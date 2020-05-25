Новое, странное изваяние ...

В Уфе открыли памятник ушедшим на фронт. Монумент установлен на площади у железнодорожного вокзала и представляет собой гранитно-бронзовую композицию из семи фигур, одетых в национальные костюмы.Как сообщает “Башинформ”, монумент изготовил скульптор Вадим Кириллов.