Как сообщает “Башинформ”, монумент изготовил скульптор Вадим Кириллов.
Эхо Москвы
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Новое, странное изваяние
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