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Новое, странное изваяние

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В Уфе открыли памятник ушедшим на фронт. Монумент установлен на площади у железнодорожного вокзала и представляет собой гранитно-бронзовую композицию из семи фигур, одетых в национальные костюмы.

Новое, странное изваяние


Как сообщает “Башинформ”, монумент изготовил скульптор Вадим Кириллов.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.06.2020, 06:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая композиция.
В "нулевых" случалось уезжать с вокзала на поезде "Уфа-Москва".
Проводницы держали свёрнутый флажок - а над перроном гремел марш
"Прощание славянки". Как сейчас - не знаю. Было бы очень к месту.



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3

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  • Гость
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  • 2 | 23.06.2020, 07:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аты-баты...

- Сейчас они накинут лапти своему "Тигру" - и все наши смерти коту под хвост!

Эх, ефрейтор Святкин!.. Знал бы ты, что сотворили со страной... Всех "обули".



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1

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  • Гость
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  • 3 | 23.06.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличный памятник! Уже слышал, но еще не видел. Надо съездить всей семьей.



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3

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  • Гость
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  • 4 | 23.06.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новое, странное изваяние
========================================
А почему у всех извояний рожи лица башкирские7!
Что другие национальности из Уфимской губернии на фронт не уходили?!



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3

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  • Участник
  •  
  • 5 | 23.06.2020, 10:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14920 | Рейтинг: -2142,3
А либерастам хочется снести этот замечательный памятник?
Приступ негроистерики и на них перекинулся.
Негры сносят памятники Рузвельту, Христофору Колумбу, генералу Ли, в Чехии либерасты снесли памятник Коневу.
Вот и здешняя шелуха косится на памятник нашим воинам и массово закупает тазики, чтобы мыть неграм ноги.



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5

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  • Гость
  •  
  • 6 | 23.06.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.06.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Новое, странное изваяние
========================================
А почему у всех извояний рожи лица башкирские7!
Что другие национальности из Уфимской губернии на фронт не уходили?!
==================
Иначе хуНдожник не получит заказ.



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0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 23.06.2020, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68490 | Рейтинг: +11909,9
4 | 23.06.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован

Пара справа - Отец и дочь - со славянскими лицами.

Остальные, по-видимому, татары и башкиры, включая женщину на заднем плане справа, подразумевающую, вероятно, жену и мать пары со славянскими лицами... хотя - ХЗ - нужно спрашивать у скульптора - кого именно он там изобразил...

Памятник не плохой сам по себе, композиция тоже. Но - не шедевр... достаточно банальный, без символизма, за душу не берет. Но - пусть будет)))) Я только ЗА - чем больше малых архитектурных форм в городе - тем он менее скучен.



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  • Гость
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  • 8 | 23.06.2020, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она и в монументальном искусстве эксперт, ну надо же. Какие таланты на кургоре пропадают.



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4

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  • Гость
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  • 9 | 23.06.2020, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она и в монументальном искусстве эксперт, ну надо же. Какие таланты на кургоре пропадают.
---------------
Любой либераст с легкостью должен рассуждать на любую тему, примерно как Чичиков в "Мертвых душах".



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4

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  • Эксперт
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  • 10 | 23.06.2020, 15:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68490 | Рейтинг: +11909,9
Она и в монументальном искусстве эксперт, ну надо же.
___________________________
Это монумент?! ))))))))))))))))))))
Это скульптурная композиция - вполне себе лубочная без исторической достоверности, приукрашенная фантазиями авторов - Андрейки Назарова и Вадика Кириллова по типу скульптурной композиции Акмулле.
Чуть более развесистей, чем памятник упоротой кунице возле гостинки)))))))))))))



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0

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  • Гость
  •  
  • 11 | 23.06.2020, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 23.06.2020, 15:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68490 | Рейтинг: +11909,9
Она и в монументальном искусстве эксперт, ну надо же.
___________________________
Это монумент?! ))))))))))))))))))))
Это скульптурная композиция - вполне себе лубочная без исторической достоверности, приукрашенная фантазиями авторов - Андрейки Назарова и Вадика Кириллова по типу скульптурной композиции Акмулле.
Чуть более развесистей, чем памятник упоротой кунице возле гостинки)))))))))))))
_______________
Возле гостинки есть памятник кунице?
Ты давно из дома выходила, самоизолированная?



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3

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  • Гость
  •  
  • 12 | 23.06.2020, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да у нее очередной приступ злобы, хоть монумент хоть куница все одно, бесит и все. Горбатого сами понимаете...



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3

  • # 13 | 23.06.2020, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 14 | 23.06.2020, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
без исторической достоверности

-----------
Тебе дай волю, памятник американской тушенке на ЖД поставила бы.



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4

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  • Гость
  •  
  • 15 | 23.06.2020, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему-то в 1941 году бойцы уходили на фронт в форме образца 1943 года, с погонами! Предвосхищая замечание какого-нибудь умника о том, что и в 1943, и в 1944, и даже в 1945 годууфимцы продолжали уходить на фронт, отвечаю: памятник все-таки посвящен именно началу войны - ее первым дням, когда вся страна встала на ее защиту!



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