если будем острыми и активными. Ну и если тоже обратим внимание на возможные цифровые решения.

Алга, коллеги!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.06.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Цифровая демократия» по-мурзагуловски
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Этот мурзагулов, как только покурит чего,или понюхает,т акое начинает нести, что хоть Святых выноси



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  • Участник
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  • 2 | 20.06.2020, 11:55 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14907 | Рейтинг: -2141
Вы, наверное, знаете, что в последние лет 20 я довольно часто бывал в разных властных кабинетах. Вплоть до самых высоких. И широких. Так вот. В этих самых кабинетах в последние годы очень часто звучит фраза «А что люди скажут?»
______________________________________________
В общем, сидят в этих кабинетах люди, которые сами не принимают никакого решения.
Или перекладывают это на кого-то другого или просто пускают на самотёк.



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